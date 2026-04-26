Rente: Diese Steuer-Frist muss eingehalten werden, sonst drohen Bußgelder

Rund sieben Millionen Rentner in Deutschland sind steuerpflichtig – und für sie endet die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 2025 am 31. Juli 2026. Wer die Frist verpasst, riskiert einen Verspätungszuschlag von mindestens 25 Euro pro angefangenem Monat nach § 152 Abgabenordnung.

Bei zehn Monaten Verspätung sind das 250 Euro – auch dann, wenn am Ende kein Cent Steuer anfällt. Allein durch die Rentenanpassung zum 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent rutschen rund 73.000 Rentner neu in die Steuerpflicht; viele wissen nichts davon.

Wer als Rentner abgabepflichtig ist, entscheidet sich am Grundfreibetrag. Für das Steuerjahr 2025 liegt er bei 12.096 Euro für Alleinstehende und 24.192 Euro für gemeinsam veranlagte Ehepaare. Liegt das zu versteuernde Einkommen darüber, ist die Abgabe Pflicht – unabhängig davon, ob am Ende tatsächlich Steuern anfallen.

Die gesetzliche Grundlage steht in § 149 Abgabenordnung; die Pandemie-Sonderfristen sind ausgelaufen. Wer auf eine erneute Verlängerung hofft, hofft umsonst.

Die Falle der Ehrlichkeit: Wer eigeninitiativ nachreicht, zahlt drauf

Eine Regelung in § 152 Absatz 5 Satz 3 Abgabenordnung sorgt dafür, dass ehrliche Rentner schlechter gestellt sind als jene, die abwarten. Wer eine Nichtveranlagungsbescheinigung besitzt oder bisher berechtigterweise davon ausgehen konnte, keine Steuererklärung abgeben zu müssen, und erst durch ein Schreiben des Finanzamts zur Abgabe für zurückliegende Jahre aufgefordert wird, muss für die Vergangenheit keinen Verspätungszuschlag zahlen.

Wer dagegen selbst bemerkt, dass er durch eine Rentenerhöhung in die Steuerpflicht gerutscht ist, und eigenständig Steuererklärungen für zurückliegende Jahre nachreicht, fällt nicht unter diese Verschonungsregelung.

Hier setzt das Finanzamt für jeden angefangenen Monat der Verspätung den Mindestzuschlag von 25 Euro an. Bei drei nachzureichenden Jahren können so schnell mehrere hundert Euro zusammenkommen – obwohl die Person ehrlich gehandelt hat.

Der Deutsche Steuerberaterverband hat diese Ungleichbehandlung in einer Stellungnahme als Missstand bezeichnet und eine automatische rückwirkende Fristverlängerung für eigeninitiative Nachzügler gefordert.

Geändert hat sich bislang nichts. Wer also bemerkt, dass eine Erklärungspflicht entstanden ist, sollte vor dem Nachreichen unbedingt prüfen, ob ein formloser Antrag auf rückwirkende Fristverlängerung beim Finanzamt Sinn ergibt – das kann den Zuschlag in vielen Fällen vermeiden.

Wann die Steuerpflicht zuschlägt – auch bei kleinen Renten

Der Grundfreibetrag bezieht sich nicht auf die Bruttorente, sondern auf das zu versteuernde Einkommen nach Abzügen. Vom Bruttobetrag werden zunächst der persönliche Rentenfreibetrag, die Werbungskostenpauschale von 102 Euro, der Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Erst wenn der Rest oberhalb von 12.096 Euro liegt, entsteht die Abgabepflicht.

Der persönliche Rentenfreibetrag wird im zweiten vollen Rentenjahr in einem festen Eurobetrag eingefroren – und bleibt lebenslang gleich. Für Neurentner 2025 sind 83,5 Prozent der ersten vollen Jahresrente steuerpflichtig, nur 16,5 Prozent bleiben dauerhaft frei. Wer 2026 erstmals Rente bezieht, muss bereits 84 Prozent versteuern. Jede künftige Rentenanpassung ist zu hundert Prozent steuerpflichtig, weil der Freibetrag eben fixiert ist.

Damit ist die Abgabepflicht keine Frage der Rentenhöhe, sondern eine Frage der Zeit. Bestandsrentner mit kleineren Renten, die jahrelang knapp unter dem Grundfreibetrag lagen, kippen mit jeder Rentenerhöhung früher oder später hinein. 2024 wurden laut Bundesfinanzministerium allein durch die damalige Rentenanpassung 114.000 Personen neu steuerpflichtig.

Eine Faustregel hilft beim ersten Überblick: Alleinstehende Neurentner des Jahres 2025 sollten ab einer monatlichen Bruttorente von rund 1.380 Euro genau prüfen, ob sie eine Erklärung abgeben müssen.

Wer zusätzliche Einkünfte hat – Betriebsrente, Mieteinnahmen, Kapitalerträge über dem Sparerpauschbetrag, Hinzuverdienst des Ehepartners – kommt deutlich früher in die Pflicht. Schon eine kleine Betriebsrente neben der gesetzlichen Rente kann die Schwelle reißen.

Was bei Fristversäumnis wirklich droht – Verspätungszuschlag und Zwangsgeld

Im Steuerrecht gibt es kein „Bußgeld” für eine verspätete Erklärung – das ist eine populäre Verwechslung. Tatsächlich greifen drei andere Mechanismen, die finanziell oft schwerer wiegen als ein einmaliges Bußgeld.

Erstens der Verspätungszuschlag nach § 152 Abgabenordnung. Er beträgt für jeden angefangenen Monat der Verspätung 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 Euro pro Monat.

Spätestens 14 Monate nach Ende des Steuerjahres muss das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen – für die Steuererklärung 2025 ist das ab dem 1. März 2027 der Fall. Bis dahin liegt es im Ermessen, danach gilt die Muss-Regel. Der Höchstbetrag liegt bei 25.000 Euro.

Zweitens das Zwangsgeld. Wenn das Finanzamt schriftlich an die Abgabe erinnert, eine Frist setzt und ein Zwangsgeld androht und die Person trotzdem nicht reagiert, wird das Zwangsgeld festgesetzt.

Beim ersten Mal liegt es üblicherweise zwischen 100 und 500 Euro. Möglich sind nach Aktenlage bis zu 25.000 Euro. Anders als der Verspätungszuschlag wird das Zwangsgeld nicht durch eine spätere Abgabe gestoppt.

Drittens die Schätzung. Reagiert ein Steuerpflichtiger trotz Mahnungen nicht, schätzt das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen selbst. Diese Schätzungen fallen nach Erfahrung der Lohnsteuerhilfevereine selten zugunsten der Betroffenen aus.

Anschließend folgt ein Steuerbescheid – mit Zahlungsfrist und Zinsen. Wer ihn anfechten will, muss innerhalb eines Monats Einspruch einlegen und die korrekte Steuererklärung nachreichen.

Heinrich M., 71, aus Bochum: Wie aus 1.300 Euro Rente eine Steuerschuld entstand

Heinrich M. ging 2017 in Rente. Seine gesetzliche Rente lag jahrelang unter dem Grundfreibetrag, eine Steuererklärung musste er nicht abgeben. Mit der Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 stieg seine Monatsrente auf 1.310 Euro brutto. Hinzu kam eine kleine Betriebsrente von 95 Euro monatlich aus seiner früheren Tätigkeit als Industriemeister.

Damit überschritt sein zu versteuerndes Einkommen erstmals den Grundfreibetrag von 11.784 Euro.

Heinrich wusste das nicht. Im Februar 2026 lag das Schreiben des Finanzamts im Briefkasten: Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärungen für 2024 und 2025, mit einer Frist von vier Wochen. Weil Heinrich auf die Aufforderung wartete und nicht eigenständig nachreichte, greift in seinem Fall die Verschonungsregelung.

Für die Vergangenheit fallen keine Verspätungszuschläge an. Die Steuerlast selbst ist nach Abzug seiner Krankheitskosten und der Pauschbeträge gering – rund 180 Euro für beide Jahre.

Hätte Heinrich im Januar von sich aus nachgereicht, wäre er nicht von der Verschonungsregelung gedeckt gewesen. Das Finanzamt hätte für die zwölf Monate Verspätung bei der Erklärung 2024 den Mindestzuschlag von 25 Euro pro angefangenem Monat ansetzen können – im Ermessenszeitraum oft nicht in voller Höhe, aber regelmäßig im dreistelligen Bereich.

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Die Pointe: Heinrichs Untätigkeit hat ihn vor dem Zuschlag bewahrt. Wer ehrlich genug war, sich selbst zu prüfen und nachzureichen, hätte gezahlt.

Steuern drücken trotz Pflicht: Pauschbeträge, Krankheitskosten und der Behinderten-Pauschbetrag

Wer abgabepflichtig ist, kann die Steuerlast mit drei Hebeln deutlich drücken – sie werden regelmäßig übersehen oder falsch eingetragen.

Krankheitskosten gelten als außergewöhnliche Belastungen. Absetzbar sind Zuzahlungen für Medikamente, Brillen, Hörgeräte, Zahnersatz, Physiotherapie, Krankengymnastik, Reha-Eigenanteile und Fahrten zu Arzt, Apotheke oder Sanitätshaus mit 30 Cent pro Kilometer.

Voraussetzung ist ein ärztliches Rezept oder eine Verordnung – auch für nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Anerkannt wird der Betrag, der über der zumutbaren Belastung liegt; diese hängt von Einkommen und Familienstand ab und liegt für viele Rentner zwischen 200 und 700 Euro pro Jahr.

Der Behinderten-Pauschbetrag wird ab einem Grad der Behinderung von 20 gewährt und beträgt zwischen 384 Euro und 7.400 Euro jährlich. Er ersetzt den Einzelnachweis typischer behinderungsbedingter Kosten.

Berücksichtigt wird er nur, wenn der GdB ausdrücklich in der Steuererklärung eingetragen wird. Wer einen GdB-Bescheid besitzt, ihn aber vergisst einzutragen, verschenkt jedes Jahr mehrere hundert Euro.

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen mindern direkt die Steuerschuld. Das Finanzamt erkennt 20 Prozent der Lohnkosten an, maximal 4.000 Euro für haushaltsnahe Dienstleistungen und 1.200 Euro für Handwerker. Voraussetzung ist eine Rechnung und Überweisung – Barzahlungen werden nicht akzeptiert. Wer Putzhilfe, Gärtner, Pflegedienst oder Heizungswartung über Rechnung bezahlt, sollte die Belege konsequent ablegen.

Was Rentner jetzt konkret tun müssen – Schritt für Schritt bis 31. Juli

Der erste Schritt ist die Prüfung der Abgabepflicht. Aus der jährlichen Rentenbezugsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung – sie kommt jeden Februar automatisch ins Haus – lässt sich der steuerpflichtige Anteil ablesen.

Wer die Mitteilung nicht erhält, fordert sie bei der DRV per Anruf oder über das Online-Konto an. Mit den Online-Rechnern der Lohnsteuerhilfevereine oder der Finanzverwaltung lässt sich grob ermitteln, ob Steuern anfallen.

Wer abgabepflichtig ist, sollte die Belege sammeln: Rentenbezugsmitteilung, Krankenversicherungsbeiträge, Pflegeversicherungsbeiträge, Krankheitsbelege, Spendenbescheinigungen, Handwerkerrechnungen, GdB-Bescheid, Belege für haushaltsnahe Dienstleistungen, Bescheinigungen über Betriebsrenten und Kapitalerträge.

Die Werbungskostenpauschale von 102 Euro wird automatisch abgezogen; nur wer höhere tatsächliche Werbungskosten hat, muss sie einzeln eintragen.

Die Steuererklärung lässt sich kostenfrei über ELSTER (Mein ELSTER) abgeben oder mit kommerzieller Software. Wer sich überfordert fühlt, sollte einen Lohnsteuerhilfeverein einschalten – die Mitgliedschaft kostet je nach Renteneinkommen meist zwischen 60 und 180 Euro im Jahr und verlängert die Abgabefrist automatisch bis zum 1. März 2027.

Auch Steuerberater verlängern die Frist; ihre Honorare liegen für Renten-Steuererklärungen oft zwischen 120 und 300 Euro und sind als Werbungskosten in Anlage R absetzbar.

Wer die Frist 31. Juli aus nachvollziehbarem Grund nicht halten kann – Krankheit, Pflege eines Angehörigen, fehlende Bescheinigungen – sollte vor Fristablauf einen formlosen Antrag auf Fristverlängerung beim Finanzamt stellen. Begründung kurz, möglichst mit Beleg. Genehmigt das Finanzamt, fällt kein Verspätungszuschlag an.

Kommt das Finanzamt mit einem Mahnschreiben oder einer Aufforderung zur Abgabe für zurückliegende Jahre, gilt: ruhig reagieren, die gesetzte Frist ernst nehmen, gegebenenfalls einen Lohnsteuerhilfeverein einschalten. Wer fristgerecht abgibt, profitiert von der Verschonungsregelung und bleibt von Verspätungszuschlägen für die Vergangenheit verschont.

Häufige Fragen zur Steuererklärung für Rentner 2025

Muss ich als Rentner ohne weitere Einkünfte überhaupt eine Steuererklärung abgeben?

Nur dann, wenn das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag von 12.096 Euro (2025) übersteigt oder das Finanzamt schriftlich auffordert. Bei reiner gesetzlicher Rente bleiben Alleinstehende 2025 bis zu einer Bruttorente von rund 17.150 Euro steuerlich entlastet, wenn sie 2025 in Rente gegangen sind. Für ältere Rentenjahrgänge liegt die Grenze höher.

Was ist mit der Frist für Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein?

Wird die Erklärung über einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein eingereicht, verlängert sich die Frist automatisch bis zum 1. März 2027. Der gesetzliche Stichtag wäre der 28. Februar 2027, der fällt aber auf einen Sonntag und verschiebt sich auf den nächsten Werktag.

Kann ich auch als Rentner freiwillig eine Steuererklärung abgeben?

Ja. Wer nicht zur Abgabe verpflichtet ist, kann freiwillig eine Erklärung einreichen – die sogenannte Antragsveranlagung. Die Frist beträgt vier Jahre nach dem Ende des Steuerjahres. Für 2025 hat man also bis 31. Dezember 2029 Zeit. Für viele Rentner lohnt sich das, weil sie über die Pauschbeträge hinaus Krankheitskosten oder Handwerkerleistungen geltend machen und so die zu zahlende Einkommenssteuer reduzieren können.

Was passiert, wenn ich nach dem 31. Juli abgebe, aber freiwillig vor der Aufforderung des Finanzamts?

Bei bestehender Abgabepflicht fällt ab dem 1. August der Verspätungszuschlag an. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer schlichten Erinnerung des Finanzamts (formloses Schreiben mit Bitte um Abgabe) und einer förmlichen Aufforderung mit Fristsetzung. Nur die förmliche Aufforderung an Rentner mit Nichtveranlagungsbescheinigung löst die Verschonungsregelung aus.

Wer dagegen nach einer einfachen Erinnerung abgibt, ist regulär verspätet. Vor jeder eigenständigen Nachreichung lohnt der Antrag auf rückwirkende Fristverlängerung beim Finanzamt – er kann den Zuschlag in vielen Fällen abwenden.

Was tun, wenn schon ein Verspätungszuschlag festgesetzt wurde?

Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids kann Einspruch eingelegt werden. Bei nachweisbar entschuldbaren Gründen – schwere Krankheit, Tod eines Angehörigen, Krankenhausaufenthalt, fehlende Mitwirkung Dritter – ist der Zuschlag nach § 152 Abs. 1 Satz 2 Abgabenordnung nicht festzusetzen.

Die Lohi-Lohnsteuerhilfe Bayern empfiehlt, gegen Verspätungszuschläge bei Steuer-Null-Bescheiden konsequent Einspruch einzulegen, weil das Finanzamt dort den Mindestbetrag von 25 Euro nicht automatisch ansetzen darf.

Quellen

Bundesministerium der Finanzen: § 149 Abgabenordnung – Abgabe der Steuererklärungen

Bundesministerium der Finanzen: § 152 Abgabenordnung – Verspätungszuschlag

Bundesfinanzministerium / AO-Handbuch: Anwendungserlass zu § 152 AO

Deutscher Steuerberaterverband: Verspätungszuschläge – Besonderes Dilemma bei der Rentenbesteuerung