Bürgergeld: Jobcenter zahlt 2.667 Euro für Möbel – aber die Behörde kassiert es wieder ein

Eine Leistungsbezieherin hatte vor Gericht bereits eine vorläufige Zahlung für ihre Wohnungsausstattung erreicht. Doch nach der Beschwerde des Jobcenters entfiel die Verpflichtung zur Auszahlung der 2.667 Euro wieder.

Warum die Frau im Eilverfahren scheiterte

Die Frau hatte nach Obdachlosigkeit eine Unterkunft bezogen und Erstausstattung beantragt. Das Sozialgericht Berlin verpflichtete das Jobcenter zunächst zu 2.667 Euro für die Einrichtung und 402 Euro für Kleidung.

Im Beschwerdeverfahren verlangte das Landessozialgericht eine Aufstellung vorhandener und fehlender Gegenstände. Die Frau verwies stattdessen auf Fotos und beschrieb Sanitäreinrichtungen sowie eine Terrasse; einen Vor-Ort-Termin schloss sie aus.

Auch ihre eidesstattliche Versicherung enthielt nach Ansicht des Gerichts keine Angaben zur Einrichtung. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hob deshalb die vorläufige Verpflichtung zur Möbelzahlung auf, während die 402 Euro für Kleidung bestehen blieben (Beschluss vom 8. Mai 2026, Az. L 1 AS 516/26 B ER).

Ein Hausbesuch bleibt freiwillig

Aus einer solchen Entscheidung lässt sich keine allgemeine Pflicht ableiten, den Außendienst in die Wohnung zu lassen. Nach den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 6 SGB II setzt das Betreten der Wohnung die Zustimmung der betroffenen Person voraus.

Die Mitarbeiter müssen über das Recht informieren, den Zutritt zu verweigern, und dürfen keinen Druck ausüben. Allein wegen eines abgelehnten Hausbesuchs darf das Jobcenter die Leistung nicht nach § 66 SGB I wegen fehlender Mitwirkung versagen.

Bleibt der Bedarf trotz ausgeschöpfter anderer Aufklärungsmöglichkeiten ungeklärt, kann allerdings eine Ablehnung in der Sache folgen. Das Recht auf Privatsphäre beseitigt die Pflicht, die Voraussetzungen des beantragten Anspruchs darzulegen, also nicht.

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Vor dem Einsatz des Außendienstes sollen die Aufklärungsmöglichkeiten im Jobcenter umfassend genutzt werden. Weitere Informationen enthält unser Ratgeber zu Hausbesuchen des Jobcenters und den Rechten der Betroffenen.

Auch das Jobcenter muss den Sachverhalt aufklären

Die Behörde darf die Verantwortung für die Prüfung nicht vollständig auf Antragsteller abschieben. Nach § 20 SGB X ermittelt sie von Amts wegen und muss auch Umstände berücksichtigen, die für die Betroffenen sprechen.

Für die Praxis empfiehlt es sich deshalb, schriftlich nachzufragen, welche Angaben noch fehlen und weshalb vorhandene Unterlagen nicht ausreichen. Wer einen Hausbesuch ablehnt, sollte zugleich geeignete andere Möglichkeiten zur Klärung anbieten.

Für die Erstausstattung gibt es keine bundesweite 2.667-Euro-Pauschale

Die notwendige Erstausstattung einer Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten wird nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB II gesondert erbracht. Bei einem bestehenden Anspruch muss dieser Bedarf deshalb zusätzlich zum monatlichen Regelbedarf gedeckt werden.

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Ein solcher Bedarf kann beispielsweise beim erstmaligen Aufbau eines Haushalts oder nach einer Trennung entstehen. Ein Umzug allein begründet dagegen noch keinen Anspruch auf eine vollständig neue Einrichtung.

Das Jobcenter kann Geld- oder Sachleistungen gewähren und dabei auch mit Pauschalbeträgen arbeiten. Diese müssen auf geeigneten Angaben zu den notwendigen Aufwendungen und nachvollziehbaren Erfahrungswerten beruhen.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommt die Unterstützung sogar ohne laufenden SGB-II-Bezug infrage, wenn eigene Mittel für den besonderen Bedarf nicht ausreichen. Dazu erläutert gegen-hartz.de, wann das Jobcenter Möbel und Haushaltsgeräte auch ohne laufenden Bürgergeldbezug bezahlt.

Welche Angaben den Antrag nachvollziehbar machen

Ein Antrag auf einmalige Leistungen kann nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich formlos gestellt werden. Empfehlenswert ist dennoch eine genaue Beschreibung der Wohn- und Ausstattungssituation, damit die Behörde den tatsächlichen Bedarf prüfen kann.

Die folgende Tabelle enthält praktische Vorschläge für die Darstellung. Welche Nachweise im Einzelfall erforderlich und ausreichend sind, hängt von den offenen Fragen ab.

Offene Frage Hilfreiche Angaben oder Belege Welche Gegenstände fehlen? Konkrete Benennung, etwa Bett, Kühlschrank oder Kochmöglichkeit, mit Beschreibung der bisherigen Versorgung. Welche Einrichtung ist schon vorhanden? Gegenüberstellung vorhandener und beantragter Gegenstände; ergänzend aussagekräftige Fotos. Warum entsteht der Bedarf jetzt? Beschreibung des Einzugs, einer Trennung oder des Verlusts der bisherigen Einrichtung; gegebenenfalls passende Unterlagen. Was gehört bereits zur Unterkunft? Mietvertrag, Übergabeprotokoll oder eine konkrete Bestätigung des Vermieters zur mitvermieteten Ausstattung.

Die Übersicht sollte auch zwischen vollständig fehlenden und lediglich defekten Gegenständen unterscheiden. So lässt sich genauer prüfen, ob eine Erstausstattung oder eine gewöhnliche Ersatzbeschaffung beantragt wird.

Im Eilverfahren muss auch die Dringlichkeit deutlich werden

Wer beim Sozialgericht eine sofortige Zahlung erreichen will, muss grundsätzlich sowohl den Leistungsanspruch als auch die besondere Eilbedürftigkeit glaubhaft machen. Der einstweilige Rechtsschutz soll wesentliche Nachteile verhindern, die durch das Abwarten eines normalen Klageverfahrens entstehen würden.

Deshalb sollte beschrieben werden, wie sich die fehlende Ausstattung im Alltag auswirkt und welche Übergangslösungen bestehen. Ein fehlendes Bett oder eine fehlende Kochmöglichkeit lässt sich wesentlich besser beurteilen, wenn die konkrete Versorgungssituation erklärt wird.

Eine Eilentscheidung regelt zunächst die vorläufige Hilfe und ersetzt kein abschließendes Urteil über den Anspruch. Aus einer Niederlage im Eilverfahren folgt daher nicht automatisch, dass auch ein Hauptsacheverfahren erfolglos bleiben muss.

Gegen einen ablehnenden Jobcenter-Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Was dabei zu beachten ist, erklärt unser Ratgeber zum Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid.