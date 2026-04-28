Pflegegrad 4: Sozialamt muss ungedeckte Betreuungskosten zahlen 

Wenn Bewohnerinnen einer anbieterverantworteten Demenz-Wohngemeinschaft ihre Betreuungskosten nicht mehr begleichen können und später sterben, bleiben Anbieter oft auf offenen Rechnungen sitzen.

Das Landessozialgericht NRW hat nun entschieden, dass der Sozialhilfeträger die ungedeckten Kosten für Betreuungsleistungen übernehmen muss, wenn die Voraussetzungen der Hilfe zur Pflege vorlagen und der Anspruch nach dem Tod auf den Leistungserbringer übergeht. (L 9 SO 16/22)

Was das LSG NRW entschieden hat: Zahlungspflicht für ungedeckte Betreuungskosten

Das LSG NRW änderte die erstinstanzliche Entscheidung und verurteilte den Sozialhilfeträger, der Klägerin die ungedeckten Kosten für Betreuungsleistungen zu zahlen, die sie von September 2019 bis Juli 2020 für eine inzwischen verstorbene Bewohnerin erbracht hatte.

Die ablehnenden Bescheide des Sozialamts wurden aufgehoben. Zusätzlich muss die Behörde zwei Drittel der außergerichtlichen Kosten der Klägerin in beiden Instanzen tragen.

Der konkrete Fall: Demenz-WG, Pflegegrad 4 und offene Rechnungen

Die verstorbene Bewohnerin lebte ab März 2019 in einer anbieterverantworteten Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Seit Oktober 2018 lagen die Voraussetzungen für Pflegegrad 4 vor, mit erheblichen kognitiven Einschränkungen wie Wahnvorstellungen und Halluzinationen.

Pflege und Betreuung waren organisatorisch getrennt: Ein Pflegedienst übernahm die Pflege, die Klägerin erbrachte die Betreuungsleistungen rund um die Uhr.

Die Betreuungsvergütung beruhte auf einer Vergütungsvereinbarung mit dem Sozialhilfeträger. Nach Anrechnung von Wohngruppenzuschlag und Entlastungsbetrag verblieb ein monatlich ungedeckter Betrag von 1.647 Euro im Jahr 2019 und 1.740 Euro im Jahr 2020. Die Bewohnerin leitete aber nur den Wohngruppenzuschlag und den Entlastungsbetrag weiter, die eigentlichen Betreuungspauschalen zahlte sie nicht. Am Ende standen rund 20.508 Euro offen.

Nach dem Tod schlugen die Erben aus, das Land NRW wurde Fiskuserbe. Die Klägerin verlangte die offenen Betreuungskosten vom Sozialamt, das ablehnte mit der Begründung, § 19 Abs. 6 SGB XII gelte nicht bei ambulanten Leistungen. Das LSG NRW sah das anders.

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Warum das Gericht § 19 Abs. 6 SGB XII hier anwendet: Wohngemeinschaft gilt als Einrichtung

Zentral war die Frage, ob die anbieterverantwortete Wohngemeinschaft als „Einrichtung“ im Sinne des § 19 Abs. 6 SGB XII zählt. Nur dann kann der Anspruch nach dem Tod auf den Leistungserbringer übergehen.

Das LSG NRW bejaht das. Entscheidend war, dass Mietvertrag und Betreuungsvertrag miteinander verknüpft waren und nur gemeinsam wirksam wurden. Damit war die Betreuung faktisch vorgegeben und nicht frei auswählbar. Zudem wurden alle Bewohner aufgrund eines verbindlichen Beschlusses der Mieterversammlung durch denselben Pflegedienst gepflegt, der organisatorisch mit der Klägerin unter einheitlicher Leitung verbunden war.

Im Ergebnis kamen Pflege, Betreuung, hauswirtschaftliche Leistungen und Wohnraum wie aus einer Hand, auch wenn formal verschiedene juristische Personen beteiligt waren.

Für § 19 Abs. 6 SGB XII komme es nicht darauf an, ob ein Träger die „Gesamtverantwortung“ für die tägliche Lebensführung übernimmt. Maßgeblich sei der funktionale Zusammenhang und die Zuordnung der Wohnform zur Organisationssphäre der Leistungserbringung. Das Gericht stützt sich dabei auch auf die Entstehungsgeschichte der Norm, die gerade verhindern soll, dass Leistungserbringer nach einem Tod trotz berechtigter Erwartung leer ausgehen.

Anspruchsgrundlage: Hilfe zur Pflege und pflegerische Betreuungsmaßnahmen

Das Gericht ging davon aus, dass die Bewohnerin dem Grunde nach Anspruch auf Hilfe zur Pflege hatte, konkret auf pflegerische Betreuungsmaßnahmen nach § 64b SGB XII. Bei Pflegegrad 4 und den beschriebenen schweren kognitiven Einschränkungen war eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung erforderlich. Eine ausreichende Versorgung durch Angehörige kam nicht in Betracht.

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Wichtig war auch, dass zwischen Klägerin und Sozialhilfeträger Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarungen bestanden. Damit war die Leistungserbringung grundsätzlich sozialhilferechtlich abgesichert.

Vermögen und Einkommen: Warum trotz Kontoguthaben Hilfebedürftigkeit vorliegen kann

Das Sozialamt argumentierte, die Bewohnerin sei wegen vorhandenen Vermögens nicht hilfebedürftig gewesen. Das Gericht hat dagegen sehr genau geprüft, was tatsächlich als einzusetzendes Einkommen und Vermögen zählt.

Dabei stellte das LSG NRW klar, dass ein Anspruch auch dann bestehen kann, wenn Kontoguthaben über dem Vermögensfreibetrag liegt, aber trotzdem nicht bedarfsdeckend ist. Außerdem wurde berücksichtigt, dass Guthaben aus einer angemessenen Bestattungsvorsorge nicht verwertet werden muss, weil dies eine Härte bedeuten kann. Der Bestattungsvorsorgevertrag und die Sterbegeldversicherung wurden deshalb nicht als einzusetzendes Vermögen gewertet.

Bei den Kontoständen stellte das Gericht zudem auf den jeweiligen Zeitpunkt der Fälligkeit der Rechnungen ab und zog nach der modifizierten Zuflusstheorie bestimmte Zuflüsse wieder ab, um keine Doppelberücksichtigung als Einkommen und Vermögen zu erzeugen. Zahlungen der Beihilfe und privaten Pflegeversicherung wurden im Ergebnis ebenfalls nicht wie „frei verfügbares Vermögen“ behandelt, wenn sie erkennbar der Deckung des Pflegebedarfs dienten und nur zeitverzögert weitergeleitet wurden.

Was bedeutet das Urteil für Betroffene und Leistungserbringer

Für Betreiber und Betreuungskräfte in anbieterverantworteten Demenz-WGs ist die Entscheidung ein starkes Signal. Wenn Bewohner versterben und offene Beträge bleiben, kann der Anspruch auf Hilfe zur Pflege unter Umständen nach § 19 Abs. 6 SGB XII auf den Leistungserbringer übergehen, selbst wenn die Wohnform rechtlich als „ambulant“ eingeordnet wird.

Für Angehörige und Bewohner zeigt das Urteil, dass Sozialhilfeträger Betreuungskosten nicht pauschal mit dem Hinweis ablehnen können, es handele sich um ambulante Leistungen. Entscheidend ist die konkrete Struktur der Wohngemeinschaft, die Vertragsbindung und ob die Hilfe zur Pflege dem Grunde und der Höhe nach tatsächlich erforderlich war. (L 9 SO 16/22)

FAQ: Betreuungskosten, Demenz-WG und Sozialhilfe

Wer kann nach dem Tod der Bewohnerin offene Betreuungskosten vom Sozialamt verlangen?

Derjenige, der die Leistung erbracht hat, kann nach § 19 Abs. 6 SGB XII Anspruchsinhaber werden, wenn es sich um Leistungen für eine „Einrichtung“ handelt und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. (L 9 SO 16/22)

Gilt § 19 Abs. 6 SGB XII auch bei ambulanten Leistungen?

Nicht automatisch. Das LSG NRW hat hier aber entschieden, dass eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft als Einrichtung gelten kann, sodass der Anspruch übergeht. (L 9 SO 16/22)

Warum spielte die Verknüpfung von Miet- und Betreuungsvertrag eine so große Rolle?

Weil dadurch Betreuung und Wohnen organisatorisch so gebunden waren, dass die Leistungen faktisch wie in einer Einrichtung „aus einer Hand“ erbracht wurden. Das war für die Einordnung als Einrichtung entscheidend. (L 9 SO 16/22)

Muss vorhandenes Kontoguthaben immer zuerst aufgebraucht werden, bevor Sozialhilfe greift?

Nicht zwingend. Entscheidend ist, ob das verwertbare Vermögen tatsächlich bedarfsdeckend ist und ob Schutzvorschriften greifen, etwa bei angemessener Bestattungsvorsorge. Das Gericht hat hier sehr differenziert geprüft. (L 9 SO 16/22)

Fazit: Wichtiger Rückenwind für Betreuung in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften

Das LSG NRW stärkt Leistungserbringer, die in anbieterverantworteten Demenz-WGs Betreuung rund um die Uhr leisten. Wenn die Bewohnerin die Kosten nicht tragen kann und verstirbt, kann der Sozialhilfeträger zur Zahlung verpflichtet sein.

Entscheidend sind die konkrete Ausgestaltung der Wohngemeinschaft, die vertragliche Bindung von Wohnen und Betreuung und die wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit im Zeitraum der Leistungserbringung.