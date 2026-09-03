Rente mit Schwerbehinderung: Antrag kurz vor Rentenbeginn sollte nicht gestellt werden

Rente mit Schwerbehinderung: Dieser Antrag kurz vor Rentenbeginn kann teuer werden

Wer bereits einen Grad der Behinderung von mindestens 50 besitzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen früher in Altersrente gehen. Ein unüberlegter Antrag auf Neufeststellung kann diesen Vorteil jedoch gefährden.

Das Problem: Bei einem sogenannten Verschlimmerungsantrag prüft die Behörde nicht ausschließlich die neu hinzugekommenen Beschwerden. Sie darf den gesamten Gesundheitszustand neu bewerten und kann den bisherigen GdB unter Umständen herabsetzen.

Neufeststellungsantrag kann die Rentenplanung gefährden

Der Sozialverband SoVD Schleswig-Holstein warnt vor einem Fehler, der besonders Menschen mit einem unbefristet festgestellten GdB 50 betrifft.

Einige Betroffene beantragen kurz vor der Rente eine Erhöhung, weil sich ihre Gesundheit verschlechtert hat oder sie ein Merkzeichen erhalten möchten.

Der Antrag kann durchaus berechtigt sein. Er ist aber keine Einbahnstraße, denn die zuständige Behörde befasst sich erneut mit den vorhandenen Gesundheitsstörungen und deren Auswirkungen auf den Alltag.

Dabei kann sich herausstellen, dass einzelne Beeinträchtigungen heute geringer bewertet werden als beim früheren Bescheid. Auch der Ablauf einer Heilungsbewährung oder eine nachweisbare gesundheitliche Besserung kann eine Herabsetzung ermöglichen.

Fällt der Gesamt-GdB von 50 auf 40, geht die Schwerbehinderteneigenschaft verloren. Damit kann auch der geplante Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen scheitern, wenn die Herabsetzung vor dem Rentenbeginn wirksam wird.

GdB 50 muss am ersten Tag der Rente bestehen

Die Deutsche Rentenversicherung nennt drei Voraussetzungen. Versicherte müssen das vorgeschriebene Lebensalter erreicht haben, eine Wartezeit von 35 Jahren erfüllen und beim Beginn der Rente als schwerbehindert anerkannt sein.

Als schwerbehindert gilt ein Mensch ab einem festgestellten GdB von 50. Ein GdB von 30 oder 40 genügt auch dann nicht, wenn die Bundesagentur für Arbeit eine Gleichstellung ausgesprochen hat.

Für ab 1964 Geborene regelt § 37 SGB VI den Anspruch. Sie können die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren ohne Abschlag oder frühestens mit 62 Jahren und einem Abschlag beziehen.

Für ältere Geburtsjahrgänge gelten die Übergangsbestimmungen aus § 236a SGB VI. Einen ausführlichen Überblick bietet auch der Beitrag über die Auswirkungen eines GdB auf die Altersrente.

Diese Altersgrenzen gelten bei Schwerbehinderung

Geburtsjahr Abschlagsfreie Rente Frühester Beginn mit Abschlag Höchster Abschlag 1952 Je nach Geburtsmonat mit 63 Jahren und 1 bis 6 Monaten Je nach Geburtsmonat mit 60 Jahren und 1 bis 6 Monaten 10,8 Prozent 1953 63 Jahre und 7 Monate 60 Jahre und 7 Monate 10,8 Prozent 1954 63 Jahre und 8 Monate 60 Jahre und 8 Monate 10,8 Prozent 1955 63 Jahre und 9 Monate 60 Jahre und 9 Monate 10,8 Prozent 1956 63 Jahre und 10 Monate 60 Jahre und 10 Monate 10,8 Prozent 1957 63 Jahre und 11 Monate 60 Jahre und 11 Monate 10,8 Prozent 1958 64 Jahre 61 Jahre 10,8 Prozent 1959 64 Jahre und 2 Monate 61 Jahre und 2 Monate 10,8 Prozent 1960 64 Jahre und 4 Monate 61 Jahre und 4 Monate 10,8 Prozent 1961 64 Jahre und 6 Monate 61 Jahre und 6 Monate 10,8 Prozent 1962 64 Jahre und 8 Monate 61 Jahre und 8 Monate 10,8 Prozent 1963 64 Jahre und 10 Monate 61 Jahre und 10 Monate 10,8 Prozent Ab 1964 65 Jahre 62 Jahre 10,8 Prozent

Für jeden Monat, um den die Rente vorgezogen wird, werden dauerhaft 0,3 Prozent abgezogen. Bei einem Beginn drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze ergibt sich der Höchstabschlag von 10,8 Prozent.

Die Kürzung endet nicht mit dem Erreichen des 65. oder 67. Lebensjahres. Weitere Einzelheiten zeigt die Übersicht zu den Altersgrenzen und dauerhaften Abschlägen bei der Schwerbehindertenrente.

Warum der Verschlimmerungsantrag nach hinten losgehen kann

Umgangssprachlich ist häufig von einem Verschlimmerungsantrag die Rede. Rechtlich handelt es sich um einen Antrag auf Neufeststellung des GdB oder zusätzlicher gesundheitlicher Merkmale.

Betroffene möchten damit beispielsweise einen GdB von 60 statt 50 oder ein Merkzeichen wie G, aG, H oder B erreichen. Diese Anerkennungen können steuerliche, finanzielle oder mobilitätsbezogene Vorteile bringen.

Die Behörde muss sich bei der Bearbeitung jedoch nicht auf die neu genannte Erkrankung beschränken. Sie betrachtet die gesundheitliche Gesamtsituation und prüft, ob der bisherige Bescheid weiterhin den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.

Eine Herabsetzung darf allerdings nicht willkürlich erfolgen. Für die Aufhebung oder Änderung eines bestehenden Bescheides müssen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein, insbesondere nach § 48 SGB X.

Eine bloße andere Meinung über unveränderte Befunde reicht grundsätzlich nicht aus. In Betracht kommen etwa eine wesentliche gesundheitliche Besserung, eine Veränderung der rechtlichen Verhältnisse oder der Ablauf einer Heilungsbewährung.

Warum ein Erhöhungsantrag dennoch ein Risiko auslösen kann, erläutert der Beitrag „Verschlimmerungsantrag kann den GdB senken“.

Ein unbefristeter Ausweis bietet keinen ewigen Bestandsschutz

Viele Betroffene gehen davon aus, ein unbefristeter Schwerbehindertenausweis könne nicht mehr angetastet werden. Das ist ein gefährlicher Irrtum.

„Unbefristet“ bedeutet zunächst nur, dass kein festes Ablaufdatum vorgesehen ist. Es bedeutet nicht, dass die Behörde den GdB bei einer wesentlichen Veränderung niemals überprüfen darf.

Umgekehrt beendet das Ablaufdatum auf dem Ausweis nicht automatisch die Schwerbehinderteneigenschaft. Der Ausweis ist vor allem ein Nachweisdokument, während sich der festgestellte GdB aus dem zugrunde liegenden Bescheid ergibt.

Wer nur ein abgelaufenes Dokument besitzt, sollte daher nicht vorschnell von einem Verlust des GdB ausgehen. Die zuständige Behörde muss klären, ob lediglich ein neuer Ausweis benötigt wird oder ob auch die Feststellung selbst befristet war.

Weitere Hinweise enthält der Beitrag darüber, wie Betroffene ihren Schwerbehindertenstatus bis zum Rentenbeginn sichern.

Die Rentenversicherung betrachtet einen festen Stichtag

Für den Anspruch zählt der Status am ersten Tag der Altersrente. Wird die Schwerbehinderteneigenschaft vorher wirksam aberkannt, kann die besondere Altersrente nicht mehr begonnen werden.

Anders ist die Situation, wenn der GdB erst nach dem Rentenbeginn unter 50 sinkt. Nach den rechtlichen Hinweisen der Rentenversicherung bleibt die bereits begonnene Altersrente für schwerbehinderte Menschen bestehen.

Die Rente wird deshalb nicht in eine andere Altersrente umgewandelt und auch nicht wegen des späteren GdB-Verlustes gekürzt. Andere Vergünstigungen, die weiterhin einen GdB 50 oder bestimmte Merkzeichen verlangen, können dagegen entfallen.

Diese Unterscheidung erklärt, weshalb der Zeitpunkt eines Neufeststellungsantrags erhebliche Folgen haben kann. Wenige Monate können darüber entscheiden, ob die besondere Rentenart noch genutzt werden darf.

Die dreimonatige Schutzfrist wird häufig falsch verstanden

Wird der GdB durch einen neuen Bescheid auf weniger als 50 herabgesetzt, enden die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen nicht immer sofort. Nach § 199 SGB IX wirken sie grundsätzlich bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Herabsetzungsbescheides fort.

Dabei geht es nicht schlicht um drei Monate ab dem Datum des Behördenbriefes. Zunächst muss geprüft werden, wann der Bescheid bekannt gegeben wurde, ob rechtzeitig Widerspruch erhoben wurde und wann die Entscheidung unanfechtbar geworden ist.

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Auch das bloße Ablaufdatum eines Ausweises darf nicht mit dieser gesetzlichen Frist verwechselt werden. Für die Rentenplanung sollten die betroffenen Daten deshalb schriftlich mit der Rentenversicherung und gegebenenfalls einer Sozialrechtsberatung geklärt werden.

Ergeht ein Herabsetzungsbescheid, beträgt die Widerspruchsfrist normalerweise einen Monat nach Bekanntgabe. Hinweise zum weiteren Vorgehen finden Betroffene im Beitrag „Abgelehnter GdB-Bescheid: Was Sie jetzt tun müssen“.

Eine Rücknahme des Antrags beseitigt die Gefahr nicht immer

Einige Betroffene versuchen, den Antrag zurückzunehmen, sobald sich eine Herabsetzung abzeichnet. Das kann das beantragte Verfahren zwar beenden, garantiert aber nicht in jedem Fall den Fortbestand des bisherigen GdB.

Hat die Behörde während der Bearbeitung belastbare Hinweise auf eine wesentliche gesundheitliche Besserung erhalten, kann sie ein eigenes Überprüfungsverfahren einleiten. Die vorherige Antragstellung lässt sich dann nicht vollständig ungeschehen machen.

Vor einer Rücknahme sollte deshalb ebenfalls geprüft werden, ob die Behörde bereits eine Anhörung angekündigt oder ein eigenständiges Verfahren begonnen hat. Eine vorschnelle Erklärung kann spätere rechtliche Schritte erschweren.

Ein höherer GdB bringt bei der Altersrente meist keinen zusätzlichen Vorteil

Für den Zugang zur Altersrente genügt ein GdB von 50. Ein GdB von 60, 70 oder 80 ermöglicht keinen noch früheren Rentenbeginn und verringert auch nicht den Abschlag.

Wer bereits sicher mit GdB 50 anerkannt ist, sollte daher prüfen, welchen konkreten Nutzen die angestrebte Erhöhung hätte. Allein für die Altersrente bringt ein höherer Wert gewöhnlich keinen Mehrwert.

Anders kann es bei Merkzeichen, höheren steuerlichen Pauschbeträgen oder bestimmten Nachteilsausgleichen aussehen. In solchen Fällen kann ein Antrag sinnvoll sein, wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen gut dokumentiert sind.

Seit Oktober 2025 gelten überarbeitete versorgungsmedizinische Grundsätze. Was dies für Neufeststellungen bedeutet, erläutert der Beitrag über die Bewertung des GdB im Jahr 2026.

Nicht jeder Antrag kurz vor der Rente ist ein Fehler

Die Warnung darf nicht so verstanden werden, dass Menschen mit verschlechterter Gesundheit grundsätzlich auf ihre Ansprüche verzichten sollten. Ein höherer GdB oder ein Merkzeichen kann erhebliche Vorteile bringen, die bereits vor der Rente benötigt werden.

Problematisch ist vielmehr ein Antrag ohne Prüfung der bisherigen Feststellungen und der aktuellen medizinischen Unterlagen. Besonders kritisch sind veraltete Befunde, abgelaufene Heilungsbewährungszeiten und Erkrankungen, deren Auswirkungen im Alltag nicht ausreichend dokumentiert wurden.

Vor der Antragstellung sollte geklärt werden, wie der bestehende Gesamt-GdB zustande gekommen ist. Danach lässt sich beurteilen, ob die neuen Beeinträchtigungen eine Erhöhung wahrscheinlich machen und ob bei älteren Feststellungen ein Herabsetzungsrisiko besteht.

Auch der geplante Rentenbeginn gehört in diese Abwägung. Wer die Altersrente in wenigen Monaten beantragen möchte, hat eine andere Ausgangslage als jemand, dessen Ruhestand noch viele Jahre entfernt ist.

Die 35-jährige Wartezeit frühzeitig prüfen

Ein gesicherter GdB 50 allein reicht nicht aus. Zusätzlich müssen 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten vorhanden sein.

Dazu gehören nicht nur Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder Selbstständigkeit. Berücksichtigt werden können unter anderem freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, häusliche Pflege, Zeiten mit Krankengeld, bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit sowie Schul- und Studienzeiten im gesetzlichen Umfang.

Versicherte sollten ihren Versicherungsverlauf deshalb rechtzeitig prüfen und fehlende Zeiten durch eine Kontenklärung ergänzen lassen. Die Rentenversicherung empfiehlt, den eigentlichen Rentenantrag ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Beginn einzureichen.

Praxisbeispiel: Antrag kostet den geplanten Rentenbeginn

Sabine M. ist Jahrgang 1964, hat die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt und besitzt seit mehreren Jahren einen unbefristeten GdB 50. Sie möchte mit 62 Jahren die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beginnen und würde dafür einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent akzeptieren.

Wegen zusätzlicher Rückenbeschwerden beantragt sie wenige Monate vorher einen GdB von 60. Bei der erneuten Bewertung kommt die Behörde zu dem Ergebnis, dass eine früher berücksichtigte Erkrankung nur noch geringe Auswirkungen verursacht, und setzt den Gesamt-GdB nach Abschluss des Verfahrens auf 40 herab.

Wird die Herabsetzung vor dem geplanten Rentenbeginn wirksam, kann Sabine die besondere Altersrente nicht mit 62 Jahren beginnen. Als langjährig Versicherte könnte sie frühestens mit 63 in Altersrente gehen und müsste bei diesem Beginn grundsätzlich einen Abschlag von 14,4 Prozent gegenüber ihrer Regelaltersgrenze von 67 Jahren hinnehmen.

Hätte sie ihren Antrag vorher fachlich prüfen lassen, wäre aufgefallen, dass der höhere GdB für ihre Altersrente keinen zusätzlichen Vorteil gebracht hätte. Das Beispiel zeigt, weshalb Nutzen, medizinische Beweislage und Rententermin gemeinsam betrachtet werden müssen.

Fazit: Nicht der Antrag, sondern die falsche Reihenfolge wird zur Gefahr

Ein Antrag auf Neufeststellung kann berechtigt und notwendig sein. Kurz vor dem geplanten Beginn einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen sollte er jedoch erst nach einer sorgfältigen Prüfung gestellt werden.

Besonders Menschen mit einem bereits anerkannten GdB 50 müssen wissen, dass eine erneute Bewertung auch zu einer Herabsetzung führen kann. Fällt der GdB vor dem Rentenstart wirksam unter 50, können ein späterer Rentenbeginn und höhere dauerhafte Abschläge die Folge sein.

Ist die besondere Altersrente bereits angelaufen, gefährdet ein späterer Wegfall der Schwerbehinderteneigenschaft diesen Rentenanspruch nicht mehr. Andere Nachteilsausgleiche können von der Herabsetzung dennoch betroffen sein.

Fragen und Antworten zur Rente mit Schwerbehinderung

1. Welcher GdB ist für die Altersrente erforderlich?

Beim Beginn der Altersrente muss ein Grad der Behinderung von mindestens 50 anerkannt sein. Ein höherer GdB führt bei dieser Rentenart weder zu einem früheren Beginn noch zu geringeren Abschlägen.

2. Reicht eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 aus?

Nein. Die Gleichstellung durch die Bundesagentur für Arbeit vermittelt vor allem arbeitsrechtliche Schutzrechte, ersetzt aber für diese Altersrente keine anerkannte Schwerbehinderung mit GdB 50.

3. Kann ein Verschlimmerungsantrag tatsächlich zu einem niedrigeren GdB führen?

Ja. Die Behörde kann bei der Neufeststellung den gesamten Gesundheitszustand betrachten. Eine Herabsetzung erfordert allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen und darf nicht allein auf einer beliebigen neuen Einschätzung unveränderter Befunde beruhen.

4. Sollte kurz vor der Rente niemals ein Neufeststellungsantrag gestellt werden?

Ein pauschales Verbot wäre falsch. Der Antrag kann sinnvoll sein, wenn ein dringend benötigtes Merkzeichen oder ein anderer erheblicher Nachteilsausgleich erreichbar ist und die medizinischen Nachweise das Begehren stützen.

5. Was geschieht, wenn der GdB erst nach Rentenbeginn unter 50 fällt?

Die bereits begonnene Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleibt grundsätzlich bestehen. Entfallen können jedoch andere Rechte und Vergünstigungen, die einen aktuellen GdB 50 oder bestimmte Merkzeichen voraussetzen.

6. Was ist vor einem Antrag besonders zu prüfen?

Geprüft werden sollten der bisherige GdB-Bescheid, mögliche Heilungsbewährungszeiten, aktuelle Facharztberichte, der konkrete Nutzen der Erhöhung und der geplante Rentenbeginn. Bei einem nahen Rententermin empfiehlt sich eine individuelle Beratung durch einen Sozialverband, eine zugelassene Rentenberatung oder einen Fachanwalt für Sozialrecht.