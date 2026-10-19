Schwerbehinderung: Blauer Parkausweis schon vor dem Bescheid

Menschen mit bestimmten schweren Behinderungen können in Hessen einen vorläufigen blauen Parkausweis erhalten, obwohl das Versorgungsamt noch nicht über ihren Antrag entschieden hat.

Straßenverkehrsbehörden dürfen den Ausweis bereits während des laufenden Feststellungsverfahrens ausstellen. Betroffene müssen dafür ihren Antrag nachweisen und ein aktuelles fachärztliches Gutachten vorlegen.

Die Regelung hilft Menschen, die bereits während der Wartezeit auf besondere Parkerleichterungen angewiesen sind. Ein laufender Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung genügt allerdings nicht. Die gesundheitlichen Voraussetzungen für den blauen Parkausweis müssen auch bei der vorläufigen Ausstellung belegt werden.

Hessen überbrückt die Wartezeit beim Versorgungsamt

Die Landesregierung stellte die Möglichkeit der vorläufigen Ausstellung in ihrer Mitteilung vom 8. April 2026 vor. Nach den damals veröffentlichten Angaben dauerten Feststellungsverfahren in Hessen durchschnittlich etwa viereinhalb Monate. Dieser Durchschnittswert ist keine verbindliche Bearbeitungsfrist.

Der vorläufige Parkausweis soll verhindern, dass Betroffene während dieser Zeit auf notwendige Parkerleichterungen verzichten müssen. Über den Grad der Behinderung und die Merkzeichen entscheidet weiterhin das Versorgungsamt. Die vorläufige Parkerlaubnis ersetzt diese Entscheidung nicht.

Wer einen vorläufigen blauen Parkausweis erhalten kann

Der blaue Parkausweis ist für bestimmte Gruppen schwerbehinderter Menschen vorgesehen. Dazu gehören Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, blinde Menschen sowie Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder vergleichbaren Funktionseinschränkungen. Diese medizinischen Begriffe bezeichnen angeborene Fehlbildungen mit fehlenden beziehungsweise stark verkürzten Gliedmaßen.

Ein hoher Gesamt-GdB allein begründet deshalb noch keine Berechtigung. Entscheidend sind die Art und die Auswirkungen der Behinderung. Unser Beitrag dazu, welcher GdB für einen Schwerbehindertenparkausweis benötigt wird, erläutert die unterschiedlichen Voraussetzungen.

Auch das Merkzeichen „G“ genügt für sich genommen nicht. Es steht für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr. Für die außergewöhnliche Gehbehinderung mit dem Merkzeichen „aG“ gelten strengere Anforderungen.

Wann eine außergewöhnliche Gehbehinderung vorliegt

Nach § 229 Absatz 3 SGB IX setzt eine außergewöhnliche Gehbehinderung eine erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung voraus, die einem GdB von mindestens 80 entspricht. Diese Anforderung bezieht sich auf die Mobilitätseinschränkung. Ein Gesamt-GdB von 80 aufgrund anderer Beeinträchtigungen reicht allein nicht aus.

Erfasst werden Menschen, die sich wegen der Schwere ihrer Beeinträchtigung außerhalb ihres Kraftfahrzeugs dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung bewegen können. Dazu zählen insbesondere Personen, die aus medizinischen Gründen selbst für sehr kurze Entfernungen dauerhaft einen Rollstuhl benötigen. Entscheidend ist die individuelle Einschränkung der Fortbewegung.

Dabei kommen nicht nur Erkrankungen der Beine oder der Wirbelsäule infrage. Auch schwere Herz-, Lungen- oder neurologische Erkrankungen können die Voraussetzungen erfüllen. Entscheidend ist, wie stark die Erkrankung oder das Zusammenwirken mehrerer Erkrankungen die Fortbewegung tatsächlich einschränkt.

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Welche Nachweise erforderlich sind

Der veröffentlichte hessische Erlass zum vorläufigen blauen Parkausweis verlangt eine Eingangsbestätigung des Versorgungsamts. Damit müssen Betroffene nachweisen, dass sie die Anerkennung der konkreten Schwerbehinderteneigenschaft beantragt haben. Gemeint ist die Eigenschaft, die den Zugang zum blauen Parkausweis begründet, beispielsweise eine außergewöhnliche Gehbehinderung.

Die Eingangsbestätigung wird nur auf ausdrückliches Verlangen ausgestellt. Betroffene sollten sie deshalb beim Versorgungsamt gezielt anfordern und anschließend der Straßenverkehrsbehörde vorlegen.

Zusätzlich verlangt der Erlass ein aktuelles fachärztliches Gutachten. Daraus muss hervorgehen, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen für den begünstigten Personenkreis vorliegen. Welche Unterlagen die Straßenverkehrsbehörde dafür im Einzelfall benötigt, sollte vorab geklärt werden.

Für das Gespräch mit der Fachärztin oder dem Facharzt ist eine konkrete Beschreibung der Einschränkungen hilfreich. Dazu gehören die noch mögliche Gehstrecke, notwendige Unterstützung und medizinisch erforderliche Hilfsmittel. Eine solche Schilderung unterstützt die ärztliche Beurteilung, ersetzt sie aber nicht.

Den Antrag bei der Straßenverkehrsbehörde stellen

Den vorläufigen Parkausweis beantragen Betroffene bei ihrer zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Dabei sollten sie ausdrücklich die vorläufige Ausstellung während des laufenden Feststellungsverfahrens ansprechen. Die Behörde kann auch Auskunft über das örtliche Antragsverfahren und weitere benötigte Unterlagen geben.

Die Beantragung der Schwerbehinderung beziehungsweise eines Merkzeichens führt nicht automatisch zur Ausstellung eines Parkausweises. Dafür ist ein gesonderter Antrag erforderlich. Erst die erteilte Parkberechtigung erlaubt die entsprechende Nutzung; das fachärztliche Gutachten allein genügt nicht.

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Sechs Monate gültig – Verlängerung auf Antrag möglich

Der vorläufige blaue Parkausweis wird für sechs Monate ausgestellt. Eine Verlängerung um weitere drei Monate ist auf Antrag möglich. Dafür müssen Betroffene eine aktuelle Zwischennachricht des Versorgungsamts vorlegen.

Aus dieser Nachricht muss hervorgehen, dass das Feststellungsverfahren weiterhin läuft und der Antrag nicht bereits negativ beschieden wurde. Auch die Zwischennachricht stellt das Versorgungsamt nur auf ausdrückliches Verlangen aus. Wer den Ausweis weiterhin benötigt, sollte sich rechtzeitig vor dem Ablaufdatum um die Verlängerung kümmern.

Verfahrensschritt Was Betroffene beachten sollten Feststellungsantrag nachweisen Eingangsbestätigung ausdrücklich beim Versorgungsamt anfordern Gesundheitliche Voraussetzung belegen Aktuelles fachärztliches Gutachten vorlegen Vorläufigen Parkausweis beantragen Zuständige Straßenverkehrsbehörde kontaktieren Verlängerung vorbereiten Aktuelle Zwischennachricht anfordern und Verlängerungsantrag stellen

Was bei einer ablehnenden Entscheidung gilt

Der Erlass berücksichtigt auch den Fall, dass das Versorgungsamt den Feststellungsantrag während der Gültigkeit des vorläufigen Ausweises ablehnt. Erfährt die Straßenverkehrsbehörde davon, kann sie aus Gründen der Verwaltungsökonomie von einem Widerruf absehen. Die Ablehnung führt nach dieser Regelung somit nicht zwingend zur sofortigen Aufhebung der vorläufigen Parkerlaubnis.

Eine garantierte Weitergeltung bis zum aufgedruckten Ablaufdatum lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Ebenso sichert ein anerkannter GdB allein die Parkberechtigung nicht, wenn die dafür erforderliche gesundheitliche Eigenschaft nicht festgestellt wird. Bei einer solchen Entscheidung sollten Betroffene die weitere Gültigkeit mit der ausstellenden Straßenverkehrsbehörde klären.

Erhalten sie einen Widerrufsbescheid, sollten sie dessen Regelungen und die Rechtsbehelfsbelehrung prüfen. Aus dem ursprünglich aufgedruckten Ablaufdatum allein dürfen sie dann nicht auf eine fortbestehende Nutzungsberechtigung schließen.

In Hessen ausgestellt, EU-weit gültig

Die Regelung zur vorläufigen Ausstellung richtet sich an die hessischen Straßenverkehrsbehörden. Der ausgestellte Ausweis ist nach dem Erlass dennoch EU-weit gültig. Dafür wird das amtliche Muster des regulären blauen Parkausweises verwendet.

Daraus folgt nicht, dass sämtliche anderen Bundesländer dasselbe vorläufige Antragsverfahren anbieten. Außerdem unterscheiden sich die konkreten Parkerleichterungen im Ausland. Vor einer Reise sollten Betroffene deshalb die Bestimmungen am Zielort prüfen.

Angehörige dürfen den Ausweis bei gemeinsamen Fahrten nutzen

Der blaue Parkausweis ist personengebunden und nicht auf ein bestimmtes Fahrzeug beschränkt. Er kann auch verwendet werden, wenn Angehörige die berechtigte Person fahren. Ein eigener Führerschein ist dafür nicht erforderlich.

Beim Parken muss der Ausweis gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe liegen; die zugehörige Ausnahmegenehmigung ist im Original mitzuführen. Darauf weist die Behördeninformation zum blauen Parkausweis ausdrücklich hin. Angehörige dürfen ihn nicht für eigene Fahrten ohne die berechtigte Person verwenden.

Der orange Parkausweis erlaubt keine Behindertenparkplätze

Der orange Parkausweis ermöglicht bestimmten anderen Gruppen schwerbehinderter Menschen Parkerleichterungen. Er berechtigt jedoch nicht zur Nutzung der mit dem Rollstuhlsymbol gekennzeichneten Behindertenparkplätze. Welche Unterschiede bestehen, erläutert unser Beitrag „Blauer oder oranger Parkausweis – welcher ist der richtige?“ im Einzelnen.

Auch ein Schwerbehindertenausweis ersetzt den blauen Parkausweis nicht. Die erforderliche Parkberechtigung muss gesondert vorliegen.

Häufige Fragen zum vorläufigen Parkausweis

Reicht ein laufender Antrag auf Schwerbehinderung aus?

Nein. Zusätzlich ist ein aktuelles fachärztliches Gutachten erforderlich, das die gesundheitliche Voraussetzung für den blauen Parkausweis bestätigt.

Wo beantrage ich den vorläufigen Parkausweis?

Bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde in Hessen. Das Feststellungsverfahren beim Versorgungsamt wird durch diesen Antrag nicht ersetzt.

Wie lange gilt der vorläufige Ausweis?

Er wird für sechs Monate ausgestellt. Eine Verlängerung um drei Monate ist auf Antrag möglich, wenn die erforderliche aktuelle Zwischennachricht des Versorgungsamts vorgelegt wird.

Gilt der vorläufige Parkausweis nur in Hessen?

Nein. Die beschriebene Regelung zur Ausstellung gilt für hessische Behörden, der ausgestellte blaue Parkausweis ist jedoch EU-weit gültig. Die jeweiligen örtlichen Parkregeln müssen beachtet werden.

Darf ich den Ausweis nutzen, wenn ich selbst nicht fahre?

Ja. Die berechtigte Person kann auch von Angehörigen oder anderen Personen gefahren werden. Der Ausweis darf jedoch nicht für deren eigene Fahrten ohne die berechtigte Person eingesetzt werden.