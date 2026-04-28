Reha an Rente gescheitert: DRV kann bereits bewilligte Reha stoppen

Eine bereits bewilligte Reha wirkt für viele Versicherte wie eine feste Zusage. Der Termin ist geplant, die Klinik steht fest, der Arbeitgeber ist informiert und die gesundheitliche Hoffnung ist groß. Doch eine Bewilligung durch die Deutsche Rentenversicherung ist nicht in jedem Fall endgültig geschützt. Besonders heikel wird es, wenn zwischen Reha-Bescheid und Reha-Beginn eine Altersrente beantragt oder bewilligt wird.

Der Grund liegt im Zweck der medizinischen Rehabilitation durch die Rentenversicherung. Die DRV finanziert Reha-Leistungen vor allem, um die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu bessern oder wiederherzustellen.

Es geht also nicht nur um Genesung, sondern um die Rückkehr oder den Verbleib im Erwerbsleben. Wer bereits Altersrente bezieht oder eine entsprechende Rente beantragt hat, fällt in vielen Fällen nicht mehr in diesen Zuständigkeitsbereich.

Und so urteilte das Bundessozialgericht

Das Bundessozialgericht hatte mit Urteil AZ: B 1 KR 6/18 R entschieden, dass ein nach einer Reha-Bewilligung gestellter Altersrentenantrag die Zuständigkeit der Rentenversicherung verändern kann. Der Anspruch gegen die DRV kann wegen § 12 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI entfallen; zugleich kann aber ein Anspruch auf medizinische Rehabilitation gegen die gesetzliche Krankenkasse bestehen. Die bewilligte Reha ist damit nicht automatisch medizinisch erledigt, sondern es kann vor allem um den zuständigen Kostenträger gehen.“

Warum die Altersrente eine bewilligte Reha gefährden kann

Nach den Regeln der Deutschen Rentenversicherung ist eine medizinische Reha ausgeschlossen, wenn eine Altersrente bezogen oder beantragt wurde. Bei einer Teilrente gilt dies nach DRV-Angaben jedenfalls dann, wenn sie mindestens zwei Drittel der Vollrente beträgt. In solchen Fällen verweist die DRV regelmäßig darauf, dass eine notwendige medizinische Rehabilitation über die gesetzliche Krankenkasse beantragt werden kann.

Entscheidend ist dabei nicht nur, ob die Reha schon genehmigt wurde. Entscheidend ist auch, ob nach der Bewilligung ein neuer Umstand eintritt, der den Anspruch verändert. Wird nach dem positiven Reha-Bescheid eine Altersrente beantragt, kann die DRV prüfen, ob die Bewilligung weiterhin Bestand haben darf. Kommt sie zu dem Ergebnis, dass ein Ausschlussgrund vorliegt, kann sie die Reha vor Beginn oder auch während des laufenden Verwaltungsprozesses stoppen.

Das ist für Betroffene oft überraschend. Viele gehen davon aus, dass ein Bewilligungsbescheid eine Art Garantie ist. Sozialrechtlich ist das aber nur eingeschränkt richtig. Ein begünstigender Bescheid kann unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben oder zurückgenommen werden.

Bewilligt ist nicht immer endgültig

Ein Reha-Bescheid ist ein Verwaltungsakt. Er regelt verbindlich, dass die versicherte Person eine bestimmte Leistung erhalten soll. Wird später bekannt, dass die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, muss die Behörde den Fall neu bewerten.

Dabei sind zwei Konstellationen zu unterscheiden. War der Reha-Bescheid schon bei seinem Erlass rechtswidrig, etwa weil die Altersrente bereits beantragt war und dies nicht berücksichtigt wurde, kommt eine Rücknahme nach den Regeln für rechtswidrige begünstigende Verwaltungsakte in Betracht. Ändern sich die Verhältnisse erst nach der Bewilligung, etwa durch einen späteren Rentenantrag, geht es eher um eine Aufhebung wegen nachträglicher Änderung.

Für Betroffene macht dieser Unterschied viel aus. Bei einer Rücknahme spielen Vertrauensschutz, richtige Angaben und der Zeitpunkt der Behördenkenntnis eine wichtige Prüfung. Bei einer späteren Änderung steht stärker die Frage im Vordergrund, ob der ursprüngliche Anspruch für die Zukunft weggefallen ist.

Wann die DRV die Reha stoppen darf

Die DRV kann eine bewilligte Reha nicht beliebig stoppen. Sie braucht einen nachvollziehbaren rechtlichen Grund und muss den Sachverhalt prüfen. Ein solcher Grund kann vorliegen, wenn nach der Bewilligung eine Altersrente beantragt oder bewilligt wird, die nach den Ausschlussregeln der Rentenversicherung eine Reha-Leistung verhindert.

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Das betrifft vor allem Fälle, in denen die Reha noch nicht begonnen hat. Dann kann die DRV den Bewilligungsbescheid für die Zukunft aufheben und die Klinikaufnahme absagen. Ist die Reha bereits gestartet, wird der Einzelfall schwieriger, weil medizinische, organisatorische und verwaltungsrechtliche Gesichtspunkte zusammenkommen. Dennoch kann auch dann geprüft werden, ob die DRV weiterhin zuständig ist oder ob ein anderer Träger eintreten muss.

Nicht jede Rente führt automatisch zum gleichen Ergebnis. Eine Erwerbsminderungsrente ist anders zu bewerten als eine Altersrente. Auch onkologische Reha-Leistungen können nach DRV-Angaben eine Ausnahme bilden, weil sie unter bestimmten Voraussetzungen auch Rentnerinnen und Rentnern offenstehen. Gerade deshalb sollte ein Stopp-Bescheid nie ungeprüft hingenommen werden.

Warum der Rentenantrag schon genügt

Viele Betroffene wundern sich, dass nicht erst der tatsächliche Rentenbezug problematisch sein kann. Die DRV nennt jedoch ausdrücklich auch den Fall, dass eine Altersrente beantragt wurde. Das hat praktische Gründe: Mit dem Antrag wird gegenüber dem Rentenversicherungsträger deutlich, dass der Übergang in die Altersrente angestrebt wird.

Für die Rentenversicherung stellt sich dann die Frage, ob eine Reha zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit noch aus ihrem Leistungssystem finanziert werden darf. Wer ohnehin aus dem Erwerbsleben ausscheiden will, passt aus Sicht der DRV häufig nicht mehr in den Zweck der medizinischen Reha nach dem Rentenversicherungsrecht. Das kann auch dann gelten, wenn gesundheitlich weiterhin ein Reha-Bedarf besteht.

Der Bedarf verschwindet also nicht. Es ändert sich aber der mögliche Kostenträger. Statt der DRV kann dann die Krankenkasse zuständig sein, wenn die medizinischen Voraussetzungen einer Rehabilitation erfüllt sind.

Was Betroffene nach einem Stopp-Bescheid prüfen sollten

Wer einen Bescheid erhält, mit dem eine bewilligte Reha aufgehoben, zurückgenommen oder abgesagt wird, sollte zuerst auf die Begründung achten. Dort muss stehen, auf welche Tatsachen und Rechtsgrundlagen sich die DRV stützt. Wichtig ist auch, ob die DRV von einem Rentenantrag, einem Rentenbeginn oder einer bestimmten Rentenhöhe ausgeht.

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Betroffene sollten außerdem prüfen, ob es wirklich um eine Altersrente geht. Bei einer Teilrente kann die Höhe wichtig sein. Ebenso sollte kontrolliert werden, ob eine Ausnahme in Betracht kommt, etwa bei einer onkologischen Reha. Auch der Zeitpunkt ist wichtig: Wurde die Altersrente vor oder nach der Reha-Bewilligung beantragt?

Vor einer belastenden Entscheidung ist regelmäßig eine Anhörung vorgesehen. Betroffene sollen sich zu den entscheidenden Tatsachen äußern können. Fehlt eine Anhörung, macht das den Bescheid nicht in jedem Fall endgültig unwirksam, kann aber im Verfahren Bedeutung haben.

Tabelle: Typische Fälle und mögliche Folgen

Situation Mögliche Folge Reha bewilligt, danach wird Altersrente beantragt Die DRV kann prüfen, ob ein Ausschlussgrund eingetreten ist und die Reha für die Zukunft aufheben. Altersrente war schon vor der Reha-Bewilligung beantragt Die DRV kann prüfen, ob der Bewilligungsbescheid von Anfang an rechtswidrig war und zurückgenommen werden darf. Altersrente wird bereits bezogen Eine medizinische Reha über die DRV ist in der Regel ausgeschlossen; zuständig kann die Krankenkasse sein. Teilrente beträgt mindestens zwei Drittel der Vollrente Nach DRV-Angaben kann auch dies einen Ausschlussgrund für eine Reha durch die Rentenversicherung darstellen. Onkologische Reha bei Rentnerinnen und Rentnern Hier kann eine Ausnahme bestehen, sodass die Rentenversicherung trotz Altersrente in Betracht kommt.

Widerspruch kann sich lohnen

Gegen einen Aufhebungs- oder Rücknahmebescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Wer in Deutschland lebt, hat dafür nach Angaben der DRV in der Regel einen Monat Zeit. Maßgeblich ist die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid.

Ein Widerspruch sollte nicht nur aus einem Satz bestehen, kann aber zunächst fristwahrend eingereicht werden. Danach kann die Begründung ergänzt werden. Sinnvoll ist es, die Rentenhöhe, den Zeitpunkt des Rentenantrags, die Art der Reha und mögliche Ausnahmen genau darzustellen.

Auch ärztliche Unterlagen können wichtig sein. Sie ersetzen zwar nicht die Zuständigkeitsprüfung, zeigen aber, dass ein Reha-Bedarf besteht. Falls die DRV nicht zuständig ist, sollte parallel geklärt werden, ob die Krankenkasse den Antrag übernehmen oder neu prüfen muss.

Wenn die Krankenkasse zuständig wird

Ein Stopp durch die DRV bedeutet nicht automatisch, dass die betroffene Person ohne Reha bleiben muss. Die gesetzliche Krankenversicherung kann medizinische Rehabilitation leisten, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu behandeln, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder eine Verschlechterung abzuwenden. Für Rentnerinnen und Rentner ist dieser Weg häufig der naheliegende.

Problematisch ist in der Praxis der Zeitverlust. Eine bereits geplante Maßnahme kann platzen, während ein neuer Antrag bei der Krankenkasse erst geprüft werden muss. Deshalb ist es wichtig, schnell zu reagieren und den Schriftverkehr sorgfältig aufzubewahren. Die Krankenkasse sollte über die DRV-Entscheidung und die medizinische Dringlichkeit informiert werden.

Praxisbeispiel: Reha-Bescheid im März, Rentenantrag im April

Ein 64-jähriger Versicherter erhält im März eine Bewilligung für eine orthopädische Reha, die im Juni beginnen soll. Im April beantragt er eine Altersrente, weil er wegen seiner gesundheitlichen Probleme nicht mehr in seinen Beruf zurückkehren möchte. Kurz darauf teilt die DRV mit, dass die bewilligte Reha nicht mehr durchgeführt werde.

In diesem Fall prüft die DRV, ob durch den Rentenantrag ein Ausschlussgrund entstanden ist. Der Versicherte sollte kontrollieren, ob es sich tatsächlich um eine Altersrente handelt, ab wann die Rente beginnen soll und ob die Rechtsbehelfsbelehrung korrekt ist. Er kann Widerspruch einlegen und zugleich bei seiner Krankenkasse die medizinische Reha beantragen. So geht keine Zeit verloren, falls die DRV bei ihrer Entscheidung bleibt.

Fünf Fragen und Antworten zum Thema

Kann die DRV eine bereits bewilligte Reha wieder stoppen?

Ja, das ist möglich, wenn nach der Bewilligung ein Ausschlussgrund entsteht oder bekannt wird. Das kann etwa der Fall sein, wenn die betroffene Person eine Altersrente beantragt oder bereits bezieht. Die DRV prüft dann, ob sie weiterhin der richtige Kostenträger für die Reha ist.

Warum kann eine Altersrente die Reha über die DRV verhindern?

Die medizinische Reha der Deutschen Rentenversicherung soll vor allem die Erwerbsfähigkeit erhalten oder wiederherstellen. Wer Altersrente bezieht oder beantragt hat, steht aus Sicht der DRV häufig nicht mehr im Erwerbsleben oder plant den Ausstieg daraus. Deshalb kann die Zuständigkeit der Rentenversicherung entfallen.

Reicht schon der Antrag auf Altersrente aus?

Ja, in vielen Fällen kann bereits der Antrag auf Altersrente problematisch sein. Es muss also nicht erst zur tatsächlichen Auszahlung der Rente kommen. Entscheidend ist, ob durch den Rentenantrag ein Ausschlussgrund für die Reha-Leistung der DRV vorliegt.

Ist eine Reha dann komplett ausgeschlossen?

Nein, nicht unbedingt. Wenn die DRV nicht zuständig ist, kann eine medizinische Rehabilitation über die gesetzliche Krankenkasse in Betracht kommen. Der gesundheitliche Bedarf bleibt bestehen, nur der zuständige Leistungsträger kann sich ändern.

Was sollten Betroffene tun, wenn die Reha gestoppt wird?

Betroffene sollten den Bescheid genau prüfen und auf die Widerspruchsfrist achten. Wichtig sind der Zeitpunkt des Rentenantrags, die Art der Rente und die Begründung der DRV. Parallel sollte geprüft werden, ob ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden kann.

Fazit

Eine bewilligte Reha durch die Deutsche Rentenversicherung kann scheitern, wenn nachträglich eine Altersrente beantragt oder bezogen wird. Die DRV finanziert medizinische Reha in erster Linie mit Blick auf die Erwerbsfähigkeit. Wer in die Altersrente wechselt, kann deshalb aus dem Zuständigkeitsbereich der Rentenversicherung herausfallen.

Trotzdem lohnt sich eine genaue Prüfung. Nicht jeder Fall ist gleich, Ausnahmen sind möglich und Verfahrensfehler können Bedeutung haben. Wer einen Stopp-Bescheid erhält, sollte Fristen beachten, Widerspruch prüfen und parallel die Krankenkasse einschalten. Entscheidend ist, dass der medizinische Reha-Bedarf nicht im Zuständigkeitsstreit untergeht.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Voraussetzungen und Ausschlussgründe für medizinische Rehabilitation.