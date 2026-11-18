Für Mieter kann 2027 in zwei Richtungen gehen: Versäumt der Vermieter die vorgeschriebene Umrüstung alter Heizkostenzähler, kann das einen Kürzungsanspruch auslösen. Gleichzeitig plant die Bundesregierung Einschnitte beim Wohngeld, die gerade Haushalte mit wenig Einkommen treffen würden.

Hinzu kommen Vorhaben zu Indexmieten, möblierten Wohnungen und Kündigungen wegen Mietschulden. Wer seine Wohnkosten für das kommende Jahr plant, muss deshalb genau unterscheiden, welche Vorschriften bereits gelten und welche Entlastungen erst auf dem Papier stehen.

Neun wichtige Punkte für Mieter im Überblick

Thema Was Mieter wissen sollten Rechtsstand Fernablesbare Messgeräte Die Übergangsfrist für alte Geräte endet grundsätzlich am 31.12.2026. Gesetzlich geregelt; Ausnahmen möglich Drei Prozent Heizkostenkürzung Bei einem Verstoß gegen die Ausstattungspflicht kann der betroffene Kostenanteil gekürzt werden. Kürzungsrecht gilt bereits; Fristablauf betrifft den Altbestand Monatliche Verbrauchsinformation Bei fernablesbaren Geräten sind monatliche Mitteilungen vorgeschrieben. Gilt bereits seit 2022 CO₂-Preis Der Versteigerungskorridor von 55 bis 65 Euro je Tonne soll 2027 fortgeführt werden. Vom Bundestag beschlossen Wohngeld Eine geringere Heizkostenkomponente und eine neue Berechnung können den Zuschuss senken. Gesetzentwurf; Beginn zum 01.01.2027 vorgesehen Indexmieten Starke Indexsteigerungen sollen in ausgewiesenen Gebieten gedämpft werden. Geplant; noch kein geltendes Recht Möblierung und Kurzzeitvermietung Möbelzuschläge sollen transparenter, Ausnahmen vom Mieterschutz enger werden. Geplant; Übergangsregeln für neue Verträge vorgesehen Kündigung wegen Mietschulden Eine rechtzeitige Nachzahlung soll einmalig auch eine ordentliche Kündigung abwenden können. Geplant; noch kein geltendes Recht Modernisierung Das vereinfachte Verfahren soll bis 20.000 statt 10.000 Euro je Wohnung möglich werden. Geplant; noch kein geltendes Recht

Bei alten Heizkostenzählern läuft die Übergangsfrist ab

Nach § 5 Absatz 3 Heizkostenverordnung müssen ältere, nicht fernablesbare Heizkostenverteiler sowie Wärme- und Warmwasserzähler grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 nachgerüstet oder ersetzt werden. Fernablesbar bedeutet, dass die Werte ohne Zugang zur einzelnen Wohnung erfasst werden können.

Die Vorschrift enthält Ausnahmen, etwa bei technischer Unmöglichkeit oder einem unangemessenen Aufwand im Einzelfall. Ein gewöhnlicher Kaltwasserzähler wird von dieser Umrüstungspflicht nicht allein deshalb erfasst, weil er ebenfalls den Wasserverbrauch misst.

Drei Prozent weniger: Auf den richtigen Kostenanteil kommt es an

Fehlt die vorgeschriebene Ausstattung ohne zulässige Ausnahme, erlaubt § 12 Heizkostenverordnung eine Kürzung um drei Prozent des betroffenen, auf den Mieter entfallenden Kostenanteils. Die gesamte Warmmiete oder lediglich die Nachforderung sind dafür nicht die richtige Berechnungsgrundlage.

Beim alten Gerätebestand betrifft der Fristablauf die Zeit ab 2027; die Abrechnung für das Kalenderjahr 2027 kommt regelmäßig erst 2028. Eine 2027 zugestellte Abrechnung für 2026 lässt sich daher nicht schon wegen der abgelaufenen Übergangsfrist kürzen.

Die Beanstandung sollte den Verstoß und den errechneten Betrag nachvollziehbar benennen. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag dazu, wann Mieter ihre Heizkostenabrechnung um drei Prozent kürzen können.

Monatliche Verbrauchsinformationen sind schon heute Pflicht

Sind fernablesbare Geräte vorhanden, muss der Gebäudeeigentümer nach § 6a Heizkostenverordnung bereits seit Januar 2022 monatlich über den Verbrauch informieren. Dazu gehören unter anderem der Verbrauch in Kilowattstunden und vorgeschriebene Vergleichswerte.

Unterbleiben die erforderlichen Informationen oder sind sie unvollständig, kann ebenfalls ein Kürzungsrecht bestehen. Mieter sollten deshalb Mitteilungen und erkennbare Lücken dokumentieren.

Neue Messgeräte können zusätzliche Kosten verursachen

Will der Eigentümer die Messgeräte anmieten, muss er die Nutzer vorher über die entstehenden Kosten informieren. Widerspricht die Mehrheit innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung, ist diese Beschaffungsmaßnahme nach § 4 Absatz 2 Heizkostenverordnung unzulässig.

Die gesetzliche Ausstattungspflicht bleibt bestehen. Bei der späteren Abrechnung lohnt der Blick auf Geräteentgelte und Abrechnungskosten; Einwendungen müssen nach § 556 Absatz 3 BGB grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang mitgeteilt werden.

Beim CO₂-Preis ist der Bundestagsbeschluss kein Versprechen billiger Wärme

Der Bundestag hat am 15. Oktober 2026 beschlossen, den Preiskorridor im nationalen Brennstoffemissionshandel auch 2027 fortzuführen. Der beschlossene Gesetzestext sieht für die Versteigerung weiterhin 55 bis 65 Euro je Tonne CO₂ vor.

Damit lässt sich jedoch keine gleichbleibende Heizkostenabrechnung versprechen: Brennstoffpreise, Verbrauch und weitere Kosten wirken ebenfalls auf die Rechnung. Zudem belegt der Bundestagsbeschluss allein noch nicht die Verkündung und das Inkrafttreten der Änderung.

Wohngeld: Die geplante Kürzung kann schwerer wiegen als die Heizkostenersparnis

Die Bundesregierung will nach ihrer geplanten Neuordnung des Wohngeldes die für 2027 vorgesehene Fortschreibung aussetzen, die dauerhafte Heizkostenkomponente halbieren und die Berechnungsformel ändern. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Bei Alleinlebenden soll die dauerhafte Heizkostenkomponente von 96 auf 48 Euro im Monat sinken; der zusätzliche CO₂-Entlastungsbetrag von 14,40 Euro bleibt im Regierungsentwurf erhalten. Die Komponente ist ein Rechenbetrag, weshalb daraus weder pauschal 48 Euro weniger Auszahlung noch eine Halbierung des gesamten Wohngeldes folgen.

Für Haushalte nahe der Anspruchsgrenze kann die Neuberechnung dennoch den vollständigen Verlust des Zuschusses bedeuten. Wer ohnehin jeden Euro für Miete und Heizung braucht, hätte damit eine zusätzliche Lücke im Monatsbudget.

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Ein laufender Wohngeldbescheid soll zunächst schützen

Der Entwurf sieht vor, dass vor 2027 bewilligtes Wohngeld grundsätzlich bis zum Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums weitergezahlt wird. Gesetzliche Änderungen oder Aufhebungen des Bescheids bleiben aber möglich; insbesondere eine Neuberechnung nach § 27 Wohngeldgesetz kann für die Zeit ab 2027 das neue Recht auslösen.

Es lohnt sich deshalb, das Enddatum der Bewilligung und die Hinweise zu Mitteilungspflichten zu prüfen. Warum der vorgesehene Schutz Grenzen hat, erklärt unser Beitrag zur geplanten Wohngeldkürzung und laufenden Bescheiden.

Indexmieten sollen bei hoher Inflation langsamer steigen

Beim geplanten Mietrechtspaket soll eine jährliche Indexsteigerung oberhalb von drei Prozent nur noch zur Hälfte berücksichtigt werden. Bei fünf Prozent Indexanstieg ergäben sich damit vier Prozent mögliche Mietsteigerung.

Die Begrenzung soll nur in Gebieten gelten, die die Länder durch Rechtsverordnung ausweisen, und dort auch bestehende Indexmietverträge erfassen. Eine bundesweite Begrenzung jeder Mieterhöhung auf drei Prozent ist damit nicht vorgesehen.

Möbelzuschläge sollen nachvollziehbar werden

Vermieter sollen vor Vertragsschluss unaufgefordert offenlegen, welcher Mietanteil auf die Möblierung entfällt. Für vollständig ausgestattete Wohnungen sieht der Gesetzentwurf zur Wohn- und Geschäftsraummiete bei einem Zuschlag bis zehn Prozent der unmöblierten Nettokaltmiete eine widerlegbare Vermutung der Angemessenheit vor.

Diese zehn Prozent wären keine starre Obergrenze: Ein höherer Zuschlag müsste nachvollziehbar gerechtfertigt werden. Die Neuregelung soll für nach ihrem Inkrafttreten geschlossene Verträge gelten.

Auch die Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch soll enger gefasst werden: Nach der Darstellung des Bundestages ist dafür grundsätzlich eine Höchstdauer von sechs Monaten vorgesehen. Entsteht nach Mietbeginn ein längerer vorübergehender Bedarf, soll eine Verlängerung auf insgesamt acht Monate möglich sein.

Mietschulden: Auf die angekündigte Rettung sollten Mieter nicht warten

Nach geltendem Recht kann eine vollständige, rechtzeitige Schonfristzahlung die fristlose Kündigung wegen Mietrückständen unwirksam machen. Die Frist endet nach § 569 Absatz 3 Nummer 2 BGB grundsätzlich zwei Monate nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs, regelmäßig also nach Zustellung der Räumungsklage.

Eine zusätzlich erklärte ordentliche Kündigung wird dadurch bislang nicht automatisch beseitigt. Diese Gefahr erläutert unser Beitrag zur Kündigung trotz bezahlter Mietschulden.

Die Reform soll die Schonfristzahlung einmal pro Mietverhältnis auch auf die ordentliche Kündigung erstrecken. Allerdings sieht der Entwurf für kündigungsberechtigende Pflichtverletzungen vor dem Inkrafttreten weiterhin das bisherige Recht vor.

Wer jetzt eine Kündigung erhält, sollte deshalb unverzüglich mietrechtliche Beratung suchen und bei fehlendem Geld Jobcenter, Sozialamt oder die kommunale Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit einschalten. Das Warten auf eine mögliche Gesetzesänderung kann wertvolle Zeit kosten.

Modernisierung: Das vereinfachte Verfahren soll ausgeweitet werden

Das Mietrechtspaket enthält auch eine Erleichterung für Vermieter: Die Kostengrenze für das vereinfachte Verfahren bei Modernisierungsmieterhöhungen soll von 10.000 auf 20.000 Euro je Wohnung steigen. Nach dem geltenden § 559c BGB werden in diesem Verfahren pauschal 30 Prozent für ersparte Erhaltungsmaßnahmen abgezogen.

Die geplanten 20.000 Euro bezeichnen eine Verfahrensgrenze, keinen unmittelbar vom Mieter zu zahlenden Betrag. Eine Modernisierungsankündigung sollte deshalb weiterhin auf Kosten, Berechnung und den voraussichtlichen monatlichen Aufschlag geprüft werden.

Drei Fragen und Antworten zu den Mieteränderungen 2027

Darf ich ab Januar 2027 drei Prozent weniger Warmmiete überweisen?

Die Drei-Prozent-Regel betrifft den betroffenen Anteil der abgerechneten Heiz- oder Warmwasserkosten bei einem entsprechenden Pflichtverstoß. Eine pauschale Kürzung der gesamten Warmmiete lässt sich daraus nicht ableiten.

Wird mein Wohngeld am 1. Januar 2027 automatisch halbiert?

Nein, geplant ist unter anderem die Halbierung einer Berechnungskomponente; die Wirkung auf die Auszahlung hängt vom Haushalt ab. Bereits bewilligtes Wohngeld soll grundsätzlich bis zum Ende der Bewilligung geschützt bleiben, wobei gesetzliche Neuberechnungs- und Aufhebungsregeln weiter gelten sollen.

Rettet eine Nachzahlung künftig jede wegen Mietschulden gekündigte Wohnung?

Auch der Reformplan enthält Voraussetzungen, eine Beschränkung auf einmalige Heilung der ordentlichen Kündigung und Übergangsregeln. Solange die Neuregelung nicht gilt, beseitigt eine Schonfristzahlung die zusätzliche ordentliche Kündigung nicht automatisch.