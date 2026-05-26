Rente: Doppelbesteuerung trifft viele – Diese Berechnung zeigt, ob Sie zu viel Steuern zahlen

Wer eine gesetzliche Rente bezieht, zahlt möglicherweise Steuern auf Geld, das bereits einmal versteuert wurde. Das Finanzamt prüft das nicht, der Rentenversicherungsträger auch nicht. Seit März 2025 werden neue Einkommensteuerbescheide ohne Vorläufigkeitsvermerk verschickt:

Wer nicht innerhalb eines Monats widerspricht, akzeptiert seine Rentenbesteuerung dauerhaft, auch wenn sie verfassungswidrig zu hoch ist. Mit fünf Schritten kann geklärt werden, ob Sie betroffen sind.

Doppelbesteuerung Rente berechnen: Warum das Finanzamt das nicht übernimmt

Das Bundesverfassungsgericht hat 2002 klargestellt, dass Rentenbesteuerung so ausgestaltet sein muss, dass doppelte Besteuerung in jedem Fall ausgeschlossen ist.

Das Alterseinkünftegesetz 2005 sollte das sicherstellen: Wer Beiträge steuerlich absetzt, versteuert später die Rente. Wer Beiträge aus bereits versteuertem Einkommen zahlte, erhält die entsprechende Rente steuerfrei.

In der Übergangsphase bis 2058 funktioniert diese Gleichung für viele Versicherte nicht. Der Bundesfinanzhof hat am 19. Mai 2021 mit Urteil X R 33/19 eine verbindliche Berechnungsformel festgelegt: Doppelbesteuerung liegt vor, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse niedriger ist als die Summe der Rentenversicherungsbeiträge, die aus versteuertem Einkommen stammten.

Wer das nachweisen kann, hat Anspruch auf steuerliche Entlastung. Das Problem ist, dass dieser Nachweis beim Rentner liegt, nicht beim Finanzamt. Der Staat verlangt die Berechnung seines eigenen Systemfehlers von den Betroffenen selbst.

Diese Jahrgänge und Gruppen tragen das größte Risiko

Drei Gruppen sind nach der Berechnungslogik des Bundesfinanzhofs besonders gefährdet. Frühere Selbstständige zahlen den gesamten Rentenversicherungsbeitrag selbst, ohne steuerfreien Arbeitgeberanteil. Ihr Anteil versteuert geleisteter Beiträge ist strukturell höher als bei Arbeitnehmern, bei denen der Arbeitgeber die Hälfte beisteuerte.

Ledige Männer sind doppelt benachteiligt. Ihre statistische Lebenserwartung ist kürzer als die von Frauen, sodass die Bezugsdauer der Rente und damit die steuerfreien Gesamtzuflüsse geringer ausfallen. Und Ledige profitieren nicht davon, dass bei Verheirateten der steuerfreie Anteil einer möglichen Witwenrente in die Vergleichsrechnung einfließt.

Neurentner der Jahrgänge 2010 bis 2030 befinden sich in einer ungünstigen Zwischenlage: kleiner Rentenfreibetrag, aber jahrelange Beiträge unter altem Recht. Wer 2026 in Rente geht, bekommt nur 16 Prozent seiner Jahresrente steuerfrei, wer 2024 ging, 17 Prozent.

Das Wachstumschancengesetz vom 27. März 2024 hat den Anstieg des Besteuerungsanteils ab Rentenbeginn 2023 auf einen halben Prozentpunkt pro Jahr verlangsamt, sodass der volle Besteuerungsanteil erst ab Rentenbeginn 2058 gilt. Strukturell gelöst ist das Problem damit nicht: Wer heute Mitte 40 ist, wird bei Rentenbeginn keinen Freibetrag mehr haben, hat aber Jahrzehnte Beiträge mit eingeschränkter steuerlicher Absetzbarkeit gezahlt.

Schritt 1 bis 3: Steuerfreien Gesamtzufluss für die Rentenberechnung ermitteln

Der erste Teil der Vergleichsrechnung bestimmt, wie viel Rente Sie im Laufe Ihres Lebens voraussichtlich steuerfrei erhalten werden.

Schritt 1: Rentenfreibetrag in Euro bestimmen. Ihr Freibetrag ergibt sich aus dem Jahr Ihres Rentenbeginns. Der Prozentsatz nach § 22 Nr. 1 Satz 3 EStG wird auf die Jahresbruttorente des ersten vollen Rentenjahres, also des Folgejahres Ihres Rentenbeginns, angewendet. Bei Rentenbeginn 2024 sind das 17 Prozent, bei Rentenbeginn 2026 sind es 16 Prozent.

Den festgesetzten Euro-Betrag finden Sie in Ihrem Einkommensteuerbescheid unter dem Posten „steuerfreier Teil der Rente”. Dieser Betrag bleibt für Ihre gesamte Rentenlaufzeit konstant, auch wenn Ihre Rente durch Rentenanpassungen steigt.

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Schritt 2: Fernere Lebenserwartung ablesen. Maßgeblich ist die allgemeine Sterbetafel des Statistischen Bundesamts zum Zeitpunkt Ihres Renteneintritts. Aktuell gilt die Sterbetafel 2022/2024. Danach beträgt die fernere Lebenserwartung eines 65-jährigen Mannes 17,7 Jahre, einer gleichaltrigen Frau 20,9 Jahre.

Die Tabellen sind bei destatis.de kostenlos abrufbar; lesen Sie den Wert für Ihr tatsächliches Renteneintrittsalter ab.

Schritt 3: Steuerfreien Gesamtzufluss berechnen. Multiplizieren Sie Ihren jährlichen Rentenfreibetrag in Euro mit Ihrer ferneren Lebenserwartung. Sind Sie verheiratet und statistisch kürzer lebend, addieren Sie den steuerfreien Anteil einer möglichen Witwenrente Ihres Partners, berechnet analog.

Nicht einrechnen dürfen Sie den Grundfreibetrag, den Werbungskosten-Pauschbetrag und Sonderausgaben für Kranken- und Pflegeversicherung. Der Bundesfinanzhof hat das in X R 33/19 ausdrücklich ausgeschlossen. Wer diese Beträge trotzdem einrechnet, unterschätzt sein Doppelbesteuerungsrisiko.

Schritt 4: Versteuerte Rentenversicherungsbeiträge für die Vergleichsrechnung ermitteln

Dieser Schritt ist der schwierigste der fünf. Für jedes Beitragsjahr muss ermittelt werden, welcher Anteil der gezahlten Sozialversicherungsbeiträge nicht steuerlich abgesetzt werden konnte und damit als aus versteuertem Einkommen geleistet gilt.

Bis 2004 galt eine strenge Höchstbetragsbegrenzung für Vorsorgeaufwendungen. Wer hohe Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlte, konnte davon nur einen Bruchteil absetzen. Der nicht absetzbare Teil fließt in die Vergleichsrechnung ein. Beim Arbeitnehmerbeitrag gilt zudem: Der steuerfreie Arbeitgeberanteil zählt nicht als versteuert.

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Wer 40 Jahre als Angestellter tätig war, hat strukturell weniger versteuerte Beiträge als ein Selbstständiger mit vergleichbarem Rentenniveau. Ab 2023 sind Altersvorsorgeaufwendungen zu 100 Prozent als Sonderausgaben abziehbar, sodass für Beitragsjahre ab 2023 kein versteuerter Anteil mehr anfällt.

Für die Ermittlung der versteuerten Anteile der Vorjahre benötigen Sie die alten Einkommensteuerbescheide sowie den Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung, der Beitragsjahre und Entgeltpunkte dokumentiert.

Die Aufteilung in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Anteile erfordert die damaligen Einkommensnachweise. Das ist der Punkt, an dem für viele professionelle Unterstützung sinnvoll wird.

Klaus F., 65 Jahre, früherer Selbstständiger aus Stuttgart, ist im April 2024 in Rente eingetreten. Ledig, keine Hinterbliebenenrente. Jahresrente 2025: 24.000 Euro. Rentenfreibetrag 17 Prozent ergibt 4.080 Euro jährlich. Fernere Lebenserwartung laut Sterbetafel 2022/2024 für 65-jährige Männer: 17,7 Jahre.

Steuerfreier Gesamtzufluss: 4.080 Euro × 17,7 Jahre = 72.216 Euro. Nach Auswertung seiner alten Steuerbescheide ermittelt Klaus F. insgesamt 91.500 Euro nicht abzugsfähige Rentenversicherungsbeiträge. Die Differenz: 19.284 Euro Doppelbesteuerung.

Schritt 5: Ergebnis der Doppelbesteuerung-Rente-Berechnung lesen und einordnen

Sind Ihre steuerfreien Gesamtzuflüsse aus Schritt 3 niedriger als Ihre versteuerten Beiträge aus Schritt 4, liegt Doppelbesteuerung vor. Sind sie gleich hoch oder höher, liegt keine vor. Das ist der Test, den der Bundesfinanzhof verbindlich festgelegt hat.

Wichtig: Die Rechnung basiert auf dem Nominalwertprinzip. Inflation und Kaufkraftveränderungen spielen keine Rolle. Wer rechnerisch keine Doppelbesteuerung nachweisen kann, ist wirtschaftlich möglicherweise trotzdem doppelt belastet, hat nach aktuellem Recht aber keinen Anspruch.

Ergibt Ihre Rechnung eine Doppelbesteuerung, müssen Sie das aktiv einbringen: Das Finanzamt erstattet nichts von sich aus.

Einspruch gegen den Steuerbescheid: wann Sie jetzt handeln müssen

Seit dem 10. März 2025 werden Einkommensteuerbescheide für Rentner ohne Vorläufigkeitsvermerk verschickt. Früher blieben Bescheide in der Frage der Rentenbesteuerung ausdrücklich offen. Das ist vorbei. Wer jetzt einen Bescheid erhält, muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen, sonst ist der Bescheid bestandskräftig.

Der Einspruch nach § 355 AO muss schriftlich eingehen, per Brief, Fax oder ELSTER. Eine E-Mail genügt nicht. Sie müssen die vollständige Vergleichsrechnung noch nicht vorlegen.

Es reicht, fristwahrend Einspruch einzulegen und die Nachreichung anzukündigen. Beantragen Sie zugleich, das Verfahren bis zur Entscheidung der beim Bundesfinanzhof anhängigen neuen Verfahren ruhen zu lassen.

Wer die Frist versäumt, schließt sich für dieses Veranlagungsjahr aus. Der Einspruch kostet nichts. Wer ihn einlegt, verliert nichts. Wer ihn nicht einlegt, gibt möglicherweise Tausende Euro auf.

Häufige Fragen zur Doppelbesteuerung Rente berechnen

Ist Doppelbesteuerung der Rente verfassungswidrig?

Das Bundesverfassungsgericht hat 2002 festgelegt, dass Beitragsbesteuerung und spätere Rentenbesteuerung so aufeinander abzustimmen sind, dass doppelte Besteuerung ausscheidet. Wer im Einzelfall nachweist, dass seine steuerfreien Rentenzuflüsse niedriger sind als seine versteuerten Beiträge, hat Anspruch auf steuerliche Entlastung.

Kann ich als früherer Arbeitnehmer ebenfalls betroffen sein?

Ja. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können betroffen sein, wenn sie lange Beitragszeiten vor 2005 haben, in denen die Abzugsfähigkeit durch Höchstbeträge begrenzt war. Das Risiko ist bei Selbstständigen strukturell höher, weil kein steuerfreier Arbeitgeberanteil anfällt, aber keineswegs auf sie beschränkt.

Zählt der Grundfreibetrag als steuerfreier Rentenzufluss?

Nein. Der Bundesfinanzhof hat in X R 33/19 ausdrücklich festgelegt, dass Grundfreibetrag, Werbungskosten-Pauschbetrag und Sonderausgaben-Pauschbetrag in der Vergleichsrechnung nicht berücksichtigt werden. Viele Online-Rechner berücksichtigen diese Beträge trotzdem und unterschätzen damit das Doppelbesteuerungsrisiko systematisch.

Was passiert bei einem verspäteten Einspruch?

Ein nach Ablauf der Monatsfrist eingelegter Einspruch ist unzulässig und wird zurückgewiesen, ohne inhaltliche Prüfung. Die Besteuerung wird für dieses Veranlagungsjahr bestandskräftig. Für nachfolgende Veranlagungsjahre bleibt der Einspruch weiterhin möglich, bestandskräftige Bescheide lassen sich nur in seltenen Ausnahmesituationen noch öffnen.

Muss ich für die Berechnung zum Steuerberater?

Für Schritt 1 bis 3 reichen Einkommensteuerbescheid und Sterbetafel des Statistischen Bundesamts. Schritt 4 erfordert für zurückliegende Jahrzehnte alte Steuerbescheide und oft fachkundige Unterstützung. Den Einspruch können Sie jederzeit selbst einlegen und die Berechnung nachreichen.

Quellen

Bundesfinanzhof: Urteil vom 19. Mai 2021, Az. X R 33/19 – Ermittlung der Höhe des Betrags einer etwaigen doppelten Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 22 EStG – Besteuerung von Leibrenten und anderen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung

Statistisches Bundesamt (Destatis): Sterbetafeln 2022/2024 – Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland