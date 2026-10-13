Vom Jobcenter in die unbefristete Erwerbsminderungsrente: Diese Regel macht es möglich

Wer dauerhaft schwer erkrankt ist, braucht eine verlässliche Absicherung und eine realistische Einschätzung seiner Belastbarkeit. Unter bestimmten Voraussetzungen kann deshalb schon der erste Rentenantrag vom Jobcenter in eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente führen.

Die Vorschrift steht in § 102 Absatz 2 SGB VI. Sie eröffnet einen Anspruch auf eine Rente ohne Befristung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – allein eine lange Krankschreibung oder jahrelanger Leistungsbezug reichen dafür jedoch nicht.

Diese Regel ermöglicht die Rente ohne Befristung

Erwerbsminderungsrenten werden grundsätzlich auf Zeit bewilligt, jeweils für höchstens drei Jahre. Nach § 102 Absatz 2 SGB VImuss eine vom Arbeitsmarkt unabhängige Rente aber unbefristet geleistet werden, wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Erwerbsminderung behoben werden kann.

Das kann bereits bei der ersten Bewilligung feststehen. Niemand muss zunächst mehrere befristete Renten durchlaufen, wenn die medizinische Prognose schon vorher die gesetzlichen Anforderungen an eine Dauerrente erfüllt.

Für den vollständigen Wechsel aus dem Jobcenter-System kommt es dabei auf die dauerhafte volle Erwerbsminderung an. Eine unbefristete Rente wegen lediglich teilweiser Erwerbsminderung kann weiterhin durch Leistungen des Jobcenters ergänzt werden.

Entscheidend ist, was gesundheitlich noch möglich ist

Eine volle Erwerbsminderung liegt im Regelfall vor, wenn jemand wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes keine drei Stunden täglich arbeiten kann. Es genügt grundsätzlich nicht, dass nur der bisherige Beruf gesundheitlich unmöglich geworden ist.

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beantwortet diese rentenrechtliche Frage nicht automatisch. Auch eine chronische Erkrankung oder ein Schwerbehindertenausweis ersetzt die Prüfung des tatsächlichen Leistungsvermögens nicht.

Bei der Entscheidung über eine Dauerrente geht es außerdem um die Aussicht auf eine ausreichende Verbesserung der Erwerbsfähigkeit. Die rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung verlangen dafür eine medizinische Prognose, die den bisherigen Verlauf und vorhandene Behandlungsmöglichkeiten berücksichtigt.

Eine unheilbare Diagnose allein beantwortet deshalb noch nicht, ob eine unbefristete Rente zusteht. Umgekehrt muss ein Mensch nicht vollständig hilflos sein, um dauerhaft voll erwerbsgemindert zu sein.

Ohne die notwendigen Versicherungszeiten gibt es keine Rente

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Voraussetzungen muss grundsätzlich die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt sein. Außerdem sind normalerweise mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung erforderlich.

Dieser Fünfjahreszeitraum kann sich durch gesetzlich berücksichtigte Zeiten verlängern; außerdem bestehen Ausnahmen von den üblichen Voraussetzungen. Deshalb sollte die Rentenversicherung den Versicherungsverlauf prüfen, bevor Betroffene einen Anspruch wegen längerer Arbeitslosigkeit vorschnell ausschließen.

Der Bezug laufender Jobcenter-Leistungen schafft selbst keine neuen Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung. Anerkannte Anrechnungszeiten können allerdings helfen, einen früher erworbenen Versicherungsschutz zu erhalten, weil sie den Prüfzeitraum verlängern können.

Weitere Zusammenhänge erläutert unser Beitrag zum Wechsel vom Jobcenter in die Erwerbsminderungsrente. Die medizinische Feststellung und der Rentenanspruch müssen dabei immer getrennt geprüft werden.

Die Neun-Jahres-Regel zählt Rentenzeit, nicht Jobcenter-Jahre

§ 102 Absatz 2 SGB VI enthält eine weitere wichtige Vorgabe: Nach insgesamt neun Jahren Befristung einer arbeitsmarktunabhängigen Erwerbsminderungsrente ist von der Unwahrscheinlichkeit einer Behebung auszugehen. Besteht die Erwerbsminderung weiter, darf diese Rente dann nicht erneut befristet werden.

Gemeint sind die einschlägigen, nahtlos aufeinanderfolgenden Rentenanspruchszeiten. Neun Jahre beim Jobcenter, neun Jahre Erkrankung oder neun Jahre ohne Arbeit lösen diese Regel nicht aus.

Auch drei Bewilligungen bedeuten nicht automatisch einen Anspruch auf Entfristung, weil einzelne Bewilligungszeiträume kürzer als drei Jahre sein können. Wer bereits eine Zeitrente erhält, sollte die Weiterzahlung rechtzeitig beantragen und die bisherige Befristungsdauer prüfen lassen.

Die Arbeitsmarktrente bleibt eine wichtige Ausnahme

Wer gesundheitlich noch drei bis unter sechs Stunden täglich arbeiten kann, ist grundsätzlich teilweise erwerbsgemindert. Ist der passende Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen, kann dennoch eine volle Erwerbsminderungsrente gezahlt werden.

Diese sogenannte Arbeitsmarktrente bleibt befristet, solange der Anspruch auf die volle Rente von der Arbeitsmarktlage abhängt. Die Neun-Jahres-Grenze erzwingt hier keine unbefristete volle Rente.

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Eine volle Rentenzahlung bedeutet deshalb nicht automatisch, dass medizinisch eine volle Erwerbsminderung vorliegt. Für ergänzende Leistungen kann bei einer Arbeitsmarktrente weiterhin das Jobcenter zuständig sein.

Den Wechsel anstoßen: Befunde und Rentenantrag

Wer seine Erwerbsfähigkeit dauerhaft erheblich eingeschränkt sieht, kann beim Jobcenter eine medizinische Klärung anregen und bei der Deutschen Rentenversicherung einen Rentenantrag stellen. Ein Gutachten über die Erwerbsfähigkeit ersetzt den Rentenantrag nicht.

Hilfreich sind aktuelle Befundberichte, Krankenhausunterlagen und vorhandene Reha-Berichte, die die Einschränkungen nachvollziehbar beschreiben. Aus ihnen sollte möglichst hervorgehen, wie sich die Erkrankungen auf Belastbarkeit, Konzentration, notwendige Pausen und die tägliche Arbeitsfähigkeit auswirken.

Die Rentenversicherung prüft auch, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit verbessern kann. Daraus folgt aber keine pauschale Pflicht, vor jeder Rentenbewilligung erst eine Reha durchlaufen zu müssen.

Wird der Antrag abgelehnt oder die Rente trotz einer aus Sicht der Betroffenen eindeutigen Dauerprognose befristet, lohnt sich eine Prüfung des Bescheids. Für einen Widerspruch gilt grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe; Sozialberatungsstellen, Sozialverbände oder eine Fachanwaltskanzlei können unterstützen.

Das Jobcenter darf Betroffene nicht einfach weiterschicken

Bloße Zweifel an der Erwerbsfähigkeit rechtfertigen es nicht, einen hilfebedürftigen Menschen ohne geklärte Absicherung an das Sozialamt zu verweisen. Für Streitigkeiten zwischen den beteiligten Leistungsträgern sieht § 44a SGB II ein besonderes Klärungsverfahren vor.

Bis zur Entscheidung über den dort geregelten Widerspruch eines anderen Trägers sind bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen weiterhin Jobcenter-Leistungen zu erbringen. Dieses Verfahren darf nicht mit dem persönlichen Widerspruch gegen einen abgelehnten Rentenantrag verwechselt werden.

Umgekehrt beendet der Rentenantrag allein die Pflichten gegenüber dem Jobcenter nicht. Was während des laufenden Verfahrens zu beachten ist, erklärt unser Beitrag „Erwerbsminderungsrente beantragt: Diese Jobcenter-Pflichten gelten weiter“.

Wenn die Rente zum Leben nicht reicht

Eine unbefristete Erwerbsminderungsrente garantiert kein Einkommen oberhalb des Existenzminimums. Wer mindestens 18 Jahre alt und dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, kann bei finanzieller Hilfebedürftigkeit Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII beantragen.

Dieser Anspruch kann auch bestehen, wenn wegen fehlender Versicherungszeiten überhaupt keine Erwerbsminderungsrente gezahlt wird. Dann führt der Weg aus dem Jobcenter zur Grundsicherung beim Sozialamt, ohne dass daraus eine Rentenzahlung entsteht.

Welche ergänzende Leistung infrage kommt, hängt von der festgestellten Erwerbsminderung und teilweise auch von der Haushaltskonstellation ab. Die folgende Übersicht setzt voraus, dass Einkommen und verwertbares Vermögen den anerkannten Lebensunterhalt nicht decken.

Festgestellte Situation Mögliche ergänzende Absicherung Dauerhafte volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen, mindestens 18 Jahre alt Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII Vorübergehende volle Erwerbsminderung, alleinlebend In der Regel Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Vorübergehende volle Erwerbsminderung innerhalb der Bedarfsgemeinschaft einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person Leistungen nach dem SGB II können weiter möglich sein Teilweise Erwerbsminderung oder volle Arbeitsmarktrente bei medizinisch mindestens drei Stunden täglichem Leistungsvermögen Grundsätzlich weiterhin ergänzende Leistungen des Jobcenters möglich

Eine ausführliche Einordnung bietet unser Ratgeber „Erwerbsminderungsrente reicht nicht: Wann Grundsicherung zusätzlich zusteht“. Ein Wechsel der Behörde sollte so abgestimmt werden, dass keine Zahlungslücke entsteht.

Unbefristet bedeutet nicht unüberprüfbar

Bei einer Dauerrente entfällt die regelmäßige Verlängerung wegen eines ablaufenden Bewilligungszeitraums. Die Rentenversicherung darf aber weiterhin prüfen, ob die Voraussetzungen bestehen, und bei einer erheblichen Verbesserung der Erwerbsfähigkeit eine Änderung veranlassen.

Die Erwerbsminderungsrente reicht längstens bis zur Regelaltersgrenze; anschließend schließt sich grundsätzlich die Regelaltersrente an. Für Betroffene schafft die unbefristete Bewilligung damit mehr Planungssicherheit, aber keine von jeder späteren Entwicklung unabhängige Zahlungsgarantie.

Beispiel aus der Praxis: Direkt zur Dauerrente

Die 54-jährige Martina hat viele Jahre versicherungspflichtig gearbeitet und bezieht nach einer schweren Erkrankung inzwischen Jobcenter-Leistungen. Die Rentenversicherung stellt fest, dass sie dauerhaft keine drei Stunden täglich unter den üblichen Arbeitsbedingungen arbeiten kann und eine ausreichende Besserung unwahrscheinlich ist.

Weil Martina auch die erforderlichen Versicherungszeiten erfüllt, wird ihr bereits beim ersten Antrag eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente bewilligt. Reicht deren Zahlbetrag nicht für ihren anerkannten Bedarf, beantragt sie ergänzende Grundsicherung beim Sozialamt.