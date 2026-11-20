Wer auf der Straße lebt, in einer Notunterkunft schläft oder vorübergehend bei Bekannten unterkommt, kann trotzdem Anspruch auf den vollen Bürgergeld-Regelbedarf haben.

Eine eigene Wohnung oder ein Mietvertrag sind dafür keine Voraussetzung. Auch fehlende Ausgaben für Möbel und Haushaltsgeräte rechtfertigen keine pauschale Kürzung.

Das bestätigt die Bundesagentur für Arbeit ausdrücklich in ihrer Wissensdatenbank zum SGB II. Danach darf das Jobcenter bei wohnungslosen Leistungsberechtigten nicht einfach unterstellen, dass ihr Lebensunterhalt weniger kostet.

Entscheidend sind die gesetzlichen Ansprüche und der maßgebliche Regelbedarf.

Auch Menschen ohne festen Wohnsitz haben Anspruch auf Bürgergeld

Nach § 7 SGB II müssen erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter anderem hilfebedürftig sein und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Eine eigene Wohnung verlangt das Gesetz nicht.

Das ist besonders wichtig für Menschen, die keine Meldeadresse mehr besitzen oder zwischen verschiedenen Schlafplätzen wechseln. Wohnungslosigkeit allein schließt den Leistungsanspruch nicht aus.

Die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein, etwa die Erwerbsfähigkeit und das Fehlen vorrangiger Leistungsausschlüsse.

Jobcenter darf Möbel und Haushaltsgeräte nicht herausrechnen

Der Regelbedarf umfasst nach § 20 SGB II unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie und persönliche Bedürfnisse. Er wird als monatlicher Pauschalbetrag berücksichtigt.

Daraus darf das Jobcenter nicht ableiten, dass wohnungslose Menschen weniger Geld benötigen, weil sie beispielsweise keinen Kühlschrank, keine Waschmaschine oder keine Möbel besitzen.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt ausdrücklich klar, dass das SGB II eine solche pauschale Vermutung eines geringeren Bedarfs nicht zulässt. Die einzelnen Ausgabenpositionen dienen der statistischen Berechnung des Regelbedarfs und sind keine Beträge, die das Jobcenter nach der persönlichen Wohnsituation beliebig streichen darf.

563 Euro Regelbedarf auch ohne eigene Wohnung möglich

Für alleinstehende Erwachsene beträgt der Regelbedarf 2026 monatlich 563 Euro. Dieser Betrag gilt auch für wohnungslose Menschen, sofern sie die Voraussetzungen für die Regelbedarfsstufe 1 erfüllen und keine anrechenbaren Einkünfte oder andere Umstände den Leistungsanspruch mindern.

Eine eigene Wohnung ist dafür nicht erforderlich. Das Jobcenter darf die Leistung auch nicht allein deshalb reduzieren, weil einzelne Ausgaben für den Haushalt entfallen.

Mehr über die Bedeutung des Regelbedarfs und mögliche Abzüge erklärt gegen-hartz.de im Beitrag Nur 413 Euro Bürgergeld übrig: Jobcenter übernehmen weniger Miete.

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Welches Jobcenter ist bei Wohnungslosigkeit zuständig?

Wer keinen festen Wohnsitz besitzt, kann Leistungen nicht allein deshalb verweigert bekommen, weil keine Meldeadresse vorhanden ist. Nach § 36 SGB II richtet sich die örtliche Zuständigkeit zunächst nach dem gewöhnlichen Aufenthalt.

Kann ein solcher Aufenthaltsort nicht festgestellt werden, ist das Jobcenter zuständig, in dessen Bereich sich die leistungsberechtigte Person tatsächlich aufhält.

Die Bundesagentur für Arbeit bestätigt ausdrücklich, dass dabei nicht pauschal zwischen mobilen und ortsfesten wohnungslosen Menschen unterschieden werden darf.

Ohne Meldeadresse muss die Erreichbarkeit geklärt werden

Eine wichtige Voraussetzung bleibt die Erreichbarkeit für das Jobcenter. Menschen ohne festen Wohnsitz müssen deshalb eine Möglichkeit schaffen, auf Mitteilungen und Termine zu reagieren.

Nach den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit kann bei Personen ohne festen Wohnsitz eine persönliche Vorsprache einmal im Leistungsmonat ausreichen, wenn dabei eine geeignete Kontaktmöglichkeit angegeben wird.

Betroffene sollten das Verfahren unmittelbar mit ihrem Jobcenter abstimmen. Denkbar ist beispielsweise eine Postadresse über eine soziale Beratungsstelle. Welche Anforderungen an die Erreichbarkeit bestehen, erläutert auch der gegen-hartz.de-Beitrag Grundsicherung: Jobcenter will wissen, was man isst und wo man gewesen ist.

Was tun, wenn das Jobcenter den Regelbedarf kürzt?

Wer wegen fehlender Wohnung oder angeblich geringerer Haushaltskosten weniger Geld erhält, sollte den Bescheid überprüfen.

Wird der Regelbedarf allein wegen der Wohnungslosigkeit reduziert, können Betroffene innerhalb der gesetzlichen Frist Widerspruch einlegen. Dabei sollten sie auf § 20 SGB II und die entsprechende Klarstellung der Bundesagentur für Arbeit verweisen.

Bei akuter Mittellosigkeit kann außerdem ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht kommen. Wer später eine Wohnung bezieht und keine ausreichende Einrichtung besitzt, sollte zudem einen gesonderten Antrag auf Wohnungserstausstattung nach § 24 Absatz 3 SGB II prüfen.

Häufige Fragen zum Leistungsanspruch ohne Wohnung

Bekomme ich den vollen Regelbedarf, wenn ich obdachlos bin?

Ja, sofern die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind und die entsprechende Regelbedarfsstufe gilt. Allein wegen fehlender Möbel, Haushaltsgeräte oder einer eigenen Wohnung darf das Jobcenter keine pauschalen Beträge abziehen.

Brauche ich einen Mietvertrag für Grundsicherungsleistungen?

Nein. Ein Mietvertrag ist keine Voraussetzung für den Regelbedarf. Tatsächliche Unterkunftskosten können gesondert berücksichtigt werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Kann ich Leistungen ohne Meldeadresse beantragen?

Ja. Eine fehlende Meldeadresse schließt den Antrag nicht aus. Allerdings müssen der tatsächliche Aufenthalt, die Zuständigkeit und eine ausreichende Erreichbarkeit gegenüber dem Jobcenter geklärt werden.

Quellen

§ 7 SGB II – Leistungsberechtigte

§ 20 SGB II – Regelbedarf

§ 36 SGB II – Örtliche Zuständigkeit

§ 24 SGB II – Abweichende Erbringung von Leistungen

Bundesagentur für Arbeit – Wissensdatenbank zu Wohnungslosen und Leistungsansprüchen

Bundesagentur für Arbeit – Fachliche Weisungen zur Erreichbarkeit, Stand Juli 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Regelbedarf 2026