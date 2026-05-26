Schulden: Neues Gesetz belastet Schuldner jetzt zusätzlich

Eine unbezahlte Strom- oder Gasrechnung kann für Haushalte schnell existenzielle Folgen haben. Wer in Zahlungsverzug gerät, riskiert im schlimmsten Fall eine Sperre der Versorgung. Bislang konnten viele Schuldner solche Fälle vergleichsweise einfach vor dem Amtsgericht klären. Durch eine Änderung im Energiewirtschaftsgesetz hat sich dieser Weg jedoch deutlich erschwert.

Seit der Neuregelung landen Streitigkeiten über Strom- und Gassperren nicht mehr automatisch dort, wo sie bisher häufig verhandelt wurden. Zuständig sind nun die Landgerichte, weil die einschlägigen Vorschriften zur Versorgungsunterbrechung in das Energiewirtschaftsgesetz aufgenommen wurden. Diese Verschiebung klingt zunächst technisch. Für Betroffene, Versorger und Justiz hat sie aber erhebliche Folgen.

Wenn aus einer Stromrechnung ein Gerichtsverfahren wird

Strom- und Gasversorger dürfen die Versorgung nicht ohne Weiteres unterbrechen. Vor einer Sperre müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören Zahlungsrückstände, Mahnungen und die Androhung der Sperre. Erst wenn diese Schritte eingehalten wurden, kann der Versorger gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen.

In der Praxis geht es oft nicht um bewusste Zahlungsverweigerung. Häufig stehen persönliche Krisen hinter den Rückständen. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung oder eine unerwartet hohe Nachzahlung können dazu führen, dass Abschläge nicht mehr gezahlt werden. Wenn dann Post vom Gericht kommt, wird vielen Menschen erst klar, wie ernst die Lage ist.

Gerade an diesem Punkt konnten Amtsgerichte bisher oft vermitteln. Dort bestand kein Anwaltszwang. Betroffene konnten persönlich erscheinen, ihre Lage schildern und gemeinsam mit Gericht und Versorger nach einer Lösung suchen. Häufig ging es um Ratenzahlungen, Vergleiche oder den Hinweis auf Beratungsstellen.

Warum die Verlagerung an die Landgerichte so problematisch ist

Mit der neuen Zuständigkeit der Landgerichte verändert sich nicht nur der Ort des Verfahrens. Es ändern sich auch die praktischen Anforderungen. Vor dem Landgericht müssen sich Parteien grundsätzlich anwaltlich vertreten lassen. Wer ohnehin seine Stromrechnung nicht bezahlen kann, steht damit vor einer zusätzlichen finanziellen Hürde.

Ein Anwalt kostet Geld und muss erst gefunden werden. Prozesskostenhilfe kommt nur dann in Betracht, wenn das Verfahren hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Bei Zahlungsrückständen ist das oft schwierig. Viele Betroffene erscheinen deshalb gar nicht oder können ihre persönliche Situation nicht wirksam vortragen.

Auch für Energieversorger steigt der Aufwand. Sie können nicht mehr einfach eine eigene juristische Mitarbeiterin oder einen eigenen juristischen Mitarbeiter schicken. Auch sie brauchen anwaltliche Vertretung. Zwar können solche Kosten später grundsätzlich geltend gemacht werden, doch bei zahlungsunfähigen Schuldnern bleibt die wirtschaftliche Durchsetzung unsicher.

Mehr Kosten, längere Wege, weniger direkte Hilfe

Die Änderung trifft besonders Menschen, die bereits unter finanziellem Druck stehen. Landgerichte sind seltener als Amtsgerichte, die Wege sind deshalb oft länger. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist oder in ländlichen Regionen lebt, muss zusätzliche Zeit und Geld aufbringen. Damit sinkt die Chance, dass Betroffene überhaupt aktiv am Verfahren teilnehmen.

Amtsgerichte waren bei solchen Fällen nah am Alltag der Menschen. Sie konnten schnell reagieren und pragmatische Lösungen fördern. Das Verfahren war persönlicher, direkter und für juristische Laien besser zugänglich. Vor dem Landgericht wird der Zugang dagegen formeller und teurer.

Für die Justiz entsteht dadurch eine Schieflage. Fälle mit oft geringem Streitwert und hoher sozialer Dringlichkeit werden in ein Verfahren verlagert, das auf komplexere Streitigkeiten zugeschnitten ist. Das belastet Landgerichte und entzieht den Amtsgerichten Verfahren, die dort bisher gut bearbeitet werden konnten. Der Nutzen dieser Veränderung ist kaum erkennbar.

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Das Problem von Strom- und Gassperren

Eine Stromsperre ist mehr als ein finanzielles Problem. Ohne Strom funktionieren Kühlschrank, Herd, Licht, Internet und oft auch die Warmwasserversorgung nicht mehr. Für Familien, ältere Menschen oder Kranke kann das schnell zu einer schweren Belastung werden. Auch die gesellschaftliche Teilhabe wird eingeschränkt.

Die Zahl der betroffenen Haushalte ist erheblich. Millionen Menschen in Deutschland leben in Haushalten mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben. Zudem melden Strom- und Gasversorger jedes Jahr zahlreiche Sperrungen. Das zeigt, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt.

Gerade deshalb ist ein einfacher Zugang zum Gericht wichtig. Nicht jedes Verfahren endet damit, dass eine Sperre verhindert wird. Doch oft lassen sich Lösungen finden, wenn Betroffene rechtzeitig gehört werden. Genau diese Möglichkeit wird durch den Anwaltszwang vor dem Landgericht erschwert.

Vergleich: Amtsgericht und Landgericht bei Stromsperren

Amtsgericht Landgericht Kein Anwaltszwang in vielen Verfahren Anwaltszwang für die Parteien Niedrigere Kosten und geringere Zugangshürden Höhere Kosten durch anwaltliche Vertretung Oft wohnortnäher erreichbar Weniger Standorte, dadurch längere Wege Direkter Kontakt zwischen Gericht, Betroffenen und Versorger möglich Stärker formalisiertes Verfahren Pragmatische Lösungen wie Ratenzahlungen leichter erreichbar Persönliche Umstände können ohne Anwalt kaum wirksam eingebracht werden

Warum der Gesetzgeber nachbessern sollte

Die Lösung wäre juristisch vergleichsweise einfach. Der Gesetzgeber könnte im Energiewirtschaftsgesetz klarstellen, dass Verfahren über Strom- und Gassperren wegen Zahlungsverzugs bei niedrigen Streitwerten wieder vor die Amtsgerichte gehören. Damit würde der frühere Zugang weitgehend wiederhergestellt. Gleichzeitig bliebe die Systematik des Gesetzes erhalten.

Aus Verbrauchersicht wäre eine solche Korrektur dringend. Sie würde nicht bedeuten, dass offene Rechnungen folgenlos bleiben. Versorger könnten ihre Ansprüche weiterhin durchsetzen. Der Unterschied bestünde darin, dass Betroffene wieder eher die Chance hätten, ihre Situation persönlich darzustellen und eine realistische Lösung zu finden.

Auch aus Sicht der Gerichte spricht viel für eine Rückverlagerung. Amtsgerichte kennen solche Fälle aus der täglichen Praxis. Sie sind näher an den Menschen und können schneller auf einfache Sachverhalte reagieren. Landgerichte würden von Verfahren entlastet, die dort kaum besser aufgehoben sind.

Ein unbeabsichtigter Effekt mit spürbaren Folgen

Ob die neue Zuständigkeit bewusst so gewollt war oder aus einer ungenauen Gesetzesfassung entstanden ist, bleibt offen. Entscheidend ist jedoch die Wirkung. Eine Regelung, die eigentlich im Rahmen einer größeren Reform des Energierechts steht, führt im Alltag zu neuen Hürden für Menschen mit Zahlungsproblemen. Das widerspricht dem Anspruch, Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu schützen.

Solange keine Korrektur erfolgt, entstehen täglich neue Fälle unter erschwerten Bedingungen. Wer seine Energierechnung nicht zahlen kann, braucht nicht nur Mahnungen und gerichtliche Titel. Er braucht auch einen erreichbaren Ort, an dem noch eine Lösung gefunden werden kann. Genau diese Möglichkeit sollte der Gesetzgeber wieder stärken.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter gerät nach einer längeren Krankheit mit zwei Stromabschlägen in Rückstand. Der Versorger mahnt, kündigt die Sperre an und leitet schließlich ein gerichtliches Verfahren ein. Früher hätte die Frau beim Amtsgericht persönlich erscheinen und erklären können, dass sie nach Erhalt von Krankengeld eine Ratenzahlung leisten kann. Das Gericht hätte zwischen ihr und dem Versorger vermitteln können.

Vor dem Landgericht braucht sie nun einen Anwalt. Findet sie keinen oder kann sie die Kosten nicht tragen, wird ihre Lage im Verfahren kaum berücksichtigt. Der Versorger erhält möglicherweise ein Versäumnisurteil, obwohl eine Ratenzahlung praktisch möglich gewesen wäre. Am Ende droht eine Stromsperre, die durch ein einfacheres Verfahren vielleicht hätte verhindert werden können.