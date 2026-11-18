Wer Wohngeld beantragt, muss seine Einkommensverhältnisse nachvollziehbar darlegen. Fehlen entscheidende Nachweise, kann der Anspruch scheitern. Besonders problematisch wird es, wenn Betroffene die erforderlichen Unterlagen erst im Gerichtsverfahren vorlegen.

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat die Klage einer Mutter von drei Kindern abgewiesen, weil die Wohngeldstelle ihr Einkommen nicht zuverlässig ermitteln konnte. Das Gericht stellte außerdem klar, dass der maßgebliche Zeitraum für die behördliche Einkommensprognose spätestens mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens endet (VG Hamburg, Urteil vom 2. September 2026, Az. 5 K 3957/25).

Mutter erhält zunächst 666 Euro Wohngeld im Monat

Die Klägerin hatte im September 2022 Wohngeld beantragt. Für Oktober bis Dezember 2022 bewilligte die Behörde ihr monatlich 666 Euro sowie einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 740 Euro.

Für die Zeit ab Januar 2023 verlangte die Wohngeldstelle weitere Unterlagen. Die Mutter sollte nachweisen, ob sie Kindesunterhalt oder Unterhaltsvorschuss erhielt und wie sie ihren Lebensunterhalt finanzierte.

Die Frau erklärte, der Kindsvater zahle keinen Unterhalt. Außerdem liefen Auseinandersetzungen mit der Unterhaltsvorschussstelle. Nach Auffassung der Behörde blieben jedoch wesentliche Fragen ungeklärt.

Im Mai 2025 lehnte die Wohngeldstelle den Antrag für den weiteren Zeitraum ab. Auch der Widerspruch blieb erfolglos.

Warum das Gericht die Ablehnung bestätigte

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts konnte die Behörde nicht verlässlich feststellen, welches Einkommen der Familie im maßgeblichen Zeitraum zur Verfügung stand.

Einerseits erschien das angegebene Einkommen so niedrig, dass offenblieb, wie die Familie ihren Lebensunterhalt deckte. Andererseits war nicht ausreichend geklärt, ob weitere Einnahmen aus Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss vorlagen.

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Das Gericht hielt außerdem Fragen zur möglichen Inanspruchnahme vorrangiger Unterhaltsansprüche für ungeklärt. Es bestätigte deshalb die Ablehnung des Wohngeldes für den streitigen Zeitraum ab Januar 2023.

Unterlagen erst im Gerichtsverfahren vorgelegt

Im Gerichtsverfahren ging es auch um ältere Jobcenterbescheide. Die Klägerin konnte nicht nachweisen, dass diese Unterlagen bereits vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens bei der Wohngeldstelle eingegangen waren.

Für die Wohngeldbewilligung muss die Behörde eine Prognose über das voraussichtliche Einkommen erstellen. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zählen dafür die Erkenntnisse, die im Verwaltungsverfahren bekannt werden oder bei sorgfältiger Ermittlung erkennbar sind.

Wird rechtzeitig Widerspruch eingelegt, reicht dieser Zeitraum bis zur Entscheidung über den Widerspruch. Das anschließende Gerichtsverfahren eröffnet dagegen keinen neuen Zeitraum, in dem erstmals bekannt gewordenes Einkommen noch in die damalige Prognose einfließen müsste.

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Auch nachträgliche Unterlagen können allerdings belegen, dass der Behörde Tatsachen schon zuvor bekannt waren. Im Hamburger Verfahren gelang dieser Nachweis nicht.

Diese Nachweise können beim Wohngeld entscheidend sein

Wer Wohngeld beantragt, sollte darauf achten, dass die Behörde das Einkommen sämtlicher zu berücksichtigender Haushaltsmitglieder, die Wohnkosten und mögliche Unterhaltsleistungen nachvollziehen kann.

Je nach Lebenssituation kommen dafür infrage: Gehaltsabrechnungen, Rentenbescheide, Unterhaltsnachweise, Bescheide über Unterhaltsvorschuss sowie Angaben zu Ersparnissen.

Auch ungewöhnlich niedrige Einkünfte können Rückfragen auslösen. Dann kann es notwendig sein, zu erläutern, wie der Lebensunterhalt finanziert wird. Weitere Informationen enthält unser Beitrag darüber, bis zu welchem Einkommen Wohngeld gezahlt werden kann.

Wichtig ist außerdem, Unterlagen nachweisbar einzureichen. Wer Dokumente persönlich abgibt, sollte sich den Eingang bestätigen lassen. Bei postalischer oder elektronischer Übermittlung empfiehlt es sich, geeignete Zugangsbelege aufzubewahren.

Was tun, wenn die Wohngeldstelle fremde Unterlagen verlangt?

Nicht jede Forderung nach Einkommensnachweisen ist berechtigt. Insbesondere können Antragsteller nicht ohne Weiteres verpflichtet werden, Unterlagen anderer Personen zu beschaffen, auf die sie keinen Zugriff haben.

Das zeigt eine andere Entscheidung, über die gegen-hartz.de bereits berichtet hat. Dort musste eine Wohngeldstelle berücksichtigen, dass eine Untermieterin die Einkommensunterlagen ihres ehemaligen Partners nicht beschaffen konnte. Die Einzelheiten erläutert unser Artikel Wohngeld beantragt: Amt verlangt Einkommensnachweise und unterliegt vor Gericht.

Betroffene sollten solche Anforderungen dennoch nicht unbeantwortet lassen. Sinnvoll ist eine schriftliche Erklärung, weshalb die Unterlagen fehlen und welche eigenen Angaben oder Ersatznachweise zur Verfügung stehen.

Fehlende Nachweise möglichst vor dem Widerspruchsbescheid einreichen

Wer einen ablehnenden Wohngeldbescheid erhält, sollte die Rechtsbehelfsfrist beachten. Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Widerspruchsfrist regelmäßig einen Monat.

Sind die Einkommensunterlagen unvollständig, sollten sie möglichst bereits mit dem Widerspruch nachgereicht werden. Spätestens vor dessen Entscheidung müssen die für die Einkommensprognose erheblichen Umstände der Behörde bekannt oder für sie erkennbar sein, wenn sie bei der Überprüfung dieser Entscheidung berücksichtigt werden sollen.

Fehlende Unterlagen müssen allerdings nicht dazu führen, dass ein Wohngeldantrag erst später gestellt wird. Ein rechtzeitig eingegangener Antrag kann den möglichen Leistungsbeginn sichern. Welche Bedeutung das Antragsdatum hat, erläutert auch unser Beitrag Wohngeld-Antrag nur gespeichert? Warum der tatsächliche Eingang entscheidend ist.

Das Hamburger Urteil zeigt, welche finanziellen Folgen ungeklärte Einkommensverhältnisse haben können. Wer sich auf mündliche Auskünfte verlässt oder den Zugang wichtiger Nachweise nicht belegen kann, riskiert, dass ein möglicher Wohngeldanspruch für den zurückliegenden Zeitraum nicht durchgesetzt werden kann.

Quellen