Sozialhilfe-Bescheid: Ein Antrag noch 2026 kann weitere Ansprüche sichern

Wer 2025 zu wenig Sozialhilfe erhalten hat, muss das Geld noch nicht abschreiben. Auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist kann ein Überprüfungsantrag eine Nachzahlung ermöglichen – doch für Ansprüche aus 2025 kommt es jetzt auf das Antragsjahr an.

Geht der Antrag noch 2026 ein, können grundsätzlich Leistungen ab Januar 2025 nachgezahlt werden. Bei einer Antragstellung erst 2027 fällt das Jahr 2025 regelmäßig aus dem erreichbaren Nachzahlungszeitraum heraus.

Warum ein Jahr Rückwirkung mehr als zwölf Monate bedeuten kann

Die rechtliche Grundlage bilden § 44 SGB X und die Sonderregelung in § 116a SGB XII. Für die Sozialhilfe wird der sonst grundsätzlich vierjährige Nachzahlungszeitraum auf ein Jahr verkürzt.

Dieses Jahr wird allerdings vom Beginn des Kalenderjahres der Antragstellung zurückgerechnet. Ein Antrag vom Dezember 2026 reicht deshalb grundsätzlich genauso weit zurück wie ein Antrag vom Oktober 2026: bis zum 1. Januar 2025.

Eingang des Überprüfungsantrags Frühester grundsätzlich erreichbarer Nachzahlungsbeginn Bedeutung für Leistungen aus 2025 Oktober oder November 2026 1. Januar 2025 Eine Nachzahlung kann noch möglich sein. Dezember 2026, spätestens am 31. Dezember 1. Januar 2025 Eine Nachzahlung kann noch möglich sein. Erstmals im Januar 2027 1. Januar 2026 2025 ist grundsätzlich nicht mehr erfasst.

Die Tabelle beschreibt die zeitliche Grenze, keine garantierte Auszahlung. Nachgezahlt werden können nur Leistungen, die tatsächlich zu Unrecht vorenthalten wurden und deren nachträglicher Auszahlung keine weiteren rechtlichen Hindernisse entgegenstehen.

Ein bestandskräftiger Bescheid kann trotzdem falsch sein

Ein Bescheid wird grundsätzlich bestandskräftig, wenn er nicht fristgerecht angefochten wird. Damit verschwindet ein Berechnungsfehler jedoch nicht: § 44 SGB X ermöglicht unter seinen Voraussetzungen die rückwirkende Korrektur.

Das kommt etwa infrage, wenn das Sozialamt das Recht falsch angewandt oder einen unzutreffenden Sachverhalt zugrunde gelegt hat. Hat es deshalb zustehende Leistungen nicht erbracht, ist die Korrektur nach § 44 Absatz 1 SGB X grundsätzlich verpflichtend.

Diese Stellen im Berechnungsbogen verdienen einen zweiten Blick

Besonders aufschlussreich ist der Vergleich zwischen den anerkannten Unterkunftskosten, den tatsächlich zu berücksichtigenden Aufwendungen und dem angerechneten Einkommen. Auch übersehene Mehrbedarfe oder nicht berücksichtigte Abzüge und Freibeträge können zu einer zu niedrigen Zahlung führen.

Ein Beispiel ist die Warmwasserbereitung durch einen elektrischen Boiler oder Durchlauferhitzer in der Wohnung. Unter welchen Voraussetzungen dafür ein zusätzlicher Bedarf anzuerkennen ist, erläutert der Beitrag zum Warmwassermehrbedarf bei Sozialhilfe.

Ein Blick auf die erste Bescheidseite reicht dafür häufig nicht aus. Erst die vollständigen Berechnungsbögen zeigen, welche Beträge das Amt angesetzt und welche persönlichen Umstände es berücksichtigt hat.

Die Frist schafft keinen Anspruch, der damals nicht bestand

Der Überprüfungsantrag dient der Korrektur einer früheren Entscheidung. Wer erstmals 2026 Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beantragt, erhält dadurch nicht automatisch Leistungen für 2025; nach § 44 SGB XII beginnt die Leistung grundsätzlich frühestens mit dem Antragsmonat.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es nach § 18 SGB XII grundsätzlich darauf an, wann dem Sozialhilfeträger die Leistungsvoraussetzungen bekannt wurden. Deshalb muss bei einer nachträglichen Prüfung auch geklärt werden, ob und seit wann der damalige Anspruch bestand.

Vier Jahre für die Bescheidkorrektur sind keine vier Jahre Nachzahlung

§ 116a SGB XII enthält noch eine weitere zeitliche Grenze: Die Rücknahme eines rechtswidrigen Bescheids muss grundsätzlich spätestens vier Jahre nach Ablauf seines Bekanntgabejahres beantragt werden. Innerhalb dieser Grenze genügt die rechtzeitige Antragstellung.

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Diese Regel betrifft die Korrektur des Bescheids, während die Einjahresregel die rückwirkende Auszahlung begrenzt. Aus der Möglichkeit, einen älteren Bescheid überprüfen zu lassen, folgt deshalb kein Anspruch auf vier Jahre Sozialhilfe-Nachzahlung.

Ein pauschaler Prüfauftrag kann scheitern

Der Antrag sollte das Aktenzeichen, die betroffenen Bescheide oder eindeutig bestimmbaren Leistungszeiträume und den vermuteten Fehler nennen. Eine juristische Abhandlung ist dafür nicht erforderlich, eine nachvollziehbare Beschreibung des Problems dagegen hilfreich.

Wer lediglich sämtliche Entscheidungen mehrerer Jahre pauschal für rechtswidrig erklärt, riskiert eine Ablehnung ohne inhaltliche Prüfung. Warum eine solche pauschale Überprüfung aller Bescheide nicht verlangt werden kann, zeigt die Rechtsprechung zu unzureichend konkretisierten Anträgen.

Ergänzende Nachweise und Erläuterungen können grundsätzlich nachgereicht werden. Um Streit über den Umfang des Antrags zu vermeiden, sollten die betroffenen Entscheidungen und der beanstandete Berechnungspunkt schon vor dem Jahreswechsel erkennbar sein.

So kann ein kurzer Überprüfungsantrag aussehen

Für einen vermuteten Fehler bei den Unterkunftskosten lässt sich der Antrag beispielsweise so formulieren:

Hiermit beantrage ich nach § 44 SGB X in Verbindung mit § 116a SGB XII die Überprüfung Ihres Bescheids vom [Datum], Aktenzeichen [Aktenzeichen], für den Zeitraum [Zeitraum]. Die berücksichtigten Unterkunftskosten sind nach meiner Auffassung monatlich um [Betrag] Euro zu niedrig, weil [konkreter Grund]. Ich beantrage die entsprechende Korrektur und die Nachzahlung der zu Unrecht nicht erbrachten Leistungen. Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Text muss zum tatsächlichen Fehler passen. Fehlen etwa ein Mehrbedarf oder ein Einkommensfreibetrag, sollte genau diese Position mit den zugehörigen Umständen beschrieben werden.

Beim Jahreswechsel zählt der Eingang

Ein besonderes Formular ist für den Überprüfungsantrag grundsätzlich nicht vorgeschrieben. Trotzdem empfiehlt sich eine schriftliche Antragstellung, deren rechtzeitiger Eingang beim Sozialamt nachgewiesen werden kann.

Geeignet sind etwa die persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung oder ein vom Amt angebotenes Onlineverfahren mit Eingangsbestätigung. Den Brief erst am 31. Dezember zur Post zu bringen, sichert keinen Eingang im Jahr 2026.

Das Sozialamt muss den Antrag nicht noch vor Silvester bearbeiten. Bei einer Korrektur auf Antrag richtet sich der rückwirkende Zahlungszeitraum nach dem Jahr der Antragstellung, auch wenn die Entscheidung erst 2027 ergeht.

Warum selbst ein nachgewiesener Fehler nicht immer zur Nachzahlung führt

Im Sozialhilferecht können zusätzliche Voraussetzungen eine rückwirkende Auszahlung begrenzen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, Urteil vom 29. September 2009, B 8 SO 16/08 R, kann insbesondere eine zwischenzeitlich entfallene Bedürftigkeit der Nachzahlung entgegenstehen.

Die Aussage „Antrag 2026 bedeutet Geld für 2025“ wäre deshalb zu pauschal. Richtig ist: Der rechtzeitige Antrag kann den Zahlungszeitraum offenhalten; ob tatsächlich Geld nachgezahlt werden muss, ergibt erst die Prüfung des Einzelfalls.

Eine Ablehnung lässt sich anfechten

Lehnt das Sozialamt den Überprüfungsantrag ab, kann dagegen grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Die Frist beträgt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung im Regelfall einen Monat nach Bekanntgabe des Ablehnungsbescheids.

Hier gelten die Formvorschriften des § 84 SGG. Dass eine gewöhnliche E-Mail dafür grundsätzlich nicht genügt, erläutert der Beitrag zum Widerspruch gegen einen Sozialhilfe-Bescheid per einfacher Mail.

Ist bereits die Widerspruchsfrist gegen den ursprünglichen Bescheid noch offen, sollten Betroffene diese Möglichkeit rechtzeitig nutzen. Der Überprüfungsantrag ist kein Grund, eine laufende Widerspruchsfrist verstreichen zu lassen.

Beispiel aus der Praxis: 720 Euro hängen am Antragsjahr

Ein Beratungsbeispiel: Die 72-jährige Elke bezieht durchgehend Grundsicherung im Alter und entdeckt im November 2026, dass das Sozialamt ihre berücksichtigungsfähigen Unterkunftskosten für das gesamte Jahr 2025 monatlich um 60 Euro zu niedrig angesetzt hat. Die erforderlichen Unterlagen lagen dem Amt vor, die damaligen Bescheide sind inzwischen bestandskräftig.

Elke beantragt noch im November 2026 konkret deren Überprüfung. Bestätigt sich der nachzahlbare Anspruch, kommen für die zwölf Monate des Jahres 2025 insgesamt 720 Euro infrage.

Würde sie denselben Überprüfungsantrag erstmals im Januar 2027 stellen, wäre 2025 vom regulären Nachzahlungszeitraum dieses Antrags nicht mehr erfasst. Der Berechnungsfehler wäre derselbe, die zeitliche Grenze für die Auszahlung aber bereits verschoben.

Sieben Fragen und Antworten zum Überprüfungsantrag

Wie weit kann ein Antrag aus 2026 zurückreichen?

Bei Sozialhilfe nach dem SGB XII grundsätzlich bis zum 1. Januar 2025. Ob eine Nachzahlung erfolgt, hängt vom damaligen Anspruch und den weiteren Voraussetzungen ab.

Gilt das auch für Grundsicherung im Alter?

Ja, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehört zur Sozialhilfe nach dem SGB XII. Die verkürzte Rückwirkung gilt deshalb auch für diese Leistungen.

Ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist alles verloren?

Nein, auch ein bestandskräftiger Bescheid kann nach § 44 SGB X überprüft und unter den gesetzlichen Voraussetzungen korrigiert werden. Eine noch laufende Widerspruchsfrist sollte dennoch genutzt werden.

Muss ich den Antrag besonders ausführlich begründen?

Eine ausführliche juristische Begründung ist nicht erforderlich. Benennen Sie möglichst genau die betroffenen Bescheide oder Zeiträume und erklären Sie, welche Berechnung nach Ihrer Auffassung falsch ist.

Kann ich fehlende Belege später nachreichen?

Ja, ergänzende Unterlagen können grundsätzlich nachgereicht werden. Der Antrag sollte trotzdem bereits erkennen lassen, welche Entscheidung und welcher vermutete Fehler überprüft werden sollen.

Muss das Sozialamt noch 2026 entscheiden?

Nein, für die Berechnung des rückwirkenden Zahlungszeitraums zählt bei einer Korrektur auf Antrag das Antragsjahr. Eine Bearbeitung erst 2027 nimmt einem wirksam 2026 gestellten Antrag diese Wirkung nicht.

Was passiert, wenn ich erst 2027 einen Antrag stelle?

Der reguläre Nachzahlungszeitraum beginnt dann grundsätzlich erst am 1. Januar 2026. Für Leistungen aus 2025 kommt dieser erstmals 2027 gestellte Überprüfungsantrag daher regelmäßig zu spät.