Rente: Über 1,35 Millionen Rentner keine Grundrente – ab 2027 wird neu gerechnet

Grundrente 2027: Über eine Million Renten ohne Zuschlag – ab Januar wird neu gerechnet

Jahrzehntelang gearbeitet, einen Grundrentenzuschlag errechnet bekommen und trotzdem keinen zusätzlichen Euro erhalten: Bei rund 1,35 Millionen Rentenfällen verhinderte die Einkommensanrechnung 2024 eine Auszahlung.

Zum 1. Januar 2027 wird erneut geprüft, wie viel von dem Zuschlag tatsächlich übrig bleibt.

Für Betroffene kann die Neuberechnung weniger Geld bedeuten, im Einzelfall auch den vollständigen Wegfall des Zuschlags. Gleichzeitig steigen die Freibeträge, sodass andere Rentnerinnen und Rentner mehr bekommen können.

Millionenzahl zeigt das Jahr 2024

Die Bundesregierung nennt unter Berufung auf die Deutsche Rentenversicherung für 2024 rund 1,4 Millionen Renten mit ausgezahltem Grundrentenzuschlag. Der Zuschlag betrug durchschnittlich 97 Euro im Monat.

Daneben standen rund 1,35 Millionen Fälle, in denen wegen des Einkommens kein Zuschlag ausgezahlt wurde. Zusammen ergibt das ungefähr 2,75 Millionen Rentenfälle mit einem rechnerischen Zuschlag, von denen annähernd jeder zweite ohne Auszahlung blieb.

Gezählt werden Rentenfälle, weshalb daraus nicht dieselbe Zahl unterschiedlicher Menschen abgeleitet werden darf. Ebenso wenig belegen diese Daten, dass im Januar 2027 zusätzlich über eine Million Rentner ihren Zuschlag verlieren werden.

Berechneter Zuschlag kann auf null sinken

Die sogenannte Grundrente ist ein individuell berechneter Zuschlag zur gesetzlichen Rente. Voraussetzung sind mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten und weitere Bedingungen zur Versicherungsbiografie und zum früheren Verdienst.

Zunächst wird anhand des Rentenkontos berechnet, ob und in welcher Höhe zusätzliche Entgeltpunkte entstehen. Anschließend entscheidet die Einkommensanrechnung darüber, wie viel vom daraus errechneten Zuschlag ausgezahlt wird.

Übersteigt die Anrechnung den Zuschlag, bleibt davon nichts übrig. Die übrige Altersrente wird durch diese besondere Einkommensprüfung nicht gekürzt, wie auch unser Beitrag „35 Jahre gearbeitet – und trotzdem 0 Euro Zuschlag“ erläutert.

Was sich zum 1. Januar 2027 ändert

Die Deutsche Rentenversicherung hat am 6. November 2026 die jährliche Neuberechnung erläutert. Je nach berücksichtigtem Einkommen kann der Grundrentenzuschlag ab Januar steigen, sinken oder vollständig entfallen.

Für die Zahlung ab Januar 2027 werden regelmäßig die Einkommensdaten aus 2024 verwendet, die das Finanzamt im Herbst 2026 übermittelt hat. Sind diese noch nicht verfügbar, wird grundsätzlich auf die Daten aus 2023 zurückgegriffen.

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Damit können frühere Einkünfte die heutige Auszahlung bestimmen. Den Ablauf beschreibt auch unser Beitrag zur Veränderung der Grundrente zum Jahreswechsel.

Grundrente 2027: Diese Freibeträge gelten

Die Freibeträge steigen zum Jahreswechsel entsprechend der Rentenanpassung des Vorjahres. Bei unverändertem zu berücksichtigendem Einkommen kann deshalb ein größerer Teil des Zuschlags übrig bleiben.

Monatliche Einkommensgrenzen beim Grundrentenzuschlag Personenkreis Freibetrag 2026 Freibetrag 2027 Obergrenze der 60-Prozent-Stufe 2027 Unverheiratete 1.492 Euro 1.555 Euro 1.990 Euro Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften zusammen 2.327 Euro 2.425 Euro 2.861 Euro

Die Beträge beziehen sich auf das für die Grundrente zu berücksichtigende Einkommen; bei Ehepaaren gilt der gemeinsame Freibetrag für beide zusammen. Veröffentlicht sind die Werte im Rechtsportal der Deutschen Rentenversicherung.

Zwischen dem Freibetrag und der oberen Grenze werden 60 Prozent des über dem Freibetrag liegenden Einkommens angerechnet. Vom Einkommen oberhalb der oberen Grenze wird der zusätzliche Überschuss vollständig angerechnet.

Die obere Grenze ist deshalb keine Garantie für eine Auszahlung bis zu diesem Einkommen. Ein kleiner Zuschlag kann bereits innerhalb der 60-Prozent-Stufe vollständig aufgezehrt sein.

Es zählt mehr als der steuerpflichtige Teil der Rente

Nach § 97a SGB VI werden das zu versteuernde Einkommen, steuerfreie Teile von Renten und Versorgungsbezügen sowie bestimmte Kapitalerträge berücksichtigt. Der eigene Grundrentenzuschlag wird dabei herausgerechnet.

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Der steuerfreie Teil einer gesetzlichen Rente ist somit bei dieser Einkommensprüfung nicht automatisch anrechnungsfrei. Auch lässt sich das anzusetzende Einkommen nicht einfach mit der Bruttorente oder dem Überweisungsbetrag auf dem Konto gleichsetzen.

Das zu berücksichtigende Jahreseinkommen wird für die monatliche Berechnung durch zwölf geteilt. Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften zählt außerdem das Einkommen des Partners mit; bei unverheirateten Paaren wird dessen Einkommen grundsätzlich nicht hinzugerechnet.

Es gibt jedoch keine Vermögensprüfung wie bei der Grundsicherung, sodass beispielsweise selbst genutztes Wohneigentum unberücksichtigt bleibt. Auch ein pauschal versteuerter Minijob wird grundsätzlich nicht angerechnet, wie die Fragen und Antworten der Rentenversicherung erklären.

Heute weniger Einkommen bedeutet nicht sofort mehr Zuschlag

Die zeitliche Verzögerung kann besonders diejenigen treffen, deren Einkommen inzwischen gesunken ist. Wer 2024 noch Arbeitsverdienst oder höhere Einkünfte des Ehepartners hatte, kann 2027 trotz aktuell knapper Haushaltskasse einen gekürzten Zuschlag erhalten.

Ein aktueller Einkommensrückgang ersetzt bei der regulären Jahresprüfung nicht unmittelbar die älteren Daten. Diese Verzögerung erläutert die Rentenversicherung auch in ihren Informationen zum Grundrentenzuschlag.

Hier liegt eine Schwäche des Verfahrens: Die Rechnung kann rechtlich korrekt sein und dennoch die gegenwärtige finanzielle Lage nur unzureichend abbilden.

Was Betroffene im neuen Bescheid prüfen sollten

Bei einer unerwarteten Kürzung lohnt der Vergleich mit den zugrunde gelegten Steuerdaten. Stimmen das Einkommensjahr und die Beträge, wurde das Einkommen des Ehepartners richtig erfasst und der passende Freibetrag angesetzt?

Auch die Ergänzung steuerfreier Rentenbestandteile und die Berücksichtigung von Kapitalerträgen sollten nachvollziehbar sein. Der automatische Datenabgleich ersetzt zudem nicht jede Mitteilungspflicht, etwa bei bestimmten Kapitalerträgen außerhalb der übermittelten Steuerdaten.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann nach § 84 Sozialgerichtsgesetz grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe im Inland Widerspruch eingelegt werden. Das ist schriftlich, in gesetzlich vorgesehener elektronischer Form oder zur Niederschrift bei der zuständigen Stelle möglich.

Sieben Fragen und Antworten zur Grundrente 2027

Verlieren ab Januar 2027 über eine Million Rentner ihre Grundrente?

Das lässt sich aus den genannten Zahlen nicht ableiten. Die rund 1,35 Millionen Fälle ohne Auszahlung beziehen sich auf 2024 und bezeichnen Rentenfälle.

Kann die gesamte Altersrente durch diese Einkommensanrechnung wegfallen?

Diese Prüfung betrifft den Grundrentenzuschlag. Die übrige Altersrente wird dadurch nicht auf null gesetzt.

Wie hoch sind die Freibeträge 2027?

Für Unverheiratete bleiben monatlich 1.555 Euro des zu berücksichtigenden Einkommens anrechnungsfrei. Für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften beträgt der gemeinsame Freibetrag 2.425 Euro.

Welches Einkommensjahr zählt für die Zahlung ab Januar 2027?

Bei der jährlichen Überprüfung regelmäßig das Jahr 2024. Liegen die entsprechenden Steuerdaten noch nicht vor, wird grundsätzlich auf 2023 zurückgegriffen.

Wird das Einkommen des Ehepartners berücksichtigt?

Ja, bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften wird das Einkommen beider Partner einbezogen. Dadurch kann ein rechnerischer Zuschlag auch bei einer niedrigen eigenen Rente vollständig entfallen.

Muss für die jährliche Neuberechnung ein Antrag gestellt werden?

Die jährliche Überprüfung erfolgt grundsätzlich automatisch. Werden zusätzliche Angaben angefordert, etwa zu bestimmten Kapitalerträgen, müssen Betroffene dennoch mitwirken.

Wie lange ist ein Widerspruch möglich?

Bei Bekanntgabe im Inland beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat. Die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid erläutert die Frist und die zulässigen Wege für den Widerspruch.