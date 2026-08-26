Viele Rabatte für Schwerbehinderte die kaum genutzt werden

Der Schwerbehindertenausweis bringt nicht nur gesetzlich vorgeschriebene Nachteilsausgleiche. Unternehmen, Veranstalter und Freizeiteinrichtungen gewähren 2026 zusätzliche Rabatte, die viele Betroffene kaum kennen. Wir zeigen einige Beispiele.

Teilweise reichen GdB 50 oder 70, teilweise braucht es bestimmte Merkzeichen.

Es handelt sich um freiwillige Vergünstigungen. Einen Rechtsanspruch auf günstigere Eintrittspreise, Mitgliedschaften oder Einkäufe gibt es nicht. Anbieter dürfen ihre Bedingungen deshalb ändern.

Deutsche Bahn: BahnCard 50 kostet bei GdB 70 nur die Hälfte

Schwerbehinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 70 können eine ermäßigte BahnCard 25 oder BahnCard 50 kaufen. Die ermäßigte BahnCard 25 für die zweite Klasse kostet 2026 40,90 Euro statt regulär 62,90 Euro.

Noch größer fällt die Ersparnis bei der BahnCard 50 aus. Hier verlangt die Deutsche Bahn 122 Euro statt regulär 244 Euro pro Jahr. Betroffene sparen also 122 Euro beim Kartenpreis. Die BahnCard selbst bringt anschließend 50 Prozent Rabatt auf Flexpreise und 25 Prozent auf Sparpreise. Auch Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung können die ermäßigte BahnCard erhalten.

Der Nachweis lässt sich bei einer Online-Bestellung als Bild oder PDF hochladen. Die Karte verlängert sich automatisch, wenn der Kunde sie nicht rechtzeitig kündigt.

ADAC: 13 Euro weniger Mitgliedsbeitrag ab GdB 50

Schon ab GdB 50 reduziert der ADAC den Beitrag für das schwerbehinderte Hauptmitglied. Die Basis-Mitgliedschaft kostet dann 41 statt 54 Euro im Jahr.

Bei der Plus-Mitgliedschaft sinkt der Jahresbeitrag von 94 auf 81 Euro. Für Premium verlangt der ADAC 126 statt 139 Euro. Die Ersparnis beträgt damit jeweils 13 Euro pro Jahr. Der Rabatt gilt nur für das Hauptmitglied.

Telekom: Bis zu 8,72 Euro Vergünstigung bei GdB 90

Die Telekom bietet einen Sozialtarif für bestimmte Festnetzanschlüsse. Beim Sozialtarif 2 können Menschen mit einem GdB von mindestens 90 oder mit dem Merkzeichen Bl beziehungsweise Gl eine Vergünstigung von bis zu 8,72 Euro netto pro Abrechnungszeitraum erhalten.

Allerdings senkt die Telekom damit nicht einfach den Grundpreis. Sie verrechnet die Vergünstigung nur mit bestimmten kostenpflichtigen Telefonverbindungen, etwa Deutschland-, Auslands- oder bestimmten 032-Verbindungen.

Wer einen Tarif mit umfangreicher Telefonflatrate nutzt und kaum zusätzliche Gesprächskosten verursacht, profitiert deshalb möglicherweise wenig oder gar nicht. Der Sozialtarif muss beantragt und die Berechtigung nachgewiesen werden.

Zoos sind oft deutlich günstiger

Der Zoo Berlin bietet 2026 einen konkreten Schwerbehindertentarif. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte an der Kasse regulär 25 Euro, schwerbehinderte Gäste ab GdB 50 dagegen 14 Euro. Online beginnen die Preise bei 16 Euro regulär und neun Euro ermäßigt.

Bei den Merkzeichen B oder H kommt eine Begleitperson kommt kostenlos hinein. Schwerbehinderte Kinder bis 15 Jahre erhalten ebenfalls freien Eintritt.

Auch bei Jahreskarten gibt es reduzierte Preise. Eine Zoo-Jahreskarte kostet für Erwachsene regulär 69 Euro, für Schwerbehinderte 46 Euro.

Der Erlebnis-Zoo Hannover nimmt zwar regulären Eintritt für Besucher mit Behinderung, bietet aber freien Eintritt für die Begleitperson bei den Merkzeichen B, H, aG oder Bl.

Der Zoo am Meer Bremerhaven gibt ebenfalls freien Eintritt für die Begleitperson bei Merkzeichen B oder H. Beim Kölner Zoo gibt es eine Freikarte für die Begleitperson bei Merkzeichen B. Das gilt auch beim Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

Dort können Sie auch nach vorheriger Anmeldung einen Rollstuhl ausleihen (Telefon: 040 530033-324)

Connichi 2026: 50 Prozent Rabatt ab GdB 50

Bei der Anime- und Manga-Veranstaltung Connichi in Wiesbaden zahlen Menschen mit einem GdB von mindestens 50 zahlen 2026 nur die Hälfte des jeweils gültigen Ticketpreises.

Beim Einlass müssen sie den Schwerbehindertenausweis vorzeigen. Anders als bei vielen Kinos oder Zoos bekommt die Begleitperson dort allerdings keinen eigenen Rabatt.

Bei einem regulären Drei-Tage-Ticket von 99 Euro reduziert sich der Ticketpreis damit auf 49,50 Euro. Die Veranstaltung läuft vom 4. bis 6. September 2026.

Ermäßigungen auf Messen

Bei der Frankfurter Buchmesse erhalten Sie mit einem GdB ab 50 eine ermößigte Tageskarte, als Mensch im Rollstuhl freien Eintritt, ebenso bei Merkzeichen B und H im Ausweis. Die Begleitperson bei Merkzeichen B und H hat ebenfalls kostenlosen Zugang.

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Bei der IAA TRANSPORTATION 2026 für Mobilität und Logistik vom 15. bis 20. September 2026 in Hannover gibt es ermäßigten Eintritt bei Schwerbehinderung und freien Eintritt für die Begleitperson bei Merkzeichen B.

Herrenhäuser Gärten Hannover

Für die historischen Gärten und die dortigen Konzerte gelten grundsätzlich reduzierte Tarife für Schwerbehinderte und freier Eintritt für Begleitpersonen bei Merkzeichen B. Dies ist nur ein Beispiel. Viele Schlossgärten und Stadtparks haben ähnliche Regelungen.

Auch in Botanischen Gärten wie zum Beispiel dem Botanischen Garten Berlin zahlen Menschen mit Schwerbehinderung sehr oft einen ermäßigten Tarif.

Kino: Mit Merkzeichen B kommt die Begleitperson kostenlos mit

Bei CinemaxX kann die Begleitperson freien Eintritt erhalten, wenn aus dem Schwerbehindertenausweis hervorgeht, dass der Gast auf eine Begleitung angewiesen ist. CinemaxX weist diese Regel 2026 auf seinen aktuellen Kinoseiten aus.

CineStar verfährt ähnlich. Dort erhält die Begleitperson bei Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit Merkzeichen B eine Freikarte.

Für ein Paar kann das faktisch bedeuten, dass für einen Kinobesuch nur eine Eintrittskarte bezahlt werden muss. Der Vorteil hängt jedoch vom Merkzeichen ab, nicht allein vom GdB 50.

Europa-Park: Sondertarife für schwerbehinderte Gäste

Auch der Europa-Park bietet 2026 vergünstigte Tickets für Menschen mit Schwerbehinderung. Erwachsene mit entsprechendem Nachweis können Tageskarten zum Sondertarif buchen. Die Preise liegen je nach Besuchstag zwischen 56,50 und 65 Euro.

Noch stärker reduziert der Park bei bestimmten Einschränkungen. Gäste mit dem Merkzeichen Bl sowie dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesene Gäste mit Merkzeichen aG zahlen für eine Tageskarte zwischen 34 und 38 Euro.

Bei einem B- oder H-Vermerk erhält außerdem eine Begleitperson Zugang zum Sondertarif. Sie kommt im Europa-Park also nicht automatisch kostenlos hinein.

Ein Schwerbehindertenausweis bedeutet nicht automatisch Rabatt

Jeder private Anbieter bestimmt selbst, ob er einen Rabatt gewährt und welche Voraussetzungen gelten. Manchmal genügt GdB 50, wie beim ADAC oder Zoo Berlin. Die Deutsche Bahn verlangt für die ermäßigte BahnCard mindestens GdB 70.

Beim Telekom-Sozialtarif gelten nochmals andere Voraussetzungen. Bei Kino-Freikarten entscheidet häufig das Merkzeichen B.

Gibt es Rabatt im Supermarkt?

Bei großen Supermarktketten klnnen Sie nicht von einem allgemeinen Schwerbehindertenrabatt ausgehen. Bei unserer Recherche zu den bundesweit veröffentlichten Kundenangeboten ließ sich kein solches Angebot der großen Lebensmittelketten feststellen.

Lokale Märkte können dennoch eigene Aktionen anbieten.

Nachfragen lohnt sich

Sie sollten als Mensch mit Schwerbehinderung unbedingt vorher anfragen, ob es spezielle Vergünstigungen gibt. Die Liste der Institutionen und Veranstalter ist lang, die beim Vorzeigen des Ausweises eine Ermäßigung anbieten.

Aber lokale Veranstalter setzen diese Rabatte häufig nicht herausgehoben in das Internet. Das gilt für Museen, Schwimmbäder, Theater, Zoos, Freizeitparks, Sportveranstalter, Fitness-Studios oder auch lokale Freizeiteinrichtungen.

Sie sollten als Betroffene deshalb bereits vor der Buchung nach Begriffen wie „Ermäßigte“, „Menschen mit Behinderung“, „Barrierefreiheit“, „Sondertarif“ oder „Begleitperson“ suchen.

Vor Ort lohnt sich die Nachfrage ebenfalls (ganz besonders bei Merkzeichen B).

FAQ: Rabatte bei Schwerbehinderung

Gibt es ab GdB 50 automatisch private Rabatte?

Nein. Gesetzliche Nachteilsausgleiche und freiwillige Rabatte sind zwei verschiedene Dinge. Unternehmen und Veranstalter entscheiden selbst, ob sie einen Preisnachlass anbieten.

Welches Merkzeichen bringt häufig kostenlosen Eintritt für die Begleitperson?

Besonders häufig ist das Merkzeichen B entscheidend. Einige Anbieter akzeptieren zusätzlich H. Die konkrete Regel legt jedoch der jeweilige Veranstalter fest.

Muss ich den Schwerbehindertenausweis vorzeigen?

In der Regel ja. Auch wenn Sie ein ermäßigtes Ticket online kaufen, kann der Anbieter den Ausweis beim Einlass oder nach der Bestellung kontrollieren.

Quellen

ADAC – Mitgliedschaft und Beitragsermäßigung für Schwerbehinderte (ADAC)

Deutsche Bahn – Ermäßigte BahnCard 25 und 50 (Deutsche Bahn)

Deutsche Telekom – Sozialtarif für den Festnetzanschluss, Stand Juli 2026 (Telekom)