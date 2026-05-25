Bundesverfassungsgericht: AsylbLG-Regellsatz verfassungswidrig zu niedrig – Dennoch keine Nachzahlungen

Das Bundesverfassungsgericht hat die damalige Berechnung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz teilweise beanstandet. Mit Beschluss vom 15. April 2026, veröffentlicht am 21. Mai 2026, stellte der Erste Senat fest, dass die Bedarfssätze im Zeitraum vom 1. September 2018 bis zum 20. August 2019 auf einer nicht mehr ausreichend aktuellen Datengrundlage beruhten.

Für die Betroffenen ist die Entscheidung dennoch ernüchternd. Obwohl die Leistungen nach den Feststellungen des Gerichts rechnerisch um etwa 15 bis 30 Euro monatlich zu niedrig lagen, ordnete Karlsruhe keine rückwirkenden Nachzahlungen an.

Worum es in dem Verfahren ging

Die Klage, die verhandelt wurde, war ein Verfahren aus Niedersachsen. Betroffen waren Menschen mit Duldung, die außerhalb einer Aufnahmeeinrichtung lebten und in den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts nur reduzierte Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hatte Zweifel daran, ob die damalige Höhe der Leistungen mit dem Grundgesetz vereinbar war. Es legte die Frage deshalb dem Bundesverfassungsgericht vor.

Geprüft wurden insbesondere die Bedarfsstufen 1 und 5. Dabei ging es um Leistungen für alleinstehende oder alleinerziehende Erwachsene sowie für Kinder.

Das Existenzminimum gilt für alle Menschen

Die obersten Verfassungsrichter knüpfte an seine bisherige Rechtsprechung zum menschenwürdigen Existenzminimum an. Der Staat muss jedem hilfebedürftigen Menschen in Deutschland die Mittel gewähren, die für ein menschenwürdiges Dasein erforderlich sind.

Dieser Anspruch folgt aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Er umfasst nicht nur die Sicherung des körperlichen Überlebens, sondern auch ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe.

Gleichzeitig gesteht das Gericht dem Gesetzgeber Spielräume zu. Diese Spielräume sind bei der physischen Existenz enger und bei Fragen der sozialen Teilhabe weiter.

Warum die damaligen Leistungssätze beanstandet wurden

Das Problem lag nach der Entscheidung nicht allein darin, dass AsylbLG-Leistungen niedriger ausfallen als reguläre Sozialleistungen. Beanstandet wurde vor allem, dass die Berechnung auf veralteten Daten beruhte.

Für die Ermittlung existenzsichernder Leistungen wird regelmäßig auf die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe zurückgegriffen. Diese Daten sollen zeigen, welche Ausgaben einkommensschwache Haushalte tatsächlich haben.

Im streitigen Zeitraum wurden die AsylbLG-Grundleistungen noch auf Grundlage älterer Verbrauchsdaten fortgeschrieben. Neuere Daten lagen bereits vor, waren aber nicht rechtzeitig in eine gesetzliche Neuregelung umgesetzt worden.

Karlsruhe stellte klar, dass der Gesetzgeber die Bedarfe zeitnah und realitätsgerecht erfassen muss. Verfassungsrechtlich genügt es nicht, existenzsichernde Leistungen über längere Zeit mit überholten Grundlagen fortzuschreiben.

Streichung von Ansparbeträgen bleibt möglich

Besonders umstritten war auch die Herausnahme bestimmter Bedarfspositionen. Dazu zählen Ausgaben, die typischerweise dem Ansparen für langlebige Güter oder Freizeit- und Teilhabebedarfe zugerechnet werden, etwa Computer, Fernseher, Sportgeräte oder Hobbybedarf.

Das Bundesverfassungsgericht hielt solche Kürzungen im damaligen Zusammenhang nicht grundsätzlich für unzulässig. Es verwies darauf, dass der Gesetzgeber bei einem angenommenen kurzen Aufenthalt geringere Teilhabebedarfe annehmen darf, wenn dies nachvollziehbar begründet wird.

Das ist einer der politisch und sozialrechtlich sensibelsten Punkte der Entscheidung. Denn die Frage bleibt, ab wann ein Aufenthalt tatsächlich als nur vorübergehend angesehen werden kann und wie stark der Gesetzgeber Teilhabebedarfe pauschal absenken darf.

Die Entscheidung in der Übersicht

Aspekt Einordnung Entscheidung Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15. April 2026, Az. 1 BvL 5/21 Veröffentlichung 21. Mai 2026 Betroffener Zeitraum 1. September 2018 bis 20. August 2019 Betroffene Leistungen Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Beanstandung Die Berechnung beruhte nicht mehr auf hinreichend aktuellen Daten Rechnerische Differenz Je nach Bedarfsstufe etwa 15 bis 30 Euro monatlich Nachzahlungen Keine rückwirkende Nachzahlung angeordnet

Warum es keine Nachzahlungen gibt

Der wohl schwer verständliche Teil der Entscheidung betrifft die Rechtsfolge. Das Gericht stellte zwar eine Verfassungswidrigkeit fest, erklärte die damaligen Regelungen aber nicht rückwirkend für nichtig.

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Eine vollständige Nichtigkeit hätte bedeutet, dass für den betroffenen Zeitraum keine tragfähige gesetzliche Grundlage für die Leistungsgewährung bestanden hätte. Aus Sicht des Gerichts wäre dieser Zustand für die Betroffenen noch ungünstiger gewesen.

Außerdem sah Karlsruhe keine evidente Unterdeckung des Bedarfs. Mit anderen Worten: Die Leistungen waren nach Auffassung des Gerichts zwar verfassungsrechtlich fehlerhaft berechnet, aber nicht so niedrig, dass das menschenwürdige Existenzminimum offenkundig verfehlt worden wäre.

Deshalb bleibt es bei der Feststellung der Verfassungswidrigkeit ohne individuelle finanzielle Korrektur. Für die Betroffenen ist das ein juristischer Erfolg ohne unmittelbaren Zahlungsanspruch.

Ein kritischer Beschluss

Die Entscheidung dürfte die Debatte über das Asylbewerberleistungsgesetz weiter verschärfen. Kritiker wie der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt sehen in dem Gesetz seit Jahren ein Sonderleistungssystem, das Geflüchtete “schlechterstellt und Teilhabebedarfe zu niedrig bewertet”.

Besonders brisant ist, dass der damals geprüfte Zeitraum eine Wartefrist von 15 Monaten betraf. Inzwischen wurde der Zeitraum, in dem viele Leistungsberechtigte im AsylbLG-System verbleiben, deutlich verlängert.

Damit hat die Begründung des Gerichts für neue Verfahren zusätzliches Gewicht. Je länger Menschen in Deutschland leben, desto schwieriger wird es, geringere Bedarfe mit einem nur vorübergehenden Aufenthalt zu begründen.

Was die Entscheidung für Betroffene bedeutet

Für Menschen, die im Zeitraum zwischen September 2018 und August 2019 zu niedrige Leistungen erhalten haben, folgt aus dem Beschluss regelmäßig kein Nachzahlungsanspruch. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade keine rückwirkende Neuberechnung angeordnet.

Für laufende und künftige Verfahren kann der Beschluss trotzdem Bedeutung haben. Er betont erneut, dass existenzsichernde Leistungen auf aktuellen, nachvollziehbaren und realitätsnahen Grundlagen beruhen müssen.

Beratungsstellen und Anwältinnen oder Anwälte werden daher genau prüfen, ob aktuelle Leistungskürzungen ausreichend begründet sind. Dies gilt besonders bei längerer Aufenthaltsdauer, bei Sachleistungen oder bei individuellen Mehrbedarfen.

Juristische Bewertung

Der Beschluss bewegt sich zwischen verfassungsrechtlicher Beanstandung und praktischer Zurückhaltung. Das Gericht rügt die Untätigkeit des Gesetzgebers, zieht daraus aber keine unmittelbare Konsequenz für die Betroffenen.

Aus rechtsstaatlicher Sicht ist das ambivalent. “Einerseits vermeidet Karlsruhe eine rückwirkende Regelungslücke, andererseits bleibt ein festgestellter Verfassungsverstoß für die betroffenen Menschen ohne Ausgleich”, kritisiert Anhalt.

Gerade im Sozialrecht stellt sich damit eine schwierige Frage. “Wenn existenzsichernde Leistungen zu niedrig berechnet wurden, aber keine Nachzahlung erfolgt, verliert die gerichtliche Feststellung für die Vergangenheit erheblich an praktischer Wirkung.”

Fazit

Das Bundesverfassungsgericht macht dem Gesetzgeber deutlich, dass Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums nicht auf veralteten Berechnungen beruhen dürfen. Wer staatliche Unterstützung auf ein Minimum begrenzt, muss besonders sorgfältig und aktuell begründen, wie dieses Minimum ermittelt wurde.

Für die unmittelbar Betroffenen bleibt die Entscheidung dennoch enttäuschend. Die Verfassungswidrigkeit wird festgestellt, doch eine finanzielle Wiedergutmachung bleibt aus.

Damit sendet der Beschluss zwei Signale zugleich. Der Gesetzgeber muss bei der Berechnung existenzsichernder Leistungen sauberer arbeiten, während Betroffene vergangener Kürzungen trotz festgestellter Fehler in der Regel leer ausgehen.

Quellen

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 15. April 2026 – 1 BvL 5/21; Pressemitteilung Nr. 32/2026 vom 21. Mai 2026 und Rechtsanwalt Volker Gerloff, Sonder-Newsletter 2026 zur Entscheidung 1 BvL