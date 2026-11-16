Wohngeld 2027: Große Kürzungen sollen entfallen – die Erhöhung aber auch

Die geplanten Wohngeldkürzungen für 2027 werden weitgehend zurückgenommen. CDU, CSU und SPD haben sich darauf verständigt, die Heizkostenkomponente doch nicht zu halbieren. Auch die geplante Verschärfung der Wohngeldberechnung soll entfallen. Für rund 1,3 Millionen Wohngeldhaushalte ist das eine wichtige Nachricht.

Ganz ohne Einsparungen bleibt es allerdings nicht. Die reguläre Wohngelderhöhung zum 1. Januar 2027 soll weiterhin ausfallen. Wohngeldempfänger müssen deshalb zwar nicht mit den ursprünglich geplanten Kürzungen rechnen, erhalten aber voraussichtlich auch keinen Ausgleich für die allgemeine Miet- und Preisentwicklung.

Koalition nimmt geplante Wohngeldkürzungen zurück

Der ursprüngliche Regierungsentwurf sah erhebliche Einschnitte vor. Neben der Halbierung der Heizkostenkomponente sollte auch die Berechnungsformel verändert werden. Dadurch hätten zahlreiche Haushalte weniger Wohngeld bekommen oder ihren Anspruch vollständig verlieren können.

Sozialverbände warnten vor den Folgen für Rentner mit kleinen Altersbezügen, Alleinerziehende und Beschäftigte mit niedrigem Einkommen.

Am 12. November 2026 bestätigte der Deutsche Mieterbund jedoch eine Einigung der Koalition: Die geplanten Änderungen an der Heizkostenkomponente und der Wohngeldformel sollen gestrichen werden.

📚 Lesen Sie auch: Renteneintrittsalter: Aktuelle Tabelle für 1964 bis 1972 zeigt wann die Altersrente beginnen könnte

Damit sind auch frühere Prognosen, wonach Hunderttausende Menschen ihren Wohngeldanspruch verlieren könnten, überholt. Sie bezogen sich auf die ursprünglichen Kürzungspläne.

Diese Wohngelderhöhung soll 2027 ausfallen

Eine Einschränkung bleibt: Die Bundesregierung will die turnusmäßige Anpassung des Wohngeldes aussetzen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Normalerweise werden wichtige Berechnungswerte nach § 43 Wohngeldgesetz alle zwei Jahre an die Miet- und Preisentwicklung angepasst. Die nächste Erhöhung wäre zum 1. Januar 2027 vorgesehen.

Fällt sie aus, sinkt das bisherige Wohngeld nicht automatisch. Allerdings können steigende Mieten und Lebenshaltungskosten die finanzielle Entlastung zunehmend aufzehren.

Wie viel Geld den einzelnen Haushalten gegenüber einer regulären Anpassung fehlen würde, lässt sich derzeit nicht zuverlässig beziffern.

Was Wohngeldempfänger jetzt wissen müssen

Wer bereits Wohngeld erhält, muss wegen der politischen Einigung zunächst nichts unternehmen. Bestehende Bewilligungsbescheide bleiben grundsätzlich gültig.

Wichtig ist allerdings, dass die neuen Vereinbarungen noch nicht endgültig gesetzlich beschlossen wurden. Der Haushaltsausschuss hat am 13. November zwar den Bundeshaushalt 2027 gebilligt, die entsprechenden Änderungen am Wohngeldgesetz stehen aber noch aus.

Für Betroffene bedeutet das: Die großen Kürzungen sollen verhindert werden. Ob und in welcher Höhe sich der persönliche Wohngeldanspruch 2027 verändert, hängt weiterhin von den individuellen Verhältnissen und der endgültigen Gesetzesfassung ab.

Quellen

Deutscher Mieterbund – Rücknahme der geplanten Wohngeldkürzungen, 12. November 2026

Deutscher Bundestag – Haushaltsberatungen 2027

§ 43 Wohngeldgesetz – Fortschreibung des Wohngeldes