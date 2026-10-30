Karlsruhe stoppt Zwangsräumung von 88jähriger Rentnerin – „Familie wird das schon regeln“ reicht nicht

„Familie wird das schon regeln“ reicht nicht: Karlsruhe stoppt Räumung einer 88-Jährigen

Eine schwer kranke Frau soll ihre Wohnung verlassen, obwohl Ärzte sie für nicht räumungsfähig halten. Die Gerichte verweisen auf Angehörige, die eine andere Unterkunft und Versorgung organisieren könnten – doch diese Annahme reicht dem Bundesverfassungsgericht nicht.

Mit einer einstweiligen Anordnung vom 30. September 2026 hat Karlsruhe die Vollstreckung gegen eine 88-Jährige vorläufig gestoppt. Der Beschluss mit dem Aktenzeichen 2 BvQ 67/26 verdeutlicht, wie sorgfältig Gerichte gesundheitliche Gefahren einer Zwangsräumung untersuchen müssen.

Nach dem Schlaganfall auf umfassende Hilfe angewiesen

Die Frau hatte einen schweren Schlaganfall erlitten und war anschließend über Monate rehabilitativ behandelt worden. Auch danach blieben ihre Bewegungsfähigkeit und ihre sprachliche Verständigung erheblich eingeschränkt.

Sie benötigte im Alltag umfassende Unterstützung; ärztliche Unterlagen warnten vor den Belastungen eines erzwungenen Wohnungswechsels. Ihre vertraute und an die körperlichen Einschränkungen angepasste Wohnung half dabei, ihre Versorgung zu sichern.

Trotzdem sollte die Zwangsräumung stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht setzte die Vollstreckung aus einem Räumungsurteil des Amtsgerichts Nauen vom 20. Januar 2021, Aktenzeichen 14 C 133/20, vorerst aus.

Eine Entlassung aus der Klinik beweist keine Räumungsfähigkeit

Der Fall zeigt ein Problem, das pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen kennen: Wer wieder zu Hause versorgt werden kann, ist deshalb noch lange keinem erzwungenen Umzug gewachsen. Eine vorbereitete häusliche Versorgung kann gerade davon abhängen, dass vertraute Abläufe und passende Hilfen erhalten bleiben.

Im Beschlussvolltext, Randnummern 15 bis 17, unterscheidet das Gericht deshalb zwischen der Entlassung in das bisherige Zuhause und den zusätzlichen Belastungen einer Räumung. Medizinische Fortschritte beantworten für sich genommen noch nicht, welche Folgen ein erzwungener Wechsel der Umgebung hätte.

Angehörige sind kein Ersatz für eine gesicherte Versorgung

Besonders deutlich wird Karlsruhe beim Verweis auf die Familie. Die Fachgerichte hatten unter anderem darauf abgestellt, dass die Angehörigen eine andere Wohnform finden und die erforderliche Versorgung ermöglichen könnten.

Damit blieb jedoch offen, ob zum Räumungstermin tatsächlich eine medizinisch geeignete Unterkunft samt notwendiger Unterstützung bereitstand. Auch die Frage, ob die Frau den Wechsel dorthin gesundheitlich bewältigen könnte, war nicht ausreichend geklärt.

Die Formel „Die Familie wird das schon regeln“ ersetzt somit keine belastbare Prüfung. Geld und Hilfsbereitschaft allein schaffen weder einen verfügbaren Pflegeplatz noch eine auf den konkreten Bedarf abgestimmte Betreuung.

Der Beschluss befreit Angehörige dabei nicht pauschal von jeder Mitwirkung. Welche Handlungen der Frau selbst möglich und zumutbar waren und ob ihr mögliche Versäumnisse der Familie zugerechnet werden könnten, ließ das Gericht ausdrücklich offen.

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Gerichte müssen medizinische Fragen aufklären

Wer ernsthafte Gesundheitsgefahren durch eine Räumung nachvollziehbar darlegt, darf nicht mit bloßen Vermutungen über seine Belastbarkeit abgefertigt werden. Fehlt dem Gericht die eigene medizinische Sachkunde, kann eine sachverständige Untersuchung erforderlich sein.

Im vorliegenden Fall lagen ärztliche Unterlagen vor, die sich gegen die Räumung wandten; außerdem war eine Begutachtung beantragt worden. Nach der vorläufigen Prüfung aus Karlsruhe gab es erhebliche Bedenken gegen die Sachaufklärung und Begründung der fachgerichtlichen Entscheidungen.

Die Bedeutung einer genauen medizinischen Prüfung erläutert auch unser Beitrag darüber, wann Gesundheitsgefahren einem erzwungenen Auszug entgegenstehen können. Entscheidend sind die Auswirkungen auf die einzelne Person und die Möglichkeiten, diese Gefahren tatsächlich zu verringern.

§ 765a ZPO: Schutz auch nach einem Räumungsurteil

Die gesetzliche Grundlage für einen Schutzantrag im Vollstreckungsverfahren ist § 765a Zivilprozessordnung. Danach kann das Vollstreckungsgericht eine Vollstreckungsmaßnahme unter besonderen Voraussetzungen aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen.

Die Anforderungen sind streng: Es müssen ganz besondere Umstände vorliegen, durch die die Maßnahme eine mit den guten Sitten unvereinbare Härte bedeuten würde. Dabei muss das Gericht auch das Schutzbedürfnis der vollstreckenden Seite vollständig berücksichtigen.

Hohes Alter, Pflegebedürftigkeit oder eine Schwerbehinderung schaffen deshalb kein automatisches Bleiberecht. Aussagekräftig wird der Vortrag, wenn er erklärt, welche erheblichen Gefahren gerade durch die bevorstehende Räumung entstehen würden.

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Was ein ärztliches Attest konkret beschreiben sollte

Für Betroffene empfiehlt es sich, ärztliche Unterlagen möglichst frühzeitig auf die bevorstehende Räumung beziehen zu lassen. Eine Diagnose allein erklärt noch nicht, weshalb der Wohnungswechsel gefährlich werden könnte.

Hilfreich sind konkrete Angaben zu den Einschränkungen, zu Art und Schwere der befürchteten Verschlechterung und zur Bedeutung der bisherigen Umgebung. Ebenso sollte erkennbar werden, welche Betreuung erforderlich ist und unter welchen Bedingungen ein Wechsel medizinisch vertretbar wäre.

Thema Hilfreiche Angaben für die Prüfung Gesundheitszustand Aktuelle Einschränkungen und notwendige Unterstützung im Alltag. Folgen des Wohnungswechsels Welche Verschlechterung droht und wie schwer sowie wahrscheinlich sie aus ärztlicher Sicht ist. Vertraute Umgebung Welche Anpassungen, Abläufe und Bezugspersonen die bisherige Versorgung sichern. Andere Unterbringung Welche medizinischen und pflegerischen Anforderungen dort erfüllt sein müssten. Mögliche Schutzmaßnahmen Ob und wie Transportbegleitung, Betreuung oder andere Hilfen die konkreten Gefahren verringern könnten.

Diese Angaben sind eine Orientierung für die Vorbereitung eines Antrags. Welche Nachweise im Einzelfall ausreichen und welche weitere Aufklärung erforderlich ist, muss das Gericht anhand der konkreten Umstände beurteilen.

Die Zweiwochenfrist darf nicht übersehen werden

Ein Antrag nach § 765a ZPO muss in Räumungssachen grundsätzlich spätestens zwei Wochen vor dem festgesetzten Räumungstermin gestellt werden. Ausnahmen gelten, wenn die Gründe erst danach entstanden sind oder die betroffene Person ohne eigenes Verschulden an einem rechtzeitigen Antrag gehindert war.

Wer die Räumungsankündigung erhalten hat, sollte daher unverzüglich rechtliche Unterstützung suchen und den Antrag beim zuständigen Vollstreckungsgericht vorbereiten lassen. Bei akuter Gefahr sollte zugleich ausdrücklich eine vorläufige Einstellung bis zur Entscheidung über den Schutzantrag beantragt werden.

Der Räumungsstopp gilt vorläufig

Der Beschluss aus Karlsruhe ist eine einstweilige Anordnung, keine abschließende Entscheidung über die angekündigte Verfassungsbeschwerde. Ausgesetzt wurde die Vollstreckung bis zur Entscheidung darüber, längstens für sechs Monate.

Das Räumungsurteil wurde dadurch nicht aufgehoben. Betroffene dürfen einen solchen Aufschub deshalb nicht mit einer dauerhaften Sicherung ihrer Wohnung verwechseln.

Davon zu unterscheiden ist der Härtefall-Widerspruch nach § 574 BGB, mit dem Mieter unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Fortsetzung eines gekündigten Mietverhältnisses verlangen können. Wie das bei schweren Erkrankungen aussehen kann, beschreibt unser Beitrag „Trotz Eigenbedarf des Vermieters: Erkrankte Mieterin darf ihre Wohnung behalten“.

Eine Räumungsfrist nach § 721 ZPO verschafft dagegen Zeit zum Auszug. Welches Instrument passt, hängt davon ab, in welchem Stadium sich der Streit befindet und welche Gründe geltend gemacht werden können.

Sieben Fragen und Antworten zum Räumungsschutz

Hat das Bundesverfassungsgericht die Räumung endgültig verboten?

Nein, es hat die Vollstreckung vorläufig bis zur Entscheidung über die noch einzulegende Verfassungsbeschwerde ausgesetzt, längstens für sechs Monate. Der zugrunde liegende Räumungstitel bleibt bestehen.

Schützt ein hohes Alter allein vor einer Zwangsräumung?

Nein, ein bestimmtes Alter garantiert keinen Vollstreckungsschutz. Es kommt auf die besonderen Umstände und die konkret belegten Belastungen beziehungsweise Gefahren an.

Müssen sich Gerichte mit der Versorgung nach dem Auszug befassen?

Ja, bei nachvollziehbar dargelegten Gesundheitsgefahren gehört auch die Situation nach der Räumung zur Prüfung. Ein sicherer Transport allein beantwortet noch nicht, ob die anschließende Unterbringung und Betreuung geeignet sind.

Dürfen Gerichte auf die Hilfe der Familie verweisen?

Familiäre Unterstützung darf berücksichtigt werden, muss aber tatsächlich geeignet und gesichert sein, wenn sie Gesundheitsgefahren auffangen soll. Eine Vermutung über die organisatorischen oder finanziellen Möglichkeiten der Angehörigen reicht dafür nicht.

Genügt ein kurzes Attest mit dem Wort „räumungsunfähig“?

Ein solches Schlagwort allein erklärt die Gefahren noch nicht ausreichend. Hilfreich sind nachvollziehbare Angaben zum Gesundheitszustand, zu den Folgen des Wohnungswechsels und zum erforderlichen Unterstützungsbedarf.

Wann muss der Antrag auf Vollstreckungsschutz gestellt werden?

Grundsätzlich spätestens zwei Wochen vor dem festgesetzten Räumungstermin. Spätere Anträge kommen unter den gesetzlichen Ausnahmen in Betracht, etwa bei erst danach entstandenen Gründen.

Was unterscheidet Vollstreckungsschutz und Härtefall-Widerspruch?

Der Vollstreckungsschutz betrifft die Durchführung der Zwangsvollstreckung. Mit einem Härtefall-Widerspruch nach § 574 BGB können Mieter dagegen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen.

Quelle: Bundesverfassungsgericht, einstweilige Anordnung vom 30. September 2026, Az. 2 BvQ 67/26; offizielle Fundstelle und veröffentlichter Beschlussvolltext.