Arbeitgeber droht mit schlechtem Zeugnis, um Unterschrift zu erzwingen

Ein Aufhebungsvertrag beendet ein Arbeitsverhältnis nur dann wirksam, wenn die Zustimmung des Arbeitnehmers rechtlich Bestand hat. Das Arbeitsgericht Berlin stellte klar: Droht der Arbeitgeber mit Kündigung, Schadensersatz und einem belastenden Zeugnis, kann ein unterzeichneter Aufhebungsvertrag unwirksam sein.

Im entschiedenen Fall bestand das Arbeitsverhältnis trotz Unterschrift fort; auch die anschließende fristlose und ordentliche Kündigung waren unwirksam. (28 Ca 12971/14)

Arbeitnehmerin sollte nach Betrugsfall sofort gehen

Die Klägerin war seit mehr als 20 Jahren bei einem großen Elektronikhändler beschäftigt. Sie arbeitete zuletzt als Teamleiterin im Bereich Direct Sales und hatte zuvor mehrfach Anerkennung für Einsatzbereitschaft und zuverlässige Arbeit erhalten.

Auslöser des Streits war ein Betrugsfall. Ein angeblicher französischer Geschäftspartner bestellte hochwertige Apple-Produkte auf Rechnung. Später stellte sich heraus, dass die Bestellungen von Betrügern stammten und das Unternehmen Waren im Wert von mehr als 200.000 Euro ausgeliefert hatte, ohne Zahlung zu erhalten.

Arbeitgeber machte die Teamleiterin verantwortlich

Der Arbeitgeber sah die Verantwortung maßgeblich bei der Teamleiterin. Aus seiner Sicht hätte sie den neuen Kunden, die Bestellungen und die Lieferungen besser kontrollieren müssen.

Die Arbeitnehmerin hielt dem entgegen, dass auch Vorgesetzte eingebunden waren, interne Abläufe unklar blieben und der Betrug durch hohe kriminelle Energie möglich wurde. Zudem war sie während wichtiger Phasen im Urlaub oder wegen anderer Aufgaben stark eingebunden.

Aufhebungsvertrag statt Kündigung

Nach internen Ermittlungen wurde die Arbeitnehmerin zu einem Personalgespräch geladen. Dort legte der Arbeitgeber ihr einen Aufhebungsvertrag vor.

Mit diesem Vertrag sollte das Arbeitsverhältnis kurzfristig enden. Die Arbeitnehmerin unterschrieb zunächst, erklärte aber kurz danach die Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung und arglistiger Täuschung.

Danach folgten fristlose und ordentliche Kündigung

Nachdem die Arbeitnehmerin den Aufhebungsvertrag angefochten hatte, kündigte der Arbeitgeber zusätzlich fristlos und hilfsweise ordentlich.

Die Arbeitnehmerin klagte dagegen. Sie wollte feststellen lassen, dass weder der Aufhebungsvertrag noch die Kündigungen ihr Arbeitsverhältnis beendet hatten.

Gericht: Aufhebungsvertrag beendete das Arbeitsverhältnis nicht

Das Arbeitsgericht Berlin gab der Arbeitnehmerin Recht. Der Aufhebungsvertrag beendete das Arbeitsverhältnis nicht. (in einem ähnlichen Fall entschied das Arbeitsgericht Kassel ebenfalls, dass eine Kündigungsdrohung einen solchen Vertrag unwirksam machen kann).

Außerdem stellte das Gericht fest, dass auch die außerordentliche Kündigung und die hilfsweise ordentliche Kündigung unwirksam waren. Die Arbeitnehmerin musste bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens weiterbeschäftigt werden.

Was ist ein Aufhebungsvertrag?

Ein Aufhebungsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, mit der das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet wird. Anders als bei einer Kündigung muss keine Kündigungsfrist eingehalten werden, wenn beide Seiten etwas anderes vereinbaren.

Gerade deshalb ist ein Aufhebungsvertrag für Arbeitnehmer riskant. Wer unterschreibt, verliert häufig Kündigungsschutz, Weiterbeschäftigung, Verhandlungsposition und unter Umständen Ansprüche auf Arbeitslosengeld ohne Sperrzeit.

Unterschrift kann trotzdem angefochten werden

Eine Unterschrift unter einem Aufhebungsvertrag ist nicht immer endgültig. Arbeitnehmer können anfechten, wenn sie durch widerrechtliche Drohung oder arglistige Täuschung zur Unterschrift gebracht wurden.

Eine Drohung liegt nicht nur vor, wenn offen mit Worten wie „Unterschreiben Sie, sonst …“ gearbeitet wird. Auch ein massiver Hinweis auf Kündigung, Schadensersatz, schlechtes Zeugnis oder berufliche Nachteile kann rechtlich als Druckmittel relevant sein.

Drohung mit Kündigung ist nicht immer erlaubt

Arbeitgeber dürfen nicht beliebig mit Kündigung drohen, um einen Aufhebungsvertrag durchzusetzen. Eine Kündigungsdrohung ist nur dann zulässig, wenn ein verständiger Arbeitgeber eine solche Kündigung ernsthaft in Betracht ziehen durfte.

Das Gericht prüft also hypothetisch, ob die angedrohte Kündigung rechtlich Aussicht auf Anerkennung gehabt hätte. Wenn eine Kündigung offensichtlich oder überwiegend unhaltbar wäre, kann die Drohung widerrechtlich sein.

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Gericht prüfte die tatsächlichen Kündigungschancen

Im Fall der Teamleiterin musste das Gericht prüfen, ob der Betrugsfall eine fristlose oder ordentliche Kündigung tragen konnte. Dabei stellte es nicht nur auf den entstandenen Schaden ab.

Entscheidend war auch, wie der Schaden entstanden war. Das Gericht berücksichtigte, ob es klare Vorgaben gab, ob Vorgesetzte eingebunden waren, ob Organisationsmängel bestanden und ob der Arbeitnehmerin das Geschehen allein zugerechnet werden konnte.

Organisationsmängel können Arbeitnehmer entlasten

Ein wichtiger Punkt des Urteils: Wenn ein Fehler auch auf unklare betriebliche Abläufe, fehlende Kontrollen oder falsches Verhalten von Vorgesetzten zurückgeht, darf der Arbeitgeber nicht einfach einen einzelnen Beschäftigten verantwortlich machen.

Gerade bei Betrugsfällen im Unternehmen muss geprüft werden, ob der Schaden durch klare Prozesse vermeidbar gewesen wäre. Wenn der Arbeitgeber erst nach dem Vorfall Checklisten oder strengere Abläufe einführt, spricht das oft dafür, dass vorher keine ausreichenden Regeln bestanden.

Fehlverhalten von Vorgesetzten zählt mit

Das Gericht machte deutlich, dass auch das Verhalten von Vorgesetzten eine Rolle spielt. Wenn diese in den Vorgang eingebunden waren oder die Kontrolle hätten übernehmen müssen, schwächt das den Vorwurf gegen die Arbeitnehmerin.

Arbeitgeber dürfen die Verantwortung nicht einseitig nach unten verschieben. Wer Kündigung oder Aufhebungsvertrag auf Pflichtverletzungen stützt, muss die gesamte betriebliche Verantwortungskette berücksichtigen.

Drohung mit Schadensersatz kann rechtswidrig sein

Neben der Kündigung kann auch die Androhung hoher Schadensersatzforderungen ein unzulässiges Druckmittel sein. Das gilt besonders, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen enormen wirtschaftlichen Schaden vorhält, ohne die tatsächliche Haftung sauber zu prüfen.

Arbeitnehmer haften im Arbeitsverhältnis nicht automatisch für jeden betrieblichen Schaden. Es gelten abgestufte Haftungsregeln, bei denen Verschuldensgrad, Tätigkeit, Risiko und Mitverantwortung des Arbeitgebers berücksichtigt werden.

Hinweis auf schlechtes Zeugnis kann Druckmittel sein

Besonders arbeitnehmerfreundlich ist die Aussage des Gerichts zum Arbeitszeugnis. Auch der Hinweis, man werde in einem Zeugnis auf das Fehlverhalten Bezug nehmen oder gegenüber künftigen Arbeitgebern „wahrheitsgemäß“ Auskunft geben, kann ein rechtswidriges Beugemittel sein.

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Für Beschäftigte ist das wichtig. Ein schlechtes Zeugnis kann den weiteren Berufsweg massiv belasten. Wird diese Angst genutzt, um eine sofortige Unterschrift zu erzwingen, kann das gegen die Wirksamkeit des Aufhebungsvertrags sprechen.

Arbeitgeber muss fair verhandeln

Unabhängig von der Anfechtung stellte das Gericht auch auf das Gebot fairen Verhandelns ab. Arbeitgeber dürfen eine Verhandlungssituation nicht so gestalten, dass der Arbeitnehmer unangemessen unter Druck gesetzt wird.

Dazu gehören Überraschung, Zeitdruck, Drohkulisse, fehlende Bedenkzeit oder das Ausnutzen psychischer Belastung. Wer den Arbeitnehmer in eine Lage bringt, in der freie Entscheidung kaum noch möglich ist, kann sich später nicht ohne Weiteres auf den Vertrag berufen.

Keine fristlose Kündigung ohne wichtigen Grund

Auch die fristlose Kündigung scheiterte. Eine außerordentliche Kündigung verlangt einen wichtigen Grund, der die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar macht.

Bei einem langjährigen, zuvor beanstandungsfreien Arbeitsverhältnis ist die Hürde besonders hoch. Ein Fehler oder eine Fehleinschätzung reicht nicht automatisch, selbst wenn dem Arbeitgeber ein hoher Schaden entstanden ist.

Langjährige Betriebszugehörigkeit schützt nicht absolut

Die mehr als 20-jährige Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmerin bedeutete nicht, dass eine Kündigung unmöglich gewesen wäre. Bei schweren Pflichtverletzungen kann auch ein langjähriges Arbeitsverhältnis enden.

Sie war aber ein starkes Abwägungsargument. Wer über Jahrzehnte zuverlässig gearbeitet hat, darf nicht ohne genaue Prüfung wegen eines einmaligen Vorfalls aus dem Arbeitsverhältnis gedrängt werden.

Auch ordentliche Kündigung war unwirksam

Die hilfsweise ordentliche Kündigung hielt ebenfalls nicht. Auch eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung verlangt eine hinreichend schwere Pflichtverletzung und eine Interessenabwägung.

Wenn Organisationsmängel, fehlende klare Regeln, Mitverantwortung von Vorgesetzten und ein langes beanstandungsfreies Arbeitsverhältnis hinzukommen, kann eine Kündigung unverhältnismäßig sein.

Weiterbeschäftigung bis zum Abschluss des Rechtsstreits

Da weder Aufhebungsvertrag noch Kündigungen wirksam waren, musste der Arbeitgeber die Klägerin weiterbeschäftigen. Das Gericht sprach ihr einen Anspruch auf Prozessbeschäftigung zu.

Für Arbeitnehmer ist das wichtig: Wer im Kündigungsschutzprozess obsiegt, kann nicht nur die Unwirksamkeit feststellen lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann er auch verlangen, bis zum rechtskräftigen Abschluss weiter beschäftigt zu werden.

Was Arbeitnehmer vor Unterschrift prüfen sollten

Wer im Personalgespräch einen Aufhebungsvertrag vorgelegt bekommt, sollte nicht sofort unterschreiben. Ein Aufhebungsvertrag kann weitreichende Folgen haben, darunter Sperrzeit beim Arbeitslosengeld, Verlust von Kündigungsschutz und Verzicht auf Ansprüche.

Betroffene sollten Bedenkzeit verlangen und den Vertrag prüfen lassen. Seriöse Arbeitgeber müssen akzeptieren, dass ein Arbeitnehmer rechtlichen Rat einholt, bevor er ein Arbeitsverhältnis beendet.

Sofort reagieren, wenn schon unterschrieben wurde

Wer bereits unterschrieben hat, sollte schnell handeln. Eine Anfechtung wegen Drohung muss unverzüglich beziehungsweise ohne schuldhaftes Zögern erklärt werden, sobald der Arbeitnehmer die Lage rechtlich erkannt hat.

Auch Kündigungen müssen innerhalb von drei Wochen mit Kündigungsschutzklage angegriffen werden. Wer diese Frist versäumt, riskiert, dass eine eigentlich unwirksame Kündigung als wirksam gilt.

Diese Beweise sollten Betroffene sichern

Wichtig sind Gesprächseinladungen, der Aufhebungsvertrag, E-Mails, interne Berichte, Zeugenaussagen und Notizen zum Ablauf des Personalgesprächs. Betroffene sollten direkt nach dem Gespräch aufschreiben, wer anwesend war, was gesagt wurde und welcher Druck ausgeübt wurde.

Besonders wichtig sind Formulierungen zu Kündigung, Strafanzeige, Schadensersatz, Zeugnis, Sperrzeit oder beruflicher Zukunft. Solche Aussagen können später entscheidend sein.

Was bei angeblichem Fehlverhalten wichtig ist

Arbeitnehmer sollten genau prüfen, ob ihnen das Fehlverhalten persönlich zurechenbar ist. Wurden klare Anweisungen erteilt? Gab es Checklisten? Waren Vorgesetzte eingebunden? Haben andere Beschäftigte mitentschieden? Wurde das Risiko durch die Organisation des Arbeitgebers erhöht?

Je stärker solche Punkte für eine Mitverantwortung des Betriebs sprechen, desto schwächer wird der Vorwurf gegen den einzelnen Arbeitnehmer. Das kann sowohl gegen eine Kündigung als auch gegen einen unter Druck unterschriebenen Aufhebungsvertrag sprechen.

FAQ zu Aufhebungsvertrag, Drohung und Kündigung

Muss ich einen Aufhebungsvertrag sofort unterschreiben?

Nein. Arbeitnehmer sollten nie sofort unterschreiben, wenn sie unter Druck stehen. Sie können Bedenkzeit verlangen und den Vertrag rechtlich prüfen lassen.

Kann ich einen unterschriebenen Aufhebungsvertrag anfechten?

Ja, wenn die Unterschrift durch widerrechtliche Drohung oder arglistige Täuschung erzwungen wurde. Auch eine Verletzung fairen Verhandelns kann verhindern, dass der Arbeitgeber sich auf den Vertrag berufen darf.

Darf der Arbeitgeber mit Kündigung drohen?

Nur, wenn ein verständiger Arbeitgeber die Kündigung ernsthaft in Betracht ziehen durfte. Eine haltlose Kündigungsdrohung kann rechtswidrig sein.

Darf der Arbeitgeber mit einem schlechten Zeugnis Druck machen?

Das kann unzulässig sein. Wenn der Hinweis auf ein belastendes Zeugnis eingesetzt wird, um die Unterschrift unter einen Aufhebungsvertrag zu erzwingen, kann dies rechtlich problematisch sein.

Welche Frist gilt bei späterer Kündigung?

Gegen eine Kündigung muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erhoben werden. Diese Frist gilt auch dann, wenn vorher ein Aufhebungsvertrag unterschrieben und angefochten wurde.

Fazit: Aufhebungsverträge unter Druck sind angreifbar

Das Arbeitsgericht Berlin zeigt deutlich: Arbeitnehmer sind nicht schutzlos, wenn sie in einem Personalgespräch unter Druck zur Unterschrift gedrängt werden. Drohungen mit Kündigung, Schadensersatz oder einem belastenden Zeugnis können einen Aufhebungsvertrag angreifbar machen.

Für Betroffene heißt das: Nicht vorschnell unterschreiben, Drucksituationen dokumentieren und nach einer Unterschrift sofort handeln. Wer rechtzeitig anficht und Kündigungsschutzklage erhebt, kann erreichen, dass das Arbeitsverhältnis trotz Aufhebungsvertrag und Kündigung fortbesteht.