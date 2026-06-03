Rentenanpassungsmitteilung 2026: Die Pflegezeile müssen Rentner jetzt prüfen

Mitte Juni erhalten rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ihre Rentenanpassungsmitteilung. Darin steht, dass die Rente ab dem 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigt. Darin steht aber auch, wie viel für die Pflegeversicherung abgezogen wird. Genau an dieser Zeile passiert ein Fehler, der Betroffene Monat für Monat Geld kostet: Der Kinderlosenzuschlag wird abgezogen, obwohl der Rentner Kinder hat. Wer die Mitteilung jetzt öffnet und diese Zeile nicht kontrolliert, zahlt weiter zu viel.

Was ist der Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung?

Der Pflegeversicherungsbeitrag für Rentnerinnen und Rentner beträgt 2026 grundsätzlich 3,6 Prozent der Bruttorente. Wer keine Kinder hat und nach dem 1. Januar 1940 geboren wurde, zahlt zusätzlich einen Beitragszuschlag von 0,6 Prozentpunkten.

Der Gesamtbeitrag liegt dann bei 4,2 Prozent. Das sind bei 1.500 Euro Bruttorente monatlich 9 Euro mehr, als Rentner mit Kindern zahlen. Auf ein Jahr gerechnet: 108 Euro. Bei 2.500 Euro Bruttorente wächst der jährliche Unterschied auf 180 Euro.

Der Zuschlag wurde zum 1. Juli 2023 von 0,35 auf 0,6 Prozentpunkte angehoben. Seitdem ist er deutlich spürbarer als in den Jahren zuvor. Wer Kinder hat, ist gesetzlich von diesem Zuschlag befreit. Das gilt für leibliche Kinder, Adoptivkinder, Pflegekinder und Stiefkinder.

Auf das Alter des Kindes kommt es nicht an: Ein Rentner mit einem 40-jährigen Kind zahlt keinen Kinderlosenzuschlag. Entscheidend ist allein, dass überhaupt ein Kind nachgewiesen ist.

Ein häufig missverstandener Punkt: Die Befreiung vom Zuschlag und der Beitragsabschlag für Mehrkindfamilien sind zwei verschiedene Dinge. Wer zwei bis fünf Kinder hat, die noch unter 25 Jahre alt sind, erhält ab dem zweiten Kind je 0,25 Prozentpunkte Abschlag auf den Basisbeitragssatz.

Dieser Mechanismus ist zeitlich begrenzt. Die Befreiung vom Kinderlosenzuschlag gilt dagegen dauerhaft, sobald ein Kind nachgewiesen ist.

Warum steht trotzdem der Zuschlag auf dem Bescheid?

Seit dem 1. Juli 2025 gibt es ein automatisiertes digitales Verfahren, das die Elterneigenschaft und Kinderzahl über das Bundeszentralamt für Steuern an die beitragsabführenden Stellen übermittelt.

Das System ist jedoch in der Anlaufphase: Übermittlungen kommen noch verzögert oder unvollständig an. Wer im System nicht als Elternteil geführt wird, landet automatisch im Zuschlag, auch wenn er Kinder hat.

Hinzu kommt: Viele Rentner haben ihren Kinderstatus nie aktiv nachgewiesen. Bei Rentenbeginn wird nicht standardmäßig danach gefragt. Wer es versäumt hat, zahlt seit Jahren zu viel. Die Rentenanpassungsmitteilung ist die jährliche Gelegenheit, diesen Fehler zu entdecken.

So lesen Sie die Pflegezeile und erkennen den Fehler

Die Mitteilung zeigt für die Pflegeversicherung den abgezogenen Euro-Betrag. Daraus lässt sich der angewandte Beitragssatz zurückrechnen. Kurzformel: Pflegeabzug ÷ Bruttorente × 100 = angewandter Beitragssatz. Liegt das Ergebnis bei 4,2 Prozent, obwohl Sie Kinder haben, wird der Zuschlag zu Unrecht erhoben.

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Beispiel: Bei 1.920 Euro Bruttorente sollte der Pflegeabzug für Eltern bei 69,12 Euro liegen (3,6 Prozent). Steht in der Mitteilung 80,64 Euro, wird der Kinderlosensatz von 4,2 Prozent angewendet. Die monatliche Überzahlung beträgt 11,52 Euro. Wer das über drei Jahre nicht korrigiert, zahlt rund 415 Euro zu viel.

Die Rentenanpassungsmitteilung ist kein bloßes Informationsschreiben: Sie ist ein Verwaltungsakt. Das bedeutet, sie wird bestandskräftig, wenn keine Gegenwehr erfolgt. Die Frist für einen Widerspruch beträgt einen Monat nach Bekanntgabe. Wer die falsch berechnete Pflegezeile passieren lässt, macht es für spätere Korrekturen aufwendiger.

Widerspruch und Nachweis: So gehen Sie vor

Der erste Schritt ist der Nachweis der Elterneigenschaft. Geburtsurkunden der Kinder sind das zuverlässigste Dokument. Der Nachweis geht direkt an die Deutsche Rentenversicherung als beitragsabführende Stelle.

Wird der Nachweis jetzt eingereicht, wirkt er nach § 55 Abs. 3a SGB XI ab Beginn des Folgemonats. Wer die Geburtsurkunde im Juli 2026 einreicht, zahlt ab August den korrekten Satz. Für ältere Überzahlungen ab Juli 2023 kann eine Erstattung über das digitale Nachweisverfahren möglich sein: Dafür ist ein direktes Gespräch mit der Deutschen Rentenversicherung nötig.

Parallel dazu empfiehlt sich ein schriftlicher Widerspruch gegen die Rentenanpassungsmitteilung, wenn der Kinderlosenzuschlag falsch angesetzt wurde. Im Widerspruch benennen, dass der Pflegeversicherungsbeitrag fehlerhaft berechnet wurde, und die Korrektur ab 1. Juli 2026 fordern.

Dem Schreiben die Kopien der Geburtsurkunden beilegen. Adresse der zuständigen DRV-Stelle steht auf der Mitteilung.

Häufige Fragen zur Pflegezeile in der Rentenanpassungsmitteilung

Muss ich jedes Jahr neu nachweisen, dass ich Kinder habe?

Nein. Ist die Elterneigenschaft einmal nachgewiesen, entfällt der Kinderlosenzuschlag dauerhaft. Wenn alle Kinder über 25 Jahre alt sind, zahlen Sie trotzdem keinen Zuschlag mehr. Nur bei nicht-leiblichen Kindern — Adoptiv-, Stief-, Pflegekinder — kann die Elterneigenschaft unter bestimmten gesetzlichen Bedingungen wieder entfallen.

Was gilt für Rentner, die vor 1940 geboren wurden?

Wer vor dem 1. Januar 1940 geboren wurde, ist generell vom Kinderlosenzuschlag ausgenommen, unabhängig davon, ob Kinder vorhanden sind. Kein Nachweis nötig. Prüfen Sie dennoch, ob Ihre Mitteilung das korrekt ausweist. Auch systematische Fehler können jeden treffen.

Gilt die Befreiung auch für Kinder im Ausland?

Die Befreiung hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob das Kind in Deutschland lebt. Bei Kindern im Ausland kann die Anerkennung im Einzelfall abweichen. Hier lohnt eine direkte Rückfrage bei der Deutschen Rentenversicherung oder der zuständigen Pflegekasse.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 – Pressemitteilung März 2026

Bundesgesetzblatt: Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, BGBl. 2025 I Nr. 371

dejure.org: § 55 SGB XI – Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze, Verordnungsermächtigung (Fassung ab 01.01.2026)