Sozialhilfe: Das Sozialamt muss zusätzlich für Strom zahlen

Im Badezimmer hängt ein Durchlauferhitzer, unter der Küchenspüle steht ein kleiner Boiler: Was im Alltag selbstverständlich erscheint, kann beim Sozialamt einen zusätzlichen Anspruch auslösen. Wer sein warmes Wasser über solche Geräte erzeugt und die Energie selbst bezahlt, sollte im Leistungsbescheid nach dem Warmwassermehrbedarf suchen.

Für Alleinstehende beträgt die gesetzliche Pauschale 2026 grundsätzlich 12,95 Euro im Monat, bei zwei leistungsberechtigten Partnern zusammen 23,28 Euro.

Fehlt der Betrag trotz erfüllter Voraussetzungen, müssen Betroffene einen Teil ihrer Existenzsicherung für Kosten einsetzen, für die das Gesetz eine zusätzliche Leistung vorsieht.

Warum der Hinweis „Strom ist im Regelsatz enthalten“ nicht genügt

Den Strom für Beleuchtung, Kühlschrank oder Fernseher müssen Sozialhilfebeziehende grundsätzlich aus ihrem Regelbedarf bezahlen. Die Energie für die Warmwasserbereitung wird jedoch gesondert berücksichtigt.

Wird das Wasser durch einen fest installierten Durchlauferhitzer oder Boiler in der Wohnung erhitzt, kommt der Mehrbedarf nach § 30 Absatz 7 SGB XII in Betracht. Voraussetzung ist, dass die betreffenden Warmwasserkosten nicht bereits als Bedarf für Unterkunft und Heizung anerkannt werden.

Kommt das warme Wasser dagegen vollständig über die Heizungsanlage des Hauses und wird es über die Heizkosten abgerechnet, werden diese Aufwendungen grundsätzlich dort geprüft. Allein eine hohe Stromrechnung begründet deshalb noch keinen Warmwassermehrbedarf.

Wer den Zuschlag vom Sozialamt erhalten kann

Die Regelung gilt für Menschen mit Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie für Beziehende von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Für die Grundsicherung ergibt sich die Einbeziehung der zusätzlichen Bedarfe aus § 42 SGB XII.

Auch wer seine Rente nur mit einem kleinen Betrag vom Sozialamt aufstockt, kann den Mehrbedarf erhalten. Die Pauschale wird aus der geltenden Regelbedarfsstufe berechnet, nicht aus der Höhe der Rente oder dem bisherigen Aufstockungsbetrag.

Ein allgemeiner Stromzuschuss für alle Rentner ist damit nicht verbunden. Einkommen, Vermögen und die übrigen Voraussetzungen der jeweiligen Sozialhilfeleistung werden weiterhin geprüft.

So hoch ist der Warmwassermehrbedarf 2026

Der Zuschlag wird für jede leistungsberechtigte Person berechnet und nicht nur einmal für die gesamte Wohnung. Die folgende Tabelle zeigt die üblichen Beträge für einen vollen Monat bei Warmwasserbereitung über eigene Geräte.

Personengruppe Regelbedarf 2026 Prozentsatz Warmwassermehrbedarf monatlich Erwachsene in Regelbedarfsstufe 1, insbesondere Alleinstehende 563 Euro 2,3 Prozent 12,95 Euro Erwachsene in Regelbedarfsstufe 2, insbesondere Partner – je Person 506 Euro 2,3 Prozent 11,64 Euro Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, Regelbedarfsstufe 4 471 Euro 1,4 Prozent 6,59 Euro Kinder von 6 bis 13 Jahren, Regelbedarfsstufe 5 390 Euro 1,2 Prozent 4,68 Euro Kinder bis einschließlich 5 Jahre, Regelbedarfsstufe 6 357 Euro 0,8 Prozent 2,86 Euro

Bei Alleinstehenden ergeben sich damit bei ganzjährigem Anspruch 155,40 Euro, bei einem Paar mit jeweils Regelbedarfsstufe 2 zusammen 279,36 Euro im Jahr. Entscheidend ist bei jedem Haushaltsmitglied, ob und nach welchem Leistungssystem ein Anspruch besteht.

Die Beträge beruhen auf den Regelbedarfsstufen für 2026 und den gesetzlichen Prozentsätzen. Ein zweiter Boiler führt nicht zu einer zweiten Pauschale für dieselbe Person.

Wo der Betrag im Bescheid stehen sollte

Der Warmwassermehrbedarf sollte im Berechnungsbogen des Sozialamts nachvollziehbar ausgewiesen sein, häufig unter einer Bezeichnung wie „Mehrbedarf Warmwasser“ oder „Mehrbedarf nach § 30 Absatz 7 SGB XII“. Je nach verwendeter Software kann die Position unter den weiteren persönlichen Bedarfen stehen.

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Geprüft werden sollte deshalb die vollständige Berechnung und nicht nur die erste Seite mit dem Überweisungsbetrag. Der Mehrbedarf erhöht zunächst den anerkannten Gesamtbedarf, von dem anschließend anrechenbares Einkommen abgezogen wird.

Eine eigene Überweisung ist dafür nicht erforderlich. Ist in den Unterlagen kein Warmwasserbedarf erkennbar, sollten Betroffene das Sozialamt um eine konkrete Erläuterung bitten und gegebenenfalls die Korrektur verlangen.

Welche Nachweise hilfreich sind

Aus dem Mietvertrag, der Betriebskostenabrechnung oder einer Vermieterbescheinigung kann hervorgehen, wie das Wasser erwärmt und die dafür benötigte Energie abgerechnet wird. Ein Foto des installierten Geräts kann die Angaben ergänzen.

Die Mitteilung sollte deutlich machen, welche Räume durch den Durchlauferhitzer oder Boiler versorgt werden und seit wann diese Versorgung besteht. Für die gesetzliche Pauschale ist kein eigener Stromzähler am Warmwassergerät erforderlich.

Ein gesonderter Antrag ist nicht immer vorgeschrieben

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst der Leistungsantrag grundsätzlich auch den Warmwassermehrbedarf; § 44 SGB XII verlangt hierfür keinen gesonderten Antrag. Das Sozialamt muss aber erkennen können, dass die Voraussetzungen vorliegen.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es grundsätzlich darauf an, wann dem Sozialhilfeträger der Bedarf bekannt wird. Deshalb sollten Betroffene die Warmwasserbereitung frühzeitig und nachweisbar mitteilen, insbesondere nach einem Umzug oder einer technischen Änderung.

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Eine kurze schriftliche Erklärung kann genügen: „In meiner Wohnung wird das Warmwasser seit dem genannten Datum durch einen elektrischen Durchlauferhitzer erzeugt, dessen Stromkosten ich selbst trage. Bitte berücksichtigen Sie den Mehrbedarf nach § 30 Absatz 7 SGB XII und teilen Sie mir mit, ob weitere Nachweise erforderlich sind.“

Wann mehr als die Pauschale möglich ist

Die tatsächlichen Kosten können über dem gesetzlichen Betrag liegen. Nach dem geltenden § 30 Absatz 7 Satz 3 SGB XII dürfen höhere Aufwendungen jedoch nur berücksichtigt werden, soweit eine separate Messeinrichtung sie nachweist.

Ein hoher Abschlag für den gesamten Haushaltsstrom reicht dafür nicht aus, weil daraus der Verbrauch des Warmwassergeräts nicht hervorgeht. Wer höhere Kosten geltend machen möchte, braucht eine getrennte Erfassung des dafür verbrauchten Stroms und Angaben zum dazugehörigen Preis.

Das ist eine wichtige Unterscheidung: Für die normale Pauschale muss der Warmwasserverbrauch nicht einzeln gemessen werden. Für die Anerkennung höherer Aufwendungen stellt das Gesetz dagegen diese zusätzliche Anforderung.

Boiler nur in der Küche: Auch eine gemischte Versorgung zählt

In manchen Wohnungen erhält das Bad warmes Wasser über die Hausheizung, während in der Küche ein elektrischer Untertischboiler arbeitet. Eine solche gemischte Versorgung schließt den Warmwassermehrbedarf nicht aus.

Für diese Konstellation ist ebenfalls die volle gesetzliche Pauschale vorgesehen, ohne eine anteilige Aufteilung nach den beiden Versorgungswegen. Das erläutern die Gesetzesbegründung zur seit 2021 geltenden Regelung und die Berliner Verwaltungshinweise zum Warmwassermehrbedarf.

Fehlt der Zuschlag, kommt ein Widerspruch infrage

Wurde der Mehrbedarf im aktuellen Bescheid zu Unrecht nicht berücksichtigt, kann dagegen grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Darin sollten der betreffende Bescheid, die Warmwasserbereitung und die verlangte Berücksichtigung des Mehrbedarfs genannt werden.

Wichtig ist die vorgeschriebene Form: Ein unterschriebenes Schreiben oder die Erklärung zur Niederschrift beim Amt sind mögliche Wege. Eine gewöhnliche E-Mail genügt grundsätzlich nicht, wie auch der Beitrag über einen Widerspruch gegen einen Sozialhilfebescheid per einfacher E-Mail erläutert.

Auch ältere Bescheide lassen sich überprüfen

Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Verbindung mit § 116a SGB XII infrage kommen. Dabei sollten die betroffenen Bescheide oder Bewilligungszeiträume möglichst genau bezeichnet werden.

Für Nachzahlungen gilt im SGB XII grundsätzlich ein auf ein Jahr verkürzter Rückwirkungszeitraum, gerechnet vom Jahresbeginn der Antragstellung. Geht der Überprüfungsantrag beispielsweise im Oktober 2026 ein, können bei erfüllten Voraussetzungen Leistungen ab dem 1. Januar 2025 nachgezahlt werden.

Das bedeutet keine automatische Nachzahlung für jeden bislang ungemeldeten Boiler. Ob frühere Bescheide rechtswidrig waren, hängt unter anderem vom damaligen Leistungsanspruch, dem Beginn der Warmwasserversorgung und den Regeln über Antrag beziehungsweise Kenntnis des Sozialamts ab.

Wer erstmals Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beantragt, erhält sie grundsätzlich frühestens ab Beginn des Antragsmonats. Die Überprüfung eines fehlerhaften alten Bescheids ist etwas anderes als ein erstmaliger Leistungsantrag.

Andere Mehrbedarfe werden dadurch nicht verdrängt

Ein Warmwassermehrbedarf schließt weitere Zuschläge nicht aus, wenn deren eigene Voraussetzungen erfüllt sind. Das kann etwa den Mehrbedarf für Rentner mit Merkzeichen G betreffen.

Es lohnt sich deshalb, bei der Prüfung des Berechnungsbogens sämtliche persönlichen Bedarfe anzusehen. Ein korrekt angesetzter Zuschlag beweist noch nicht, dass auch alle anderen berücksichtigt wurden.

Fragen und Antworten zum Warmwassermehrbedarf

Bekomme ich den Zuschlag auch bei einer kleinen Rente?

Ja, wenn Sie die Voraussetzungen für ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem SGB XII und den Warmwassermehrbedarf erfüllen. Allein der Rentenbezug reicht nicht aus.

Muss ich für die Pauschale einen eigenen Stromzähler haben?

Nein, die gesetzliche Pauschale setzt keine separate Verbrauchsmessung voraus. Eine solche Messung verlangt das Gesetz für die Berücksichtigung höherer Aufwendungen.

Erhält ein Paar nur einmal Geld für den gemeinsamen Boiler?

Nein, der Mehrbedarf wird für jede leistungsberechtigte Person berechnet. Haben beide Partner Anspruch und gilt jeweils Regelbedarfsstufe 2, sind es 2026 zusammen 23,28 Euro monatlich.

Zahlt das Sozialamt damit meine gesamte Stromrechnung?

Nein, der Mehrbedarf betrifft die Warmwasserbereitung. Der gewöhnliche Haushaltsstrom bleibt grundsätzlich aus dem Regelbedarf zu finanzieren.

Kann ein Boiler ausschließlich in der Küche ausreichen?

Ja, auch bei einer gemischten Warmwasserversorgung kann die volle Pauschale zustehen. Die tatsächliche Versorgung und die selbst getragenen Energiekosten sollten dem Sozialamt mitgeteilt werden.