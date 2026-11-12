Arbeitnehmer: Fahrtkosten absetzen – Die 48-Monats-Regel soll jetzt doch erhalten bleiben

Beschäftigte, die über längere Zeit auf Baustellen, bei Kunden oder an großen Infrastrukturprojekten arbeiten, können aufatmen. Eine geplante Verschärfung bei der steuerlichen Abrechnung ihrer Fahrt- und Reisekosten wurde aus dem Jahressteuergesetz 2026 gestrichen. Der Finanzausschuss des Bundestages hat am 11. November einer entsprechend geänderten Fassung zugestimmt.

Damit soll die bisherige 48-Monats-Regel erhalten bleiben. Eine Verkürzung auf 24 Monate hätte dazu führen können, dass bestimmte Arbeitnehmer deutlich weniger Fahrtkosten absetzen oder steuerfrei erstattet bekommen. Das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Finanzausschuss streicht geplante Verschärfung bei Dienstreisen

Ursprünglich wollte die Bundesregierung die steuerlichen Regeln für längerfristige Arbeitseinsätze verändern. Beschäftigte sollten unter bestimmten Voraussetzungen bereits bei einer geplanten Einsatzdauer von mehr als 24 Monaten einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet werden können.

Bisher liegt diese zeitliche Grenze bei mehr als 48 Monaten. Die Änderung hätte vor allem Arbeitnehmer getroffen, die mehrere Jahre an einem bestimmten Standort arbeiten, ohne dort dauerhaft eingesetzt zu sein.

Bei einer Anhörung im Bundestag am 2. November hatten Sachverständige vor höheren Steuerbelastungen gewarnt. Besonders betroffen wären Beschäftigte der Bauwirtschaft, bei Infrastrukturprojekten sowie Berufs- und Zeitsoldaten gewesen.

Die Koalitionsfraktionen haben diese Kritik aufgegriffen und die geplante Verkürzung aus dem Gesetzentwurf entfernt.

Warum die erste Tätigkeitsstätte über Fahrtkosten entscheidet

Für die steuerliche Behandlung von Fahrtkosten macht es einen erheblichen Unterschied, ob Beschäftigte zu ihrer ersten Tätigkeitsstätte fahren oder eine berufliche Auswärtstätigkeit ausüben.

Bei einer ersten Tätigkeitsstätte gilt die Entfernungspauschale. Seit 2026 können Arbeitnehmer dafür 38 Cent je vollem Kilometer der einfachen Entfernung ansetzen.

Bei einer beruflichen Auswärtstätigkeit dürfen Beschäftigte für Fahrten mit dem eigenen Pkw dagegen 30 Cent je tatsächlich gefahrenem Kilometer als Werbungskosten berücksichtigen. Damit zählt auch die Rückfahrt.

Außerdem können Arbeitgeber entsprechende Reisekosten innerhalb der steuerlichen Grenzen steuerfrei erstatten. Bei gewöhnlichen Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte gelten andere Vorschriften.

Die rechtliche Grundlage bildet § 9 Einkommensteuergesetz.

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Beispiel zeigt einen Unterschied von 1.100 Euro bei Fahrtkosten

Ein Arbeitnehmer fährt an 200 Arbeitstagen im Jahr mit seinem eigenen Pkw zu einem 25 Kilometer entfernten Projektstandort. Sein Arbeitgeber erstattet keine Fahrtkosten.

Wird der Einsatz steuerlich als Auswärtstätigkeit anerkannt, kann er die gesamte Fahrtstrecke berücksichtigen. Liegt dagegen seine erste Tätigkeitsstätte am Projektstandort, zählt nur die einfache Entfernung.

Steuerliche Behandlung Werbungskosten im Jahr Auswärtstätigkeit: 50 km × 0,30 € × 200 Tage 3.000 € Erste Tätigkeitsstätte: 25 km × 0,38 € × 200 Tage 1.900 € Unterschied 1.100 €

Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent könnten die zusätzlich abziehbaren 1.100 Euro rechnerisch eine Steuerentlastung von etwa 330 Euro bewirken.

Dabei handelt es sich um eine Modellrechnung. Die tatsächliche Steuerwirkung hängt unter anderem vom individuellen Steuersatz, anderen Werbungskosten und möglichen Arbeitgebererstattungen ab. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro ist ebenfalls zu berücksichtigen.

Die gestrichene Gesetzesänderung ist deshalb besonders für Beschäftigte relevant, deren mehrjährige Einsätze nach der bisherigen Regelung weiterhin als Auswärtstätigkeit gelten können.

Auch Verpflegungspauschalen bleiben ein wichtiger Vorteil

Neben den Fahrtkosten spielt die steuerliche Behandlung von Verpflegungsmehraufwendungen eine Rolle.

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Wer beruflich auswärts tätig ist und mehr als acht Stunden von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte abwesend bleibt, kann bei Einsätzen im Inland unter den gesetzlichen Voraussetzungen 14 Euro pro Tag ansetzen. Bei einer Abwesenheit von 24 Stunden sind es 28 Euro.

Allerdings gilt bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte bereits heute eine Dreimonatsfrist. Beschäftigte können daher nicht allein wegen der 48-Monats-Regel über vier Jahre hinweg Verpflegungspauschalen beanspruchen.

Die geplante Verschärfung hätte dennoch Nachteile bringen können. Wäre ein Projektstandort bereits vom ersten Einsatztag an als erste Tätigkeitsstätte eingestuft worden, wären dort auch die Verpflegungspauschalen für die ersten drei Monate einer Auswärtstätigkeit entfallen.

Nach einer Unterbrechung von mindestens vier Wochen kann die Dreimonatsfrist unter bestimmten Voraussetzungen erneut beginnen.

Die 48-Monats-Regel bedeutet nicht automatisch vier Jahre Dienstreise

Eine wichtige Einschränkung bleibt bestehen. Nicht jeder Einsatz von weniger als 48 Monaten gilt steuerlich als Auswärtstätigkeit.

Bereits nach geltendem Recht kann eine erste Tätigkeitsstätte vorliegen, wenn Beschäftigte einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung unbefristet oder für die gesamte Dauer ihres Arbeitsverhältnisses zugeordnet werden.

Auch bei fehlender eindeutiger Zuordnung können weitere gesetzliche Kriterien entscheidend sein.

Die Grenze von 48 Monaten ist deshalb keine Wartezeit, nach deren Ablauf sich die steuerliche Behandlung zwangsläufig ändert. Maßgeblich ist insbesondere, wie lange der Einsatz von Beginn an vorgesehen war und welche arbeitsrechtlichen Vereinbarungen bestehen.

Was Beschäftigte jetzt bei ihren Fahrtkosten prüfen sollten

Wer für längere Zeit an wechselnden Arbeitsorten oder einem befristeten Projektstandort eingesetzt wird, sollte seine arbeitsvertragliche Zuordnung überprüfen.

Besonders wichtig ist die Frage, ob der Arbeitgeber den Beschäftigten einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet hat oder ob eine steuerlich begünstigte Auswärtstätigkeit vorliegt.

Für die Steuererklärung sollten Beschäftigte ihre Einsatzorte, Fahrtstrecken, Arbeitstage und steuerfreien Erstattungen dokumentieren.

Gegen-hartz.de hatte bereits über die ursprünglich geplante Verschlechterung bei den Fahrtkosten ab 2027 berichtet.

Nach der Entscheidung des Finanzausschusses ist diese Änderung zunächst vom Tisch. Der Bundestag soll am 12. November 2026 über das Jahressteuergesetz beraten und abstimmen. Erst nach Abschluss des weiteren Gesetzgebungsverfahrens steht endgültig fest, welche Regelungen 2027 gelten.

Häufige Fragen zu Fahrtkosten und Dienstreisen

Kann ich bei einer Dienstreise Hin- und Rückfahrt absetzen?

Ja. Bei einer anerkannten beruflichen Auswärtstätigkeit können Arbeitnehmer mit dem eigenen Pkw 30 Cent je tatsächlich gefahrenem Kilometer ansetzen. Bereits steuerfrei erstattete Kosten dürfen nicht zusätzlich abgezogen werden.

Gilt die 48-Monats-Regel für alle Beschäftigten?

Nein. Sie ist nur eines von mehreren Kriterien für die Bestimmung einer ersten Tätigkeitsstätte. Auch bei kürzeren Einsätzen kann eine erste Tätigkeitsstätte vorliegen.

Bekommen Arbeitnehmer durch den Ausschussbeschluss mehr Geld zurück?

Nicht unmittelbar. Der Finanzausschuss hat eine geplante Verschlechterung gestrichen. Dadurch können bestehende steuerliche Vorteile erhalten bleiben, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine zusätzliche Steuererstattung allein aufgrund des Beschlusses gibt es nicht.

Quellen

Deutscher Bundestag – Finanzausschuss stimmt Jahressteuergesetz zu, 11.11.2026

Deutscher Bundestag – Anhörung zum Jahressteuergesetz 2026

§ 9 EStG – Werbungskosten und erste Tätigkeitsstätte

§ 9a EStG – Arbeitnehmer-Pauschbetrag

Bundesfinanzministerium – Reisekosten bei Auswärtstätigkeiten 2026