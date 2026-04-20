Wenn die Bank ein Bankkonto verweigert: Das kannst Du jetzt tun

Ohne Girokonto wird der Alltag schnell zu einem Hindernislauf. Miete, Lohn, Sozialleistungen, Überweisungen oder der Abschluss einfacher Verträge setzen in Deutschland in vielen Fällen ein funktionierendes Konto voraus.

Besonders hart trifft das Menschen, die neu in Deutschland sind, keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben oder sich mit Ersatzpapieren ausweisen müssen. Gerade Geflüchtete und Personen mit einer Fiktionsbescheinigung erleben immer wieder, dass ihr gesetzlicher Anspruch auf ein Konto zwar besteht, in der Bankfiliale aber trotzdem nicht umgesetzt wird.

Das Basiskonto ist gesetzlich vorgesehen

Das Basiskonto wurde geschaffen, damit auch Menschen ohne reguläres Girokonto Zugang zu den wichtigsten Bankdienstleistungen erhalten. Es soll Einzahlungen, Auszahlungen, Überweisungen, Lastschriften und die Nutzung einer Zahlungskarte ermöglichen.

Der Anspruch ist nicht von einem hohen Einkommen, einer guten Bonität oder einer positiven Schufa abhängig. Auch Schulden oder finanzielle Schwierigkeiten dürfen für sich genommen kein Grund sein, einen Antrag auf ein Basiskonto zurückzuweisen.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass manche Institute diese Konten nur widerwillig anbieten. Deshalb ist es sinnvoll, bei der Antragstellung ausdrücklich von einem „Basiskonto“ zu sprechen und dafür das offizielle Formular zu verwenden, damit keine Unklarheiten entstehen.

Warum die Kontoeröffnung oft trotzdem scheitert

Zwischen Gesetz und Wirklichkeit liegt häufig ein großer Abstand. Viele Betroffene berichten, dass nicht die grundsätzliche Berechtigung bestritten wird, sondern die Kontoeröffnung an Fragen der Identifizierung hängen bleibt.

Genau an dieser Stelle wird die Fiktionsbescheinigung zum Problem.

Nach dem Zahlungskontengesetz kann ein Anspruch auf ein Basiskonto bestehen, während Banken zugleich unter Verweis auf geldwäscherechtliche Vorgaben erklären, das vorgelegte Dokument reiche für die Identitätsprüfung nicht aus.

Damit entsteht eine Lage, die für Betroffene kaum nachvollziehbar ist. Auf der einen Seite steht ein verbrieftes Recht, auf der anderen Seite ein Verfahren, das in der Filiale an der Auslegung einzelner Nachweise scheitert.

Die Fiktionsbescheinigung bleibt ein Streitpunkt

Seit Jahren sorgt die Fiktionsbescheinigung für Unsicherheit bei der Kontoeröffnung. Während Ankunftsnachweise oder Duldungsbescheide in vielen Fällen akzeptiert werden, kommt es bei der Fiktionsbescheinigung immer wieder zu Ablehnungen oder Verzögerungen.

Für die Betroffenen bedeutet das oft wochenlange Unsicherheit. Wer Sozialleistungen erhält, einen Arbeitgeber hat oder laufende Zahlungen leisten muss, gerät dadurch schnell in praktische und wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Deshalb ist es wichtig, eine Ablehnung nicht einfach hinzunehmen. Wer mit einer Fiktionsbescheinigung abgewiesen wird, sollte sich die Entscheidung der Bank dokumentieren lassen und den Vorgang anschließend prüfen lassen, etwa über die Finanzaufsicht oder eine Verbraucherberatung.

Warum die schriftliche Antragstellung so wichtig ist

Viele Probleme beginnen bereits beim ersten Gespräch am Schalter. Wird der Antrag nur mündlich besprochen, bleibt oft unklar, ob tatsächlich ein Basiskonto beantragt wurde oder ob die Bank lediglich allgemein eine Kontoeröffnung abgelehnt hat.

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Ein schriftlicher Antrag schafft hier eine deutlich bessere Ausgangslage. Er zwingt das Institut dazu, eine formale Entscheidung zu treffen, die später überprüfbar ist.

Ebenso sinnvoll ist es, Datum, Uhrzeit und Namen des Gesprächspartners festzuhalten. Wer eine Begleitperson dabeihat, kann den Ablauf zusätzlich besser dokumentieren, falls es später zu einem Beschwerdeverfahren kommt.

Die Social Card ist nicht automatisch die Lösung

Immer wieder wird die sogenannte Social Card oder Bezahlkarte als einfache Alternative dargestellt. Für viele Betroffene erweist sich dieser Weg jedoch ebenfalls als unsicher, weil auch hier Identitäts- und Prüfpflichten eine Hürde sein können. Gerade dort, wo die Abwicklung über große Zahlungsdienstleister läuft, greifen ähnliche Vorgaben wie bei Banken.

Dadurch kann es vorkommen, dass Menschen mit Fiktionsbescheinigung auch diese Karte nicht ohne Weiteres erhalten.

Die Bezahlkarte ersetzt damit kein reguläres Konto. Sie kann einzelne Zahlungswege eröffnen, löst aber das Grundproblem der gleichberechtigten Teilnahme am wirtschaftlichen Alltag nicht.

Warum klassische Banken oft die bessere Wahl sind

Auf den ersten Blick wirken digitale Anbieter oder besonders unkompliziert beworbene Online-Konten attraktiv. Wer sich in einer rechtlich oder finanziell angespannten Lage befindet, sollte hier dennoch genau hinsehen.

Gerade beim Pfändungsschutz kann der persönliche Kontakt zu einer Filialbank oder Sparkasse im Ernstfall sehr hilfreich sein. Ein Pfändungsschutzkonto lässt sich dort meist verlässlicher klären, weil Ansprechpartner vor Ort vorhanden sind und Unterlagen direkt geprüft werden können.

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Für Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus oder komplizierten Nachweislagen ist diese Nähe oft ein Vorteil. Denn wenn Rückfragen auftauchen oder eine Entscheidung angefochten werden muss, sind persönliche Gespräche häufig wirksamer als anonyme digitale Abläufe.

Welche Unterlagen beim Banktermin vorbereitet sein sollten

Wer ein Basiskonto beantragen will, sollte gut vorbereitet zur Bank gehen. Neben dem offiziellen Antragsformular gehören dazu die vorhandenen Ausweisdokumente, eine Meldebescheinigung sowie möglichst alle Unterlagen, die den aktuellen Aufenthaltsstatus belegen.

Auch dann, wenn unklar ist, ob ein Dokument akzeptiert wird, sollte es vorgelegt werden. Entscheidend ist, dass der Antrag vollständig gestellt wird und die Bank ihre Entscheidung nicht auf fehlende Unterlagen stützt, die tatsächlich vorhanden waren.

Zur besseren Übersicht kann diese Vorbereitung in einer einfachen Unterlagenübersicht festgehalten werden:

Unterlage Wofür sie beim Antrag wichtig ist BaFin-Formular für das Basiskonto Damit eindeutig ein Basiskonto beantragt wird und die Bank formell reagieren muss Pass, Ankunftsnachweis, Duldung oder Fiktionsbescheinigung Für die Identitätsfeststellung und den Nachweis des Aufenthaltsstatus Meldebescheinigung Als Nachweis des aktuellen Wohnsitzes Notizen zum Gespräch Zur späteren Dokumentation bei einer Beschwerde oder einem Prüfverfahren Begleitperson Als Unterstützung beim Termin und als Zeuge für den Gesprächsverlauf

Was bei einer Ablehnung getan werden kann

Wird ein Antrag ohne nachvollziehbaren Grund zurückgewiesen, sollten Betroffene nicht resignieren. In solchen Fällen kann ein kostenloses Verwaltungsverfahren bei der BaFin eingeleitet werden, damit geprüft wird, ob die Bank das Konto eröffnen muss.

Daneben kann auch der Kontakt zu einer Verbraucherzentrale hilfreich sein. Dort lässt sich klären, welche Unterlagen fehlen, ob die Ablehnung rechtlich haltbar ist und wie der nächste Schritt am besten vorbereitet wird.

Auch Schlichtungsstellen können in bestimmten Fällen weiterhelfen. Gerade bei Streit über die Anerkennung einzelner Dokumente kann ein solcher Weg zusätzlichen Druck erzeugen und die Position der Antragsteller stärken.

Ein Problem mit Folgen für den Alltag

Die Verweigerung eines Kontos ist nicht nur eine formale Schwierigkeit. Sie wirkt sich unmittelbar auf Wohnen, Arbeit, Sozialleistungen und die Möglichkeit aus, Verträge abzuschließen oder laufende Zahlungen zuverlässig zu erledigen.

Wer kein Konto hat, wird im Alltag schnell an den Rand gedrängt. Das gilt besonders für Menschen, die ohnehin schon mit aufenthaltsrechtlichen Unsicherheiten, Sprachbarrieren oder eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten leben.

Gerade deshalb darf der gesetzliche Anspruch auf ein Basiskonto nicht durch unklare Verwaltungsabläufe ausgehöhlt werden. Ein Recht, das in der Praxis ständig an Dokumentenfragen scheitert, verliert für viele Betroffene seinen Wert.

Praxisbeispiel

Ein Geflüchteter legt in einer Bankfiliale seine Fiktionsbescheinigung, die Meldebescheinigung und das ausgefüllte Formular für ein Basiskonto vor. Die Mitarbeiterin erklärt mündlich, eine Kontoeröffnung sei mit diesem Dokument nicht möglich.

Der Antragsteller notiert sich Namen, Datum und Uhrzeit des Gesprächs und verlangt eine formale Bearbeitung seines schriftlichen Antrags. Nachdem die Bank den Antrag ablehnt, reicht er mit Unterstützung einer Beratungsstelle Beschwerde bei der BaFin ein und erreicht, dass der Fall überprüft wird.

Fragen und Antworten: Was tun, wenn die Bank ein Konto verweigert?

Frage 1: Habe ich in Deutschland überhaupt ein Recht auf ein Konto?

Ja. Menschen mit rechtmäßigem Aufenthalt in der EU haben grundsätzlich Anspruch auf ein Basiskonto. Dieses Konto muss grundlegende Funktionen wie Überweisungen, Lastschriften sowie Ein- und Auszahlungen ermöglichen.

Frage 2: Darf eine Bank ein Basiskonto wegen Schulden oder schlechter Schufa ablehnen?

Nein. Eine schlechte Bonität, bestehende Schulden oder ein geringes Einkommen reichen nicht aus, um einen Antrag auf ein Basiskonto abzulehnen. Genau dafür wurde das Basiskonto geschaffen.

Frage 3: Warum gibt es bei einer Fiktionsbescheinigung so oft Probleme?

In der Praxis berufen sich Banken häufig auf Vorschriften zur Identitätsprüfung und erkennen die Fiktionsbescheinigung nicht immer als ausreichendes Dokument an. Dadurch entsteht ein Widerspruch zwischen dem Anspruch auf ein Basiskonto und den Anforderungen der Banken bei der Legitimation.

Frage 4: Was sollte ich tun, wenn die Bank meinen Antrag nicht annehmen will?

Der Antrag sollte immer schriftlich gestellt werden, am besten mit dem offiziellen BaFin-Formular für ein Basiskonto. Außerdem ist es sinnvoll, Namen des Mitarbeiters, Datum und Uhrzeit des Gesprächs festzuhalten und nach Möglichkeit eine Begleitperson mitzunehmen.

Frage 5: Wohin kann ich mich wenden, wenn mein Antrag abgelehnt wird?

Bei einer aus Ihrer Sicht unberechtigten Ablehnung kann ein kostenloses Verfahren bei der BaFin eingeleitet werden. Zusätzlich können auch die Verbraucherzentrale oder eine zuständige Schlichtungsstelle weiterhelfen.

Fazit

Das Basiskonto soll den Zugang zum bargeldlosen Alltag sichern und Menschen vor dem Ausschluss aus vielen Lebensbereichen bewahren. Gerade bei Geflüchteten und Personen mit Fiktionsbescheinigung zeigt sich jedoch, wie schnell dieser Anspruch an der Praxis in den Instituten ins Stocken gerät.

Wer von einer Bank abgewiesen wird, sollte deshalb auf einer schriftlichen Antragstellung bestehen und die Entscheidung nicht kommentarlos hinnehmen. Gute Vorbereitung, saubere Dokumentation und der Weg über Aufsicht, Schlichtung oder Verbraucherberatung erhöhen die Chancen deutlich, das Konto am Ende doch zu erhalten.