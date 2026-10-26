Wohngeld: Darum sollten Rentner ihren Wohngeldantrag noch im Oktober stellen

Rentner mit geringem Einkommen sollten einen möglichen Wohngeldanspruch noch im Oktober 2026 prüfen. Wer den Antrag nämlich erst im Januar 2027 stellt, kann die Zuschüsse für Oktober, November und Dezember verlieren – bei monatlich 240 Euro wären das insgesamt 720 Euro.

Entscheidend ist nicht, wann die Wohngeldstelle den Antrag bearbeitet, sondern der Monat, in dem Sie diesen stellen. Gerade vor der geplanten Wohngeldreform 2027 kann ein rechtzeitiger Antrag deshalb finanziell besonders wichtig sein.

Warum Rentner ihren Wohngeldantrag noch im Oktober stellen sollten

Nach § 25 Absatz 2 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum grundsätzlich am ersten Tag des Monats, in dem Wohngeld beantragt wird. Liegen die Voraussetzungen bereits im Oktober vor, kann ein noch in diesem Monat gestellter Antrag somit einen Anspruch ab dem 1. Oktober 2026 begründen.

Geht der Antrag dagegen erst im November ein, beginnt der Bewilligungszeitraum frühestens am 1. November. Für Oktober gibt es dann keine nachträgliche Zahlung, selbst wenn die Voraussetzungen bereits bestanden hätten.

Noch deutlicher wird der Unterschied beim Jahreswechsel. Wer bis Januar 2027 wartet, kann regelmäßig kein Wohngeld mehr für die letzten drei Monate des Jahres 2026 erhalten.

So viel Wohngeld kann durch einen verspäteten Antrag verloren gehen

Wie stark sich eine verspätete Antragstellung auswirken kann, zeigt eine Beispielrechnung. Eine alleinlebende Rentnerin hätte aufgrund ihrer Einkommens- und Wohnverhältnisse Anspruch auf monatlich 240 Euro Wohngeld.

Unter der Annahme, dass dieser Anspruch von Oktober bis Dezember 2026 unverändert besteht, ergeben sich folgende Unterschiede:

Monat der Antragstellung Mögliche Zahlung für Oktober bis Dezember 2026 Oktober 2026 720 Euro November 2026 480 Euro Dezember 2026 240 Euro Januar 2027 0 Euro

Die Tabelle zeigt ein fiktives Rechenbeispiel und keine pauschal geltende Wohngeldhöhe. Tatsächlich können die monatlichen Ansprüche deutlich niedriger oder höher ausfallen.

Wer erst im Januar 2027 einen Antrag stellt, verzichtet damit möglicherweise auf mehrere Hundert Euro für das zurückliegende Jahr. Der spätere Antrag kann diese verlorenen Monate im Regelfall nicht mehr ausgleichen.

Der 31. Oktober 2026 fällt auf einen Samstag

Für einen möglichen Wohngeldbeginn im Oktober sollte der Antrag spätestens bis zum 31. Oktober 2026 gestellt sein. Weil dieser Tag auf einen Samstag fällt, ist es ratsam, die Antragstellung bereits vor dem Wochenende abzuschließen.

Maßgeblich ist die wirksame Antragstellung, nicht das Datum, an dem ein Brief abgeschickt wird. Wer postalisch beantragt, sollte deshalb genügend Zeit für die Zustellung einplanen oder einen anderen von der zuständigen Wohngeldbehörde angebotenen Antragsweg nutzen.

Auch eine höhere Rente schließt Wohngeld nicht automatisch aus

Viele Rentner gehen davon aus, dass sie mit einer Altersrente von beispielsweise 1.500 oder 1.700 Euro grundsätzlich keinen Wohngeldanspruch mehr haben. Eine bundesweit einheitliche Einkommensgrenze gibt es allerdings nicht.

Entscheidend sind das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen, die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Haushaltsmitglieder, die Miete beziehungsweise Belastung und die örtliche Mietenstufe. Auch persönliche Freibeträge können das Ergebnis erheblich verändern.

Wohngeld kommt nicht nur für Mieter in Betracht, sondern auch für Eigentümer mit selbst genutztem Wohnraum. Während Mieter einen Mietzuschuss erhalten können, gibt es für Eigentümer den sogenannten Lastenzuschuss.

Eine erste Einschätzung ermöglicht der Wohngeld-Plus-Rechner des Bundesbauministeriums. Die Berechnung ist jedoch unverbindlich und ersetzt die Entscheidung der zuständigen Wohngeldbehörde.

📚 Lesen Sie auch: Das OLG bestätigt die vollständige Pfändung einer gesetzlichen Rente

Rentner mit 33 Jahren Grundrentenzeiten können besonders profitieren

Ein wichtiger Vorteil wird bei Wohngeldanträgen immer wieder übersehen. Rentnerinnen und Rentner mit mindestens 33 Jahren anerkannten Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten können nach § 17a Wohngeldgesetz einen Einkommensfreibetrag erhalten.

Dieser kann 2026 bis zu 281,50 Euro monatlich betragen und dadurch die Wohngeldberechnung verbessern. Der Freibetrag ist allerdings keine zusätzliche Zahlung in dieser Höhe.

Wichtig ist außerdem, dass anerkannte Grundrentenzeiten oder gesetzlich gleichgestellte Zeiten vorliegen müssen. Ein ausgezahlter Grundrentenzuschlag ist dagegen nicht zwingend erforderlich.

Welche Bedeutung dieser Vorteil für Rentner hat, erläutert der Beitrag Wohngeld für Rentner: 33 Versicherungsjahre erhöhen den Zuschuss.

Wohngeldreform 2027: Warum ein früher Antrag zusätzlich wichtig werden könnte

Die Bundesregierung möchte das Wohngeld zum 1. Januar 2027 verändern und dabei die dauerhafte Heizkostenkomponente halbieren, die reguläre Fortschreibung aussetzen und die Berechnungsformel anpassen.

Der Gesetzentwurf wurde am 8. Oktober 2026 erstmals im Bundestag beraten. Eine öffentliche Anhörung ist für den 4. November 2026 vorgesehen, sodass die Kürzungen zum aktuellen Stand vom 26. Oktober noch nicht beschlossen sind.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 21/8284) enthält allerdings auch Übergangsregelungen, die für Rentner mit einem bereits bestehenden Wohngeldanspruch wichtig sind. Nach dem vorgesehenen neuen § 42e Wohngeldgesetz sollen vor dem Jahreswechsel bewilligte Leistungen bis zum Ende ihres Bewilligungszeitraums weiterlaufen.

Selbst für rechtzeitig gestellte, aber erst 2027 bearbeitete Anträge ist ein besonderer Schutz vorgesehen. Liegt der für Dezember 2026 zu bewilligende Wohngeldbetrag über dem nach den neuen Regeln berechneten Betrag, soll der höhere Dezemberbetrag auch für den verbleibenden Bewilligungszeitraum erhalten bleiben.

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Dieser Schutz ist noch nicht geltendes Recht und würde auch nicht jede spätere Änderung der persönlichen Verhältnisse ausschließen. Näheres zu den möglichen Folgen erklärt der Beitrag Wohngeld 2027: Heizkostenkomponente halbiert, damit könnte Anspruch komplett entfallen.

Fehlende Unterlagen müssen den Wohngeldantrag nicht verhindern

Wer seinen Anspruch noch im Oktober sichern möchte, sollte den Antrag nicht allein deshalb verschieben, weil einzelne Nachweise fehlen. Eine formlose Antragstellung zur Fristwahrung ist möglich, wobei die für das weitere Verfahren erforderlichen Formulare und Unterlagen nachgereicht werden müssen.

Das Serviceportal Baden-Württemberg erläutert ausdrücklich, dass bereits ein formloser Antrag den Zeitpunkt der Antragstellung sichern kann. Betroffene sollten bei ihrer Wohngeldbehörde klären, auf welchem Übermittlungsweg der Antrag wirksam eingereicht werden kann.

Für die anschließende Prüfung werden regelmäßig der Rentenbescheid, Nachweise über die Wohnkosten und Angaben zu weiteren Einkünften benötigt. Je nach persönlicher Situation können Nachweise über Grundrentenzeiten, eine Schwerbehinderung oder Pflegebedürftigkeit hinzukommen.

Wer bereits einen Antrag gestellt hat und längere Zeit keine Entscheidung erhält, kann unter den Voraussetzungen des § 26a Wohngeldgesetz eine vorläufige Zahlung beantragen. Voraussetzung ist insbesondere, dass die endgültige Prüfung voraussichtlich länger dauert und ein Wohngeldanspruch hinreichend wahrscheinlich ist.

Bereits bewilligtes Wohngeld läuft nicht automatisch zum Jahresende aus

Rentner, die bereits Wohngeld beziehen, müssen wegen des Jahreswechsels nicht automatisch einen neuen Antrag stellen. Entscheidend ist zunächst das Ende des Bewilligungszeitraums, das im Wohngeldbescheid angegeben ist.

Nach § 25 Absatz 1 Wohngeldgesetz soll Wohngeld normalerweise für zwölf Monate bewilligt werden. Bei voraussichtlich gleichbleibenden Verhältnissen kann die Behörde den Bewilligungszeitraum auf bis zu 24 Monate verlängern.

Wer weiterhin Wohngeld benötigt, sollte den Antrag auf Weiterleistung rechtzeitig vor Ablauf der laufenden Bewilligung stellen. Das Bundesbauministerium empfiehlt dafür einen Vorlauf von etwa zwei Monaten.

Wann sich für Rentner statt Wohngeld die Grundsicherung lohnt

Nicht jeder Rentner mit geringer Rente ist auf Wohngeld angewiesen. Reichen die gesamten Einkünfte nicht aus, um den notwendigen Lebensunterhalt zu decken, kann stattdessen ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII bestehen.

Wer bereits Grundsicherung erhält und dessen Unterkunftskosten bei dieser Leistung berücksichtigt werden, ist vom Wohngeld ausgeschlossen. Gesetzlich geregelte Ausnahmen bestehen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit vollständig vermieden werden kann und weitere Voraussetzungen erfüllt sind.

Vor einem Antrag sollten Betroffene deshalb prüfen, welche Leistung infrage kommt. Ein Wohngeldanspruch lässt sich nicht allein an einer niedrigen Rente erkennen.

Fragen und Antworten zum Wohngeldantrag 2026

Kann ich Wohngeld für Oktober 2026 noch im November beantragen?

Grundsätzlich nicht, weil der Bewilligungszeitraum normalerweise erst im Monat der Antragstellung beginnt. Ausnahmen sieht § 25 Wohngeldgesetz beispielsweise nach der Ablehnung bestimmter existenzsichernder Sozialleistungen vor, wenn der Wohngeldantrag innerhalb der dort geregelten Frist gestellt wird.

Muss mein Wohngeldantrag bis zum 31. Oktober bewilligt sein?

Nein, entscheidend ist grundsätzlich die rechtzeitige Antragstellung und nicht der Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung. Besteht der Anspruch, kann Wohngeld auch später rückwirkend für die Monate des bewilligten Zeitraums ausgezahlt werden.

Bekomme ich 2027 automatisch weniger Wohngeld, wenn ich noch 2026 einen Antrag stelle?

Nein, die geplante Reform sieht Übergangsregelungen für bereits bewilligte Leistungen und für zum Jahreswechsel noch offene Anträge vor. Ob der bisherige Betrag erhalten bleibt, hängt vom endgültigen Gesetz, dem Bewilligungszeitraum und möglichen anspruchserheblichen Änderungen ab.

Quellen

Wohngeldgesetz, § 22 – Wohngeldantrag

Wohngeldgesetz, § 25 – Bewilligungszeitraum und Leistungsbeginn

Wohngeldgesetz, § 7 – Ausschluss vom Wohngeld

Wohngeldgesetz, § 17a – Freibetrag bei Grundrentenzeiten

Wohngeldgesetz, § 26a – Vorläufige Zahlung

Deutscher Bundestag, Drucksache 21/8284 – Regierungsentwurf zur Wohngeldreform 2027

Deutscher Bundestag – Öffentliche Anhörung zur Wohngeldreform am 4. November 2026

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – Wohngeld-Plus-Rechner