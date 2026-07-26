Wohngeld für Rentner: Wie hoch darf die Rente 2026 sein, um Wohngeld zu bekommen?

Auch Rentnerinnen und Rentner mit einer vergleichsweise hohen Rente können Wohngeld erhalten. Eine bundesweit einheitliche Rentengrenze gibt es jedoch nicht, denn der Anspruch hängt zusätzlich von der Haushaltsgröße, der Bruttokaltmiete und der örtlichen Mietenstufe ab.

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Bei einem alleinstehenden Rentner kann 2026 selbst bei einer monatlichen Bruttorente von rund 1.800 Euro noch ein kleiner Wohngeldanspruch bestehen. Kommt der Freibetrag für mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten hinzu, kann die mögliche Rentenhöhe deutlich über 2.000 Euro liegen.

Es gibt keine feste Rentengrenze beim Wohngeld

Ob ein Rentner Wohngeld bekommt, lässt sich nicht allein am Rentenbescheid ablesen. Nach § 4 Wohngeldgesetz werden die Zahl der Haushaltsmitglieder, die berücksichtigungsfähige Miete und das Gesamteinkommen miteinander verrechnet.

Eine höhere Miete kann deshalb dazu führen, dass auch bei einer höheren Rente noch Wohngeld gezahlt wird. In einer Gemeinde mit hoher Mietenstufe liegt die Einkommensobergrenze ebenfalls höher als in einer Region mit niedrigem Mietniveau.

Entscheidend ist außerdem, ob der Rentner allein lebt oder mit einem Partner zusammenwohnt. Bei einem Paar werden grundsätzlich die Einkünfte beider Haushaltsmitglieder berücksichtigt.

So hoch darf die Rente eines Alleinstehenden 2026 ungefähr sein

Die folgende Tabelle zeigt unverbindliche Orientierungswerte für alleinstehende Rentner. Sie geht davon aus, dass die Bruttokaltmiete mindestens den jeweils geltenden Höchstbetrag erreicht und von der gesetzlichen Rente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abzuführen sind.

Mietenstufe Höchstes anrechenbares Monatseinkommen Ungefähre Bruttorente eines Alleinstehenden Ungefähre Summe der Bruttorenten bei einem Paar I 1.443 Euro rund 1.610 Euro rund 2.190 Euro II 1.478 Euro rund 1.650 Euro rund 2.240 Euro III 1.509 Euro rund 1.690 Euro rund 2.280 Euro IV 1.542 Euro rund 1.720 Euro rund 2.330 Euro V 1.568 Euro rund 1.750 Euro rund 2.370 Euro VI 1.593 Euro rund 1.780 Euro rund 2.400 Euro VII 1.619 Euro rund 1.810 Euro rund 2.440 Euro

Bei den Bruttowerten wurde mit dem üblichen Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro im Jahr und einem Abzug von zehn Prozent für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gerechnet. Einkommensteuer, Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit, Unterhaltszahlungen und der Freibetrag für Grundrentenzeiten sind in diesen Ausgangswerten nicht enthalten.

Die Tabelle nennt die höchsten Werte, die bei einer ausreichend hohen berücksichtigungsfähigen Miete erreichbar sind. Liegt die tatsächliche Bruttokaltmiete unter dem örtlichen Höchstbetrag, endet der Wohngeldanspruch bereits bei einer niedrigeren Rente.

Bruttorente und Nettorente dürfen nicht verwechselt werden

Für die Wohngeldberechnung wird nicht einfach die auf das Konto überwiesene Nettorente übernommen. Ausgangspunkt ist grundsätzlich die Bruttorente einschließlich des steuerfreien Rentenanteils.

Von den Renteneinnahmen kann regelmäßig der Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro im Jahr abgesetzt werden. Anschließend kommen die pauschalen Abzüge nach § 16 Wohngeldgesetz hinzu.

Für Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden zehn Prozent abgezogen. Muss der Rentner im Bewilligungszeitraum tatsächlich Einkommensteuer zahlen, können weitere zehn Prozent berücksichtigt werden.

Ein steuerpflichtiger Rentner kann daher trotz einer höheren Bruttorente noch unter der wohngeldrechtlichen Einkommensgrenze liegen. Die tatsächlichen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden nicht in ihrer exakten Höhe abgezogen, wenn der pauschale Zehn-Prozent-Abzug greift.

Der Grundrentenfreibetrag kann den Anspruch deutlich erhöhen

Besonders wichtig ist der Freibetrag nach § 17a Wohngeldgesetz. Er wird für Personen berücksichtigt, die mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten nachweisen können.

Der Freibetrag setzt sich aus einem Sockelbetrag von monatlich 100 Euro und 30 Prozent des darüberliegenden Renteneinkommens zusammen. Er darf höchstens 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 betragen.

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Da die Regelbedarfsstufe 1 im Jahr 2026 weiterhin bei 563 Euro liegt, beträgt der höchstmögliche Freibetrag 281,50 Euro im Monat. Bei einer gesetzlichen Rente von mehr als etwa 705 Euro wird dieser Höchstwert regelmäßig erreicht.

Für einen alleinstehenden Rentner kann sich die mögliche Bruttorentengrenze dadurch um ungefähr 313 Euro erhöhen. Je nach Mietenstufe kann damit 2026 noch bei einer Bruttorente von etwa 1.925 bis 2.120 Euro ein Wohngeldanspruch bestehen.

Der Freibetrag hängt nicht davon ab, ob im Rentenbescheid tatsächlich ein Grundrentenzuschlag ausgewiesen ist. Erforderlich ist jedoch der Nachweis, dass mindestens 33 Jahre mit den verlangten Versicherungszeiten vorhanden sind.

Auch Schwerbehinderung und Pflege können die Grenze anheben

Für ein schwerbehindertes Haushaltsmitglied mit einem Grad der Behinderung von 100 können jährlich 1.800 Euro vom Gesamteinkommen abgezogen werden. Das entspricht rechnerisch einer Entlastung von 150 Euro im Monat.

Der gleiche Freibetrag kommt bei einem Grad der Behinderung unter 100 infrage, wenn zugleich Pflegebedürftigkeit besteht und die betroffene Person häuslich, teilstationär oder im Rahmen einer Kurzzeitpflege versorgt wird. Die Voraussetzungen ergeben sich aus § 17 Wohngeldgesetz.

Der Freibetrag wegen Schwerbehinderung und Pflege kann zusätzlich zum Freibetrag für Grundrentenzeiten berücksichtigt werden. Dadurch kann eine Rente oberhalb der Tabellenwerte weiterhin zu einem Anspruch führen.

Welche Miete wird beim Wohngeld berücksichtigt?

Bei Mietern zählt grundsätzlich die Bruttokaltmiete. Sie besteht aus der Nettokaltmiete und den kalten Betriebskosten, während die tatsächlichen Heizkosten und die Kosten für Haushaltsstrom nicht als Mietbetrag übernommen werden.

Statt der individuellen Heizkosten enthält die Berechnung eine pauschale Heizkostenentlastung. Für einen Einpersonenhaushalt beträgt sie 2026 monatlich 110,40 Euro.

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Zusätzlich wird bei einem Einpersonenhaushalt eine Klimakomponente von 19,20 Euro berücksichtigt. Die gesetzlichen Höchstbeträge für die eigentliche Miete reichen 2026 bei einer Person von 361 Euro in Mietenstufe I bis 677 Euro in Mietenstufe VII.

Zahlt ein alleinstehender Rentner in Mietenstufe IV beispielsweise 700 Euro Bruttokaltmiete, werden nicht die gesamten 700 Euro angesetzt. Der für diese Stufe geltende Miethöchstbetrag von 511 Euro wird lediglich um die Klimakomponente und die pauschale Heizkostenentlastung ergänzt.

Zum Einkommen gehört mehr als die gesetzliche Rente

Die Wohngeldbehörde betrachtet das gesamte voraussichtliche Einkommen während des Bewilligungszeitraums. Neben der gesetzlichen Altersrente können deshalb eine Witwen- oder Witwerrente, eine Betriebsrente, private Rentenzahlungen, ausländische Renten, Arbeitsverdienst, Mieteinnahmen und bestimmte Kapitalerträge berücksichtigt werden.

Bei Ehepaaren und zusammenlebenden Partnern zählt regelmäßig das Einkommen beider Personen. Eine niedrige eigene Rente reicht daher nicht für einen Wohngeldanspruch aus, wenn der Partner über eine hohe Rente oder weitere Einkünfte verfügt.

Einmalige Einnahmen können ebenfalls in die Berechnung einfließen. Nach § 15 Wohngeldgesetz wird das Einkommen zugrunde gelegt, das zum Zeitpunkt der Antragstellung im Bewilligungszeitraum voraussichtlich zu erwarten ist.

Grundsicherung im Alter und Wohngeld schließen sich meistens aus

Wer Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhält und bei wem die Unterkunftskosten in dieser Leistung berücksichtigt werden, bekommt normalerweise kein zusätzliches Wohngeld. Der Ausschluss folgt aus § 7 Wohngeldgesetz.

Eine Ausnahme kann entstehen, wenn der Bezug von Grundsicherung durch das Wohngeld vollständig vermieden werden kann. Betroffene sollten deshalb beide Ansprüche vergleichen lassen, anstatt nur auf die Höhe ihrer Rente zu schauen.

Liegt das Einkommen deutlich unter dem sozialhilferechtlichen Bedarf, ist häufig die Grundsicherung im Alter die passendere Leistung. Sie kann neben den Wohnkosten auch den allgemeinen Lebensunterhalt und mögliche Mehrbedarfe abdecken.

Eine niedrige Rente führt nicht automatisch zu Wohngeld

Wohngeld soll Haushalte unterstützen, die ihren übrigen Lebensunterhalt grundsätzlich aus eigenen Mitteln bestreiten können. Bei sehr niedrigen Einkünften kann die Behörde daher prüfen, wie Miete, Lebensmittel, Strom und weitere Ausgaben finanziert werden.

Eine ausdrücklich im Wohngeldgesetz festgelegte allgemeine Mindestrente gibt es nicht. Reichen Rente, Wohngeld und sonstige Mittel jedoch nicht zur Deckung des Lebensunterhalts, kommt eher ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter infrage.

Der Antrag sollte noch im laufenden Monat gestellt werden

Wohngeld wird nicht automatisch zusammen mit der Rente ausgezahlt. Rentner müssen einen Antrag bei der Wohngeldstelle ihrer Gemeinde, Stadt oder ihres Landkreises einreichen.

Der Bewilligungszeitraum beginnt grundsätzlich am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag eingegangen ist. Wer den Antrag am letzten Tag eines Monats einreicht, kann bei erfüllten Voraussetzungen daher noch Wohngeld für den gesamten Monat bekommen.

Benötigt werden insbesondere der aktuelle Rentenbescheid, Nachweise über weitere Einkünfte, der Mietvertrag, eine aktuelle Aufstellung der Mietbestandteile und gegebenenfalls Nachweise über Grundrentenzeiten, Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit oder Unterhaltszahlungen. Fehlende Unterlagen können in vielen Fällen nachgereicht werden, während der eigentliche Antrag rechtzeitig bei der Behörde eingehen sollte.

Praxisbeispiel: 1.650 Euro Bruttorente können noch ausreichen

Eine alleinstehende Rentnerin lebt in einer Gemeinde der Mietenstufe IV und zahlt 520 Euro Bruttokaltmiete. Sie erhält eine gesetzliche Bruttorente von monatlich 1.650 Euro und zahlt Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, aber keine Einkommensteuer.

Nach Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags und der Zehn-Prozent-Pauschale verbleibt ein wohngeldrechtliches Einkommen von rund 1.477 Euro im Monat. Unter den genannten Annahmen ergibt die gesetzliche Formel einen unverbindlichen Wohngeldbetrag von ungefähr 41 Euro monatlich.

Die Rentnerin liegt damit trotz ihrer Bruttorente von 1.650 Euro noch nicht zwingend über der Grenze. Könnte sie zusätzlich mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten nachweisen, würde der Freibetrag ihren Wohngeldanspruch erheblich erhöhen.

Häufige Fragen zum Wohngeld für Rentner

1. Ist eine Bruttorente von 1.600 Euro bereits zu hoch für Wohngeld?

Nein. Ein alleinstehender Rentner kann 2026 je nach Miete und Mietenstufe auch mit 1.600 Euro Bruttorente Wohngeld erhalten. Weitere Einkünfte und persönliche Freibeträge müssen jedoch einbezogen werden.

2. Wird beim Wohngeld die Brutto- oder die Nettorente berücksichtigt?

Ausgangspunkt ist grundsätzlich die Bruttorente. Davon werden Werbungskosten, pauschale Abzüge für bestimmte Versicherungsbeiträge und gegebenenfalls Einkommensteuer sowie persönliche Freibeträge abgezogen.

3. Wie hoch darf die Rente eines alleinstehenden Rentners 2026 sein?

Ohne besondere Freibeträge liegt die unverbindliche Obergrenze bei ausreichend hoher Miete ungefähr zwischen 1.610 und 1.810 Euro Bruttorente. Die genaue Grenze hängt von der Mietenstufe und der tatsächlichen Bruttokaltmiete ab.

4. Muss ich einen Grundrentenzuschlag bekommen, um den Freibetrag zu erhalten?

Nein. Für den Wohngeldfreibetrag kommt es darauf an, dass mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten nachgewiesen werden. Ein tatsächlich ausgezahlter Grundrentenzuschlag ist dafür nicht zwingend erforderlich.

5. Kann ich gleichzeitig Grundsicherung im Alter und Wohngeld bekommen?

Normalerweise nicht, wenn die Kosten der Unterkunft bereits bei der Grundsicherung berücksichtigt werden. Wohngeld kann aber in Betracht kommen, wenn dadurch der Bezug von Grundsicherung vollständig vermieden wird.