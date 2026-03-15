Wohngeld: So sichern Sie Ihren Anspruch trotz Rücklagen

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Viele Menschen mit kleiner Rente oder niedrigem Einkommen glauben, beim Wohngeld zähle vor allem das laufende Geld. Das stimmt nur zur Hälfte. Denn auch Ersparnisse können den Antrag zu Fall bringen. Entscheidend ist aber ein Punkt, den viele Berichte unterschlagen: Beim Wohngeld gibt es keine starre gesetzliche Vermögensgrenze.

Seit Januar 2026 gilt also keine neue feste Schwelle. Stattdessen arbeiten die Behörden weiter mit Richtwerten, und am Ende zählt der Einzelfall.

Genau das ist für Betroffene wichtig. Wer etwa eine kleine Rente bezieht, aber über Jahrzehnte einen Notgroschen angespart hat, ist nicht automatisch vom Wohngeld ausgeschlossen. Umgekehrt reicht ein geringes Einkommen allein nicht aus, wenn die Wohngeldstelle von erheblichem verwertbarem Vermögen ausgeht.

Im Gesetz steht keine feste Vermögensgrenze

Die Rechtsgrundlage ist § 21 Nr. 3 Wohngeldgesetz. Dort steht nicht, dass Wohngeld ab einer bestimmten Summe ausgeschlossen wäre. Im Gesetz heißt es nur, dass kein Anspruch besteht, wenn die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre, insbesondere wegen erheblichen Vermögens. Genau dieser Begriff ist offen formuliert. Das bedeutet: Die Behörde darf nicht einfach nur auf eine Zahl schauen, sondern muss die gesamten Umstände prüfen.

Das ist ein entscheidender Unterschied zu vielen verkürzten Schlagzeilen. Wer schreibt, die Vermögensgrenze beim Wohngeld liege 2026 „bei 60.000 Euro“, vereinfacht die Rechtslage zu stark. Korrekt ist: Diese Zahl steht nicht im Gesetz.

Diese Richtwerte gelten 2026 weiter

Dass trotzdem überall konkrete Summen auftauchen, liegt an der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift. Dort heißt es, erhebliches Vermögen sei in der Regel vorhanden, wenn das verwertbare Vermögen 60.000 Euro für das erste Haushaltsmitglied und 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied übersteigt. Dieses „in der Regel“ ist der juristische Haken. Es geht also um einen Orientierungswert, nicht um eine starre Ausschlussgrenze.

Für 2026 sind diese Werte nach der aktuellen Quellenlage unverändert geblieben. Die letzte regelmäßige Fortschreibung des Wohngelds erfolgte zum 1. Januar 2025. Die nächste reguläre Dynamisierung ist erst zum 1. Januar 2027 vorgesehen. Eine neue Vermögensgrenze seit Januar 2026 gibt es daher nicht.

Für die Praxis heißt das: Bei zwei Personen liegt der Richtwert bei 90.000 Euro, bei drei Personen bei 120.000 Euro. Das bedeutet aber nicht automatisch Bewilligung oder Ablehnung. Es bleibt bei einer Einzelfallprüfung.

Ein Urteil aus 2025 ist für Betroffene besonders wichtig

Wie wichtig diese Unterscheidung ist, zeigt eine aktuelle Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg. Das Gericht machte Ende 2025 deutlich, dass Wohngeldbehörden nicht schematisch mit strengeren Vermögensmaßstäben aus anderen Sozialleistungssystemen arbeiten dürfen.

In dem Fall ging es um ein Vermögen von rund 57.500 Euro. Das OVG entschied, dass dieser Betrag den Wohngeldanspruch nicht automatisch ausschließt. Maßgeblich bleibe der wohngeldrechtliche Maßstab, also die Prüfung des erheblichen Vermögens im Einzelfall.

Das Urteil ist brisant, weil es einen verbreiteten Denkfehler trifft. Einige Stellen hatten versucht, die strengeren Vermögensgrenzen aus dem Bürgergeldrecht auf das Wohngeld zu übertragen. Genau das hat das Gericht zurückgewiesen. Für Betroffene ist das eine wichtige Botschaft: Wohngeld folgt eigenen Regeln.

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Was als Vermögen zählt

Bei der Vermögensprüfung wird nicht nur auf das Girokonto geschaut. Die Verwaltungsvorschrift versteht unter Vermögen grundsätzlich alle in Geld messbaren Güter der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, soweit sie verwertbar sind. Dazu können Bankguthaben, Bargeld, Wertpapiere, Forderungen oder Immobilien gehören. Entscheidend ist aber immer, ob tatsächlich auf dieses Vermögen zugegriffen werden kann.

Gerade daran hängt in der Praxis viel. Wer zwar Vermögenswerte hat, darüber aber rechtlich oder tatsächlich nicht frei verfügen kann, steht anders da als jemand mit frei verfügbarem Sparguthaben. Deshalb kann derselbe Gesamtbetrag in zwei Fällen rechtlich völlig unterschiedlich bewertet werden.

Selbst genutztes Eigentum ist nicht automatisch schädlich

Wichtig ist das vor allem für Eigentümer mit geringem Einkommen. Nach der Verwaltungsvorschrift zählt selbst genutztes Wohneigentum, für das Wohngeld beantragt wird, grundsätzlich nicht als Vermögen in diesem Sinn. Das ist für Menschen relevant, die zwar im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung leben, aber ihre laufenden Wohnkosten nur schwer tragen können.

Gerade ältere Eigentümer geraten hier oft in eine falsche Schublade. Nach außen sieht Vermögen vorhanden aus, tatsächlich fehlt aber oft das laufende Geld für Belastungen, Nebenkosten oder Instandhaltung. Genau für solche Fälle ist die saubere Unterscheidung zwischen Vermögen auf dem Papier und verwertbarem Vermögen in der Praxis so wichtig.

Altersvorsorge kann geschützt sein

Nicht jede Rücklage wird beim Wohngeld voll angerechnet. Bestimmte Formen der Altersvorsorge können geschützt sein, wenn sie vor dem Ruhestand nicht frei verfügbar sind. Die Wohngeld-Verwaltungsvorschrift nennt dazu etwa bestimmte unverwertbare Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung oder vertraglich gebundene Altersvorsorge.

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Entscheidend ist also nicht nur, wie hoch die Rücklage ist, sondern ob sie tatsächlich kurzfristig eingesetzt werden kann.

Für Betroffene ist hier Vorsicht geboten. Im Netz kursieren häufig pauschale Aussagen über hohe Sonderfreibeträge bei Altersvorsorge. Rechtlich belastbar ist vor allem diese Aussage: Gebundene und vorzeitig nicht verfügbare Altersvorsorge wird nicht ohne Weiteres als verwertbares Vermögen behandelt. Wer sich auf pauschale Internetwerte verlässt, riskiert dagegen Fehleinschätzungen.

Auch unterhalb der Richtwerte ist nicht alles sicher

Die andere Seite wird oft übersehen. Auch wer unterhalb von 60.000 Euro liegt, hat nicht automatisch einen sicheren Wohngeldanspruch. Die Verwaltungsvorschrift spricht bewusst nur von einer Regel.

Die Behörde kann also auch unterhalb dieser Werte zu dem Ergebnis kommen, dass im konkreten Fall erhebliches Vermögen vorliegt oder die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre. Das dürfte schwerer zu begründen sein, ist aber rechtlich nicht ausgeschlossen.

Für Betroffene heißt das vor allem: Nicht vorschnell aufgeben, aber sich auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Entscheidend ist immer, wie die Wohngeldstelle das vorhandene Vermögen einordnet und ob diese Begründung rechtlich trägt.

Warum das Thema 2026 so viele trifft

Die Vermögensfrage trifft längst nicht nur klassische Sozialfälle. Sie betrifft Rentner mit kleiner Altersrente, Beschäftigte mit niedrigem Lohn, Eigentümer mit hoher Belastung und Haushalte, die sich über Jahre ein Sicherheitspolster aufgebaut haben.

Das Bundesministerium für Wohnen weist selbst darauf hin, dass Wohngeld gerade Menschen mit niedrigem Einkommen bei den Wohnkosten entlasten soll, wenn sie keine anderen vorrangigen Leistungen beziehen.

Genau deshalb ist der Streit um Rücklagen so brisant. Wohngeld soll helfen, Wohnkosten tragbar zu machen. Es soll aber nicht dazu dienen, große frei verfügbare Vermögen zu schonen. Zwischen diesen beiden Polen liegt die Einzelfallprüfung. Und genau dort wird oft entschieden, ob ein Antrag Erfolg hat oder nicht.

Was Betroffene jetzt wissen sollten

Für 2026 gilt damit unterm Strich: Eine neue Vermögensgrenze seit Januar gibt es nicht. Die bekannten Richtwerte von 60.000 Euro für die erste Person und 30.000 Euro für jede weitere Person gelten weiter als Orientierung. Doch sie sind keine starre gesetzliche Grenze.

Wer wegen seiner Rücklagen abgelehnt wird, sollte den Bescheid deshalb genau prüfen lassen. Die Wohngeldstelle darf nicht bloß schematisch auf den Kontostand schauen. Sie muss den Einzelfall würdigen.

Gerade das aktuelle Urteil aus Berlin-Brandenburg zeigt, dass sich Widerstand lohnen kann. Wer knapp über oder knapp unter den bekannten Richtwerten liegt, sollte sich nicht von pauschalen Aussagen abschrecken lassen. Beim Wohngeld entscheidet am Ende nicht die Schlagzeile, sondern die rechtlich saubere Prüfung.

FAQ

Wie hoch ist die Vermögensgrenze beim Wohngeld 2026?

Beim Wohngeld gibt es 2026 keine starre gesetzliche Vermögensgrenze. Die Verwaltung orientiert sich aber weiter an 60.000 Euro für die erste Person im Haushalt und 30.000 Euro für jede weitere Person.

Wurde die Vermögensgrenze beim Wohngeld zum 1. Januar 2026 erhöht?

Nein. Seit Januar 2026 gibt es keine neue Anhebung der Vermögensrichtwerte beim Wohngeld. Die nächste reguläre Fortschreibung des Wohngelds ist erst für 2027 vorgesehen.

Kann ich mit mehr als 60.000 Euro noch Wohngeld bekommen?

Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Die 60.000 Euro sind ein Richtwert aus der Verwaltungsvorschrift und keine starre gesetzliche Ausschlussgrenze. Maßgeblich bleibt der Einzelfall.

Zählt Altersvorsorge beim Wohngeld als Vermögen?

Nicht immer. Bestimmte vertraglich gebundene und vorzeitig nicht verfügbare Altersvorsorge kann bei der Vermögensprüfung geschützt sein. Entscheidend ist, ob das Vermögen tatsächlich verwertbar ist.

Zählt selbst genutztes Wohneigentum beim Wohngeld als Vermögen?

Grundsätzlich nein, soweit es um das selbst genutzte Wohneigentum geht, für das Wohngeld beantragt wird. Auch das ergibt sich aus der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift.

Quellenliste