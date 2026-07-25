Wenn das Pflegegeld ruht: In diesen Fällen darf die Pflegekasse sofort stoppen

Wenn das Pflegegeld plötzlich ausbleibt, bedeutet dies nicht automatisch, dass der Pflegegrad aufgehoben wurde. Das Gesetz unterscheidet zwischen dem Ruhen eines Anspruchs, einer Kürzung, einem vollständigen Entzug und dem Wechsel zu einer anderen Pflegeleistung.

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Besonders häufig ruht das Pflegegeld bei längeren Krankenhaus- und Reha-Aufenthalten, bei bestimmten Auslandsaufenthalten oder wenn ein anderer Leistungsträger bereits eine vergleichbare Pflegeleistung zahlt. Seit Januar 2026 gelten allerdings längere Schutzfristen, die Pflegebedürftige und Angehörige kennen sollten.

Was das Ruhen des Pflegegeldes bedeutet

Beim Ruhen bleibt der Anspruch dem Grunde nach bestehen, wird aber vorübergehend nicht ausgezahlt. Sobald der Grund für die Unterbrechung endet, setzt die Zahlung wieder ein, sofern die übrigen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.

Der Pflegegrad geht durch das Ruhen nicht verloren. Auch ein neuer Antrag auf Pflegegeld ist nach einem gewöhnlichen Krankenhausaufenthalt normalerweise nicht erforderlich, dennoch sollte die Pflegekasse über die Rückkehr in die häusliche Umgebung informiert werden.

Die wichtigste Vorschrift ist § 34 SGB XI. Ausführliche Hinweise zur Berechnung enthält das Gemeinsame Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes vom 2. April 2026.

Seit 2026 wird das Pflegegeld acht Wochen weitergezahlt

Seit dem 1. Januar 2026 wird Pflegegeld während einer vollstationären Krankenhausbehandlung für die ersten acht Wochen ungekürzt weitergezahlt. Bis Ende 2025 betrug diese Schutzfrist lediglich vier Wochen.

Die Acht-Wochen-Regel gilt ebenfalls bei einer stationären medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation. Auch anteiliges Pflegegeld aus einer Kombinationsleistung wird während dieser Zeit weitergezahlt.

Die Frist beginnt mit dem Aufnahmetag und umfasst 56 Kalendertage. Ab dem 57. Tag ruht das Pflegegeld, wenn sich die pflegebedürftige Person weiterhin in der Klinik oder Reha-Einrichtung befindet.

Am Entlassungstag setzt die Zahlung wieder ein. Die Pflegekasse darf deshalb nicht ohne nähere Berechnung das Pflegegeld für den gesamten Entlassungsmonat einbehalten.

Weitere Einzelheiten zur neuen Frist finden Betroffene im Beitrag „Pflegegeld bei Krankenhaus und Reha: Spürbare Verbesserung durch neue 8-Wochen-Regel“.

Krankenhaus und anschließende Reha können zusammengerechnet werden

Folgt die stationäre Rehabilitation unmittelbar auf den Krankenhausaufenthalt, werden beide Zeiträume für die Acht-Wochen-Frist zusammen betrachtet. Die volle Weiterzahlung beginnt in diesem Fall nicht mit dem Wechsel in die Reha erneut.

Liegt zwischen Krankenhaus und Reha dagegen eine tatsächliche Rückkehr nach Hause, können zwei getrennte Unterbrechungssituationen vorliegen. Nach den aktuellen Hinweisen der Pflegekassen kann dann für den späteren Reha-Aufenthalt eine neue Acht-Wochen-Frist beginnen.

Entscheidend sind die konkreten Aufnahme- und Entlassungsdaten. Betroffene sollten sich die Berechnung der Pflegekasse schriftlich erläutern lassen, wenn mehrere Aufenthalte aufeinanderfolgen.

Situation Folge für das Pflegegeld Vollstationäres Krankenhaus bis zu 56 Tage Das Pflegegeld wird ungekürzt weitergezahlt. Krankenhaus länger als 56 Tage Ab dem 57. Tag ruht die Zahlung bis zum Entlassungstag. Stationäre Vorsorge oder Rehabilitation Das Pflegegeld wird ebenfalls bis zu acht Wochen vollständig gezahlt. Reha unmittelbar nach dem Krankenhaus Die Aufenthaltszeiten werden grundsätzlich zusammengerechnet. Reha nach zwischenzeitlicher Rückkehr nach Hause Es kann eine neue Acht-Wochen-Frist beginnen. Nur Behandlungspflege zu Hause Das Pflegegeld ruht deshalb nicht. Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege In der Regel wird bis zu acht Wochen je Kalenderjahr die Hälfte weitergezahlt. Vorübergehender Aufenthalt außerhalb von EU, EWR und Schweiz Weltweite Weiterzahlung bis zu acht Wochen je Kalenderjahr, danach grundsätzlich Ruhen. Aufenthalt in EU, EWR oder Schweiz Das Pflegegeld ruht grundsätzlich auch nach acht Wochen nicht.

Besondere Regeln bei häuslicher Krankenpflege

Auch während einer häuslichen Krankenpflege nach § 37 Absatz 1 SGB V kann das Pflegegeld zunächst acht Wochen weiterlaufen. Gemeint ist eine Krankenpflege, die einen Krankenhausaufenthalt ersetzt oder verkürzt und auch körperbezogene Pflegemaßnahmen beziehungsweise Hilfe im Haushalt umfasst.

Schließt sich diese häusliche Krankenpflege unmittelbar an einen Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt an, gilt die Schutzfrist nur einmal. Die unterschiedlichen Versorgungszeiten werden dann bis zur Grenze von insgesamt 56 Tagen zusammengerechnet.

Anders ist es bei reiner Behandlungspflege nach § 37 Absatz 2 SGB V, etwa bei Verbandswechseln, Injektionen oder der Medikamentengabe. Diese medizinische Versorgung führt nicht zum Ruhen des Pflegegeldes.

Pflegehilfsmittel und Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen müssen ebenfalls gesondert betrachtet werden. Sie ruhen bei häuslicher Krankenpflege nicht automatisch, weil die Krankenversicherung hierfür häufig keine gleichwertige Leistung bereitstellt.

📚 Lesen Sie auch: Anspruch auf Krankengeld auch bei fehlender ärztlicher Bescheinigung

Was bei einem neu festgestellten Pflegegrad gilt

Die Weiterzahlung während der ersten acht Wochen setzt voraus, dass bereits vor dem Krankenhaus-, Reha- oder Vorsorgeaufenthalt ein Anspruch auf Pflegegeld bestand. Wird die Pflegebedürftigkeit erstmals während des stationären Aufenthalts festgestellt und ist sie auch erst dort eingetreten, beginnt die Pflegegeldzahlung grundsätzlich erst mit der Rückkehr in die häusliche Umgebung.

Anders kann es bei einer Höherstufung aussehen. Bezog die pflegebedürftige Person bereits Pflegegeld und wird während des Klinikaufenthalts ein höherer Pflegegrad festgestellt, kann innerhalb der Schutzfrist das höhere Pflegegeld ab dem festgestellten Änderungszeitpunkt zustehen.

Pflegegeld bei einem Aufenthalt im Ausland

Bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt wird das Pflegegeld weltweit für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr weitergezahlt. Die Frist wurde ebenfalls von sechs auf acht Wochen verlängert.

Bei einem längeren Aufenthalt außerhalb der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz ruht das Pflegegeld grundsätzlich nach Ablauf dieser acht Wochen. Abweichungen können sich aus internationalen Vereinbarungen ergeben.

Für Aufenthalte in einem EU-Mitgliedstaat, in Island, Liechtenstein, Norwegen oder in der Schweiz gilt eine wichtige Ausnahme. Das Pflegegeld ruht dort grundsätzlich auch bei einem Aufenthalt von mehr als acht Wochen nicht.

Wer am Aufenthaltsort ausländische Sachleistungen wegen Pflegebedürftigkeit erhält, muss allerdings mit einer Anrechnung rechnen. Auslandsaufenthalte sollten deshalb vor Reisebeginn bei der Pflegekasse angezeigt und schriftlich geklärt werden.

Weitere Hinweise enthält der Beitrag „Pflegegeld im Ausland: Was Sie melden müssen“.

Wenn ein anderer Träger bereits Pflegeleistungen zahlt

Pflegeleistungen können auch aufgrund eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit oder eines Dienstunfalls gewährt werden. Vergleichbare Ansprüche bestehen unter anderem gegenüber der gesetzlichen Unfallversicherung, nach dem Soldatenentschädigungsrecht oder aus einer gesetzlich geregelten Unfallfürsorge.

In diesen Fällen soll eine doppelte Zahlung für denselben Pflegebedarf vermieden werden. Die Leistung der Pflegeversicherung ruht jedoch nur in Höhe der vergleichbaren Entschädigungsleistung.

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Ist die andere Leistung niedriger als der Anspruch aus der Pflegeversicherung, kann die Pflegekasse zur Zahlung der Differenz verpflichtet sein. Eine vollständige Einstellung ist daher nicht in jedem Fall zulässig.

Auch bestimmte Einrichtungsaufenthalte können zum Ruhen führen

Leistungen der häuslichen Pflege können während eines Aufenthalts in einer Einrichtung ruhen, in der nicht die pflegerische Versorgung, sondern beispielsweise Rehabilitation, berufliche Teilhabe, Bildung oder Eingliederung im Vordergrund steht. Für Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen bestehen allerdings besondere Berechnungsregeln.

Nach den aktuellen Hinweisen der Pflegekassen ruhen Leistungsansprüche außerdem während einer Untersuchungshaft, einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Unterbringung. Ob und in welchem Umfang eine anderweitige Pflegeleistung erbracht wird, ist im Einzelfall zu prüfen.

Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege sind kein vollständiger Zahlungsstopp

Bei Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege gelten eigene Regeln. Das bisher bezogene Pflegegeld wird während dieser Leistungen grundsätzlich bis zu acht Wochen je Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt.

Für den ersten und den letzten Tag der Kurzzeit- oder Verhinderungspflege wird das Pflegegeld in voller Höhe berücksichtigt. Erst für die dazwischenliegenden Tage erfolgt die Halbierung.

Ist die Höchstdauer ausgeschöpft oder besteht kein weiterer Anspruch auf die jeweilige Ersatzleistung, kann auch die Weiterzahlung des halben Pflegegeldes enden. Betroffene sollten deshalb neben der Zahl der Betreuungstage auch den noch verfügbaren gemeinsamen Jahresbetrag prüfen.

Ein dauerhafter Umzug ins Pflegeheim ist kein bloßes Ruhen

Zieht eine pflegebedürftige Person dauerhaft in ein vollstationäres Pflegeheim, endet der Anspruch auf das für die häusliche Pflege bestimmte Pflegegeld. An seine Stelle treten die Leistungen der Pflegeversicherung für die vollstationäre Pflege nach § 43 SGB XI.

Das Pflegegeld lebt bei einem dauerhaften Heimaufenthalt nicht automatisch wieder auf. Kehrt die pflegebedürftige Person später dauerhaft in die häusliche Versorgung zurück, muss die Leistungsform mit der Pflegekasse neu abgestimmt werden.

Fehlende Beratung kann zur Kürzung oder zum Entzug führen

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die Pflegegeld beziehen, müssen seit 2026 einmal pro Halbjahr einen Beratungseinsatz nachweisen. Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 dürfen die Beratung auf Wunsch weiterhin vierteljährlich nutzen.

Fehlt der Nachweis, handelt es sich rechtlich nicht um ein gewöhnliches Ruhen nach § 34 SGB XI. Die Pflegekasse kann das Pflegegeld zunächst um bis zu 50 Prozent kürzen und es bei einem erneuten Versäumnis vollständig entziehen.

Wird der Beratungseinsatz später nachgeholt, ist die Zahlung ab dem Tag des nachgewiesenen Einsatzes wieder aufzunehmen. Ein versäumter Termin sollte deshalb möglichst schnell neu vereinbart werden.

Der Pflegegrad darf nicht ohne weiteres gestrichen werden

Eine längere Abwesenheit von zu Hause beseitigt den festgestellten Pflegegrad nicht. Soll der Pflegegrad abgesenkt oder aufgehoben werden, muss die Pflegekasse eine gesundheitliche Verbesserung nachweisen und einen entsprechenden Bescheid erlassen.

Das bloße Ende eines Krankenhausaufenthalts rechtfertigt keine Herabstufung. Hat sich der Gesundheitszustand verschlechtert, kann vielmehr ein Antrag auf einen höheren Pflegegrad angebracht sein.

Was Betroffene bei einer Zahlungseinstellung tun sollten

Bleibt das Pflegegeld aus, sollte zunächst ein schriftlicher Bescheid mit Begründung und genauer Berechnung verlangt werden. Aus dem Schreiben muss hervorgehen, ob die Kasse ein Ruhen, eine Kürzung, einen Entzug oder einen Wechsel der Leistungsart annimmt.

Geprüft werden sollten insbesondere der Aufnahmetag, der 56. Kalendertag, der Entlassungstag und eine unmittelbar anschließende Reha. Bei Auslandsaufenthalten ist außerdem zu prüfen, ob die Ausnahme für EU, EWR oder Schweiz beachtet wurde.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Im ersten Schritt genügt ein fristwahrender schriftlicher Widerspruch; die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Wurde Pflegegeld im Voraus gezahlt, obwohl der Anspruch bereits ruhte, kann die Pflegekasse eine Rückforderung prüfen. Um hohe Nachforderungen zu vermeiden, sollten Krankenhaus-, Reha-, Heim- und Auslandsaufenthalte zeitnah gemeldet werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau mit Pflegegrad 3 wird am 1. August stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Am 15. August wechselt sie ohne zwischenzeitliche Rückkehr nach Hause in eine stationäre Reha, die am 2. Oktober endet.

Krankenhaus und Reha bilden einen zusammenhängenden Zeitraum von 63 Kalendertagen. Das Pflegegeld wird bis einschließlich 25. September, dem 56. Tag, vollständig weitergezahlt.

Vom 26. September bis zum 1. Oktober ruht die Zahlung. Am Entlassungstag, dem 2. Oktober, setzt der Anspruch wieder ein, wenn die häusliche Pflege fortgeführt wird.

Fragen und Antworten zum Ruhen des Pflegegeldes

1. Geht der Pflegegrad verloren, wenn das Pflegegeld ruht?

Nein. Das Ruhen unterbricht nur die Auszahlung der betroffenen Leistung, der festgestellte Pflegegrad bleibt grundsätzlich bestehen.

2. Ab wann ruht das Pflegegeld bei einem Krankenhausaufenthalt?

Seit 2026 wird das Pflegegeld für die ersten acht Wochen beziehungsweise 56 Kalendertage weitergezahlt. Bei einem längeren Aufenthalt ruht es ab dem 57. Tag und setzt am Entlassungstag wieder ein.

3. Beginnt bei einer anschließenden Reha eine neue Frist?

Nicht, wenn die Reha unmittelbar auf das Krankenhaus folgt. In diesem Fall werden beide Aufenthalte zusammengerechnet; nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr nach Hause können dagegen zwei getrennte Fristen vorliegen.

4. Wird Pflegegeld bei einem Auslandsaufenthalt eingestellt?

Weltweit wird es bei einem vorübergehenden Aufenthalt bis zu acht Wochen je Kalenderjahr weitergezahlt. In der EU, im EWR und in der Schweiz ruht das Pflegegeld grundsätzlich auch bei längeren Aufenthalten nicht.

5. Was geschieht mit dem Pflegegeld bei Kurzzeit- oder Verhinderungspflege?

Das Pflegegeld wird grundsätzlich bis zu acht Wochen je Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt. Am ersten und letzten Tag der jeweiligen Ersatzpflege bleibt es vollständig erhalten.

6. Was kann man gegen eine fehlerhafte Einstellung unternehmen?

Betroffene sollten einen schriftlichen Bescheid und eine taggenaue Berechnung verlangen. Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden.