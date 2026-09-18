Warmwasser über Durchlauferhitzer: Sozialhilfe-Zuschlag gehört in den Bescheid

Warmwasser über Durchlauferhitzer: Dieser Zuschlag gehört in den Sozialhilfebescheid

Wer Sozialhilfe erhält und sein Warmwasser mit einem elektrischen Durchlauferhitzer oder Boiler in der Wohnung erzeugt, sollte den Bewilligungsbescheid genau prüfen. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen steht dafür ein zusätzlicher Mehrbedarf zu. Für Alleinstehende sind das 2026 grundsätzlich 12,95 Euro monatlich – bei ganzjährigem Anspruch 155,40 Euro.

Der Zuschlag ist ein gesetzlicher Anspruch, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Er betrifft sowohl die Hilfe zum Lebensunterhalt als auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Fehlt der Betrag in der Berechnung, kann sich eine Korrektur auch für bereits vergangene Monate lohnen.

Wann das Sozialamt den Warmwasserzuschlag berücksichtigen muss

Die Rechtsgrundlage ist § 30 Absatz 7 SGB XII. Danach wird ein Mehrbedarf anerkannt, wenn das Warmwasser durch ein in der Unterkunft installiertes Gerät erzeugt wird und die entsprechenden Kosten deshalb nicht bereits als Warmwasserbedarf bei Unterkunft und Heizung berücksichtigt werden. Typische Fälle sind elektrische Durchlauferhitzer im Badezimmer und Warmwasserboiler.

Voraussetzung ist ein entsprechender Leistungsanspruch nach dem SGB XII. Dazu können auch Menschen gehören, deren Rente durch Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergänzt wird. Der Rentenbezug allein begründet den Zuschlag allerdings nicht.

Warum die Warmwasserkosten zusätzlich zum Regelsatz zählen

Im Regelsatz sind Ausgaben für den üblichen Haushaltsstrom enthalten, etwa für Beleuchtung, Kühlschrank oder Fernseher. Die Energieanteile für Heizung und Warmwassererzeugung sind davon nach § 27a SGB XII ausgenommen. Deshalb reicht die pauschale Aussage, Strom müsse aus dem Regelsatz bezahlt werden, bei einem Durchlauferhitzer nicht aus.

Auf der Stromrechnung können Haushaltsstrom und Energie für das Warmwasser gemeinsam erscheinen. Für die Leistungsberechnung müssen sie dennoch unterschiedlich behandelt werden. Der Warmwassermehrbedarf gleicht den zusätzlichen Energiebedarf zunächst durch einen festen Prozentsatz aus.

Erhält die Wohnung ihr gesamtes Warmwasser dagegen über die gemeinsame Heizungsanlage des Hauses und berücksichtigt das Sozialamt diese Kosten bereits bei Unterkunft und Heizung, entfällt der zusätzliche Zuschlag. Entscheidend sind die tatsächliche Versorgung und die Abrechnung. Eine Mietzahlung mit Heizkostenvorauszahlung sagt für sich genommen noch nicht, wie das Wasser in Bad und Küche erwärmt wird.

Diese Beträge gelten 2026

Die Regelbedarfe bleiben 2026 unverändert. Für Erwachsene in den Regelbedarfsstufen 1 und 2 beträgt die Warmwasserpauschale jeweils 2,3 Prozent des geltenden Regelbedarfs. Für Kinder und Jugendliche sieht das Gesetz niedrigere Prozentsätze vor.

Warmwassermehrbedarf nach § 30 Absatz 7 SGB XII für einen vollen Leistungsmonat 2026 Personengruppe und Regelbedarfsstufe Regelbedarf und Prozentsatz Mehrbedarf pro Monat Alleinstehende oder Alleinerziehende, Stufe 1 563 Euro × 2,3 Prozent 12,95 Euro Erwachsene mit Stufe 2, etwa zusammenlebende Ehepartner, jeweils pro Person 506 Euro × 2,3 Prozent 11,64 Euro Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, Stufe 4 471 Euro × 1,4 Prozent 6,59 Euro Kinder von 6 bis 13 Jahren, Stufe 5 390 Euro × 1,2 Prozent 4,68 Euro Kinder bis 5 Jahre, Stufe 6 357 Euro × 0,8 Prozent 2,86 Euro

Die Beträge sind auf Cent gerundet und setzen voraus, dass die jeweilige Person leistungsberechtigt ist und die Voraussetzungen für den Warmwassermehrbedarf erfüllt. § 30 Absatz 7 SGB XII nennt für die Regelbedarfsstufe 3 keinen entsprechenden Pauschalsatz. Deshalb lässt sich die Erwachsenenpauschale nicht ungeprüft auf jede Unterbringungs- und Leistungssituation übertragen.

Der Zuschlag wird für jede leistungsberechtigte Person berechnet

Der Warmwassermehrbedarf wird personenbezogen ermittelt. Beziehen beide zusammenlebenden Ehepartner Leistungen mit Regelbedarfsstufe 2, ergeben sich bei erfüllten Voraussetzungen zweimal 11,64 Euro, also 23,28 Euro monatlich. Über zwölf Monate sind das zusammen 279,36 Euro.

Dass beide denselben Durchlauferhitzer benutzen, ändert an dieser Berechnung nichts. Umgekehrt entsteht für Mitbewohner ohne entsprechenden Leistungsanspruch kein weiterer Zuschlag beim Sozialamt. Allgemeine Informationen zu den Leistungsarten finden sich im Ratgeber zu Anspruch und Leistungen der Sozialhilfe.

So lässt sich der eigene Bescheid prüfen

Für den Bescheidcheck sollte zuerst geklärt werden, welches Gerät das Warmwasser tatsächlich erzeugt. Anschließend lohnt der Blick in den Berechnungsbogen, der dem Bewilligungsbescheid beiliegt. Dort sollte erkennbar sein, ob und in welcher Höhe ein Warmwassermehrbedarf in den Gesamtbedarf eingeflossen ist.

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Als Bezeichnung kommen etwa „Mehrbedarf Warmwasser“ oder ein Verweis auf § 30 Absatz 7 SGB XII infrage. Eine fehlende Überschrift allein beweist noch keine fehlerhafte Berechnung, weil Behörden ihre Berechnungsbögen unterschiedlich gestalten. Fehlt auch der entsprechende Betrag, sollte das Sozialamt um eine nachvollziehbare Prüfung gebeten werden.

Wichtig ist außerdem der Vergleich mit der eigenen Regelbedarfsstufe und den berücksichtigten Haushaltsmitgliedern. Bei einem Ehepaar mit zwei leistungsberechtigten Personen reicht ein einmaliger Zuschlag von 11,64 Euro für den gesamten Haushalt grundsätzlich nicht aus. Der Auszahlungsbetrag auf dem Konto allein eignet sich für diesen Vergleich nur eingeschränkt, weil dort beispielsweise bereits Einkommen angerechnet worden sein kann.

Welche Unterlagen den Anspruch belegen

Hilfreich sind der Mietvertrag, die Betriebs- oder Heizkostenabrechnung und eine kurze Vermieterbescheinigung zur Warmwasserbereitung. Daraus sollte hervorgehen, welche Geräte vorhanden sind und über welchen Weg die Energie dafür bezahlt wird. Ein Foto des Durchlauferhitzers kann die Angaben ergänzen.

Wer eine Vermieterbescheinigung einholt, sollte möglichst auch den Zeitraum bestätigen lassen, seit dem die beschriebene Versorgung besteht. Das erleichtert die Prüfung zurückliegender Monate. Weitere Hinweise und eine Vorlage enthält der Beitrag zum Warmwassermehrbedarf nach dem SGB XII mit Musterantrag.

Für die Pauschale ist kein eigener Stromzähler erforderlich

Für den pauschalen Mehrbedarf verlangt das Gesetz keine separate Messung des Warmwasserstroms. Wer den Verbrauch des Durchlauferhitzers nicht einzeln ablesen kann, verliert deshalb nicht den Anspruch auf die Pauschale. Nachgewiesen werden müssen die tatsächlichen Voraussetzungen der Warmwasserbereitung.

Anders ist die Nachweislage, wenn höhere tatsächliche Aufwendungen geltend gemacht werden. Dafür schreibt § 30 Absatz 7 SGB XII eine separate Messeinrichtung vor. Eine hohe Stromrechnung für die gesamte Wohnung oder eine bloße Schätzung des Geräteverbrauchs ersetzt diesen Nachweis nicht.

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Ein höherer angemessener Bedarf kann beispielsweise durch alte Installationen oder einen krankheitsbedingt erhöhten Hygienebedarf entstehen. Das BMAS-Rundschreiben 2023/01 erläutert dazu die Anforderungen an Verbrauchsmessung und Nachweise. Bei einem gesundheitlich bedingten Mehrverbrauch ist zusätzlich ein entsprechendes ärztliches Attest vorgesehen.

Auch unterschiedliche Versorgung in Bad und Küche kann einen Anspruch begründen

Manche Wohnungen erhalten im Bad Warmwasser über die Hausanlage, während in der Küche ein eigener Boiler arbeitet. Für solche Mischfälle sieht das BMAS-Rundschreiben unter Nummer 30.7.2 Absatz 3 die volle gesetzliche Pauschale vor. Der Zuschlag darf nach diesen Hinweisen also nicht allein deshalb entfallen oder anteilig gekürzt werden, weil Warmwasser für einen Teil der Wohnung bereits über die Heizkosten berücksichtigt wird.

Ab wann das Sozialamt den Mehrbedarf berücksichtigen muss

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst der Leistungsantrag grundsätzlich auch den Warmwassermehrbedarf. Ein zusätzlicher gesonderter Antrag ist für diesen Mehrbedarf nach § 44 SGB XII nicht vorgeschrieben. Trotzdem empfiehlt sich ein ausdrücklicher schriftlicher Hinweis, wenn die Warmwasserbereitung bisher nicht erfasst wurde.

Bei einem erstmaligen Grundsicherungsantrag wirkt dieser unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es nach § 18 SGB XII dagegen grundsätzlich darauf an, wann dem Sozialhilfeträger die Leistungsvoraussetzungen bekannt werden. Für eine Nachzahlung muss deshalb auch geprüft werden, welche Leistungsart vorliegt und seit wann der Anspruch bestand.

In einer schriftlichen Mitteilung sollten das Aktenzeichen, die Art der Warmwasserbereitung und der gewünschte Beginn der Berücksichtigung stehen. Beigefügte Nachweise erleichtern die Bearbeitung. Wer bereits Leistungen erhält, sollte zusätzlich um Prüfung der betroffenen Bewilligungszeiträume und einen korrigierten Bescheid bitten.

Fehlt der Zuschlag, kommen Widerspruch und Überprüfung infrage

Gegen einen noch anfechtbaren Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Frist und die zulässige Form ergeben sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz und der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids. Wer zunächst nur telefonisch nachfragt, sollte darauf achten, dass währenddessen die Widerspruchsfrist weiterläuft.

Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Dabei sollten die betroffenen Bescheide oder Zeiträume möglichst genau bezeichnet und der fehlende Warmwassermehrbedarf erläutert werden. Die Behörde prüft dann, ob Leistungen zu Unrecht nicht erbracht wurden.

Für Nachzahlungen gilt im SGB XII eine verkürzte Frist: § 116a SGB XII begrenzt den rückwirkenden Zahlungszeitraum grundsätzlich auf ein Jahr, gerechnet nach den Kalenderjahresregeln des § 44 Absatz 4 SGB X. Ein im Jahr 2026 gestellter Überprüfungsantrag kann deshalb grundsätzlich Nachzahlungen ab dem 1. Januar 2025 ermöglichen. Das bedeutet nicht nur zwölf Monate rückwärts vom Tag des Antrags.

Eine Nachzahlung setzt voraus, dass für die betreffenden Monate tatsächlich ein Anspruch bestand und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Überprüfungsantrag ersetzt insbesondere keinen zuvor erforderlichen erstmaligen Grundsicherungsantrag. Wer einen Fehler entdeckt, sollte die Korrektur deshalb zeitnah anstoßen.

Beispiel aus der Praxis: Ein Ehepaar entdeckt den fehlenden Zuschlag

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Gerda und Uwe beziehen seit Januar 2026 ergänzende Grundsicherung im Alter, jeweils mit Regelbedarfsstufe 2. Ihr Warmwasser wird vollständig über einen elektrischen Durchlauferhitzer erzeugt, dessen Verbrauch über ihre Stromrechnung läuft. Obwohl diese Wohnsituation schon beim Antrag bestand, hat das Sozialamt keinen Warmwassermehrbedarf berücksichtigt.

Im September reichen sie eine Vermieterbescheinigung ein und beantragen die Überprüfung der Bewilligung. Erkennt das Sozialamt den Anspruch für Januar bis August an, ergeben sich für diese acht Monate 186,24 Euro Nachzahlung. Für jeden weiteren vollen Monat mit unveränderten Voraussetzungen sind zusammen 23,28 Euro zusätzlich als Bedarf zu berücksichtigen.

Fragen und Antworten zum Warmwassermehrbedarf

Wie hoch ist der Zuschlag für eine alleinstehende Person?

Bei Regelbedarfsstufe 1 beträgt die Pauschale 2026 monatlich 12,95 Euro. Das entspricht 2,3 Prozent von 563 Euro. Bei einem Anspruch für das gesamte Jahr ergeben sich 155,40 Euro.

Bekommen beide Ehepartner einen eigenen Warmwassermehrbedarf?

Ja, wenn beide leistungsberechtigt sind und die Voraussetzungen erfüllen. Bei Regelbedarfsstufe 2 stehen 2026 jedem Partner grundsätzlich 11,64 Euro zu. Zusammen sind das 23,28 Euro im Monat.

Reicht ein Durchlauferhitzer für den Anspruch aus?

Zusätzlich muss ein entsprechender Leistungsanspruch nach dem SGB XII bestehen. Die Kosten der Warmwasserbereitung dürfen nicht bereits vollständig als Bedarf bei Unterkunft und Heizung berücksichtigt sein. Das Sozialamt benötigt daher Angaben zur Versorgung und Abrechnung.

Muss ich den Stromverbrauch des Durchlauferhitzers einzeln nachweisen?

Für die gesetzliche Pauschale ist kein eigener Verbrauchszähler erforderlich. Für höhere tatsächliche Aufwendungen verlangt das Gesetz dagegen einen Nachweis durch eine separate Messeinrichtung. Die allgemeine Stromrechnung genügt dafür allein nicht.

Kann ich den Zuschlag auch bei ergänzender Grundsicherung zur Rente erhalten?

Ja, der Warmwassermehrbedarf kann auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung berücksichtigt werden. Voraussetzung sind der Leistungsanspruch und die entsprechende Warmwasserbereitung. Der Zuschlag erhöht den in der Leistungsberechnung anzuerkennenden Bedarf.

Kann fehlender Warmwassermehrbedarf nachgezahlt werden?

Ja, wenn die Voraussetzungen bereits im betroffenen Zeitraum erfüllt waren und der Bescheid entsprechend korrigiert werden kann. Je nach Verfahrensstand kommen Widerspruch oder Überprüfungsantrag infrage. Bei einem Überprüfungsantrag im Jahr 2026 reicht der mögliche Nachzahlungszeitraum nach den gesetzlichen Fristen grundsätzlich bis zum 1. Januar 2025 zurück.