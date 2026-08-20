Witwenrente: 85 Euro Zuschlag wird oft vergessen

Bei der Witwen- und Witwerrente kann Kindererziehung die monatliche Zahlung zusätzlich erhöhen. Viele Hinterbliebene kennen diese Regelung nicht, weil sie weder mit den üblichen Kindererziehung Altersrente noch mit dem Kinderzuschlag der Familienkasse gleichzusetzen ist.

Gemeint ist ein eigener Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten nach § 78a SGB VI. Er gehört zum sogenannten neuen Hinterbliebenenrecht und kann nach dem Sterbevierteljahr Monat für Monat zusätzlich zur Witwenrente berücksichtigt werden.

Gerade bei einer großen Witwenrente kann es um einen spürbaren Betrag gehen. Nach dem seit 1. Juli 2026 geltenden Rentenwert kann eine vollständig berücksichtigte dreijährige Kindererziehung bei der großen Witwenrente derzeit rund 85 Euro brutto zusätzlich im Monat bringen.

Warum es den Zuschlag überhaupt gibt

Das Hinterbliebenenrecht wurde zum 1. Januar 2002 verändert. Seitdem beträgt die große Witwen- oder Witwerrente nach dem neuen Recht grundsätzlich 55 Prozent der Rente, die der verstorbene Ehe- oder Lebenspartner bezogen hat oder hätte beziehen können.

Nach dem früheren Recht waren es regelmäßig 60 Prozent. Einen ausführlichen Überblick über die Berechnung und die Unterschiede finden Betroffene auch im Beitrag „Wie hoch ist die Witwenrente 2026?“.

Um Hinterbliebene mit Kindererziehungszeiten nicht in gleicher Weise von der Absenkung von 60 auf 55 Prozent zu treffen, wurde die Kinderkomponente eingeführt. Sie erhöht die persönlichen Entgeltpunkte der Witwen- oder Witwerrente.

Der Begriff „neues Hinterbliebenenrecht“ kann dabei missverständlich sein. Neu ist die Vorschrift im Jahr 2026 keineswegs mehr, denn die Reform liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück.

Wer den Zuschlag für Kindererziehung bekommen kann

Voraussetzung ist zunächst, dass für die Witwen- oder Witwerrente das neue Hinterbliebenenrecht gilt. Hinzukommen müssen Zeiten, in denen die hinterbliebene Person ein Kind bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres erzogen hat.

Dabei geht es um die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung, die der Witwe oder dem Witwer zugeordnet sind. Entscheidend ist deshalb nicht allein, dass es ein Kind gibt, sondern wem die Erziehungszeit rentenrechtlich zugerechnet wurde.

Das kann besonders bei Eltern wichtig sein, die die Kinderbetreuung untereinander aufgeteilt haben. Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten werden grundsätzlich nur einem Elternteil für denselben Zeitraum zugeordnet.

Sind entsprechende Zeiten im eigenen Versicherungskonto noch nicht gespeichert, sollten Betroffene ihren Versicherungsverlauf überprüfen. Wie solche Zeiten auch später noch festgestellt werden können, erläutert der Beitrag „Kindererziehungszeiten für die Rente auch nachträglich beantragen“.

Es muss nicht das gemeinsame Kind sein

Eine häufig übersehene Besonderheit besteht darin, dass das berücksichtigte Kind nicht zwingend ein gemeinsames Kind mit dem verstorbenen Ehepartner sein muss. Nach den Fachhinweisen der Deutschen Rentenversicherung können auch Kinder der Witwe oder des Witwers berücksichtigt werden, die nicht von der verstorbenen Person abstammen.

Erfasst werden können leibliche Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder und Pflegekinder. Voraussetzung bleibt, dass die entsprechende Erziehung der hinterbliebenen Person rentenrechtlich zugerechnet werden kann.

Auch das Alter des Kindes beim späteren Tod des Ehepartners ist nicht entscheidend. Hat die Witwe beispielsweise vor 25 Jahren ein Kind in dessen ersten drei Lebensjahren erzogen und sind diese Zeiten ihr zugeordnet, kann die frühere Kindererziehung für den heutigen Zuschlag weiterhin von Bedeutung sein.

So werden die Entgeltpunkte berechnet

Die Berechnung folgt einer ungewöhnlichen Staffelung. Für die ersten 36 berücksichtigten Kalendermonate der Kindererziehung werden pro Monat 0,1010 persönliche Entgeltpunkte angesetzt.

Bei vollständigen 36 Monaten ergeben sich damit 3,6360 persönliche Entgeltpunkte. Für jeden weiteren berücksichtigten Monat werden dagegen nur noch 0,0505 Entgeltpunkte angesetzt.

Das bedeutet zugleich, dass nicht für jedes weitere Kind erneut 0,1010 Entgeltpunkte je Monat vergeben werden. Nach den ersten insgesamt 36 Monaten gilt für zusätzliche Erziehungsmonate der halbierte Wert von 0,0505 Entgeltpunkten.

Bei zwei Kindern und insgesamt 72 vollständig berücksichtigten Monaten ergeben sich beispielsweise 5,4540 persönliche Entgeltpunkte. Bei drei Kindern mit insgesamt 108 anrechenbaren Monaten sind es 7,2720 persönliche Entgeltpunkte.

Was der Zuschlag seit Juli 2026 wert ist

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Bei der großen Witwen- oder Witwerrente nach neuem Recht gilt nach dem Sterbevierteljahr grundsätzlich der Rentenartfaktor 0,55.

Dadurch lässt sich der ungefähre zusätzliche Bruttobetrag aus der Kinderkomponente berechnen. Besonderheiten des jeweiligen Rentenfalls sowie eine spätere Einkommensanrechnung können die tatsächliche Auszahlung verändern.

Berücksichtigte Kindererziehung Zuschlag bei großer Witwenrente ab Juli 2026 Erste 36 Monate: 3,6360 persönliche Entgeltpunkte rund 85,03 Euro brutto monatlich Weitere 36 Monate: zusätzlich 1,8180 persönliche Entgeltpunkte zusätzlich rund 42,52 Euro brutto monatlich Insgesamt 72 Monate: 5,4540 persönliche Entgeltpunkte rund 127,55 Euro brutto monatlich Insgesamt 108 Monate: 7,2720 persönliche Entgeltpunkte rund 170,06 Euro brutto monatlich

Die Beträge zeigen, warum sich eine Prüfung lohnen kann. Schon bei einem vollständig berücksichtigten Erziehungszeitraum von drei Jahren summieren sich rund 85 Euro monatlich über ein Jahr auf mehr als 1.000 Euro brutto.

Bemerkenswert ist außerdem, dass für den Kinderzuschlag selbst kein Zugangsfaktor berechnet wird. Abschläge, die beispielsweise wegen des frühen Todes der versicherten Person Einfluss auf andere Teile der Hinterbliebenenrente haben können, verändern diesen Zuschlag nach den Fachhinweisen der Rentenversicherung nicht.

Warum im Sterbevierteljahr noch kein Kinderzuschlag gezahlt wird

Die drei Kalendermonate nach dem Sterbemonat werden als Sterbevierteljahr bezeichnet. Während dieser Zeit wird bei der Witwen- oder Witwerrente ein Rentenartfaktor von 1,0 verwendet, die Hinterbliebenenleistung entspricht damit grundsätzlich der vollen Versichertenrente der verstorbenen Person.

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Genau deshalb wird die Kinderkomponente in dieser Zeit nicht zusätzlich ausgezahlt. § 78a SGB VI schließt den Zuschlag aus, solange der Rentenartfaktor mindestens 1,0 beträgt.

In einem normalen Fall mit einem bereits geborenen Kind setzt die zusätzliche Auszahlung deshalb praktisch nach Ablauf des Sterbevierteljahres ein. Die Deutsche Rentenversicherung nennt dies ausdrücklich auch in ihren Berechnungsbeispielen.

Im alten Hinterbliebenenrecht gibt es diesen Zuschlag nicht

Nicht jede Witwenrente wird nach dem 55-Prozent-System berechnet. In bestimmten älteren Fällen gilt weiterhin das frühere Hinterbliebenenrecht mit einem Rentenartfaktor von 0,60 für die große Witwen- oder Witwerrente.

Das alte Recht gilt insbesondere, wenn die versicherte Person vor dem 1. Januar 2002 gestorben ist. Es kann außerdem gelten, wenn die Ehe bereits vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens einer der Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

Dann gibt es keinen Zuschlag nach § 78a SGB VI. § 264c SGB VI schließt ihn in diesen Fällen ausdrücklich aus.

Der Grund liegt in der Konstruktion der Reform. Wer weiterhin 60 Prozent erhält, soll nicht zusätzlich den Ausgleich bekommen, der gerade wegen der Absenkung auf 55 Prozent geschaffen wurde.

Ein Blick in den Rentenbescheid kann sich lohnen

Für Hinterbliebene ist vor allem der Rentenbescheid interessant. Dort sollte nachvollziehbar sein, welche persönlichen Entgeltpunkte der Berechnung zugrunde liegen und ob ein Zuschlag wegen Kindererziehung berücksichtigt wurde.

Wer Kinder erzogen hat, im neuen Hinterbliebenenrecht aber keinen entsprechenden Zuschlag erkennen kann, sollte zunächst den eigenen Versicherungsverlauf prüfen. Fehlen dort Kindererziehungs- oder Berücksichtigungszeiten, kann genau darin die Ursache liegen.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten im Versicherungskonto grundsätzlich auf Antrag festgestellt werden. Sind sie dort bereits vollständig gespeichert, werden sie bei der Rentenberechnung grundsätzlich automatisch berücksichtigt.

Für die Feststellung nicht gespeicherter Zeiten steht das Formular V0800 zur Verfügung. Ein gesonderter neuer Antrag auf bereits korrekt gespeicherte Kindererziehungszeiten ist dagegen normalerweise nicht erforderlich.

Ein Sonderfall gilt bei später geborenen Kindern

Besondere Regeln gelten, wenn ein Kind erst nach dem Tod der versicherten Person geboren wird. Wird es innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod geboren und von der Witwe oder dem Witwer erzogen, kann die Kinderkomponente ebenfalls berücksichtigt werden.

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Bei einem Kind, das mehr als 300 Tage nach dem Tod geboren wird, gelten andere Vorgaben. In solchen Fällen ist nach den Fachhinweisen der Deutschen Rentenversicherung ein eigener Antrag auf den Zuschlag erforderlich.

Außerdem beginnt die Zahlung dann grundsätzlich erst nach dem letzten zu berücksichtigenden Erziehungsmonat. Solche Konstellationen sollten deshalb individuell mit dem Rentenversicherungsträger geklärt werden.

Der Kinderzuschlag ist nicht mit dem Kinderfreibetrag bei der Einkommensanrechnung zu verwechseln

Bei der Witwenrente existieren zwei völlig unterschiedliche Regelungen, die mit Kindern zusammenhängen. Der hier beschriebene Zuschlag erhöht über zusätzliche persönliche Entgeltpunkte unmittelbar die Hinterbliebenenrente.

Daneben gibt es bei der Einkommensanrechnung einen erhöhten Freibetrag für bestimmte Kinder. Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der allgemeine Freibetrag für Witwen- und Witwerrenten 1.122,53 Euro monatlich; für jedes waisenrentenberechtigte Kind kommen 238,11 Euro hinzu.

Wie diese Einkommensgrenze funktioniert, wird ausführlich im Beitrag „Neuer Freibetrag bei der Witwenrente: Das gilt ab 1. Juli 2026“ erklärt. Beide Vergünstigungen können in einem Rentenfall zusammentreffen, beruhen aber auf unterschiedlichen Vorschriften.

Eigenes Einkommen kann die tatsächliche Auszahlung trotzdem verringern

Der Kinderzuschlag erhöht zunächst die berechnete Witwen- oder Witwerrente. Anschließend können jedoch die allgemeinen Regeln über die Anrechnung eigenen Einkommens greifen.

Übersteigt das von der Rentenversicherung ermittelte anrechenbare Einkommen den Freibetrag, werden grundsätzlich 40 Prozent des übersteigenden Betrags auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Dadurch kann die tatsächlich ausgezahlte Rente niedriger sein als der zuvor errechnete Bruttobetrag.

Die Kinderkomponente sollte deshalb nicht mit einer garantiert zusätzlich ausgezahlten Nettosumme verwechselt werden. Sie erhöht zunächst den Rentenanspruch vor einer möglichen Einkommensanrechnung sowie vor Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Auch eine Obergrenze kann den Zuschlag begrenzen

§ 88a SGB VI enthält zusätzlich eine Begrenzung. Die Witwen- oder Witwerrente darf einschließlich des Kinderzuschlags nicht höher ausfallen als die entsprechende volle Erwerbsminderungsrente oder Altersrente der verstorbenen versicherten Person.

Würde diese Grenze durch die zusätzlichen Entgeltpunkte überschritten, muss der Zuschlag entsprechend reduziert werden. In den meisten üblichen Beispielen fällt diese Vorschrift nicht sofort auf, bei besonderen Rentenverläufen kann sie jedoch wichtig werden.

Auch eine gleichwertige Leistung nach beamtenrechtlichen oder bestimmten kirchenrechtlichen Vorschriften kann den Zuschlag ausschließen. Doppelleistungen für denselben Zweck sollen dadurch vermieden werden.

Warum Betroffene den Versicherungsverlauf prüfen sollten

Gerade bei lange zurückliegender Kindererziehung verlassen sich viele Hinterbliebene darauf, dass sämtliche Zeiten automatisch gespeichert wurden. Das ist nicht immer der Fall.

Die Rentenversicherung empfiehlt deshalb generell, den Versicherungsverlauf auf Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten zu überprüfen. Fehlen Monate, können sie auch später noch festgestellt werden.

Für die Witwenrente kann eine solche Korrektur finanziell besonders interessant sein. Denn die Kindererziehung kann nicht nur für eine eigene spätere Altersrente bedeutsam sein, sondern zusätzlich die Hinterbliebenenrente erhöhen.

Beispiel aus der Praxis

Petra und ihr Ehemann haben 2008 geheiratet, sodass für ihre Witwenrente das neue Hinterbliebenenrecht gilt. Petra hat die gemeinsame Tochter in den ersten drei Lebensjahren überwiegend erzogen, und die vollständigen 36 Monate sind ihrem Versicherungskonto zugeordnet.

Ihr Ehemann stirbt im Mai 2026. Während der drei Monate Juni, Juli und August läuft das Sterbevierteljahr, sodass die Kinderkomponente in diesem Zeitraum noch nicht zusätzlich ausgezahlt wird.

Ab September wird die große Witwenrente mit dem Rentenartfaktor 0,55 berechnet. Die 36 Erziehungsmonate ergeben 3,6360 zusätzliche persönliche Entgeltpunkte und beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro einen Zuschlag von rund 85,03 Euro brutto pro Monat.

Ob Petra die vollen rund 85 Euro zusätzlich ausgezahlt bekommt, hängt anschließend unter anderem von einer möglichen Einkommensanrechnung und den Sozialversicherungsbeiträgen ab. Im Rentenbescheid sollte sie deshalb sowohl den Kinderzuschlag als auch die anschließenden Abzüge getrennt nachvollziehen.

Fragen und Antworten zur Kinderkomponente bei der Witwenrente

Bekomme ich für jedes Kind rund 85 Euro zusätzlich?

Nein. Der erhöhte Satz von 0,1010 Entgeltpunkten gilt nur für die ersten insgesamt 36 berücksichtigten Erziehungsmonate.

Für jeden weiteren Monat werden 0,0505 Entgeltpunkte berücksichtigt. Bei weiteren vollständigen 36 Monaten erhöht sich eine große Witwenrente nach dem Rentenwert seit Juli 2026 deshalb um weitere rund 42,52 Euro brutto monatlich.

Muss das Kind noch minderjährig sein, wenn der Ehepartner stirbt?

Nein. Für den Zuschlag können auch viele Jahre zurückliegende Erziehungszeiten aus den ersten drei Lebensjahren eines Kindes berücksichtigt werden.

Ein inzwischen erwachsenes Kind schließt den Zuschlag daher nicht aus. Entscheidend ist, ob die entsprechenden Zeiten der Witwe oder dem Witwer zugerechnet werden.

Muss es ein gemeinsames Kind des Ehepaares sein?

Nein. Nach den Fachhinweisen der Deutschen Rentenversicherung können auch Kinder berücksichtigt werden, die nicht von der verstorbenen versicherten Person abstammen.

Dazu können leibliche Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder und Pflegekinder der hinterbliebenen Person gehören. Die Erziehungszeit muss ihr jedoch rentenrechtlich zugeordnet sein.

Warum bekomme ich den Zuschlag im Sterbevierteljahr nicht?

Während des Sterbevierteljahres beträgt der Rentenartfaktor bei der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung 1,0. § 78a SGB VI sieht vor, dass der Kinderzuschlag solange nicht zusätzlich geleistet wird.

Bei einem gewöhnlichen Rentenfall erscheint die Kinderkomponente deshalb erst nach Ablauf dieser drei Monate als zusätzliche Erhöhung.

Gibt es den Zuschlag auch bei einer Witwenrente nach altem Recht?

Nein. Wer unter die gesetzlichen Übergangsregelungen des alten Hinterbliebenenrechts fällt und bei der großen Witwenrente weiterhin grundsätzlich 60 Prozent erhält, bekommt diesen Kinderzuschlag nicht.

Der Ausschluss ist ausdrücklich in § 264c SGB VI geregelt. Die Kinderkomponente wurde als Ausgleich für die Absenkung der großen Witwenrente im neuen Recht von 60 auf 55 Prozent geschaffen.

Was kann ich tun, wenn der Zuschlag in meinem Rentenbescheid fehlt?

Zunächst sollte geprüft werden, ob die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung im eigenen Versicherungskonto vollständig gespeichert sind. Fehlen diese Zeiten, können sie bei der Deutschen Rentenversicherung festgestellt werden, regelmäßig über das Formular V0800.

Sind die Zeiten vorhanden, die Witwenrente wird nach neuem Recht berechnet und trotzdem ist kein Zuschlag erkennbar, sollte die Berechnung des Rentenbescheids geprüft oder bei der Rentenversicherung nachgefragt werden. Bei einem fehlerhaften Bescheid sind außerdem die im Bescheid genannten Rechtsbehelfsfristen zu beachten.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Die gesetzliche Grundlage für den Zuschlag ist § 78a SGB VI. Dort sind sowohl die 0,1010 Entgeltpunkte für die ersten 36 Erziehungsmonate als auch die 0,0505 Entgeltpunkte für weitere Monate und der Ausschluss während eines Rentenartfaktors von mindestens 1,0 geregelt.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert in ihren Fachhinweisen außerdem die Zuordnung der Kindererziehung, die Berücksichtigung von leiblichen Kindern, Adoptiv-, Stief- und Pflegekindern sowie die Berechnung des Zuschlags. Dort wird für 36 Monate ein Wert von 3,6360 persönlichen Entgeltpunkten bestätigt.

Für Fälle des alten Hinterbliebenenrechts schließt § 264c SGB VI den Zuschlag aus. Die Übergangsregelung zum Rentenartfaktor von 0,60 findet sich in § 255 SGB VI.

Der seit dem 1. Juli 2026 geltende aktuelle Rentenwert beträgt 42,52 Euro. Die Deutsche Rentenversicherung weist diesen Wert mit Stand 1. Juli 2026 aus.