Pflege: 3.539 Euro für Ersatzpflege: Familien müssen jetzt vor Jahresende prüfen

Wer Angehörige zu Hause pflegt, braucht gelegentlich Unterstützung oder eine Pause. Dafür stehen Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 im Jahr 2026 bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gemeinsam zur Verfügung.

Wie viel davon vor Jahresende noch eingesetzt werden kann, hängt allerdings von den bereits genutzten Leistungen und noch offenen Abrechnungen ab.

Das Geld wird nicht pauschal ausgezahlt, sondern finanziert tatsächlich erbrachte, erstattungsfähige Pflegeleistungen.

Familien sollten deshalb rechtzeitig ihren Budgetstand prüfen und klären, welche Vertretung oder vorübergehende Unterbringung sie benötigen. Dabei sind zwei Dinge auseinanderzuhalten: das Kalenderjahr, in dem die Pflege stattfindet, und die Frist für die spätere Kostenerstattung.

Ein gemeinsames Budget für zwei unterschiedliche Hilfen

Seit dem 1. Juli 2025 sind die Leistungsbeträge für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zu einem gemeinsamen Jahresbetrag zusammengefasst. Nach § 42a SGB XI beträgt dieser bis zu 3.539 Euro je Kalenderjahr. Er gilt für die Pflegegrade 2 bis 5 und steigt nicht mit einem höheren Pflegegrad.

Der Betrag kann vollständig für eine der beiden Leistungen oder aufgeteilt für beide verwendet werden, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Wer bereits Kurzzeitpflege genutzt hat, muss deren über dieses Budget abgerechnete Kosten deshalb auch bei der Planung einer Ersatzpflege berücksichtigen. Es gibt keine zusätzlichen 3.539 Euro für jede Leistungsart.

Die früheren Übertragungsregeln zwischen den beiden Budgets sind entfallen. Wie sich die gemeinsame Finanzierung seit der Umstellung nutzen lässt, erläutert auch der Beitrag zum gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Die sechsmonatige Vorpflegezeit ist längst abgeschafft

Verhinderungspflege kommt infrage, wenn eine private Pflegeperson vorübergehend ausfällt, etwa wegen Krankheit, Urlaub oder anderer Termine. Auch eine stundenweise Auszeit kann darunterfallen. Die Ersatzpflege soll in dieser Zeit die notwendige Versorgung des pflegebedürftigen Menschen sicherstellen.

Die frühere Voraussetzung, dass die Pflegeperson bereits sechs Monate gepflegt haben musste, besteht seit dem 1. Juli 2025 nicht mehr.

Das hat das Bundesgesundheitsministerium zur Einführung des gemeinsamen Budgets ausdrücklich bestätigt. Familien müssen daher bei einem neu festgestellten Pflegegrad 2 oder höher keine solche Wartezeit einplanen.

Die übrigen Voraussetzungen bleiben bestehen: Es muss tatsächlich eine private Pflegeperson verhindert sein. Unterstützt zusätzlich ein Pflegedienst, schließt das Verhinderungspflege nicht aus. Wird die Versorgung dagegen ausschließlich von einem Pflegedienst übernommen, fehlt die private Pflegeperson, deren Ausfall ersetzt werden könnte.

Wie Familien ihren noch verfügbaren Betrag ermitteln

Ein Blick auf die eigenen Kontoauszüge reicht häufig nicht aus, um den verbleibenden Betrag zu berechnen. Einrichtungen können Leistungen unmittelbar mit der Pflegekasse abrechnen, ohne dass die entsprechende Zahlung über das Konto der pflegebedürftigen Person läuft. Außerdem können bereits erbrachte Leistungen noch auf ihre Abrechnung warten.

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Für die Planung sollten Familien daher bei der Pflegekasse eine aktuelle Leistungsübersicht anfordern und nach bereits gemeldeten, aber noch nicht abschließend abgerechneten Einsätzen fragen.

Nach § 108 SGB XI haben Versicherte auf Anforderung Anspruch auf eine Übersicht der in mindestens den vergangenen 18 Monaten genutzten Leistungen und ihrer Kosten. Auch Informationen zu eingereichten Abrechnungen und Kopien der Abrechnungsunterlagen können verlangt werden.

Die eigene Rechnung lautet: 3.539 Euro abzüglich der diesem Jahresbudget zuzuordnenden Kosten für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Bereits entstandene, aber noch nicht verbuchte Kosten müssen dabei ebenfalls berücksichtigt werden. Nur so lässt sich vermeiden, dass derselbe vermeintliche Restbetrag zweimal verplant wird.

Pflegeeinrichtungen müssen nach der Leistungserbringung eine Kostenübersicht aushändigen oder übermitteln, aus der der vorgesehene Anteil am gemeinsamen Jahresbetrag hervorgeht. Diese Aufstellung sollte mit den Angaben der Pflegekasse und den eigenen Unterlagen abgeglichen werden. Unklare Positionen lassen sich so vor der nächsten Buchung klären.

Welche Unterstützung mit dem Geld möglich ist

Eine Ersatzpflege kann ein ambulanter Pflegedienst übernehmen, aber auch eine geeignete Privatperson. Damit kommen beispielsweise Freunde, Nachbarn oder Familienangehörige infrage. Ob die Vertretung für einzelne Nachmittage oder einen längeren Zeitraum gebraucht wird, richtet sich nach der konkreten Pflegesituation.

Bei privaten Helfern sollten Umfang, Zeiten und Vergütung vorab vereinbart und anschließend nachvollziehbar dokumentiert werden. Dass grundsätzlich auch Privatpersonen einspringen können und die Verhinderungspflege nicht im Voraus beantragt werden muss, beschreibt die Techniker Krankenkasse in ihren Informationen zur Ersatzpflege. Bei unklaren Kosten oder einer besonderen Betreuungssituation empfiehlt sich dennoch eine vorherige Abstimmung mit der eigenen Pflegekasse.

Bei nahen Angehörigen gelten niedrigere Grenzen

Ein noch vollständig vorhandenes Jahresbudget bedeutet nicht, dass jede Ersatzpflegeperson ohne Weiteres 3.539 Euro abrechnen kann. Übernehmen bis zum zweiten Grad verwandte oder verschwägerte Personen beziehungsweise Personen aus demselben Haushalt die Vertretung nicht erwerbsmäßig, ist die Erstattung regelmäßig auf das Zweifache des monatlichen Pflegegeldes begrenzt. Zu den nahen Verwandten gehören beispielsweise Kinder, Eltern, Geschwister und Enkel.

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Pflegegrad Monatliches Pflegegeld 2026 Regelgrenze für die beschriebene Angehörigenpflege pro Jahr 2 347 Euro 694 Euro 3 599 Euro 1.198 Euro 4 800 Euro 1.600 Euro 5 990 Euro 1.980 Euro

Zusätzlich können notwendige und nachgewiesene Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall berücksichtigt werden. Die Erstattung kann dadurch über die Tabellenwerte hinausgehen, bleibt insgesamt aber auf das noch verfügbare gemeinsame Jahresbudget begrenzt. Die AOK erläutert diese Beträge und zusätzlichen Aufwendungen ebenfalls.

Wird die Ersatzpflege von den genannten Personen erwerbsmäßig ausgeübt, sieht das Gesetz eine andere Behandlung vor. Dann kann grundsätzlich der verfügbare gemeinsame Jahresbetrag ausgeschöpft werden. Eine vereinbarte Zahlung allein sollte jedoch nicht als sichere Bestätigung einer erwerbsmäßigen Tätigkeit verstanden werden; diese Einordnung sollte die Pflegekasse vorab klären.

Stundenweise Entlastung kann das Pflegegeld erhalten

Bei stundenweiser Verhinderungspflege ist die Dauer der Verhinderung der üblichen Pflegeperson entscheidend. Fällt sie an einem Tag weniger als acht Stunden aus, wird das Pflegegeld nicht gekürzt und der Tag nicht auf die Höchstdauer von 56 Tagen angerechnet. Die erstatteten Kosten vermindern trotzdem das Jahresbudget.

Es genügt also nicht, dass die Ersatzpflegekraft nur wenige Stunden arbeitet. Ist die übliche Pflegeperson beispielsweise zehn Stunden verhindert, während die Vertretung vier Stunden übernimmt, greift diese Ausnahme nicht. Das Gesundheitsportal des Bundes erklärt die Abgrenzung anhand der Verhinderungsdauer.

Bei tageweiser Verhinderungspflege wird ein zuvor bezogenes Pflegegeld grundsätzlich für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr zur Hälfte fortgezahlt. Am ersten und letzten Tag eines zusammenhängenden Ersatzpflegezeitraums bleibt es vollständig erhalten. Familien sollten deshalb neben den Kosten der Vertretung auch mögliche Veränderungen beim Pflegegeld einplanen.

Kurzzeitpflege: Unterkunft und Essen kosten zusätzlich

Kann die Versorgung zu Hause vorübergehend nicht ausreichend sichergestellt werden, kommt Kurzzeitpflege in einer zugelassenen Einrichtung infrage. Das kann nach einem Krankenhausaufenthalt oder während einer schwierigen Versorgungssituation notwendig sein. Auch dafür stehen höchstens acht Wochen je Kalenderjahr zur Verfügung.

Aus dem gemeinsamen Budget werden dabei pflegebedingte Aufwendungen einschließlich Betreuung und medizinischer Behandlungspflege finanziert. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten gehören dagegen grundsätzlich zu den selbst zu tragenden Kosten. Nach den Informationen des Bundes zur Kurzzeitpflege kann ein verfügbarer Entlastungsbetrag zur Finanzierung solcher Eigenanteile eingesetzt werden.

Vor einer Buchung sollten Familien deshalb einen Kostenvoranschlag verlangen, der Pflegekosten und Eigenanteile getrennt ausweist. Ein Restbudget von beispielsweise 1.000 Euro bedeutet nicht automatisch, dass ein Aufenthalt mit Gesamtkosten von 1.000 Euro vollständig bezahlt wird. Die Kurzzeitpflege sollte vor ihrem Beginn bei der Pflegekasse beantragt werden.

Was am Jahresende verfällt und was später abgerechnet werden kann

Der gemeinsame Jahresbetrag ist an das jeweilige Kalenderjahr gebunden. Ein ungenutzter Rest aus 2026 lässt sich deshalb nicht auf das Budget für neue Pflegeleistungen im Jahr 2027 aufschlagen. Auch ein vorsorglicher Antrag allein verwandelt den Restbetrag nicht in ein übertragbares Guthaben.

Davon zu unterscheiden ist die Erstattung bereits erbrachter Verhinderungspflege. Nach der seit 2026 geltenden Regelung muss der Erstattungsantrag mit Kostennachweisen spätestens bis zum Ende des auf die Ersatzpflege folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Für Einsätze aus 2026 ist damit der 31. Dezember 2027 die relevante Frist.

Eine im Dezember 2026 tatsächlich erbrachte Ersatzpflege kann folglich noch 2027 aus dem Budget für 2026 erstattet werden. Eine erst im Januar 2027 erbrachte Leistung gehört dagegen zum neuen Jahr. Die Vorgabe steht in § 39 Absatz 1 SGB XI; weitere Erläuterungen bietet der Beitrag zur Abrechnungsfrist bei der Verhinderungspflege.

Welche Unterlagen Familien sichern sollten

Für die Erstattung müssen tatsächliche Kosten nachvollziehbar belegt werden. Bei privaten Ersatzpflegepersonen gehören dazu Angaben zur Person, zum Verwandtschaftsverhältnis oder gemeinsamen Haushalt, zu den Einsatztagen und zur vereinbarten Vergütung. Auch der Grund und die Dauer der Verhinderung der üblichen Pflegeperson sollten festgehalten werden.

Rechnungen, Quittungen und Zahlungsnachweise sollten zusammen mit den Einsatzaufzeichnungen aufbewahrt werden. Werden Fahrtkosten oder Verdienstausfall geltend gemacht, brauchen auch diese Positionen passende Nachweise. Eine zeitnahe Abrechnung erleichtert Rückfragen und hält den verfügbaren Budgetstand übersichtlich.

Beispiel aus der Praxis: Noch 1.239 Euro für Entlastung

Ein Beispiel: Die 79-jährige Helga hat Pflegegrad 3 und wird zu Hause von ihrer Tochter unterstützt. Im Jahr 2026 wurden bereits 1.700 Euro für Kurzzeitpflege und 600 Euro für Ersatzpflege aus dem gemeinsamen Budget verwendet. Nach dem Abgleich mit der Pflegekasse und den Anbietern steht fest, dass keine weiteren Rechnungen offen sind und noch 1.239 Euro zur Verfügung stehen.

Für mehrere Nachmittage im November und Dezember vereinbart die Familie eine geeignete Ersatzpflege für insgesamt 900 Euro, während die Tochter jeweils weniger als acht Stunden verhindert ist. Sind die Leistungen vollständig erstattungsfähig, bleibt das Pflegegeld ungekürzt und das Restbudget sinkt auf 339 Euro. Dieser verbleibende Betrag wird nicht ausgezahlt und kann nicht für neue Einsätze im Jahr 2027 angespart werden.

Drei Fragen und Antworten zur Ersatzpflege

Kann ich mir die ungenutzten 3.539 Euro auszahlen lassen?

Nein, der gemeinsame Jahresbetrag dient der Finanzierung tatsächlich erbrachter, erstattungsfähiger Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Ohne entsprechende Leistungen und Kostennachweise gibt es keine pauschale Auszahlung. Bereits abgerechnete oder noch abzurechnende Leistungen vermindern den verfügbaren Betrag.

Müssen Rechnungen für Ersatzpflege aus 2026 schon bis Silvester eingereicht werden?

Für Verhinderungspflege aus 2026 muss der Erstattungsantrag mit Kostennachweisen spätestens bis zum 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse vorliegen. Das erlaubt eine spätere Abrechnung, aber keine Übertragung ungenutzten Budgets auf Pflegeleistungen des Folgejahres. Eine frühzeitige Einreichung bleibt sinnvoll.

Gibt es Ersatzpflege auch kurz nach der Feststellung von Pflegegrad 2?

Ja, die frühere sechsmonatige Vorpflegezeit ist seit Juli 2025 entfallen. Wenn mindestens Pflegegrad 2 vorliegt und eine private Pflegeperson vorübergehend verhindert ist, kann Verhinderungspflege grundsätzlich bereits genutzt werden. Die weiteren Voraussetzungen sowie die Kosten- und Zeitgrenzen müssen eingehalten werden.