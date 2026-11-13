Zuschlag zur Rente wird neu berechnet: Rentner bekommen neuen Bescheid

Zum 1. Januar 2027 wird der Grundrentenzuschlag erneut überprüft, und die Einkommensfreibeträge steigen. Trotzdem kann auf dem Konto weniger Rente ankommen, denn gleichzeitig wird neu berechnet, welches Einkommen den Zuschlag mindert.

Betroffene erhalten einen Bescheid, aus dem sich ergibt, ob und in welcher Höhe der Zuschlag künftig gezahlt wird.

Inzwischen geht es um rund 1,5 Millionen Rentner

Die häufig genannte Zahl von rund 1,4 Millionen Renten mit Grundrentenzuschlag bezieht sich auf Ende 2024. Nach einer neueren Veröffentlichung der Deutschen Rentenversicherung Nord erhielten 2025 bundesweit bereits rund 1,5 Millionen Menschen einen solchen Zuschlag.

Er lag 2025 im Durchschnitt bei 101,63 Euro monatlich. Wer mit einer kleinen Rente auskommen muss, kann einen solchen Betrag kaum nebenbei auffangen, wenn er nach der Einkommensprüfung wegfällt.

Diese Einkommensfreibeträge gelten ab Januar 2027

Die Freibeträge steigen entsprechend der Rentenanpassung des Vorjahres. Das Rechtsportal der Rentenversicherung veröffentlicht dafür folgende monatliche Werte:

Rentner Freibetrag 2026 Freibetrag 2027 Erhöhung Alleinstehende 1.492 Euro 1.555 Euro 63 Euro Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften zusammen 2.327 Euro 2.425 Euro 98 Euro

Bis zu diesen Grenzen bleibt das für die Grundrente zu berücksichtigende Einkommen ohne Kürzungswirkung. Die Erhöhung bedeutet allerdings weder 63 noch 98 Euro zusätzliche Rente, sondern zunächst nur mehr Spielraum bei der Einkommensanrechnung.

Oberhalb des Freibetrags schrumpft der Zuschlag

Vom Einkommen oberhalb des Freibetrags werden zunächst 60 Prozent auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Diese Stufe reicht 2027 bei Alleinstehenden bis zu einem monatlichen Einkommen von 1.990 Euro und bei Ehepaaren sowie eingetragenen Lebenspartnerschaften bis 2.861 Euro.

Der jeweils darüber liegende Einkommensanteil wird vollständig angerechnet, während für den darunterliegenden Abschnitt die 60-Prozent-Anrechnung bestehen bleibt. Ein kleiner Zuschlag kann deshalb schon verschwinden, bevor die zweite Grenze erreicht ist.

Die Anrechnung betrifft diesen zusätzlichen Rentenanteil. Warum selbst nach langjähriger Arbeit null Euro Zuschlag übrig bleiben können, erläutert auch der Gegen-Hartz-Beitrag „35 Jahre gearbeitet – und trotzdem 0 Euro Zuschlag“.

Für Januar 2027 zählt regelmäßig das Einkommen aus 2024

Bei der jährlichen Überprüfung laufender Renten werden im Herbst Einkommensdaten mit den Finanzbehörden ausgetauscht. Für den Zuschlag ab Januar 2027 sind das regelmäßig die Daten aus 2024, ersatzweise aus 2023.

📚 Lesen Sie auch: Mütterrente III: Nachzahlung steht fest und wird höher ausfallen als bisher immer gedacht

Das erklärt, warum höhere Freibeträge nicht automatisch vor einer Kürzung schützen. War das nun berücksichtigte Einkommen höher als im vorherigen Bezugsjahr, kann die zusätzliche Anrechnung die Entlastung übersteigen.

Auch ein inzwischen gesunkenes Einkommen wird nicht sofort berücksichtigt. Welche Folgen dieser Zeitabstand hat, beschreibt Gegen-Hartz ausführlicher im Beitrag „Längst gesunkenes Einkommen senkt nun den Zuschlag“.

Die überwiesene Nettorente ist nicht die Vergleichszahl

Bei der Einkommensprüfung zählt insbesondere das zu versteuernde Einkommen, ergänzt um steuerfreie Teile von Renten und Versorgungsbezügen sowie bestimmte Kapitalerträge. Das Bundesarbeitsministerium erläutert die berücksichtigten Einkommensarten und die steuerlichen Abzüge.

Die Freibeträge lassen sich deshalb nicht einfach mit der monatlichen Brutto- oder Nettorente vergleichen. Bei Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnerschaften wird außerdem das Einkommen beider Partner zusammen betrachtet; bloßes unverheiratetes Zusammenleben löst diese Zusammenrechnung nicht aus.

Eine kleine eigene Rente garantiert damit noch keinen ausgezahlten Zuschlag. Der Grundrentenzuschlag selbst bleibt bei dieser Einkommensprüfung unberücksichtigt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

33 Versicherungsjahre allein garantieren keine Grundrente

Für einen möglichen Anspruch sind mindestens 33 Jahre mit sogenannten Grundrentenzeiten erforderlich. Dazu können insbesondere Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung sowie anerkannte Kindererziehungs- und Pflegezeiten gehören.

Zwischen 33 und 35 Jahren gelten abgestufte Berechnungsgrenzen, und auch die Höhe der früheren versicherten Verdienste beeinflusst den Anspruch. Eine niedrige Rente allein reicht deshalb nicht aus, wie die Fragen und Antworten der Rentenversicherung verdeutlichen.

Außerdem sind die Zeiten für die Mindestdauer und die Zeiten für die Zuschlagsberechnung zu unterscheiden. Eine Einordnung mit Rechenbeispielen bietet die Grundrente-Tabelle von Gegen-Hartz.

Automatische Prüfung bedeutet nicht, dass jede Mitteilung entfällt

Die Prüfung und Auszahlung erfolgen grundsätzlich ohne gesonderten Grundrentenantrag. Die Rentenversicherung erhält die erforderlichen Steuerdaten normalerweise automatisch.

Bei bestimmten Kapitalerträgen können dennoch eigene Mitteilungspflichten bestehen, etwa wenn sie wegen der Abgeltungsteuer nicht in der Einkommensteuererklärung erscheinen. Die Einzelheiten regelt § 97a SGB VI; Hinweise und Aufforderungen im Bescheid sollten deshalb beachtet werden.

Den neuen Bescheid nicht ungeprüft ablegen

Ein Blick auf den neuen Zahlbetrag genügt nicht, wenn der Zuschlag unerwartet sinkt. Betroffene sollten nachvollziehen können, welches Einkommensjahr, welche Einkommenssumme und welcher Freibetrag in die Rechnung eingeflossen sind.

Bei vermuteten Fehlern kommt ein Widerspruch in Betracht, für den im Inland grundsätzlich ein Monat nach Bekanntgabe des Bescheids bleibt. Die Frist und die zulässigen Formen ergeben sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz und der Rechtsbehelfsbelehrung.

Ein heute geringeres Einkommen macht einen Bescheid jedoch nicht automatisch rechtswidrig. Der gesetzlich vorgesehene Rückgriff auf frühere Einkommensjahre lässt sich nicht allein durch den Hinweis auf die aktuelle Haushaltslage ersetzen.

Beispiel aus der Praxis: Höherer Freibetrag, trotzdem kein Zuschlag mehr

Ein fiktives, vereinfachtes Beispiel: Für die alleinstehende Rentnerin Renate beträgt der Zuschlag vor Einkommensanrechnung jeweils 150 Euro monatlich. Bei der Prüfung für 2026 wurden 1.600 Euro monatliches Einkommen berücksichtigt, sodass nach Abzug von 60 Prozent des Überschusses über 1.492 Euro noch 85,20 Euro Zuschlag blieben.

Für Januar 2027 ergibt sich aus den nun verwendeten Einkommensdaten dagegen ein monatlicher Betrag von 1.900 Euro. Nach Abzug des neuen Freibetrags von 1.555 Euro bleiben 345 Euro, von denen 207 Euro angerechnet werden.

Damit ist der Zuschlag von 150 Euro vollständig aufgezehrt, obwohl der Freibetrag gestiegen ist. Die Rechnung lässt mögliche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge außer Betracht und zeigt, warum der neue Bescheid mehr Aufmerksamkeit verdient als die bloße Nachricht über höhere Grenzen.

Drei Fragen und Antworten zur Grundrente 2027

Muss ich die Neuberechnung für 2027 beantragen?

Nein, die jährliche Überprüfung erfolgt grundsätzlich automatisch. Besondere Mitteilungspflichten, etwa für bestimmte Kapitalerträge, können trotzdem bestehen.

Welches Einkommensjahr wird für Januar 2027 berücksichtigt?

Bei der jährlichen Überprüfung laufender Renten werden regelmäßig die Einkommensdaten aus 2024 verwendet. Fehlen die entsprechenden Steuerdaten, wird ersatzweise auf 2023 zurückgegriffen.

Bekomme ich durch die höheren Freibeträge sicher mehr Geld?

Nein, gleichzeitig wird das berücksichtigte Einkommen neu geprüft. Fällt es höher aus als bei der vorherigen Prüfung, kann der Zuschlag trotz gestiegener Freibeträge sinken oder vollständig entfallen.