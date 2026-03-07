Rentenerhöhung 2026: Vom Plus bleibt oft deutlich weniger übrig

Lesedauer 5 Minuten

Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent steigen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erhöht sich der aktuelle Rentenwert damit von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Für viele Ruheständler klingt das zunächst nach einer spürbaren Entlastung.

Doch der Blick auf die Bruttorente erzählt nur die halbe Geschichte. Denn was auf dem Rentenbescheid größer aussieht, schrumpft bei der Auszahlung oft merklich zusammen. Beiträge zur Krankenversicherung, Beiträge zur Pflegeversicherung und in vielen Fällen auch Steuern sorgen dafür, dass vom offiziellen Plus längst nicht alles im Geldbeutel ankommt.

Bei einer sogenannten Standardrente mit 45 Entgeltpunkten lässt sich die Größenordnung gut zeigen. Nach der offiziellen Mitteilung steigt diese Monatsrente zum 1. Juli 2026 von 1.835,55 Euro auf 1.913,40 Euro.

Das ergibt ein Brutto-Plus von 77,85 Euro im Monat. Genau mit solchen Zahlen wird die Rentenanpassung öffentlich vermittelt. Im Alltag entscheidet aber nicht dieser Wert, sondern der Zahlbetrag nach allen Abzügen.

Das Plus auf dem Papier ist nicht das Plus auf dem Konto

An dieser Stelle beginnt die Differenz zwischen politischer Botschaft und finanzieller Wirklichkeit. Wer gesetzlich krankenversichert ist, zahlt auf die Rente Beiträge zur Krankenversicherung. Der allgemeine Beitragssatz liegt weiterhin bei 14,6 Prozent.

Hinzu kommt der Zusatzbeitrag. Für 2026 wurde der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 2,9 Prozent festgesetzt. Die Rentenversicherung übernimmt davon jeweils die Hälfte. Für viele Rentner bedeutet das im Ergebnis: Von der Bruttorente gehen im Durchschnitt 8,75 Prozent an die Krankenversicherung ab.

Übertragen auf das Rentenplus von 77,85 Euro sind das rund 6,81 Euro weniger. Bereits nach diesem ersten Schritt bleiben also nur noch etwa 71,04 Euro übrig. Das ist kein Rechentrick, sondern die normale Folge des Systems. Die Rentenerhöhung erhöht eben nicht nur die Bruttorente, sondern auch die Bemessungsgrundlage für die Abzüge. Wer bei einer Krankenkasse mit höherem Zusatzbeitrag versichert ist, kann sogar noch etwas weniger herausbekommen als in dieser Modellrechnung.

Die Pflegeversicherung drückt den Zahlbetrag weiter nach unten

Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen Brutto und Netto bei der Pflegeversicherung. Hier beteiligt sich die Rentenversicherung anders als bei der Krankenversicherung nicht. Der Beitrag wird vollständig vom Rentner getragen.

Nach den Angaben der Deutschen Rentenversicherung liegt der Beitragssatz seit 2025 für Rentner mit mindestens einem Kind bei 3,6 Prozent und für kinderlose Rentner bei 4,2 Prozent. Diese Werte gelten auch 2026 fort.

Für die Modellrechnung heißt das: Von den 77,85 Euro Rentenplus gehen bei einem Rentner mit mindestens einem Kind noch einmal rund 2,80 Euro an die Pflegeversicherung ab.

Bei Kinderlosen sind es etwa 3,27 Euro. Nach Kranken- und Pflegeversicherung bleiben damit nur noch rund 68,24 Euro beziehungsweise 67,77 Euro übrig. Die viel zitierte Rentenerhöhung verliert damit schon vor jeder Steuerbetrachtung einen spürbaren Teil ihres Glanzes.

Die Steuer macht aus einem spürbaren Plus schnell eine kleinere Entlastung

Besonders heikel wird es beim Thema Einkommensteuer. Genau hier liegt der Punkt, an dem viele pauschale Aussagen über das Rentenplus ungenau werden. Denn anders als bei den Sozialabgaben gibt es keine feste Formel, die für alle Rentner gleichermaßen gilt. Ob auf die Anpassung überhaupt und in welcher Höhe Steuern fällig werden, hängt vom Einzelfall ab.

Maßgeblich sind unter anderem der Zeitpunkt des Rentenbeginns, weitere Einkünfte, der Familienstand sowie abzugsfähige Ausgaben oder Freibeträge. Gleichzeitig steigt 2026 der Grundfreibetrag auf 12.348 Euro. Das entlastet zwar viele Steuerpflichtige, ändert aber nichts daran, dass Rentenanpassungen steuerlich besonders empfindlich sein können.

Der Grund dafür ist einfach, aber folgenreich: Der individuelle Rentenfreibetrag wird bei Rentenbeginn in Euro festgeschrieben. Spätere Rentenanpassungen erhöhen diesen Freibetrag nicht mehr mit.

Deshalb können Rentenerhöhungen das steuerpflichtige Einkommen vollständig anheben. Genau deshalb ist die Aussage „4,24 Prozent mehr Rente“ zwar formal richtig, beschreibt aber nicht automatisch den Betrag, der am Ende tatsächlich verfügbar ist.

Warum die oft genannten rund 55 Euro nicht für alle gelten

Im Videoskript wird beispielhaft vorgerechnet, dass von 77,85 Euro brutto am Ende nur rund 55 Euro netto übrig bleiben. Diese Größenordnung ist für einen bestimmten Fall durchaus plausibel, etwa bei einem alleinstehenden Rentner mit steuerpflichtiger gesetzlicher Rente und ohne besonders große abzugsfähige Belastungen.

Als allgemeingültiger Wert ist diese Zahl aber zu pauschal. Denn schon kleine Unterschiede bei Krankenkasse, Steuerpflicht oder Familienstand können den tatsächlichen Zahlbetrag merklich verändern.

Realistisch ist deshalb nur eine vorsichtige Einordnung. Wer keine Einkommensteuer zahlt, weil das zu versteuernde Einkommen auch 2026 unterhalb des Grundfreibetrags bleibt, dürfte vom Brutto-Plus nach Sozialabgaben eher knapp 68 Euro übrig behalten, bei Kinderlosen etwas weniger. Wer dagegen steuerpflichtig ist, muss auf einen Teil der Erhöhung auch noch Einkommensteuer zahlen.

Dann kann der Nettogewinn tatsächlich in den Bereich von rund 55 Euro sinken. Diese Zahl ist also keine feste Regel, sondern eine Modellgröße für bestimmte Konstellationen.

Privatversicherte müssen anders rechnen

Anders sieht es bei privat krankenversicherten Rentnern aus. In diesen Fällen zahlt die Rentenversicherung unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zur Krankenversicherung. Dieser orientiert sich an der Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags sowie des Zusatzbeitrags, höchstens jedoch an der Hälfte des tatsächlichen PKV-Beitrags.

Deshalb lässt sich die Netto-Wirkung der Rentenanpassung bei privat Versicherten nicht mit derselben einfachen Abzugslogik berechnen wie bei Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Je nach Beitragshöhe kann das Ergebnis günstiger ausfallen, muss es aber nicht automatisch.

Die Rentenerhöhung ist real, aber sie wird im Alltag kleiner ankommen

Unterm Strich ist die Rentenanpassung 2026 keine Luftnummer. Die Erhöhung kommt, und sie fällt im Vergleich zu vielen früheren Jahren durchaus deutlich aus. Trotzdem zeigt die Modellrechnung, wie groß der Abstand zwischen Bruttoankündigung und tatsächlicher Auszahlung sein kann. Von 77,85 Euro mehr Standardrente bleiben bei gesetzlich versicherten Rentnern vor Steuern nur noch gut 68 Euro übrig.

Bei Kinderlosen ist es etwas weniger. Wenn zusätzlich Einkommensteuer anfällt, schrumpft das Plus weiter. Genau deshalb sollten Rentner die Erhöhung nicht nur als politische Erfolgsmeldung lesen, sondern als Anlass, den späteren Zahlbetrag nüchtern zu prüfen.

Wer seinen neuen Rentenbescheid im Sommer 2026 erhält, sollte daher auf drei Dinge besonders achten: auf den neuen Zahlbetrag, auf den tatsächlich berücksichtigten Krankenkassenbeitrag und auf die eigene steuerliche Lage.

Erst aus diesen drei Faktoren ergibt sich, ob die Rentenerhöhung im eigenen Fall eine spürbare Entlastung bringt oder ob vom offiziell verkündeten Plus nur ein deutlich kleinerer Betrag übrig bleibt.

FAQ zur Rentenerhöhung 2026

Wie hoch steigen die Renten zum 1. Juli 2026?

Die gesetzlichen Renten sollen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen.

Wie hoch ist der neue Rentenwert 2026?

Der aktuelle Rentenwert soll von 40,79 Euro auf 42,52 Euro steigen.

Wie viel mehr bekommt ein Rentner mit 45 Entgeltpunkten?

Bei einer Standardrente mit 45 Entgeltpunkten ergibt sich ein Brutto-Plus von 77,85 Euro im Monat.

Warum kommt das Rentenplus nicht vollständig auf dem Konto an?

Weil von der höheren Bruttorente Beiträge zur Krankenversicherung, Beiträge zur Pflegeversicherung und je nach Fall auch Einkommensteuer abgehen.

Wie viel bleibt von 77,85 Euro nach Kranken- und Pflegeversicherung übrig?

Bei Rentnern mit mindestens einem Kind bleiben in der Modellrechnung rund 68,24 Euro, bei Kinderlosen rund 67,77 Euro vor Steuern.

Müssen Rentner auf die Rentenerhöhung 2026 Steuern zahlen?

Das hängt von der persönlichen Situation ab. Entscheidend sind unter anderem Rentenbeginn, weitere Einkünfte, Familienstand und Freibeträge.

Warum sind Rentenanpassungen steuerlich besonders relevant?

Weil der persönliche Rentenfreibetrag als fester Eurobetrag bestehen bleibt und spätere Rentenerhöhungen das steuerpflichtige Einkommen erhöhen können.

Gilt das Netto-Beispiel von rund 55 Euro für alle Rentner?

Nein. Dieser Wert ist nur eine Modellrechnung für bestimmte Konstellationen. Im Einzelfall kann das Plus höher oder niedriger ausfallen.

Wie wirkt sich die Krankenkasse auf das Rentenplus aus?

Der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse beeinflusst die tatsächliche Netto-Rente. Liegt er über dem Durchschnitt, fällt das Plus kleiner aus.

Was gilt für privat krankenversicherte Rentner?

Sie zahlen nicht nach derselben Abzugslogik wie gesetzlich Versicherte. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es einen Zuschuss der Rentenversicherung zur privaten Krankenversicherung.

Quellenlinks

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Renten steigen 2026 um 4,24 Prozent.

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2026/renten-steigen-erneut-um-ueber-4-prozent.html

Deutsche Rentenversicherung: Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/In-der-Rente/Kranken-und-Pflegeversicherung-der-Rentner/kranken-und-pflegeversicherung-der-rentner.html

Deutsche Rentenversicherung: Pflegebeitrag steigt für Rentnerinnen und Rentner.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2025/250616-beitragssatz-pflegeversicherung-erhoeht.html

Bundesgesundheitsministerium: Durchschnittlicher Zusatzbeitrag und Finanzierung der GKV.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/finanzierung-gkv

Bundesministerium der Finanzen: Steuerliche Änderungen 2026 und Grundfreibetrag.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2026/02/Downloads/monatsbericht-2026-02.pdf?__blob=publicationFile&v=2