Studie zeigt: Jüngere könnten kränker ins Rentenalter gehen

Bis 67 arbeiten – für jüngere Beschäftigte ist das die gesetzliche Regelaltersgrenze. Doch wie gesund werden sie die letzten Berufsjahre erreichen?

Forschungsergebnisse der Medizinischen Hochschule Hannover zeigen eine bedenkliche Entwicklung: In jüngeren Altersgruppen nehmen bestimmte gesundheitliche Belastungen zu. Damit wächst das Risiko, später mit mehr Einschränkungen arbeiten zu müssen.

Die MHH stellte die Ergebnisse am 4. August 2026 vor. Der Sozialverband VdK griff sie am 1. Oktober erneut auf und fordert, die gesundheitlichen Voraussetzungen stärker in der Rentenpolitik zu berücksichtigen.

Bei Jüngeren entwickelt sich die Gesundheit ungünstiger

Die wissenschaftliche Originalarbeit untersuchte anhand des Sozio-Ökonomischen Panels die gesundheitliche Entwicklung zwischen 2002 und 2022. Betrachtet wurden die Lebensjahre zwischen 18 und 64.

Neben der eigenen Gesundheitseinschätzung erfassten die Forschenden die körperliche und psychische gesundheitsbezogene Lebensqualität.

Dabei zeigte sich ein Unterschied zwischen den Altersgruppen: Bei jüngeren Erwachsenen entwickelten sich die selbst eingeschätzte Gesundheit und die körperliche Lebensqualität ungünstiger. Verbesserungen gab es dagegen im höheren Erwerbsalter.

Die MHH hebt vor allem die Altersspanne von 18 bis 44 Jahren hervor. Wenn gesundheitliche Einschränkungen bereits in diesen Jahren zunehmen, könnten spätere Generationen schlechtere Voraussetzungen für die letzten Berufsjahre mitbringen.

Gesunde Lebensjahre sind keine festgelegte Arbeitsfähigkeit

Die Untersuchung betrachtet statistisch zu erwartende Lebensjahre in verschiedenen Gesundheitszuständen. Sie ermittelt nicht, bis zu welchem Geburtstag ein einzelner Mensch seinen Beruf ausüben kann.

Auch der verwendete Gesundheitsmaßstab macht einen Unterschied. Die Ergebnisse fallen je nach Geschlecht und danach unterschiedlich aus, ob die allgemeine Gesundheitseinschätzung, die körperliche oder die psychische Lebensqualität betrachtet wird.

Muskel-Skelett-Erkrankungen belasten das Erwerbsleben

Die MHH-Mitteilung fasst neben der Originalarbeit weitere Ergebnisse des Forschungsprojekts zusammen. Dazu gehören Auswertungen von Krankenkassendaten: Muskel-Skelett-Erkrankungen treten demnach häufiger und früher auf und begleiten Betroffene über längere Abschnitte ihres Erwerbslebens.

Bei bestimmten anderen Erkrankungen, etwa Krebs und koronarer Herzkrankheit, berichtet die Hochschule dagegen von einer günstigeren Entwicklung.

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Bildung und Arbeitsbedingungen machen einen Unterschied

Nach der Zusammenfassung der MHH können Menschen mit höherem Bildungsniveau mehr gesunde Jahre erwarten. Hohe körperliche oder psychosoziale Belastungen im Beruf gehen dagegen mit weniger gesunden Jahren im Erwerbsalter einher.

Als mögliche Erklärungen für ungünstige Entwicklungen nennt Projektleiterin Juliane Tetzlaff unter anderem Adipositas und belastende Veränderungen der Arbeitswelt.

Für die Rentendebatte folgt daraus eine wichtige Frage: Welche Voraussetzungen brauchen Beschäftigte, um die vorgesehenen Arbeitsjahre tatsächlich zu bewältigen? Eine höhere Altersgrenze allein beantwortet sie nicht.

VdK fordert Prävention und Rehabilitation

Der VdK sieht die Ergebnisse als Argument dagegen, das Renteneintrittsalter allein an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Präsidentin Verena Bentele fordert stattdessen bessere Versorgung, Prävention und Rehabilitation, damit längeres Arbeiten gesundheitlich möglich wird.

Die Finanzierungsfrage bleibt daneben bestehen. Eine andere Perspektive darauf bietet unser Beitrag zur WSI-Untersuchung über die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rente.

Gesundheitliche Belastbarkeit und finanzielle Tragfähigkeit müssen in einer Reformdebatte jeweils geprüft werden.

Rente mit 67: Welche Altersgrenze derzeit gilt

Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 liegt die gesetzliche Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Für ältere Jahrgänge wird sie schrittweise angehoben.

Ob ein früherer Rentenbeginn möglich ist, hängt von der Rentenart und den persönlichen Voraussetzungen ab. Dabei können Versicherungszeiten und eine anerkannte Schwerbehinderung eine Rolle spielen.

Ein früherer Beginn kann mit dauerhaften Abschlägen verbunden sein.

Aus einer statistisch ungünstigen Gesundheitsentwicklung entsteht kein individueller Anspruch auf einen früheren Ruhestand. Die Ergebnisse liefern jedoch einen konkreten Anlass, bei der Diskussion über längeres Arbeiten genauer hinzusehen: Wie viele zusätzliche Jahre können Beschäftigte unter welchen Bedingungen gesund im Beruf bleiben?

Quellen