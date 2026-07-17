Vier Neuerungen für Rentner ab August 2026: Was jetzt wichtig wird

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Der August 2026 bringt für Rentnerinnen und Rentner mehrere Termine und Veränderungen. Neben der höheren gesetzlichen Rente müssen Versicherte der IKK classic auf den steigenden Zusatzbeitrag achten.

Für einen Teil des Jahrgangs 1960 beginnt im August erstmals die reguläre Altersrente. Gleichzeitig sollten steuerpflichtige Ruheständler prüfen, ob sie ihre Einkommensteuererklärung für 2025 fristgerecht abgegeben haben.

Allerdings handelt es sich nicht bei allen vier Punkten um neue Rentengesetze, die am 1. August in Kraft treten. Teilweise werden bereits im Juli beschlossene Änderungen erst im August vollständig auf dem Konto oder durch ablaufende Fristen spürbar.

Änderung Betroffene Wichtiger Zeitpunkt Höhere Rente wird im regulären Zahlungsablauf sichtbar Bezieher gesetzlicher Renten 31. Juli oder 31. August 2026 IKK classic erhöht den Zusatzbeitrag auf 3,85 Prozent Versicherte und Rentner dieser Krankenkasse Ab 1. August 2026, bei Pflichtversicherten aus der Rente meist ab Oktober Neue Jahrgänge können Altersrente beziehen Vor allem Teile der Jahrgänge 1960, 1963 und 1964 Rentenbeginn ab 1. August 2026 Steuererklärung 2025 ist nach Fristablauf verspätet Abgabepflichtige Rentner ohne Steuerberatung Ab 1. August 2026

Erste Neuerung: Die erhöhte Rente prägt jetzt den gesamten Zahlungsmonat

Die gesetzlichen Renten sind bereits zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent gestiegen. Der aktuelle Rentenwert wurde dabei von 40,79 Euro auf 42,52 Euro angehoben, wie die Deutsche Rentenversicherung bestätigt.

Bei einer bisherigen Bruttorente von 1.000 Euro steigt der Monatsbetrag auf 1.042,40 Euro. Wer bislang 1.500 Euro brutto erhalten hat, bekommt nach der Anpassung rechnerisch 1.563,60 Euro brutto.

Bruttorente bis Juni 2026 Bruttorente seit Juli 2026 Monatliches Plus 1.000,00 Euro 1.042,40 Euro 42,40 Euro 1.300,00 Euro 1.355,12 Euro 55,12 Euro 1.500,00 Euro 1.563,60 Euro 63,60 Euro 1.800,00 Euro 1.876,32 Euro 76,32 Euro 2.000,00 Euro 2.084,80 Euro 84,80 Euro

Die Tabelle zeigt Bruttobeträge. Was tatsächlich auf dem Konto landet, hängt insbesondere von der Krankenversicherung, dem Zusatzbeitrag, der Pflegeversicherung und einer möglichen Steuerbelastung ab.

Bei Renten, die bis einschließlich März 2004 begonnen haben, wird die Zahlung im Voraus überwiesen. Die Rente für August 2026 geht deshalb bereits am Freitag, dem 31. Juli 2026, auf das Konto.

Hat die Rente ab April 2004 oder später begonnen, erfolgt die Zahlung grundsätzlich nachschüssig. Die Rente für August wird in diesen Fällen am Montag, dem 31. August 2026, überwiesen.

Die genauen Termine nennt die Deutsche Rentenversicherung in ihrem Auszahlungsplan für 2026. Eine Übersicht mit weiteren Hinweisen findet sich außerdem im Gegen-Hartz-Beitrag zu den Rentenauszahlungsterminen 2026.

Rentenanpassungsmitteilung sollte nicht ungeprüft bleiben

Die Rentenanpassungsmitteilungen werden 2026 bis Ende Juli verschickt. Wer Anfang August noch kein Schreiben erhalten hat und es benötigt, sollte sich an den zuständigen Rentenversicherungsträger wenden.

Geprüft werden sollten die bisherige Bruttorente, der Erhöhungsbetrag sowie die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung. Auch die Kinderzahl kann bei der Pflegeversicherung wichtig sein, weil Eltern mit mehreren berücksichtigungsfähigen Kindern einen niedrigeren Beitrag zahlen können.

Die Rentenanpassungsmitteilung enthält eine verbindliche Entscheidung über die neue Rentenhöhe. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden.

Da viele Schreiben im Juli zugestellt wurden, endet die Widerspruchsfrist in zahlreichen Fällen im August. Das konkrete Datum richtet sich nach der Bekanntgabe des jeweiligen Schreibens und darf deshalb nicht pauschal berechnet werden.

Weitere Hinweise zu typischen Fehlern bietet der Gegen-Hartz-Beitrag zur Prüfung der Rentenanpassungsmitteilung 2026.

Zweite Neuerung: IKK classic erhöht den Zusatzbeitrag

Die IKK classic hebt ihren Zusatzbeitrag zum 1. August 2026 von 3,40 auf 3,85 Prozent an. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent ergibt sich ein Krankenversicherungsbeitrag von 18,45 Prozent.

Die Erhöhung um 0,45 Prozentpunkte betrifft Beschäftigte, Selbstständige sowie Versicherte im Ruhestand. Bei pflichtversicherten Rentnern tragen der Rentenversicherungsträger und der Rentner den Krankenversicherungsbeitrag einschließlich des Zusatzbeitrags grundsätzlich jeweils zur Hälfte.

Der eigene Anteil erhöht sich damit rechnerisch um 0,225 Prozentpunkte der beitragspflichtigen Bruttorente. Bei einer Bruttorente von 1.500 Euro entspricht das rund 3,38 Euro im Monat.

Bei 2.000 Euro Bruttorente steigt der eigene Anteil um etwa 4,50 Euro monatlich. Die Beitragserhöhung ist auf dem Beitragsblatt der IKK classic ausgewiesen.

Pflichtversicherte Rentner zahlen den höheren Satz erst später

Bei pflichtversicherten Mitgliedern der Krankenversicherung der Rentner wird eine Änderung des Zusatzbeitrags nicht sofort von der gesetzlichen Rente abgezogen. Nach den gesetzlichen Vorgaben erfolgt die Umstellung zwei Monate später.

Die Erhöhung zum 1. August 2026 wird bei diesen Rentnern daher regelmäßig erst mit der Rentenzahlung für Oktober berücksichtigt. Die im August und September ausgezahlte gesetzliche Rente wird noch mit dem bisherigen Zusatzbeitrag berechnet.

Die zeitversetzte Abrechnung erläutert die Deutsche Rentenversicherung. Bei freiwillig Versicherten, Versorgungsbezügen oder weiteren beitragspflichtigen Einnahmen können andere Abrechnungszeitpunkte gelten.

Betroffene sollten deshalb nicht nur den Rentenzahlbetrag, sondern auch Schreiben und Beitragsbescheide der Krankenkasse prüfen. Eine aktuelle Einordnung der unterjährigen Erhöhungen enthält der Gegen-Hartz-Artikel über die steigenden Zusatzbeiträge 2026.

Kassenwechsel kann geprüft werden

Bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags besteht grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Für den Wechsel wird üblicherweise die Mitgliedschaft bei der neuen Krankenkasse beantragt, die anschließend das weitere Verfahren übernimmt.

Ein niedriger Zusatzbeitrag allein sollte jedoch nicht ausschlaggebend sein. Unterschiede bei Bonusprogrammen, Satzungsleistungen, Geschäftsstellen, Wahltarifen und der Erreichbarkeit können für ältere oder chronisch kranke Menschen ebenfalls wichtig sein.

Wer einen Wahltarif abgeschlossen hat, sollte mögliche Bindungsfristen prüfen. Auch die Frage, ob die gewünschte Krankenkasse bundesweit oder nur in bestimmten Regionen geöffnet ist, muss vor dem Antrag geklärt werden.

Dritte Neuerung: Für Teile des Jahrgangs 1960 beginnt die Regelaltersrente

Der Geburtsjahrgang 1960 erreicht die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und vier Monaten. Menschen, die zwischen dem 2. März und dem 1. April 1960 geboren wurden, können bei erfüllter Wartezeit grundsätzlich ab August 2026 die reguläre Altersrente beziehen.

Die Besonderheit beim ersten Tag eines Monats ergibt sich aus der gesetzlichen Altersberechnung. Wer genau am 1. April 1960 geboren wurde, erreicht die Altersgrenze bereits mit Ablauf des Vortages und kann daher ebenfalls zum 1. August in die Regelaltersrente wechseln.

Für die Regelaltersrente müssen mindestens fünf Jahre mit anrechenbaren Versicherungszeiten vorhanden sein. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass die Rente beantragt werden muss und nicht automatisch beginnt.

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Eine ausführliche Jahrgangsübersicht bietet Gegen-Hartz im Beitrag über die Rentenbeginne des Jahres 2026.

Auch ein vorzeitiger Rentenstart kann im August möglich sein

Langjährig Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren können die Altersrente ab 63 beziehen. Wer im Juli 1963 das 63. Lebensjahr vollendet, kann daher häufig ab August 2026 in diese Altersrente wechseln.

Für den Jahrgang 1963 liegt die reguläre Altersgrenze bei 66 Jahren und zehn Monaten. Ein Beginn bereits mit 63 führt damit grundsätzlich zu einem dauerhaften Abschlag von bis zu 13,8 Prozent.

Für schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1964 kann im August ebenfalls ein vorzeitiger Rentenbeginn infrage kommen. Erforderlich sind unter anderem ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50 beim Rentenbeginn und eine Wartezeit von 35 Jahren.

Bei einem Beginn mit 62 Jahren beträgt der Abschlag für diesen Jahrgang regelmäßig 10,8 Prozent. Vor dem Antrag sollte berechnet werden, wie stark sich die Kürzung über die gesamte Rentenbezugsdauer auswirkt.

Ein verspäteter Rentenantrag kann Geld kosten

Die Altersrente wird nur auf Antrag gezahlt. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn einzureichen.

Ist dieser Zeitpunkt bereits verstrichen, sollte der Antrag dennoch unverzüglich gestellt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Rente rückwirkend ab dem Monat gezahlt werden, in dem sämtliche Bedingungen erfüllt waren, wenn die gesetzliche Antragsfrist eingehalten wird.

Bei einem zu späten Antrag beginnt die Zahlung dagegen möglicherweise erst mit dem Antragsmonat. Hinweise zu solchen Fristen finden sich im Gegen-Hartz-Beitrag „Diese Termine entscheiden über die Altersrente“.

Vierte Neuerung: Steuererklärung ist ab August verspätet

Für Rentner, die zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung für 2025 verpflichtet sind und keinen Steuerberater beauftragt haben, endete die reguläre Frist am 31. Juli 2026. Ab dem 1. August gilt die Erklärung grundsätzlich als verspätet.

Das bedeutet nicht, dass jeder Rentner automatisch einen Zuschlag zahlen muss. Das Finanzamt kann jedoch eine Abgabe anfordern, eine Frist setzen, die Besteuerungsgrundlagen schätzen oder unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen Verspätungszuschlag festsetzen.

Wird ein Verspätungszuschlag festgesetzt, beträgt er bei einer Einkommensteuererklärung regelmäßig mindestens 25 Euro je angefangenem Verspätungsmonat. Welche Folgen eintreten, hängt vom Bearbeitungszeitpunkt, der Dauer der Verspätung und den Umständen des Einzelfalls ab.

Die amtliche Fristenübersicht nennt für nicht beratene Steuerpflichtige den 31. Juli 2026 als Abgabetermin für das Steuerjahr 2025. Wer steuerlich beraten wird, hat grundsätzlich bis zum 1. März 2027 Zeit, sofern das Finanzamt keine frühere Abgabe verlangt.

Nicht jede Rentnerin und jeder Rentner muss eine Erklärung abgeben

Eine Steuererklärung wird nicht allein deshalb notwendig, weil eine gesetzliche Rente bezogen wird. Entscheidend sind der steuerpflichtige Rentenanteil, der persönliche Rentenfreibetrag, weitere Einkünfte und absetzbare Ausgaben.

Für das Steuerjahr 2025 beträgt der Grundfreibetrag 12.096 Euro bei Einzelveranlagung. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren verdoppelt sich dieser Betrag grundsätzlich auf 24.192 Euro.

Zusätzliche Einnahmen aus einer Betriebsrente, Vermietung, Beschäftigung, privaten Renten oder einer Pension können eine Abgabepflicht auslösen. Auch Rentner ohne Aufforderung des Finanzamts müssen selbst prüfen, ob sie zur Abgabe verpflichtet sind.

Weitere Informationen enthält der Gegen-Hartz-Beitrag zur Steuerfrist für Rentner 2026. Wer die Frist versäumt hat, sollte die Erklärung möglichst schnell nachreichen oder beim Finanzamt eine nachvollziehbar begründete Fristverlängerung anfragen.

Reformvorschläge sind noch keine August-Regeln

Parallel zu diesen Veränderungen wird über ein höheres Rentenalter, strengere Bedingungen für den vorzeitigen Ruhestand und neue Beiträge diskutiert. Solche politischen Vorschläge dürfen nicht mit bereits geltendem Recht verwechselt werden.

Für einen Rentenbeginn im August gelten zunächst die derzeitigen gesetzlichen Altersgrenzen und Voraussetzungen. Erst ein beschlossenes und verkündetes Gesetz könnte diese Ansprüche verändern, wobei bei Eingriffen in bereits geplante Rentenbeginne häufig Übergangs- oder Vertrauensschutzregeln zu prüfen wären.

Praxisbeispiel: Höhere Rente, neue Krankenkassenbeiträge und Steuerfrist

Herr Schneider bezieht seit 2018 eine gesetzliche Bruttorente von zuletzt 1.500 Euro und ist bei der IKK classic pflichtversichert. Durch die Rentenanpassung steigt seine Bruttorente auf 1.563,60 Euro, wobei die erhöhte Juli-Rente am 31. Juli und die August-Rente am 31. August 2026 überwiesen werden.

Die Erhöhung des IKK-Zusatzbeitrags führt bei ihm im August noch nicht zu einem höheren Abzug aus der gesetzlichen Rente. Wegen der zweimonatigen Verzögerung steigt sein eigener Krankenversicherungsbeitrag voraussichtlich erst bei der Rentenzahlung für Oktober um rund 3,52 Euro im Monat.

Herr Schneider hatte 2025 außerdem Einnahmen aus einer kleinen Vermietung. Da er seine Steuererklärung nicht bis zum 31. Juli eingereicht hat, reicht er sie Anfang August nach und erklärt dem Finanzamt schriftlich, weshalb es zu der kurzen Verzögerung kam.

Häufige Fragen zu den Änderungen im August 2026

1. Steigen die gesetzlichen Renten erst im August 2026?

Nein. Die Rentenerhöhung um 4,24 Prozent gilt bereits seit dem 1. Juli 2026. Je nach Zahlungsweise wurde der höhere Betrag Ende Juni, Ende Juli oder im weiteren Zahlungsablauf sichtbar.

2. Wann wird die Rente für August 2026 ausgezahlt?

Vorschüssig gezahlte Renten für August werden am 31. Juli 2026 überwiesen. Bei nachschüssiger Zahlung geht die August-Rente am 31. August 2026 auf das Konto.

3. Müssen alle Rentner ab August einen höheren Krankenkassenbeitrag zahlen?

Nein. Die konkrete Erhöhung betrifft zunächst Versicherte der IKK classic. Bei pflichtversicherten Rentnern wird der höhere Zusatzbeitrag aus der gesetzlichen Rente wegen der zeitversetzten Berechnung regelmäßig erst ab Oktober 2026 abgezogen.

4. Wer kann ab August 2026 regulär in Altersrente gehen?

Betroffen sind insbesondere Menschen des Jahrgangs 1960, die ihre Altersgrenze von 66 Jahren und vier Monaten im Juli erreichen. Bei erfüllter Wartezeit kann ihre Regelaltersrente zum 1. August 2026 beginnen.

5. Ist ab August automatisch ein Verspätungszuschlag zur Steuer fällig?

Nein. Nach dem 31. Juli ist die verpflichtende Steuererklärung ohne Beratung zwar verspätet, ein Zuschlag entsteht jedoch nicht in jedem Fall sofort und automatisch. Die Folgen richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben und der Entscheidung des Finanzamts.

6. Was ist zu tun, wenn die Rentenanpassungsmitteilung fehlerhaft ist?

Betroffene sollten innerhalb der Rechtsbehelfsfrist schriftlich oder über einen zugelassenen elektronischen Weg Widerspruch einlegen. Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden, wenn zunächst nur die Frist gesichert werden muss.