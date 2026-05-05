Bürgergeld: Viele Bürgergeld-Bezieher verlieren beim nächsten Weiterbewilligungsantrag

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Beim nächsten Weiterbewilligungsantrag endet für Millionen Bürgergeld-Bezieher der Schutz vor dem neuen Grundsicherungsrecht – egal, wie lange die Hilfebedürftigkeit bereits besteht. Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, am 22. April 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, schützt laufende Bescheide über den 1. Juli 2026 hinaus.

Doch dieser Schutz trägt nur bis zu einem bestimmten Tag: dem Tag, an dem der erste neue Bewilligungszeitraum beginnt. Wessen Bescheid ausläuft, tritt mit dem nächsten Antrag in ein deutlich schärferes System ein – beim Vermögen, bei den Wohnkosten und bei den Sanktionen.

Was die Übergangsregelung schützt: Der laufende Bewilligungszeitraum als Schutzzone

Das Dreizehnte SGB-II-Änderungsgesetz tritt in seinen wesentlichen Teilen am 1. Juli 2026 in Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt bereits einen laufenden Bürgergeld-Bescheid hat, der vor dem 1. Juli 2026 begonnen hat, wird davon nicht sofort erfasst.

Die Übergangsregelung des Gesetzes legt fest, dass für den jeweils laufenden Bewilligungszeitraum noch das bisherige Recht gilt – sowohl beim Vermögen als auch bei der Frage, welche Sanktionsregeln für ältere Pflichtverletzungen anzuwenden sind.

Das bedeutet konkret: Wessen Bescheid im April 2026 begonnen hat und bis März 2027 läuft, für den ändert sich am 1. Juli 2026 nichts. Die Leistungshöhe bleibt gleich, die Vermögensprüfung bleibt nach altem Recht, die Wohnkosten werden nicht neu bewertet. Dieser Schutz ist nicht als Gnade des Jobcenters zu verstehen, sondern als gesetzliche Pflicht.

Der Schutz hat jedoch eine klare zeitliche Grenze: Er endet mit dem Tag, an dem der Bescheid ausläuft. Der Weiterbewilligungsantrag, den jede leistungsberechtigte Person stellen muss, ist nicht nur eine normale Weiterbewilligung.

Er ist der vielmehr der Start, an dem das neue Recht für die betroffene Person wirksam wird. Was beim ersten Folgebescheid nach dem 1. Juli 2026 geprüft wird, richtet sich vollständig nach dem neuen Grundsicherungsrecht – unabhängig davon, wie lange die Person bereits Leistungen bezieht.

Weiterbewilligungsantrag und neues Recht: Was das Datum Ihres Bescheids entscheidet

Nach § 41 Abs. 3 SGB II ist der Bewilligungszeitraum auf ein Jahr ausgelegt. Das Jobcenter entscheidet damit über zwölf Monate, danach erlischt der Bescheid automatisch.

Wer keinen Weiterbewilligungsantrag stellt, erhält keine weiteren Leistungen – rückwirkend kann Bürgergeld nicht beantragt werden, der Anspruch beginnt frühestens mit dem Monat der Antragstellung.

Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob jemand vor oder nach dem 1. Juli 2026 Leistungen bezogen hat, sondern wann der erste neue Bewilligungszeitraum nach diesem Stichtag beginnt.

Wessen Bescheid Ende August 2026 ausläuft und der im August einen Weiterbewilligungsantrag stellt, bekommt den ersten Folgebescheid nach neuem Recht – auch wenn die Hilfebedürftigkeit seit Jahren besteht und sich an den persönlichen Verhältnissen nichts geändert hat.

Monika B., 52, aus Hannover bezieht seit Oktober 2025 Bürgergeld. Ihr Bescheid läuft bis September 2026. Für sie gilt: Solange der aktuelle Bescheid läuft, ändert sich nichts. Im August 2026 muss sie ihren Weiterbewilligungsantrag stellen.

Ab Oktober 2026 – mit dem neuen Bewilligungszeitraum – prüft das Jobcenter nach den neuen Regeln. Das Vermögen, das bis September noch vollständig geschützt war, wird nun nach den neuen, deutlich niedrigeren Grenzen bewertet.

Vermögen beim Weiterbewilligungsantrag: Was das neue Grundsicherungsrecht fordert

Die wohl einschneidendste Änderung beim Vermögen betrifft den Wegfall der bisherigen Karenzzeit. Wer bisher im ersten Jahr des Leistungsbezugs Bürgergeld beantragte, war durch eine großzügige Schutzregel abgesichert:

Vermögen bis 40.000 Euro für die erste Person und 15.000 Euro für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft blieb in dieser Zeit unangetastet. Diese Karenzzeit entfällt mit dem neuen Grundsicherungsrecht vollständig.

An ihre Stelle treten altersabhängige Freibeträge, die erheblich niedrigere Grenzen setzen. Nach dem aktuellen Gesetzesstand sind folgende Werte vorgesehen: 5.000 Euro für Personen bis 30 Jahre, 10.000 Euro für Personen zwischen 31 und 40 Jahren, 12.500 Euro für Personen zwischen 41 und 50 Jahren sowie 20.000 Euro für Personen über 50 Jahre.

Wer beim Weiterbewilligungsantrag Ersparnisse, ein Fahrzeug über 15.000 Euro Marktwert oder andere Vermögenswerte über dem jeweiligen Freibetrag vorweist, riskiert, dass das Jobcenter den Leistungsanspruch ganz oder teilweise ablehnt.

Besonders heikel: Das Jobcenter wird beim Weiterbewilligungsantrag auch fragen, was mit Vermögen passiert ist, das noch im laufenden Bewilligungszeitraum über den neuen Grenzen lag.

Wer Ersparnisse in erlaubte, geschützte Formen umschichtet – etwa in Hausrat, eine notwendige Waschmaschine oder angemessene Wohnungseinrichtung – handelt zulässig. Wer sie verschenkt oder verschleudert, riskiert, dass das Jobcenter dies als Vermögensminderung mit Leistungsausschluss wertet.

Wohnkosten nach dem Weiterbewilligungsantrag: Neue Prüfpflicht, neue Deckelung

Wer seine Miete seit Jahren vom Jobcenter anerkannt bekommt, kann sich ab dem ersten Folgebescheid nach dem 1. Juli 2026 nicht mehr auf diese Praxis verlassen. Das neue Grundsicherungsrecht führt eine Obergrenze für die Übernahme von Unterkunftskosten ein, die direkt beim ersten neuen Bescheid greift: Die anerkannten Wohnkosten sind auf das 1,5-fache der örtlichen Mietobergrenze begrenzt.

Die bisherige KdU-Karenzzeit, in der das Jobcenter die tatsächlichen Kosten im ersten Jahr ohne Prüfung übernahm, besteht zwar weiterhin – aber mit einem Deckel. Wer über dieser 1,5-fachen Grenze wohnt, bekommt bereits im Karenzzeit-Zeitraum weniger als die tatsächliche Miete.

Für langjährige Leistungsbezieher, deren Miete bisher weit über dem kommunalen Richtwert lag und dennoch anerkannt wurde, ändert sich dies abrupt: Was heute noch als angemessen gilt, kann beim nächsten Weiterbewilligungsantrag teilweise abgezogen werden.

Wer eine Kündigung oder Kostensenkungsaufforderung befürchtet, solange der aktuelle Bescheid noch läuft, ist zunächst geschützt. Der Bestandsschutz der Übergangsregelung gilt.

Aber die Erleichterung hat ein Ablaufdatum. Wer die Übergangszeit nutzen will, sollte bereits jetzt prüfen, ob der kommunale Richtwert bekannt ist und wie hoch die eigene Miete darüber liegt. Diese Information entscheidet, ob der nächste Weiterbewilligungsantrag eine Leistungskürzung bei den Wohnkosten auslöst oder nicht.

Sanktionen und der Weiterbewilligungsantrag: Was bei Pflichtverletzungen vor dem Stichtag gilt

Das neue Grundsicherungsrecht verschärft die Sanktionsmechanismen erheblich. Ab dem 1. Juli 2026 gilt bei jeder Pflichtverletzung eine einheitliche Minderung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate – bei Alleinstehenden mit einem Regelbedarf von 563 Euro monatlich entspricht das einer Kürzung von rund 169 Euro pro Monat.

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Wer gegen Mitwirkungspflichten verstößt, kann damit über drei Monate hinweg mehr als 500 Euro weniger erhalten.

§ 65a SGB II enthält dafür eine ausdrückliche Schutzvorschrift: Pflichtverletzungen, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts begangen wurden, werden nach den bisherigen Vorschriften beurteilt. Das ist nicht nur eine technische Übergangsregel, sondern das Rückwirkungsverbot im Sozialrecht in Gesetzestext.

Wer im Mai oder Juni 2026 einen Meldetermin beim Jobcenter verpasst hat, wird nach der alten, gestuften Sanktionslogik beurteilt – selbst wenn der Sanktionsbescheid erst im Herbst 2026 kommt. Die Pflichtverletzung zählt als in der Vergangenheit liegend, und das gilt für die gesamte Beurteilung: Voraussetzungen, Dauer, Stufung, Wiederholung.

Wer nach dem 1. Juli 2026 einen Sanktionsbescheid erhält, sollte deshalb als Erstes prüfen: Auf welches Datum fällt die behauptete Pflichtverletzung? Liegt sie vor dem 1. Juli 2026, hat das Jobcenter das falsche Recht angewendet, wenn es die einheitliche 30-Prozent-Kürzung verhängt.

Widerspruch lohnt sich in diesem Fall; bei sofortiger Leistungskürzung ist parallel ein Eilantrag beim Sozialgericht möglich, der keine Anwaltskosten verursacht.

Zu beachten ist außerdem: Eine verschärfte Sonderregel gilt bereits seit dem 23. April 2026. Wer eine konkret angebotene, als zumutbar eingestufte Arbeitsstelle ohne wichtigen Grund ablehnt, riskiert seitdem den vollständigen Entzug des Regelbedarfs für drei Monate.

Diese Totalsanktion gilt unabhängig vom Bewilligungszeitraum – auch wer noch einen laufenden Bescheid nach altem Recht hat, ist dieser Regelung bereits ausgesetzt.

Wenn das Jobcenter den Bescheid auf den 30. Juni verkürzt: Wann Widerspruch Pflicht ist

Ein Problem, das in der sozialrechtlichen Beratungspraxis seit Monaten gemeldet wird: Jobcenter sollen Bescheide systematisch so zurechtstutzen, dass sie auf den 30. Juni 2026 oder kurz danach enden – obwohl kein gesetzlicher Grund für eine Verkürzung besteht. Das Ziel ist offensichtlich: Wer früher einen Weiterbewilligungsantrag stellen muss, fällt früher unter das neue, schärfere Recht.

§ 41 Abs. 3 SGB II ist eindeutig: Der Bewilligungszeitraum beträgt ein Jahr. Eine Verkürzung auf sechs Monate ist nur in gesetzlich definierten Situationen zulässig – wenn über den Leistungsanspruch nur vorläufig entschieden wird (etwa wegen schwankenden Einkommens) oder wenn die Unterkunftskosten als unangemessen eingestuft wurden.

Eine Verkürzung mit dem alleinigen Ziel, die betroffene Person früher dem neuen Recht auszusetzen, ist kein gesetzlicher Grund. Wer einen solchen Bescheid erhält, hat starke Argumente für einen Widerspruch.

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids eingelegt werden. Ein einfaches, schriftliches Widerspruchsschreiben reicht aus.

Als Begründung genügt der Verweis auf den gesetzlichen Regelfall des einjährigen Bewilligungszeitraums und die fehlende Rechtsgrundlage für die Verkürzung. Entscheidend ist, ob der Bescheid eine korrekte Rechtsbehelfsbelehrung enthält. Fehlt sie, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr.

Wird im Bescheid ein konkreter gesetzlicher Grund für die Verkürzung genannt — vorläufige Entscheidung wegen schwankenden Einkommens, laufender Streit über unangemessene Wohnkosten?

Wenn ja, ist die Verkürzung möglicherweise rechtmäßig. Wenn nicht, ist sie angreifbar. Wer sich unsicher ist, sollte den Bescheid einer Beratungsstelle – VdK, SoVD oder kommunale Sozialberatung – vorlegen, bevor die Frist abläuft.

Wer den Widerspruch verpasst und den verkürzten Bescheid bestandskräftig werden lässt, kann die Frist für den Weiterbewilligungsantrag nicht ignorieren. Dann gilt: Rechtzeitig vor Ablauf des Bescheids den Weiterbewilligungsantrag stellen, auch wenn man ihn für unrechtmäßig früh hält.

Wer das versäumt, verliert Leistungen rückwirkend – Bürgergeld und Grundsicherungsgeld werden nicht für Zeiten nachgezahlt, in denen kein gültiger Antrag vorlag.

Häufige Fragen zum Weiterbewilligungsantrag und dem neuen Recht ab Juli 2026

Ändert sich für mich am 1. Juli 2026 automatisch etwas, wenn mein Bescheid noch läuft?

Nein. Wer einen Bescheid hat, der vor dem 1. Juli 2026 begonnen hat und noch läuft, ist durch § 65a SGB II geschützt. Vermögen, Unterkunftskosten und Sanktionsrecht werden für diesen Zeitraum noch nach dem bisherigen Bürgergeldrecht bewertet. Die neue Leistungsbezeichnung „Grundsicherungsgeld” ändert daran nichts.

Wann genau muss ich meinen Weiterbewilligungsantrag stellen?

Spätestens in dem Monat, in dem Ihr Bescheid ausläuft. Sicherer ist es, den Antrag mehrere Wochen vorher zu stellen, damit keine Leistungslücke entsteht. Rückwirkende Zahlungen gibt es nicht: Wer zu spät beantragt, verliert die Leistungen für die Monate ohne gültigen Antrag.

Ich habe Ersparnisse, die über den neuen Freibeträgen liegen. Was kann ich noch tun?

Das Vermögen kann noch während des laufenden Bewilligungszeitraums in erlaubte Formen umgeschichtet werden – notwendige Haushaltsgeräte, Wohnungseinrichtung, staatlich geförderte Altersvorsorge nach § 12 Abs. 3 SGB II. Verschenken oder absichtliches Verschleudern ist nicht erlaubt und kann zu einem Leistungsausschluss führen. Eine Beratungsstelle kann prüfen, welche Umschichtungen im Einzelfall rechtlich sauber sind.

Kann das Jobcenter meine Miete sofort kürzen, wenn ich meinen ersten Weiterbewilligungsantrag nach dem 1. Juli 2026 stelle?

Ja, wenn die Miete über dem 1,5-fachen des örtlichen Richtwerts liegt. Liegt sie darunter, besteht weiterhin die Karenzzeit im ersten Jahr. Erhält man trotzdem einen Kürzungsbescheid, sollte innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung – bis zur Entscheidung wird zunächst nicht gekürzt.

Was passiert, wenn das Jobcenter eine Sanktion verhängt und als Pflichtverletzung ein Datum vor dem 1. Juli 2026 angibt, aber nach neuem Recht berechnet?

Das ist rechtswidrig. § 65a SGB II schützt ausdrücklich vor rückwirkender Anwendung des verschärften Sanktionsrechts. Gegen einen solchen Bescheid sollte sofort Widerspruch eingelegt und das Datum der Pflichtverletzung als Argument ausdrücklich benannt werden. Bei sofortigem Leistungsausfall ist zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht möglich.

Das neue Grundsicherungsrecht greift nicht am 1. Juli 2026 für alle gleichzeitig – es greift für jeden, sobald der erste neue Bescheid nach diesem Stichtag erlassen wird.

Wer seinen aktuellen Bescheid kennt, den Ablauftermin notiert und den Weiterbewilligungsantrag nicht als Routine behandelt, sondern als Stichtag, hat die Chance, sich auf das vorzubereiten, was das Jobcenter ab diesem Datum prüft. Wer den Bescheid ignoriert oder zu spät reagiert, schenkt dem Jobcenter die Initiative.

Quellen

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107 vom 22. April 2026, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende – 13. SGB-II-Änderungsgesetz.