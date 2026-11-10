Rente auf Fuerteventura: Rentner Giulio (70) warnt vor Nachteilen

Sonne, milde Temperaturen und ein entspannter Ruhestand auf den Kanaren. Für viele Rentner klingt ein Umzug nach Fuerteventura verlockend. Doch der 70-jährige Giulio warnt davor, die finanziellen Vorteile eines Lebens auf der spanischen Insel zu überschätzen.

Der Italiener lebt seit vier Jahren dauerhaft auf Fuerteventura und ist mit seiner Entscheidung zufrieden. Gegenüber dem Nachrichtenportal Fanpage berichtet er allerdings von hohen Mieten, gestiegenen Lebensmittelpreisen und Schwierigkeiten bei der medizinischen Versorgung.

Rentner zieht nach Fuerteventura und erlebt Überraschungen

Giulio kannte die Kanareninsel bereits aus früheren Urlauben. Vor etwa zehn Jahren kaufte er dort ein Haus und pendelte zunächst zwischen Italien und Spanien.

Nach seinem Renteneintritt zog er dauerhaft nach Puerto del Rosario, der Hauptstadt Fuerteventuras. Das ruhigere Leben gefällt ihm, doch die erhofften finanziellen Vorteile fallen nach seiner Erfahrung geringer aus als häufig dargestellt.

Bei Besuchen in Mailand und Padua stellte er fest, dass viele Lebensmittel ähnlich viel kosten wie auf der Insel. Auch Restaurantbesuche und Benzin seien deutlich teurer geworden.

Mieten auf Fuerteventura beginnen laut Rentner bei 800 Euro

Besonders kritisch sieht Giulio den Wohnungsmarkt. Nach seinen Beobachtungen sind die Mietpreise seit der Corona-Pandemie erheblich gestiegen.

Viele Wohnungen würden inzwischen für mindestens 800 Euro monatlich angeboten. Für ein Haus mit ungefähr 100 Quadratmetern nennt er einen Kaufpreis von rund 250.000 Euro.

Diese Beträge beruhen auf seinen persönlichen Beobachtungen und sind keine repräsentative Erhebung des gesamten Immobilienmarktes.

Wer monatlich 1.500 Euro Rente erhält und davon 800 Euro Miete bezahlt, hätte rechnerisch noch 700 Euro für Lebensmittel, Energie, Versicherungen und sämtliche weiteren Ausgaben. Diese fiktive Modellrechnung berücksichtigt noch keine Steuern oder individuellen Abzüge.

Deutsche Rente wird auch auf den Kanaren ausgezahlt

Für deutsche Rentner stellt sich vor einem Umzug die Frage, ob die Rente weiterhin vollständig ausgezahlt wird.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass die gesetzliche Altersrente bei einem dauerhaften Umzug in ein EU-Land in den allermeisten Fällen unverändert weitergezahlt wird.

Ausnahmen können insbesondere besondere Versicherungszeiten betreffen. Die neue Anschrift und Bankverbindung sollten dem Rentenversicherungsträger rechtzeitig mitgeteilt werden.

Welche Unterschiede zwischen den Zielländern bestehen, erläutert auch Gegen-Hartz im Beitrag „Rente im Ausland – In diesen Ländern wird gekürzt und in diesen nicht“.

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Krankenversicherung im Ausland rechtzeitig klären

Giulio bewertet auch die medizinische Versorgung auf Fuerteventura kritischer als in Italien. Seine Einschätzung ist eine persönliche Erfahrung und kein allgemeiner Qualitätsvergleich beider Gesundheitssysteme.

Deutsche Rentner, die gesetzlich krankenversichert sind, können bei einem dauerhaften Umzug nach Spanien unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin über das deutsche Versicherungssystem abgesichert sein.

Dafür wird häufig das Formular S1 benötigt. Dieses muss beim zuständigen Krankenversicherungsträger beantragt und anschließend in Spanien registriert werden.

Die Europäische Union weist darauf hin, dass Versicherte dann medizinische Leistungen nach den Bedingungen ihres neuen Wohnlandes erhalten. Der konkrete Leistungsumfang kann sich von Deutschland unterscheiden.

Bei Grundsicherung und Steuern drohen weitere Unterschiede

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Rente allein nicht zum Leben reicht. Die deutsche Grundsicherung im Alter setzt nach § 41 SGB XII einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland voraus.

Bei einem dauerhaften Umzug nach Spanien entfällt daher der reguläre Anspruch auf diese Leistung. Nur unter sehr engen Voraussetzungen kommen besondere Sozialhilfeleistungen für Deutsche im Ausland infrage.

Auch die Besteuerung muss geklärt werden. Das Finanzamt Neubrandenburg weist darauf hin, dass bei Auslandsrentnern die Rentenart, der Wohnsitz und das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen entscheidend sind.

Wer als Rentner dauerhaft nach Spanien ziehen möchte, sollte deshalb vorab seine verfügbaren Renteneinkünfte, die Wohnkosten, Krankenversicherung und mögliche Steuerpflichten prüfen.

Häufige Fragen zur Rente auf Fuerteventura

Kann ich mit meiner deutschen Rente dauerhaft auf Fuerteventura leben?

Ja. Die gesetzliche Altersrente wird bei einem Umzug nach Spanien in den allermeisten Fällen weiterhin in bisheriger Höhe ausgezahlt. Individuelle Ausnahmen sollten vorab geprüft werden.

Reichen 1.500 Euro Rente für ein Leben auf Fuerteventura?

Das hängt vor allem von den Wohnkosten und persönlichen Ausgaben ab. Bei 800 Euro Monatsmiete bleiben von 1.500 Euro lediglich 700 Euro vor weiteren Kosten und möglichen Abzügen.

Bekomme ich weiterhin Grundsicherung im Alter, wenn ich nach Spanien ziehe?

Bei einem dauerhaften Umzug entfällt der reguläre Anspruch auf deutsche Grundsicherung im Alter. Die gesetzlichen Leistungen setzen einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland voraus.

Quellen

Fanpage.it, Originalbericht über den Rentner Giulio und seine Erfahrungen auf Fuerteventura

Focus Online, Bericht vom 2. Oktober 2026 über die Lebenshaltungskosten auf Fuerteventura

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Rentenzahlung bei Umzug ins Ausland (im Text verlinkt)

Europäische Union, Krankenversicherungsschutz bei Wohnsitz im EU-Ausland

§ 41 SGB XII zur Grundsicherung im Alter (im Text verlinkt)

§ 24 SGB XII zur Sozialhilfe für Deutsche im Ausland

Finanzamt Neubrandenburg, Besteuerung deutscher Renten im Ausland (im Text verlinkt)