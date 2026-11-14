Neue Grundsicherung: Mietkürzungen als zusätzliche Strafe bei Arbeitsablehnung gefordert

Wer Bürgergeld bezieht und eine Arbeit ablehnt, soll nach dem Willen der Arbeitgeber künftig noch härter bestraft werden. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert, in solchen Fällen auch die Leistungen für die Miete und Unterkunft zu kürzen.

Für Betroffene könnte das schwerwiegende Folgen haben. Neben weniger Geld zum Leben drohen dann auch Mietschulden und im schlimmsten Fall der Verlust der Wohnung. Darunter könnten auch Partner und Kinder leiden, die selbst keine Arbeit verweigert haben.

Bislang handelt es sich um eine Forderung der Arbeitgeber und nicht um geltendes Recht. Die Vorschläge betreffen die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und nicht die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Noch mehr Druck auf Menschen, die um ihre Existenz fürchten

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert nach einem Bericht der WELT vom 12. November 2026 weitere Verschärfungen und bessere Hinzuverdienstregeln.

Die BDA will zudem die Wohnkosten-Karenzzeit abschaffen, die Altersstaffel beim Schonvermögen streichen und bei Vollzeitstellen täglich drei Stunden Pendeln zumuten.

Wie soll ein Mensch wieder verlässlich arbeiten, wenn gleichzeitig seine Wohnung, seine Rücklagen und die Organisation seines Familienalltags unter Druck geraten?

Wer Eigenverantwortung verlangt, muss Menschen Voraussetzungen geben, ihren Alltag eigenständig zu bewältigen.

Miete ist kein Taschengeld

Unterkunftskosten bezahlen das Dach über dem Kopf. Fehlt ein Teil der Mietzahlung, kann ein Haushalt Schulden anhäufen, während der Vermieter weiterhin die vollständige Miete verlangt.

Das trifft auch Kinder und Partner, die mit der angeblichen Pflichtverletzung nichts zu tun haben. Die Gefahr für das Zuhause lässt sich nicht auf die Person begrenzen, gegen die sich eine Sanktion richtet.

Schon heute kann bei der willentlichen Ablehnung einer tatsächlich verfügbaren, zumutbaren Arbeit der Regelbedarf für bis zu zwei Monate entfallen.

Nach den Erläuterungen des Bundesarbeitsministeriums fließt die Mietzahlung in diesem Fall direkt an den Vermieter.

Die Forderung nach zusätzlichen Mietkürzungen verschärft deshalb einen bereits erheblichen Eingriff, der verfassunsgrechtlich zumindest umstritten ist.

Wohnungssuche behindert Arbeitssuche

Auch die Karenzzeit schützt nicht jede Miethöhe: Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit werden Unterkunftskosten im ersten Bezugsjahr nur bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheit berücksichtigt.

Für bestimmte Fälle bestehen Ausnahmen; Heizkosten unterliegen einer gesonderten Prüfung.

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Die Karenzzeit vollständig zu streichen, würde den Restschutz beim Einstieg in den Leistungsbezug beseitigen. Wer gerade seinen Arbeitsplatz verloren hat, müsste sich dann zugleich um neue Arbeit und eine billigere Wohnung bemühen.

Eine niedrigere Mietobergrenze schafft jedoch keine einzige zusätzliche günstige Wohnung. Welche Voraussetzungen für den Leistungsbezug gelten, erläutert unser Überblick zum Grundsicherungsgeld und seinen Leistungen.

Rücklagen sind kein Beweis gegen Bedürftigkeit

Beim Schonvermögen geht es darum, wie weit Menschen finanziell abstürzen müssen, bevor sie Unterstützung erhalten. Die geltenden Freibeträge steigen mit dem Alter; ab 51 Jahren sind 20.000 Euro geschützt, daneben können geschützte Vermögenswerte bestehen.

Eine solche Rücklage stammt oft aus jahrzehntelangem Sparen und soll unvorhergesehene Ausgaben auffangen. Wer sie pauschal nutzt, um Hilfe zu verweigern, entwertet ausgerechnet die Vorsorge, die er Beschäftigten sonst ständig abverlangt.

Grundsicherung ist an Hilfebedürftigkeit gebunden; daraus folgt aber nicht, dass jeder Notgroschen verschwinden muss, bevor ein Anspruch besteht.

Welche Rücklagen das Jobcenter nicht anrechnen darf, richtet sich nach dem Gesetz und nicht nach den Interessen eines Arbeitgeberverbands.

Drei Stunden Pendeln kosten Lebenszeit

Drei Stunden täglicher Arbeitsweg ergeben bei fünf Arbeitstagen 15 Stunden pro Woche. Zusammen mit acht Stunden Arbeit wäre ein Mensch täglich mindestens elf Stunden unterwegs oder am Arbeitsplatz – Pausen noch nicht eingerechnet.

Für Menschen, die Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder gesundheitlich eingeschränkt sind, ist ein solcher Tagesablauf kaum zu bewältigen. Ob eine Stelle tatsächlich erreichbar und mit dem Alltag vereinbar ist, muss sich an Verbindungen, Arbeitszeiten und persönlichen Umständen messen lassen.

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Auch Arbeitgeber können dazu beitragen, dass Beschäftigung gelingt: mit passenden Schichten, verlässlichen Arbeitszeiten und erreichbaren Arbeitsorten.

Wer ausschließlich die Zumutbarkeit für Arbeitsuchende so weit ausweitet, dass irgendwann jede Härte als “zumutbar” gilt, verschiebt die Last gerade auf diejenigen, die keinerlei Spielraum haben.

Härtere Sanktionen führen nicht nachhaltig in Arbeit

Die Forschung rechtfertigt nicht die bei Arbeitgebern beliebte Behauptung, nach der mehr Druck Beschäftigung schafft. Eine IAB-Studie von 2024 zeigt zwar, dass bereits die Wahrscheinlichkeit einer Sanktion die Arbeitsaufnahme beschleunigen kann.

Dazu führt höherer Sanktionsdruck aber auch zu Nachteilen bei der Qualität der Beschäftigung und blockiert nachhaltige Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Bis zur Grenze des Grundgesetzes und darüber hinaus

Das Bundesverfassungsgericht hat 2019 Mitwirkungspflichten und verhältnismäßige Sanktionen zugelassen, zugleich aber strenge Anforderungen an Eingriffe in das Existenzminimum gestellt.

Die bestehenden Verschärfungen der neuen Grundsicherung sind verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Der Arbeitgeberverband möchte diese zumindest ausgereizten Grenzen des Grundgesetzes sogar noch weit überschreiten.

Mehr vom Lohn behalten: Diese Forderung ist richtig

Dulgers Forderung nach besseren Hinzuverdienstregeln verdient dagegen Unterstützung, wenn Erwerbstätige dadurch tatsächlich mehr Geld behalten. Wer arbeitet und weiterhin Hilfe benötigt, muss spüren können, dass sich zusätzliche Arbeit auszahlt.

Schon heute können Beschäftigte ergänzende Grundsicherung erhalten, wenn ihr anrechenbares Einkommen den Bedarf nicht deckt. Die geltenden Freibeträge beim Hinzuverdienst verhindern zwar eine vollständige Anrechnung, lassen aber je nach Einkommen nur einen begrenzten zusätzlichen Betrag übrig.

Außerdem muss gelten: Wer wegen Krankheit oder Betreuung nur wenige Stunden arbeiten kann, darf bei einer Begünstigung höherer Erwerbseinkommen nicht zum Verlierer werden.

Missbrauch bekämpfen heißt auch Arbeitgeber prüfen

Eine Debatte über Leistungsgbetrug darf die Verantwortung von Unternehmen nicht ausblenden. Nach der reformierten Rechtslage können auch Arbeitgeber für rechtswidrig gezahlte Grundsicherung haften.

Unser Beitrag zur Arbeitgeberhaftung bei Schwarzarbeit erläutert diese Regelung. Wer Eigenverantwortung fordert, sollte dies auch dann tun, wenn Arbeitgeber ihre gesetzlichen Pflichten verletzen.

Es gibt aus den Forderungen des Arbeitgeberverbandes keinen Hinweis darauf, hier “vor der eigenen Tür kehren” zu wollen.

Fiktives Beispiel: Arbeit scheitert an der Betreuung

Tatjana, 52 Jahre, aus Frankfurt am Main arbeitet nach einer längeren Arbeitslosigkeit wieder in Teilzeit und erhält ergänzende Grundsicherung; ihre achtjährige Tochter besucht die Nachmittagsbetreuung.

Tatjana würde gern mehr verdienen, doch eine angebotene Vollzeitstelle mit drei Stunden täglichem Arbeitsweg ließe sich mit den Betreuungszeiten nicht vereinbaren.

Eine verlässlich passende Schicht oder zusätzliche Betreuung könnte ihr helfen, die Arbeitszeit auszuweiten. Eine Drohung mit weniger Geld schafft dagegen keinen einzigen Betreuungsplatz– und eine Kürzung der Unterkunftskosten bedroht Mutter und Tochter mit Obdachlosigkeit.

FAQ: Sechs Fragen zu den Forderungen der Arbeitgeber

Gelten die Forderungen bereits?

Nein. Die hier beschriebenen zusätzlichen Verschärfungen sind Forderungen der BDA. Ein Verband kann weder geltendes Recht ändern noch dem Jobcenter Befugnisse erteilen.

Kann bei einer Arbeitsverweigerung schon heute die gesamte Leistung wegfallen?

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der gesamte Regelbedarf für höchstens zwei Monate entfallen; die Mietzahlung bleibt in diesem Fall erhalten.

Muss jeder Betroffene jede angebotene Arbeit annehmen?

Entscheidend ist, ob die Arbeit im Einzelfall zumutbar ist und ob ein wichtiger Grund gegen die Aufnahme spricht. Gesundheitliche Einschränkungen und Betreuungspflichten müssen geprüft werden.

Was hilft gegen eine fehlerhafte Sanktion?

Sie können den Bescheid mit einem Widerspruch angreifen, der die Kürzung allerdings nicht von selbst stoppt. Bei drohenden existenziellen Problemen kann Eilrechtsschutz beim Sozialgericht erforderlich sein.

Warum ist eine bessere Einkommensanrechnung sinnvoll?

Wenn von zusätzlichem Lohn mehr im Haushalt bleibt, verbessert sich die finanzielle Lage arbeitender Leistungsbeziehender. Dafür müssen die neuen Regeln so gestaltet sein, dass auch Menschen mit begrenzter Arbeitszeit angemessen profitieren.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Grundsicherungsgeld: Rechte, Pflichten und Minderungen.

Bundesagentur für Arbeit: Grundsicherungsgeld: Wohnen und Miete.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Was ändert sich für Leistungsberechtigte mit der neuen Grundsicherung?

Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 5. November 2019 – 1 BvL 7/16.

Caritas: Das Bürgergeld: Antworten auf die wichtigsten Fragen, aktualisierte Angaben zur Grundsicherung 2026.

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Ex-ante-Effekte von Sanktionen in der Grundsicherung, IAB-Kurzbericht 15/2024.

WELT: Arbeitgeber fordern Verschärfungen bei der Grundsicherung, 12. November 2026.