Bürgergeld vs. Grundsicherungsgeld: Die 5 wichtigsten Unterschiede ab 2026

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Mit der Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende endet das Bürgergeld in seiner bisherigen Form. Der Bundestag hat die Umgestaltung Anfang März 2026 beschlossen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales treten die neuen Regeln nahezu vollständig zum 1. Juli 2026 in Kraft.

Schon das ist für die Einordnung wichtig: Wer nach den „Unterschieden ab 2026“ fragt, muss zwischen dem Kalenderjahr 2026 und dem tatsächlichen Start der Reform unterscheiden. Im Alltag wird die neue Ordnung also vor allem ab Juli spürbar.

Auffällig ist zudem, dass die Reform nicht in erster Linie an der Höhe des monatlichen Regelbedarfs bei neuen Grundsicherungsgeld ansetzt. Für Alleinstehende bleibt der Regelbedarf 2026 bei 563 Euro, weil der gesetzliche Besitzschutz greift. Die rechtliche Neuausrichtung betrifft vor allem Vermittlung, Mitwirkung, Sanktionen, Vermögensprüfung und Wohnkosten.

Tabelle: Die 5 wichtigsten Unterschiede ab 2026

Bereich Unterschied zwischen Bürgergeld und neuer Grundsicherung ab 2026 Vermittlung Die Integration in Erwerbsarbeit wird ausdrücklich stärker priorisiert. Der Vermittlungsvorrang steht künftig in einem eigenen Paragraphen, während beim Bürgergeld die nachhaltige Integration mit größerem politischen Gewicht formuliert war. Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Der Kooperationsplan bleibt bestehen, wird aber enger mit verbindlichen Mitwirkungsanforderungen verknüpft. Das erste Gespräch soll grundsätzlich persönlich im Jobcenter stattfinden, und das Schlichtungsverfahren entfällt. Sanktionen Pflichtverletzungen führen künftig direkt zu 30 Prozent Kürzung für drei Monate. Bei wiederholten Meldeversäumnissen und konkreter Arbeitsverweigerung sind ebenfalls deutlich härtere Folgen möglich als bisher. Vermögen Die Karenzzeit für Vermögen wird abgeschafft. Statt hoher anfänglicher Schonräume gelten von Beginn an niedrigere, altersabhängig gestaffelte Freibeträge. Wohnkosten Die Karenzzeit bei den Unterkunftskosten bleibt zwar formal erhalten, aber hohe Mieten werden schon vom ersten Tag an gedeckelt. Übernommen wird in der Übergangszeit höchstens das 1,5-Fache der örtlichen Angemessenheitsgrenze.

Aus dem Bürgergeld wird nicht nur ein neuer Name

Die künftige Grundsicherung trägt in den Materialien des Bundes ausdrücklich den Charakter einer stärker arbeitsmarktbezogenen Leistung. Das zeigt sich schon daran, dass das SGB II nicht mehr als System des „Bürgergeldes“, sondern wieder als Grundsicherung für Arbeitsuchende gefasst wird.

Gleichzeitig wird das „Grundsicherungsgeld“ als Leistungsbegriff verwendet. Hinter dieser sprachlichen Änderung steht eine politische Neuakzentuierung: Die Integration in Erwerbsarbeit wird deutlicher als vorrangiger Auftrag beschrieben.

Der Vermittlungsvorrang wird dafür in einem eigenen Paragraphen verankert. Das Bundesarbeitsministerium betont, dass Arbeit schneller in den Mittelpunkt rücken soll, ohne Weiterbildung grundsätzlich abzuwerten.

Gerade bei Menschen unter 30 Jahren soll aber noch stärker darauf geschaut werden, wie der Übergang in Arbeit oder Ausbildung beschleunigt werden kann.

Damit verschiebt sich die Logik: Das Bürgergeld war mit mehr Vertrauensvorschuss und stärkerer Betonung langfristiger Stabilisierung gestartet, die neue Grundsicherung rückt die unmittelbare Eingliederung wieder sichtbarer nach vorn.

Erster Unterschied: Vermittlung in Arbeit mit mehr Druck

Der erste große Unterschied liegt also im Leitbild der Leistung. Beim Bürgergeld stand die Idee im Vordergrund, Menschen nicht vorschnell in kurzfristige Beschäftigung zu drängen, wenn Qualifizierung oder Weiterbildung langfristig bessere Chancen eröffnen.

In der neuen Grundsicherung wird die Arbeitsaufnahme wieder deutlicher als vorrangiges Ziel formuliert. Das bedeutet nicht, dass Weiterbildung verschwindet. Sie bleibt möglich, wenn sie für eine nachhaltige Integration erfolgversprechender ist. Aber die gesetzliche Formulierung wird klarer zugunsten einer schnelleren Vermittlung ausgerichtet.

Zweiter Unterschied: Der Kooperationsplan bleibt, wird aber verbindlicher flankiert

Ein weiterer markanter Punkt betrifft die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und Leistungsbeziehenden. Der beim Bürgergeld eingeführte Kooperationsplan bleibt zwar bestehen.

Er bleibt auch grundsätzlich rechtlich unverbindlich. Neu ist aber, dass die Mitwirkung spürbar straffer organisiert wird. Das erste Beratungsgespräch soll künftig persönlich vor Ort im Jobcenter stattfinden. Außerdem können Jobcenter nach versäumten Schritten oder Terminen schneller verbindliche Anforderungen formulieren.

Das ist ein wichtiger Unterschied zum ursprünglichen Bürgergeld-Modell. Dort sollte der Kooperationsplan bewusst in verständlicher Sprache als gemeinsamer Fahrplan dienen, nicht als juristisch aufgeladene Eingliederungsvereinbarung.

Nun bleibt dieser kooperative Rahmen formal erhalten, wird aber mit mehr rechtlicher Verbindlichkeit unterlegt. Besonders aufschlussreich ist, dass auch das Schlichtungsverfahren entfällt, damit Jobcenter schneller handeln können. Das verändert den Ton des Systems: Weg vom stark dialogorientierten Ansatz, hin zu einer enger getakteten Mitwirkungspflicht.

Dritter Unterschied: Sanktionen bei Pflichtverletzungen und Terminen werden deutlich verschärft

Am sichtbarsten wird die Reform bei den Leistungsminderungen. Bei Pflichtverletzungen, etwa wenn Eigenbemühungen fehlen oder eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme ohne wichtigen Grund abgelehnt wird, gilt künftig direkt eine Minderung von 30 Prozent für drei Monate.

Beim Bürgergeld war das bisher gestaffelt: 10 Prozent nach der ersten Pflichtverletzung, 20 Prozent nach der zweiten und 30 Prozent nach der dritten, jeweils mit gestufter Dauer. Diese Staffel entfällt.

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Auch bei Meldeversäumnissen verschärft sich die Lage erheblich. Beim Bürgergeld führte ein versäumter Termin bislang zu einer Kürzung von 10 Prozent für einen Monat. Künftig bleibt der erste versäumte Termin noch ohne Minderung, ab dem zweiten Meldeversäumnis greift aber eine Kürzung von 30 Prozent für einen Monat. Hinzu kommt eine neue Eskalationslogik für Personen, die sich Einladungen wiederholt entziehen.

Wer drei Mal nacheinander nicht zu Terminen erscheint, kann als nicht erreichbar gelten. Dann entfällt im letzten Schritt sogar der Anspruch auf Grundsicherungsgeld komplett; zunächst wird allerdings aus Verhältnismäßigkeitsgründen vor allem der Regelbedarf gestoppt, während Unterkunftskosten noch weitergezahlt werden.

Noch schärfer ist die Neuregelung bei unmittelbarer Arbeitsverweigerung. Künftig kann bereits die erstmalige grundlose Ablehnung eines konkret angebotenen und zumutbaren Arbeitsplatzes zum Entzug des gesamten Regelbedarfs führen, sofern die Arbeitsaufnahme tatsächlich unmittelbar möglich wäre.

Bislang war dafür eine Vorpflichtverletzung oder eine vorherige grundlose Kündigung erforderlich. Gerade hier zeigt sich, wie stark die neue Grundsicherung das Verhältnis von Leistung und Mitwirkung neu austariert.

Vierter Unterschied: Die Vermögensprüfung wird früher scharf, die Freibeträge werden neu gestaffelt

Beim Bürgergeld gab es für Vermögen eine Karenzzeit. Im ersten Jahr wurde Vermögen nur berücksichtigt, wenn es erheblich war. Die Schwelle lag bei 40.000 Euro für die erste Person und bei 15.000 Euro für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft. Danach galten 15.000 Euro pro Person. Diese Regel war Ausdruck des politischen Versprechens, Menschen beim Übergang in die Leistung nicht sofort zu einem weitreichenden Vermögensverzehr zu zwingen.

Mit der neuen Grundsicherung wird diese Karenzzeit für Vermögen abgeschafft. Stattdessen erfolgt die Prüfung von Anfang an, und die Freibeträge werden nach Alter gestaffelt.

Nach den Angaben des BMAS gelten 5.000 Euro bis 30 Jahre, 10.000 Euro bis 40 Jahre, 12.500 Euro bis 50 Jahre und 20.000 Euro über 50 Jahre. Das ist ein erheblicher Systemwechsel.

Während das Bürgergeld anfangs höhere Schonräume eröffnete, kehrt die Reform zu einer früheren und strengeren Vermögensprüfung zurück. Für Haushalte mit Rücklagen kann das den Zugang zur Leistung spürbar erschweren oder verzögern. Damit droht später auch mehr Altersarmut.

Fünfter Unterschied: Bei der Miete bleibt die Karenzzeit formal bestehen, faktisch wird sie begrenzt

Auch bei den Wohnkosten wird die bisherige Bürgergeld-Logik zurückgebaut. Unter dem Bürgergeld wurden während der einjährigen Karenzzeit die tatsächlichen Unterkunftskosten grundsätzlich in voller Höhe übernommen. Damit sollte vermieden werden, dass Menschen unmittelbar nach Eintritt in den Leistungsbezug ihr gewohntes Wohnumfeld aufgeben müssen.

Künftig bleibt die Karenzzeit zwar bestehen, aber sie wird mit einem Deckel versehen. Schon ab dem ersten Tag wird geprüft, ob die Wohnkosten unverhältnismäßig hoch sind. In der Karenzzeit werden sie dann nur noch bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze übernommen.

Liegt die kommunale Angemessenheitsgrenze etwa bei 600 Euro, werden in der Übergangszeit höchstens 900 Euro anerkannt. Alles darüber müsste aus eigenen Mitteln getragen werden.

Zusätzlich wird die Mietpreisbremse ausdrücklich einbezogen. Wer in einem Gebiet mit örtlicher Mietpreisbremse wohnt und mehr zahlt, muss einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse gegenüber dem Vermieter rügen. Damit wird aus der bisherigen Schonfrist eine deutlich begrenztere Übergangsphase.

Einordnung: Die Reform ist eine Rückverschiebung von Vertrauen zu Druck und Sanktionen

In der Gesamtschau markiert die Reform einen klaren Richtungswechsel. Das Bürgergeld war als Abkehr von der symbolischen und praktischen Härte früherer Hartz-IV-Mechanismen eingeführt worden.

Die neue Grundsicherung nimmt nun mehrere dieser Entlastungen ganz oder teilweise zurück. Das betrifft den Umgang mit Vermögen, die Behandlung hoher Wohnkosten und vor allem die Sanktionsregeln. Gleichzeitig versucht die Bundesregierung, die Reform nicht als reine Verschärfung, sondern als Verbindung aus verlässlicher Unterstützung und konsequenterer Vermittlung darzustellen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, „Grundsicherung / Bürgergeld“ mit Hinweis auf die Ablösung des Bürgergeldes und das weitgehende Inkrafttreten zum 1. Juli 2026. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, „FAQ – Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“, insbesondere zu Vermittlungsvorrang, Kooperationsplan, Leistungsminderungen, Vermögensregeln, Wohnkosten und Schutzregelungen. Deutscher Bundestag, Meldung zur Beschlussfassung vom 5. März 2026 über die Umgestaltung des Bürgergelds zur neuen Grundsicherung. Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf Drucksache 21/3541 mit der Umbenennung des SGB II und den gesetzlichen Änderungen.