Rentenerhöhung 2027: Zwei Euro fehlen – dann knackt die Standardrente die 2.000-Euro

Die Standardrente könnte durch die Rentenerhöhung 2027 auf rund 1.998 Euro brutto im Monat steigen. Zur 2.000-Euro-Marke würden dann nur gut zwei Euro fehlen. Das ergibt eine Modellrechnung mit dem von der Deutschen Rentenversicherung prognostizierten Rentenplus von 4,4 Prozent.

Beschlossen ist diese Erhöhung noch nicht. Außerdem beschreibt die Standardrente einen Modellfall mit 45 Jahren Durchschnittsverdienst. Sie ist weder eine garantierte Rente nach 45 Arbeitsjahren noch der Betrag, den Rentner durchschnittlich ausgezahlt bekommen.

Rentenerhöhung 2027: Bisher stehen 4,4 Prozent in der Prognose

Die Deutsche Rentenversicherung Bund geht in ihrer Frühjahrsfinanzschätzung vom Mai 2026 für das Jahr 2027 von einer Rentenanpassung um 4,4 Prozent aus.

Diese Vorausberechnung dient der Finanzplanung und beruht auf wirtschaftlichen Annahmen. Einen Anspruch begründet sie nicht.

Wie stark die Renten zum 1. Juli 2027 tatsächlich steigen, hängt vor allem von der maßgeblichen Lohnentwicklung ab. Die Bundesregierung legt den neuen Rentenwert durch eine Verordnung fest, der der Bundesrat zustimmen muss. Die endgültige Anpassung kann deshalb von der bisherigen Prognose abweichen.

So kommt die Standardrente auf knapp 2.000 Euro

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Bei einer regulären Altersrente ohne Abschläge entspricht das dem monatlichen Bruttowert eines Entgeltpunkts. Die Standardrente mit 45 Entgeltpunkten liegt damit bei 1.913,40 Euro brutto.

Bei einer angenommenen Erhöhung um 4,4 Prozent würde der Rentenwert auf gerundet 44,39 Euro steigen. Daraus ergibt sich folgende eigene Modellrechnung:

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Standardrente mit 45 Entgeltpunkten Brutto pro Monat Seit Juli 2026 1.913,40 Euro Bei angenommenen 4,4 Prozent Erhöhung ab Juli 2027 1.997,55 Euro Monatliches Plus 84,15 Euro Fehlender Betrag bis 2.000 Euro 2,45 Euro

Die „zwei Euro“ aus der Überschrift sind also gerundet. In der Rechnung mit einem auf Cent gerundeten Rentenwert fehlen 2,45 Euro. Ob dieser Abstand tatsächlich entsteht, entscheidet sich erst mit der verbindlichen Rentenanpassung.

45 Arbeitsjahre allein reichen für diesen Betrag nicht

Für die Standardrente wird angenommen, dass eine Person 45 Jahre lang jeweils das Durchschnittsentgelt verdient und darauf Rentenbeiträge gezahlt hat. So entstehen 45 Entgeltpunkte.

Wer über längere Zeit weniger verdient, erwirbt aus dieser Beschäftigung entsprechend weniger Punkte. Deshalb können auch Menschen mit 45 Arbeitsjahren deutlich unter der Standardrente liegen. Umgekehrt können höhere versicherte Verdienste zu mehr Entgeltpunkten führen.

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Für die persönliche Rentenhöhe zählen außerdem weitere Faktoren. Dazu gehören anrechenbare Zeiten der Kindererziehung oder Pflege und mögliche Abschläge bei einem vorzeitigen Rentenbeginn. Maßgeblich ist der individuelle Versicherungsverlauf.

Auch bei kleineren Renten macht sich das Plus bemerkbar

Die Rentenanpassung betrifft nicht nur die Standardrente. Bei einem angenommenen Anstieg um 4,4 Prozent würde beispielsweise eine bisherige Bruttorente von 1.000 Euro rechnerisch um 44 Euro steigen. Bei 1.500 Euro wären es 66 Euro.

Bisherige Bruttorente pro Monat Rechnerisches Plus Neue Bruttorente bei 4,4 Prozent 800 Euro 35,20 Euro 835,20 Euro 1.000 Euro 44,00 Euro 1.044,00 Euro 1.200 Euro 52,80 Euro 1.252,80 Euro 1.500 Euro 66,00 Euro 1.566,00 Euro 1.800 Euro 79,20 Euro 1.879,20 Euro

Die Beträge sind eigene, vereinfachte Beispielrechnungen auf Grundlage der DRV-Prognose. Sie sind keine zugesagten Rentenzahlungen für 2027. Durch die tatsächliche Festsetzung und Rundung des Rentenwerts können sich Abweichungen ergeben.

Vom Bruttobetrag gehen noch Beiträge ab

Knapp 2.000 Euro Standardrente bedeuten nicht, dass derselbe Betrag auf dem Konto landet. Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern behält die Rentenversicherung die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung grundsätzlich direkt ein. Der ausgezahlte Betrag fällt deshalb niedriger aus.

Zusätzlich kann Einkommensteuer anfallen. Die steuerliche Belastung hängt unter anderem vom Jahr des Rentenbeginns, weiteren Einkünften und den persönlichen Verhältnissen ab. Aus einer Bruttorente von rund 1.998 Euro lässt sich daher kein einheitlicher Nettobetrag für alle Rentner ableiten.

Auch das mögliche Rentenplus von 84,15 Euro bei der Standardrente wäre ein Bruttobetrag. Wie viel davon tatsächlich zusätzlich verfügbar bleibt, muss individuell betrachtet werden.

Für die eigene Planung zählt die persönliche Rente

Wer das mögliche Plus abschätzen möchte, sollte vom Bruttobetrag in der eigenen Rentenmitteilung ausgehen. Eine Multiplikation mit 0,044 zeigt überschlägig, wie hoch eine Erhöhung um 4,4 Prozent ausfallen würde. Bei 1.200 Euro Bruttorente wären das zum Beispiel 52,80 Euro monatlich.

Diese Rechnung hilft bei der Orientierung, ersetzt aber keine verbindliche Rentenanpassungsmitteilung. Für die Haushaltsplanung sollte das prognostizierte Plus deshalb noch nicht als sicherer zusätzlicher Betrag behandelt werden.

Die 2.000-Euro-Marke bleibt vorerst eine mögliche Schwelle für die Standardrente. Für den einzelnen Rentner entscheiden die eigenen Ansprüche, die endgültige Erhöhung und die persönlichen Abzüge darüber, wie viel Geld ab Juli 2027 zur Verfügung steht.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund, Frühjahrsfinanzschätzung 2026; Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Rentenanpassung 2026, Rentenberechnung und Rentenabzügen; BMAS, Erläuterungen zur Standardrente und Rentenanpassung. Eigene Modellrechnungen.