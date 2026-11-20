Wer bei einer Sparkasse ein Girokonto oder Depot eröffnen will, soll sich künftig mit der staatlichen App „d-you“ ausweisen können. Der Bund plant den Start für den 2. Januar 2027, und die Sparkassen-Finanzgruppe will von Beginn an dabei sein.

Der praktische Vorteil zeigt sich beim Onlineantrag: Wer den digitalen Ausweis bereits eingerichtet hat, kann sich bei einem teilnehmenden Angebot den Videoanruf zur Identitätsprüfung sparen. Wer sein bestehendes Konto einfach weiter nutzt, muss für den Starttermin nichts vorbereiten.

Was die Sparkassen für Januar angekündigt haben

„d-you“ ist die deutsche Version der europäischen digitalen Brieftasche, kurz EUDI-Wallet. Laut Bundesdigitalministerium ist die Nutzung freiwillig und kostenlos, zum Start sollen rund 40 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung eigene Anwendungen anbieten.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) kündigt zehn Anwendungen zum Start an. Der Verband nennt als Beispiele die Eröffnung von Konten und Depots sowie den Identitätsnachweis für Spar-, Wertpapier- und Firmenkundenangebote.

Aus der Ankündigung geht nicht hervor, welche örtliche Sparkasse welche Produkte vom ersten Tag an unterstützt. Für Kunden zählt deshalb, ob „d-you“ im konkreten Antrag als Möglichkeit zur Identitätsprüfung angeboten wird.

Was Kunden für den digitalen Ausweis brauchen

Für die Einrichtung braucht man laut offizieller Projekt-FAQ ein Android-Smartphone oder iPhone mit NFC sowie einen Personalausweis oder elektronischen Aufenthaltstitel mit aktivierter Online-Ausweisfunktion. Hinzu kommt die sechsstellige PIN des Online-Ausweises.

Bei der Einrichtung gibt man diese PIN ein und hält die Ausweiskarte an das Smartphone, damit die App die erforderlichen Daten auslesen kann. Anschließend legt man eine eigene sechsstellige PIN für den digitalen Personalausweis in der Wallet fest.

Was bei der Kontoeröffnung mit den Daten passiert

Die Identitätsprüfung bleibt Teil der Kontoeröffnung, denn Banken müssen ihre Vertragspartner grundsätzlich nach dem Geldwäschegesetz identifizieren. „d-you“ soll dafür einen weiteren Weg bieten.

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Nach dem vom Bund beschriebenen Verfahren zeigt die App an, wer die Daten anfragt und welche Angaben übermittelt werden sollen. Erst wenn der Nutzer ausdrücklich zustimmt, gibt die Wallet die angeforderten und bestätigten Daten verschlüsselt weiter.

Was zum Start vorgesehen ist und was später folgen soll

Anwendung Stand der Ankündigung Konto oder Depot eröffnen Digitaler Identitätsnachweis bei unterstützten Angeboten zum Start vorgesehen. In der Filiale mit „d-you“ ausweisen Für später vorgesehen. Der Sparkassenverband nennt dafür keinen Termin. Im Onlinebanking anmelden oder Zahlungen freigeben Als spätere Einsatzmöglichkeiten angekündigt. Ein konkretes Startdatum nennt der Verband nicht.

Kontoeröffnung ohne App bleibt möglich

Die Sparkasse beschreibt auf ihrem Portal die Kontoeröffnung per Video-Ident und in der Filiale. Bei Schwierigkeiten, ein Girokonto zu bekommen, erklärt Gegen-Hartz, wann ein Basiskonto infrage kommt und was bei einer Ablehnung zu tun ist.

Die kostenlose Wallet sagt nichts über die Kosten des Kontos aus. Wer ein neues Konto sucht, kann Kontoführung und Kartenpreise prüfen und Giro- oder Basiskonten im kostenlosen Kontenvergleich der BaFin gegenüberstellen.

Praxisbeispiel: Eine Rentnerin eröffnet ein neues Girokonto

Die 69-jährige Monika beantragt im Januar ein neues Girokonto und sieht im Onlineantrag ihrer Sparkasse die Option „d-you“. Sie prüft in der App die angeforderten Angaben, gibt sie frei und erledigt damit den Identitätsnachweis ohne Videoanruf.

Hätte ihre Sparkasse die App für dieses Kontomodell noch nicht eingebunden, könnte Monika einen der angebotenen Wege nutzen, etwa Video-Ident oder einen Besuch in der Filiale.

Häufige Fragen zu „d-you“ bei der Sparkasse

Muss ich „d-you“ ab dem 2. Januar 2027 installieren?

Nein, die staatliche App ist freiwillig. Für Kunden mit einem bestehenden Konto ergibt sich aus dem angekündigten Start kein Handlungsbedarf.

Reicht ein Foto meines Personalausweises auf dem Handy?

Für den digitalen Ausweis in „d-you“ braucht man eine Ausweiskarte mit aktivierter Online-Ausweisfunktion. Der digitale Nachweis wird bei der Einrichtung über den Chip der Karte und die Ausweis-PIN aufgesetzt.

Kann ich mit „d-you“ ab Januar Überweisungen freigeben?

Der Sparkassenverband nennt die Freigabe von Transaktionen als spätere Einsatzmöglichkeit und gibt dafür keinen konkreten Starttermin an. Für Januar steht der Identitätsnachweis bei den angekündigten Bankangeboten im Vordergrund.