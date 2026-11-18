Die 76-jährige Frau Weber lebt zu Hause und hat Pflegegrad 2. Ihre Tochter organisiert die Pflege, ein anerkannter Alltagsdienst hilft beim Putzen und Wäschewaschen und stellt dafür im Monat 200 Euro in Rechnung.

Die Pflegekasse kann 131 Euro über den Entlastungsbetrag erstatten, das Pflegegeld von 347 Euro bleibt dabei vollständig erhalten. Lässt Frau Weber auch die übrigen 69 Euro über den Umwandlungsanspruch erstatten, bleiben ihr in diesem Monat 316,92 Euro Pflegegeld, sofern sie keine weiteren Pflegesachleistungen nutzt.

Die Wahl des Abrechnungswegs entscheidet also darüber, wie viel Geld am Monatsende auf dem Konto bleibt.

Die ersten 131 Euro lassen sich ohne Kürzung des Pflegegelds abrechnen

Wer mit Pflegegrad 2 zu Hause versorgt wird, kann bis zu 131 Euro im Monat für erstattungsfähige Leistungen einsetzen. Dazu kann Hilfe beim Einkaufen, Putzen oder Wäschewaschen gehören, wenn ein nach Landesrecht anerkanntes Alltagsangebot oder ein zugelassener ambulanter Pflegedienst die Leistung erbringt. § 45b SGB XI

Der Anspruch entsteht ohne vorherigen Antrag, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Für die Erstattung reichen Versicherte die Rechnung bei der Pflegekasse ein oder klären mit dem Anbieter, ob er per Abtretung direkt abrechnen kann. Hinweise des Bundesgesundheitsministeriums zur Abrechnung

Bei höheren Rechnungen kommen bis zu 318,40 Euro hinzu

Bei Pflegegrad 2 stehen monatlich bis zu 796 Euro für ambulante Pflegesachleistungen zur Verfügung. Wer dieses Budget teilweise oder gar nicht nutzt, kann bis zu 40 Prozent des vollen Monatsbetrags für nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag einsetzen. § 36 SGB XI und § 45a SGB XI

Die Rechnung des Pflegedienstes hat Vorrang. Rechnet er beispielsweise bereits 600 Euro ab, bleiben von den 796 Euro nur noch 196 Euro für die Umwandlung übrig.

Wie rentenbescheid24.de vorrechnet, sind mit dem laufenden Entlastungsbetrag und der vollen Umwandlung zusammen bis zu 449,40 Euro im Monat für anerkannte Alltagshilfe möglich. Voraussetzung sind entsprechend hohe erstattungsfähige Kosten und mindestens 318,40 Euro freies Sachleistungsbudget.

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Warum das Pflegegeld bei der Umwandlung sinkt

Die Pflegekasse rechnet den umgewandelten Betrag so an, als hätte ein Pflegedienst denselben Teil des Sachleistungsbudgets ausgeschöpft. Wer die vollen 40 Prozent umwandelt und keine weiteren Sachleistungen nutzt, erhält noch 60 Prozent des Pflegegelds, also 208,20 Euro im Monat. So lässt sich das anteilige Pflegegeld berechnen

Hilfe im Haushalt bei Pflegegrad 2 nach geltendem Recht Abrechnungsweg Betrag pro Monat Folge für das Pflegegeld Entlastungsbetrag Bis zu 131 Euro Keine Kürzung Umwandlung ungenutzter Pflegesachleistungen Bis zu 318,40 Euro aus dem Sachleistungsbudget Sinkt entsprechend dem genutzten Anteil Haushaltshilfe durch einen zugelassenen Dienst als Pflegesachleistung Bis zu 796 Euro für alle Sachleistungen zusammen Sinkt anteilig und entfällt bei voller Ausschöpfung

Vor der Buchung zählt die Zulassung

Wer eine Reinigungskraft privat engagiert, sollte vorab mit der Pflegekasse klären, ob sich deren Hilfe abrechnen lässt. Für Nachbarschaftshilfe gelten je nach Bundesland unterschiedliche Voraussetzungen, etwa eine Registrierung oder ein Schulungsnachweis. So funktioniert die Abrechnung von Nachbarschaftshilfe

Die Pflegereform könnte die Rechnung ab 2027 ändern

Der Regierungsentwurf sieht für Menschen ab 25 Jahren mit Pflegegrad 2 künftig ein Sozialraumbudget von bis zu 175 Euro im Monat vor und will den heutigen Umwandlungsanspruch streichen. Für Haushalte, die regelmäßig beide Leistungen nutzen, könnte damit weniger Geld für einen anerkannten Alltagsdienst zur Verfügung stehen. Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz

Der Bundestag hat den Entwurf nach der ersten Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Die endgültige Regelung steht noch aus. Beratungsstand im Bundestag

Vier Fragen zur Haushaltshilfe bei Pflegegrad 2

Kann ich mir die 131 Euro auszahlen lassen?

Die Pflegekasse erstattet damit nachgewiesene Kosten für abrechenbare Leistungen. Für eine Direktabrechnung kann der Anspruch an den Anbieter abgetreten werden, sofern dieser das Verfahren anbietet.

Was passiert mit einem nicht genutzten Entlastungsbetrag?

Nach geltendem Recht lässt sich das Guthaben ansparen und für Leistungen bis zum 30. Juni des Folgejahres einsetzen. Es kommt darauf an, wann die Hilfe erbracht wurde. Was für die spätere Einreichung der Rechnung gilt

Muss ich die 131 Euro erst vollständig verbrauchen?

Entlastungsbetrag und Umwandlungsanspruch können unabhängig voneinander genutzt werden. Wer sein Pflegegeld möglichst vollständig behalten möchte, kann die Rechnung zuerst über den Entlastungsbetrag abrechnen lassen.

Kann ein Pflegedienst auch nur beim Putzen helfen?

Ja, Hilfe bei der Haushaltsführung gehört zu den ambulanten Pflegesachleistungen, wenn der zugelassene Dienst sie anbietet. Vor dem ersten Einsatz lässt sich klären, welcher Teil der Kosten über den Entlastungsbetrag und welcher über das Sachleistungsbudget abgerechnet werden kann.