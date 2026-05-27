Pflegegeld bei Krankenhaus und Reha: Spürbare Verbesserung durch neue 8-Wochen-Regel

Seit 2026 gilt hier eine spürbare Verbesserung. Pflegegeld wird bei einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder bei einer Aufnahme in eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nun für die ersten acht Wochen weitergezahlt. Zuvor endete diese volle Weiterzahlung in der Regel bereits nach 28 Tagen.

Warum das Pflegegeld auch während Klinik und Reha wichtig bleibt

Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige, wenn sie zu Hause von Angehörigen, Freunden oder anderen privaten Pflegepersonen versorgt werden. Das Geld soll die häusliche Pflege unterstützen und den Einsatz der pflegenden Personen anerkennen. Auch wenn die pflegebedürftige Person vorübergehend im Krankenhaus oder in einer Reha ist, laufen zu Hause oft weiter Kosten auf.

Dazu gehören etwa Fahrten, organisatorische Hilfe, Besorgungen, Wohnungsbetreuung oder die Vorbereitung der Rückkehr nach Hause. Für viele Familien ist das Pflegegeld deshalb fest in den Alltag eingeplant. Eine Unterbrechung kann schnell zu Unsicherheit führen, vor allem wenn ein Aufenthalt länger dauert als zunächst angenommen.

Die neue Acht-Wochen-Regel ab 2026

Die bisherige Regelung sah vor, dass Pflegegeld bei Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalten bis zu vier Wochen weitergezahlt wurde. Ab dem 29. Tag konnte die Zahlung ruhen, bis die pflegebedürftige Person wieder nach Hause zurückkehrte. Diese Frist wurde nun auf acht Wochen verlängert.

Praktisch bedeutet das: Solange der Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt höchstens acht Wochen dauert, wird das Pflegegeld vollständig weitergezahlt. Erst ab dem ersten Tag der neunten Woche kann die Zahlung ausgesetzt werden. Damit wird eine Lücke geschlossen, die besonders bei längeren Behandlungen oder Anschlussrehabilitationen häufig zu Problemen geführt hat.

Situation Auswirkung auf das Pflegegeld Krankenhausaufenthalt bis zu acht Wochen Pflegegeld wird in voller Höhe weitergezahlt. Reha- oder Vorsorgeaufenthalt bis zu acht Wochen Pflegegeld wird ebenfalls vollständig weitergezahlt. Aufenthalt länger als acht Wochen Ab dem ersten Tag der neunten Woche kann das Pflegegeld ruhen. Entlassung nach Hause Der Anspruch lebt wieder auf, sofern die häusliche Pflege fortgesetzt wird.

Wer nichts übersehen sollte

Die Regelung betrifft Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach dem Elften Sozialgesetzbuch beziehen. Voraussetzung ist, dass ein anerkannter Pflegegrad vorliegt und die häusliche Pflege grundsätzlich organisiert ist. Auch anteiliges Pflegegeld bei Kombinationsleistungen kann von der Weiterzahlung erfasst sein.

Wichtig ist die Abgrenzung zu anderen Pflegeleistungen. Bei Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege gelten eigene Vorgaben. Angehörige sollten deshalb genau prüfen, welche Leistung im konkreten Fall genutzt wird und wie diese gegenüber der Pflegekasse bezeichnet wird.

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Muss der Aufenthalt der Pflegekasse gemeldet werden?

In vielen Fällen läuft die Mitteilung an die Kranken- beziehungsweise Pflegekasse automatisch. Krankenhäuser melden in der Regel sowohl die Aufnahme als auch die Entlassung. Trotzdem ist es sinnvoll, die Zahlungen im Blick zu behalten.

Kommt es nach der Entlassung zu Verzögerungen oder bleibt eine erwartete Nachzahlung aus, sollten Betroffene oder Angehörige bei der Pflegekasse nachfragen. Ein Anruf kann ausreichen, besser ist aber zusätzlich eine kurze schriftliche Anfrage per E-Mail oder Brief. So lässt sich später nachvollziehen, wann der Hinweis gegeben wurde.

Was Angehörige praktisch beachten sollten

Für Angehörige empfiehlt es sich, den Zeitraum des Aufenthalts genau zu dokumentieren. Dazu gehören Aufnahmetag, Entlassungstag und gegebenenfalls der Wechsel von Krankenhaus in Reha. Gerade bei längeren Verläufen kann das helfen, die Acht-Wochen-Frist richtig einzuordnen.

Auch Entlassungsunterlagen sollten sorgfältig aufbewahrt werden. Sie können nützlich sein, falls die Pflegekasse Rückfragen stellt oder Zahlungen nicht korrekt fortgeführt werden. Wer unsicher ist, sollte nicht abwarten, bis finanzielle Engpässe entstehen, sondern frühzeitig Kontakt zur Pflegekasse aufnehmen.

Warum die Änderung viele Familien entlastet

Die Verlängerung von vier auf acht Wochen entspricht stärker der Realität vieler Behandlungsverläufe. Ein Krankenhausaufenthalt ist nicht immer nach wenigen Tagen beendet, und auch eine anschließende Reha kann mehrere Wochen dauern. Die neue Frist sorgt dafür, dass Familien in dieser Zeit finanziell planbarer bleiben.

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Besonders hilfreich ist das für Haushalte, in denen das Pflegegeld für laufende Unterstützungsleistungen eingeplant ist. Die pflegebedürftige Person ist zwar vorübergehend stationär versorgt, doch die familiäre Organisation endet dadurch nicht. Häufig beginnt bereits während des Aufenthalts die Vorbereitung der Rückkehr in die häusliche Versorgung.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine pflegebedürftige Frau mit Pflegegrad 3 wird nach einem Sturz ins Krankenhaus aufgenommen. Nach zwei Wochen folgt eine Reha, die weitere fünf Wochen dauert. Insgesamt ist sie sieben Wochen nicht zu Hause.

Nach der neuen Regel wird das Pflegegeld während dieser sieben Wochen vollständig weitergezahlt. Die Tochter kann damit weiterhin Fahrten, Besorgungen und organisatorische Unterstützung abdecken. Erst wenn sich der Aufenthalt über acht Wochen hinaus verlängern würde, müsste geprüft werden, ob das Pflegegeld ab der neunten Woche ruht.

Fragen und Antworten zum Pflegegeld bei Krankenhaus und Reha

1. Wird Pflegegeld weitergezahlt, wenn eine pflegebedürftige Person ins Krankenhaus muss?

Ja, Pflegegeld wird bei einem Krankenhausaufenthalt weitergezahlt, solange der Aufenthalt nicht länger als acht Wochen dauert. In dieser Zeit bleibt der Anspruch auf Pflegegeld vollständig bestehen.

2. Gilt die Weiterzahlung auch bei einer Reha?

Ja, die Regelung gilt auch bei einem Aufenthalt in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung. Auch hier wird das Pflegegeld für bis zu acht Wochen in voller Höhe weitergezahlt.

3. Ab wann kann das Pflegegeld ruhen?

Das Pflegegeld kann ab dem ersten Tag der neunten Woche ruhen. Das ist dann der Fall, wenn der Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt länger als acht Wochen dauert.

4. Müssen Angehörige den Krankenhausaufenthalt selbst bei der Pflegekasse melden?

In der Regel meldet das Krankenhaus die Aufnahme und Entlassung automatisch an die Kranken- beziehungsweise Pflegekasse. Angehörige sollten die Zahlungen trotzdem kontrollieren und bei Unklarheiten nachfragen.

5. Was sollte man tun, wenn das Pflegegeld nach der Entlassung nicht gezahlt wird?

Dann sollte man sich direkt an die Pflegekasse wenden. Sinnvoll ist eine kurze schriftliche Nachfrage per E-Mail oder Brief, damit der Vorgang dokumentiert ist.

Fazit

Die neue Acht-Wochen-Regel bringt für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mehr Sicherheit. Pflegegeld wird bei Krankenhaus- und Reha-Aufenthalten nun deutlich länger weitergezahlt als zuvor. Für Familien bedeutet das weniger finanziellen Druck in einer ohnehin belastenden Situation.

Trotz automatischer Meldungen sollten Betroffene ihre Zahlungen kontrollieren. Wer Aufnahme- und Entlassungsdaten dokumentiert und bei Unklarheiten zeitnah nachfragt, kann Fehler schneller klären. So bleibt die häusliche Pflege auch nach einem stationären Aufenthalt besser planbar.

Quellen

Rechtliche Einordnung: § 34 SGB XI zur Weiterzahlung von Pflegegeld in den ersten acht Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung oder einer Aufnahme in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen.

Ergänzende fachliche Einordnung zur Änderung ab 2026 und zur bisherigen Vier-Wochen-Regel.