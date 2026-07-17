P-Konto-Falle: Wieder eingezahltes Geld ist plötzlich pfändbar

Anzeige

P-Konto-Falle: Warum abgehobenes und wieder eingezahltes Geld plötzlich pfändbar werden kann

Wer Geld von seinem Pfändungsschutzkonto abhebt und später wieder auf dasselbe Konto einzahlt, riskiert eine Sperre des Guthabens. Die Bank erkennt nicht, dass es sich um dieselben Geldscheine handelt. Für sie erscheint die Einzahlung als neue Gutschrift, die erneut auf den monatlichen Schutzbetrag trifft.

Seit dem 1. Juli 2026 sind auf einem P-Konto grundsätzlich 1.590 Euro je Kalendermonat automatisch geschützt. Wird dieser Betrag durch laufende Einnahmen und eine Wiedereinzahlung überschritten, kann ein Teil des Kontoguthabens als pfändbar behandelt werden.

Die Wiedereinzahlung wird wie neues Geld behandelt

Viele Betroffene gehen davon aus, dass sie eigenes Geld beliebig abheben und wieder einzahlen können. Bei einem gewöhnlichen Girokonto ist dieser Vorgang meist unproblematisch, bei einem gepfändeten P-Konto kann er jedoch erhebliche Folgen haben.

Die Bank kann einer Bareinzahlung nicht ansehen, ob das Geld zuvor von demselben Konto abgehoben wurde. Auch ein Vermerk auf dem Einzahlungsbeleg oder der Nachweis über eine frühere Abhebung führt nicht automatisch dazu, dass der Betrag erneut geschützt wird.

Die Verbraucherschützer warnen deshalb ausdrücklich vor Wiedereinzahlungen. Wird durch die erneute Gutschrift der verfügbare Freibetrag überschritten, kann die Bank den darüber liegenden Betrag zunächst sperren.

Nicht der Kontostand allein entscheidet

Entscheidend ist nicht nur, wie hoch der Kontostand in einem bestimmten Augenblick ist. Die Bank berücksichtigt auch, über welchen geschützten Betrag der Kontoinhaber im laufenden Kalendermonat bereits verfügt hat.

Eine Barabhebung, Überweisung oder Lastschrift verbraucht einen Teil des monatlich verfügbaren Schutzbetrags. Wird das abgehobene Geld später wieder eingezahlt, beginnt die Berechnung nicht von vorne.

Der Ausdruck „monatlicher Kontoumsatz“ ist dabei nur eine vereinfachte Beschreibung. Nicht jede Kontobewegung führt automatisch zu einer Pfändung, doch neue Gutschriften treffen auf den bereits teilweise ausgeschöpften Verfügungsrahmen.

So entsteht die P-Konto-Falle bei 500 Euro

Ein alleinstehender Kontoinhaber erhält im Juli 2026 ein Einkommen von 1.500 Euro. Sein automatischer P-Konto-Freibetrag beträgt 1.590 Euro, sodass das Einkommen zunächst vollständig geschützt ist.

Der Kontoinhaber hebt 500 Euro ab, weil er eine größere Anschaffung bar bezahlen möchte. Nachdem der Kauf nicht zustande kommt, zahlt er die 500 Euro noch im Juli wieder auf sein P-Konto ein.

Kontovorgang Auswirkung auf den Pfändungsschutz Eingang von 1.500 Euro Der Betrag liegt zunächst vollständig innerhalb des Freibetrags von 1.590 Euro. Abhebung von 500 Euro Über 500 Euro des monatlichen Schutzbetrags wurde bereits verfügt. Wiedereinzahlung von 500 Euro Die Bank behandelt die Einzahlung als neue Gutschrift und nicht als Rückgabe der zuvor abgehobenen Scheine. Mögliche Folge Im laufenden Monat stehen nur noch 1.090 Euro des Schutzbetrags zur Verfügung. Von dem Kontostand von 1.500 Euro können deshalb 410 Euro vorerst blockiert werden.

Rechnerisch sind im Juli insgesamt 2.000 Euro auf dem Konto gutgeschrieben worden. Der automatische Schutz reicht jedoch nur bis 1.590 Euro, sofern kein erhöhter Freibetrag hinterlegt ist.

Das Geld ist nicht sofort endgültig verloren

Eine Sperre bedeutet nicht zwingend, dass die Bank das Geld noch am selben Tag an den Gläubiger überweist. Nach § 900 Zivilprozessordnung gilt bei der Pfändung künftigen Guthabens eine gesetzliche Wartefrist.

Die Bank darf den betroffenen Betrag grundsätzlich erst nach Ablauf des Kalendermonats auskehren, der auf die Gutschrift folgt. Bei einer Einzahlung im Juli wäre eine Weiterleitung daher grundsätzlich erst nach Ablauf des August möglich.

Diese Zeit sollten Betroffene nutzen, um die Berechnung prüfen zu lassen. Ein rechtzeitiger Antrag oder ein geeigneter Nachweis kann in bestimmten Fällen verhindern, dass Geld an den Gläubiger ausgekehrt wird.

Warum der Kontoauszug allein häufig nicht ausreicht

Mit Kontoauszügen lässt sich zwar belegen, dass kurz vor der Einzahlung eine entsprechende Summe abgehoben wurde. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass die Bank die erneute Gutschrift außerhalb der P-Konto-Berechnung lassen muss.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld-Bezieher möchte nur Bargeld übergeben und wird vom Jobcenter angezeigt

Die Bank führt keine rechtliche Zuordnung einzelner Geldscheine durch. Sie sieht eine Abhebung und eine spätere Einzahlung als zwei getrennte Buchungsvorgänge.

Betroffene sollten deshalb nicht darauf vertrauen, dass ein Gespräch am Bankschalter das Problem sofort löst. Über Pfändungssperren entscheidet häufig eine besondere Pfändungsabteilung des Kreditinstituts und nicht die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in der Filiale.

Auch Überweisungen können die Falle auslösen

Das Problem beschränkt sich nicht auf Bargeldeinzahlungen. Wer Geld auf ein anderes eigenes Konto überweist und später auf das P-Konto zurücküberweist, erzeugt dort ebenfalls eine neue Gutschrift.

Dasselbe kann gelten, wenn ein Bekannter das zuvor erhaltene Geld zurückzahlt oder ein privates Darlehen erstattet wird. Die Bezeichnung im Verwendungszweck ändert grundsätzlich nichts an der Berechnung durch die Bank.

Besondere Vorsicht ist auch bei Rückerstattungen geboten. Dazu gehören beispielsweise zurückgezahlte Mietkautionen, Nebenkostenguthaben, Kaufpreiserstattungen oder Geld, das wegen einer stornierten Reise zurückkommt.

Wiedereinzahlung im nächsten Monat ist nicht automatisch sicher

Manche Betroffene versuchen, die Einzahlung auf den folgenden Monat zu verschieben. Das kann die Lage jedoch lediglich verlagern, denn die Gutschrift trifft dann auf den Freibetrag des neuen Monats.

Gehen im neuen Monat bereits Gehalt, Rente, Grundsicherungsgeld oder andere Leistungen ein, kann der Schutzbetrag erneut überschritten werden. Vor einer späteren Einzahlung sollte deshalb geprüft werden, welche weiteren Zahlungen in diesem Monat erwartet werden.

Ein zweites P-Konto ist keine Lösung. Jede Person darf nur ein Pfändungsschutzkonto führen, und falsche Angaben gegenüber einem Kreditinstitut können weitere rechtliche Schwierigkeiten verursachen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Übertragbares Guthaben verhindert die Falle nicht immer

Nicht verbrauchtes geschütztes Guthaben kann grundsätzlich in die folgenden drei Monate übertragen werden. Bei der Berechnung gilt das Prinzip, dass zuerst das älteste vorhandene Guthaben verbraucht wird.

Diese Übertragungsregel bedeutet jedoch nicht, dass bereits abgehobenes Geld nach einer Wiedereinzahlung wieder seinen früheren Schutz erhält. Die neue Gutschrift muss vielmehr in die laufende Berechnung des P-Kontos eingeordnet werden.

Ein vorhandenes Übertragungsguthaben kann das Ergebnis im Einzelfall verändern. Weil die Berechnung bei mehreren Zahlungseingängen schnell unübersichtlich wird, sollte nicht allein vom angezeigten Kontostand auf den noch verfügbaren Betrag geschlossen werden.

Ein höherer Freibetrag kann vor der Sperre schützen

Der automatische Grundfreibetrag von 1.590 Euro ist nicht für alle Kontoinhaber die endgültige Grenze. Unterhaltspflichten, Kindergeld und bestimmte Sozialleistungen für weitere Haushaltsmitglieder können einen höheren Schutz ermöglichen.

Dafür muss der Bank regelmäßig eine P-Konto-Bescheinigung vorliegen. Seit Juli 2026 gelten höhere Werte, weshalb Betroffene prüfen sollten, ob ihr Kreditinstitut den richtigen Betrag hinterlegt hat.

Ausführliche Hinweise enthält der Beitrag „Neue P-Konto-Bescheinigung ab 1. Juli 2026 nötig“. Eine Bescheinigung lässt sich allerdings nicht allein deshalb ausstellen, weil eigenes Bargeld wieder eingezahlt wurde; es muss ein gesetzlich anerkannter Erhöhungsgrund bestehen.

Was nach einer versehentlichen Wiedereinzahlung zu tun ist

Betroffene sollten unverzüglich schriftlich bei ihrer Bank erfragen, welcher Betrag im laufenden Monat noch verfügbar ist. Zusätzlich sollte die Bank mitteilen, welches Guthaben im nächsten Monat seinen Pfändungsschutz verlieren könnte.

Ist bereits Geld gesperrt, empfiehlt sich eine schnelle Prüfung durch eine anerkannte Schuldner- oder Verbraucherinsolvenzberatungsstelle. Dort kann geklärt werden, ob eine Bescheinigung genügt oder ein Antrag auf individuelle Freigabe erforderlich ist.

Bei einer gewöhnlichen Kontopfändung ist grundsätzlich das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zuständig. Stammt die Pfändung dagegen von einem öffentlichen Gläubiger wie Finanzamt, Stadtkasse oder Hauptzollamt, muss der Antrag gewöhnlich bei dessen Vollstreckungsstelle gestellt werden.

Wer eine Sozialleistungsnachzahlung oder eine andere größere Zahlung erwartet, sollte den Schutz möglichst vor der Gutschrift klären. Wie sich solche Beträge sichern lassen, zeigt der Beitrag „P-Konto: Nachzahlungen vor Pfändung richtig schützen“.

Kontostand und verfügbarer Betrag sind nicht dasselbe

Im Onlinebanking kann weiterhin ein positiver Kontostand angezeigt werden, obwohl ein Teil davon nicht mehr verfügbar ist. Betroffene bemerken die Sperre dann häufig erst, wenn eine Überweisung, Lastschrift oder Barabhebung abgelehnt wird.

Die Bank muss darüber informieren, welches Guthaben im laufenden Kalendermonat verfügbar ist und welcher Betrag im nächsten Monat nicht mehr pfändungsfrei sein wird. Bei unklaren Anzeigen sollte eine schriftliche Aufstellung verlangt werden.

Weitere Informationen zum seit Juli 2026 geltenden Schutzbetrag finden sich im Gegen-Hartz-Beitrag „P-Konto-Freibetrag: Das schützt die Bank automatisch und das nicht“.

Praxisbeispiel: Rückzahlung nach einem abgesagten Möbelkauf

Eine Rentnerin erhält monatlich 1.420 Euro auf ihr gepfändetes P-Konto. Sie hebt 400 Euro für ein gebrauchtes Sofa ab, doch der Verkäufer sagt den Kauf kurzfristig ab.

Die Rentnerin zahlt die 400 Euro noch im selben Monat wieder ein. Da sie bereits über 400 Euro verfügt hat, stehen ihr von ihrem monatlichen Freibetrag nur noch 1.190 Euro zur Verfügung, während der Kontostand wieder 1.420 Euro beträgt.

Die Bank sperrt deshalb zunächst 230 Euro. Erst durch die schnelle Prüfung bei einer Schuldnerberatungsstelle erfährt die Rentnerin, dass sie handeln muss, bevor die Bank den Betrag nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist an den Gläubiger weiterleitet.

Fragen und Antworten zur Wiedereinzahlung auf das P-Konto

1. Darf ich Geld von meinem P-Konto abheben und später wieder einzahlen?

Eine Wiedereinzahlung ist nicht verboten. Sie kann aber dazu führen, dass der monatlich geschützte Betrag überschritten und ein Teil des Guthabens gesperrt wird.

2. Erkennt die Bank, dass es sich um mein zuvor abgehobenes Geld handelt?

Nein. Die Bank behandelt die Bareinzahlung grundsätzlich als neue Gutschrift und ordnet sie nicht automatisch der früheren Abhebung zu.

3. Wie hoch ist der automatische P-Konto-Freibetrag seit Juli 2026?

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der automatische Grundfreibetrag 1.590 Euro je Kalendermonat. Ein höherer Schutz ist unter bestimmten Voraussetzungen mit einer Bescheinigung oder einer gerichtlichen beziehungsweise behördlichen Entscheidung möglich.

4. Ist das gesperrte Geld sofort an den Gläubiger verloren?

Nein. Für künftige Gutschriften gilt grundsätzlich eine gesetzliche Wartefrist, bevor die Bank den pfändbaren Betrag weiterleiten darf.

5. Kann ich die Wiedereinzahlung durch einen Kontoauszug schützen?

Der Kontoauszug kann den Ablauf belegen, stellt den Schutz aber nicht automatisch wieder her. Betroffene sollten prüfen lassen, ob eine Bescheinigung oder ein Antrag auf individuelle Freigabe möglich ist.

6. Wie lässt sich die P-Konto-Falle vermeiden?

Vor einer Wiedereinzahlung sollte der noch verfügbare Schutzbetrag bei der Bank abgefragt werden. Sind weitere Einnahmen zu erwarten oder bestehen bereits Pfändungen, empfiehlt sich eine vorherige Beratung durch eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle.