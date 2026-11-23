Die Krankenkasse ruft an und legt nahe, den Job zu kündigen und sich bei der Arbeitsagentur zu melden. Wer seit Monaten krankgeschrieben ist und vom Krankengeld lebt, kann so einen Rat leicht als Anweisung verstehen.

Die Krankenkasse darf nämlich eine Eigenkündigung nicht zur Bedingung für die Weiterzahlung machen. Wer trotzdem kündigt oder einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, gibt seinen Arbeitsplatz auf und riskiert später eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld.

Eine Kasse drohte sogar schriftlich mit dem Zahlungsstopp

Der NDR dokumentierte den Fall einer Frau, die wegen einer Depression krankgeschrieben war. Ihre Kasse drängte sie zunächst am Telefon zur Kündigung und kündigte anschließend schriftlich an, das Krankengeld einzustellen, wenn die Frau ihren Job behält.

Die Frau behielt ihren Job, und die Kasse zog ihre Forderung später zurück, wie der NDR berichtet. Belastbare Zahlen, die eine Zunahme solcher Kündigungsaufforderungen belegen, sind öffentlich bisher nicht bekannt.

Was die Krankenkasse prüfen darf

Hat die Kasse begründete Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit, kann sie den Medizinischen Dienst einschalten. Reichen die vorliegenden Daten für diese Entscheidung nicht aus, darf sie zum Beispiel nach dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Rückkehr fragen (§ 275 SGB V).

Diese Angaben darf die Kasse am Telefon nur erheben, wenn Versicherte vorher schriftlich oder elektronisch eingewilligt haben. Auch die individuelle Beratung zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist freiwillig und setzt eine Einwilligung nach § 44 SGB V voraus.

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Eine förmliche Aufforderung zum Reha-Antrag kann dagegen Folgen haben. Ist die Erwerbsfähigkeit laut ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemindert, kann die Kasse nach § 51 SGB V eine Frist setzen, nach deren Ablauf das Krankengeld entfallen kann, wenn der Antrag fehlt.

Die gesetzliche Frist beträgt derzeit zehn Wochen. Zum 1. Januar 2027 verkürzt sie sich auf vier Wochen.

Warum die Kündigung für Versicherte teuer werden kann

Läuft das Krankengeld bereits, kann der Anspruch auch nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses fortbestehen. Solange ein Anspruch auf Krankengeld besteht, bleibt die Mitgliedschaft zuvor pflichtversicherter Beschäftigter nach § 192 SGB V erhalten.

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Nach dem Jobverlust kann sich ändern, woran die Arbeitsunfähigkeit gemessen wird. Nach der Rechtsprechung können dann auch vergleichbare Tätigkeiten bei anderen Arbeitgebern in Betracht kommen (BSG, B 1 KR 11/02 R).

Ein weiteres Risiko entsteht beim späteren Wechsel ins Arbeitslosengeld. Wer durch Eigenkündigung oder Aufhebungsvertrag ohne wichtigen Grund arbeitslos wird, muss nach § 159 SGB III in der Regel mit einer zwölfwöchigen Sperrzeit rechnen.

Gesundheitliche Gründe können eine Kündigung rechtfertigen. Wer deshalb gehen will, sollte den ärztlichen Rat vor der Kündigung dokumentieren lassen, denn die Agentur für Arbeit prüft den wichtigen Grund im Einzelfall nach ihren Fachlichen Weisungen zur Sperrzeit.

Was bei Anruf, Schreiben oder Bescheid zählt

Situation Was Sie tun können Die Kasse rät am Telefon zur Kündigung Notieren Sie Datum, Namen und den Wortlaut der Aufforderung. Bitten Sie um eine schriftliche Erklärung. Die Kasse fordert Sie zum Reha-Antrag auf Prüfen Sie das Schreiben zeitnah und behalten Sie die darin genannte Frist im Blick. Die Kasse stellt das Krankengeld per Bescheid ein Prüfen Sie den Grund und legen Sie bei Bedarf Widerspruch ein. Die Frist beträgt nach § 84 SGG in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Die Höchstbezugsdauer läuft ab Melden Sie sich frühzeitig bei der Agentur für Arbeit und lassen Sie prüfen, ob Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung infrage kommt.

Wer die Einstellung der Zahlung anzweifelt, sollte die Arbeitsunfähigkeit weiterhin rechtzeitig ärztlich feststellen lassen. Mehr zum Vorgehen lesen Sie im Beitrag „Krankengeld eingestellt, obwohl der Arzt weiter krankschreibt“.

Ein Beispiel aus der Praxis

Eine Verkäuferin bezieht nach einer Operation seit vier Monaten Krankengeld. Am Telefon rät ihr die Kasse, das Arbeitsverhältnis zu beenden und sich bei der Arbeitsagentur zu melden.

Die Verkäuferin behält ihren Job, bittet um eine schriftliche Erklärung und lässt ihre fortbestehende Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig ärztlich feststellen. So wahrt sie die Möglichkeit, nach ihrer Genesung in den Betrieb zurückzukehren.

Drei Fragen und Antworten

Muss ich beim Anruf der Krankenkasse sofort antworten?

Sie können darum bitten, dass die Kasse ihre Fragen schriftlich stellt. Eine bereits laufende Frist, etwa für einen Reha-Antrag, sollten Sie dabei weiter im Blick behalten.

Wann muss ich die Arbeitsunfähigkeit erneut feststellen lassen?

Lassen Sie die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit im Regelfall spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende der bisherigen Bescheinigung ärztlich feststellen. Samstage zählen nach § 46 SGB V bei dieser Frist nicht mit.

Muss ich nach der Aussteuerung kündigen, um Arbeitslosengeld zu beantragen?

Sie können den Antrag auch bei bestehendem Arbeitsvertrag stellen, wenn Sie die Beschäftigung tatsächlich nicht ausüben. Die Agentur für Arbeit prüft dann, ob die Voraussetzungen für Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung vorliegen.