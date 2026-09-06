So lange beziehen die Deutschen im Durchschnitt Rente

Männer beziehen ihre gesetzliche Rente im Durchschnitt 19,1 Jahre, Frauen dagegen 22,2 Jahre. Über beide Geschlechter hinweg lag die Rentenbezugsdauer 2025 bei 20,7 Jahren. Das zeigen die neuesten Zahlen der Deutschen Rentenversicherung.

Doch diese Werte sagen nicht voraus, wie viele Rentenjahre einem einzelnen Menschen bleiben. Sie beruhen auf den Rentenfällen, die 2025 beendet wurden, und umfassen sowohl Renten wegen Alters als auch wegen Erwerbsminderung.

Die Daten stammen aus der im Juni 2026 veröffentlichten Statistik „Rentenversicherung in Zahlen 2026“ der Deutschen Rentenversicherung. Damit geht es um Leistungen der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung und nicht ausschließlich um deutsche Staatsangehörige.

Was die durchschnittliche Rentenbezugsdauer wirklich misst

Die Deutsche Rentenversicherung betrachtet Renten, die im jeweiligen Berichtsjahr weggefallen sind. Bei einer Altersrente geschieht das gewöhnlich durch den Tod des Versicherten. Die Auswertung erfasst jedoch auch Erwerbsminderungsrenten und ist deshalb nicht auf Altersrenten nach dem letzten Arbeitstag beschränkt.

Die 20,7 Jahre beschreiben somit die durchschnittliche Laufzeit der 2025 weggefallenen Renten. Sie sind keine Lebenszeitprognose für Menschen, die 2026 oder später erstmals eine Altersrente beantragen.

Rentenbezug und Ruhestand sind ebenfalls nicht immer dasselbe. Eine Erwerbsminderungsrente kann lange vor dem üblichen Rentenalter beginnen, während Bezieher einer Altersrente weiterhin arbeiten dürfen.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet ist die Bezugsdauer deutlich gestiegen. Seit 1995 kamen im bundesweiten Durchschnitt 4,9 Jahre hinzu.

Berichtsjahr Durchschnittliche Rentenbezugsdauer insgesamt 1995 15,8 Jahre 2001 16,3 Jahre 2010 18,5 Jahre 2020 20,2 Jahre 2025 20,7 Jahre

Zur längeren Bezugsdauer trägt die gestiegene Lebenserwartung bei. Spätere Rentenzugänge, Rechtsänderungen, demografische Verschiebungen und besondere statistische Effekte beeinflussen die Werte ebenfalls.

Frauen erhalten im Durchschnitt gut drei Jahre länger Rente

Bei Männern endete die Rente 2025 durchschnittlich im Alter von 79,1 Jahren. Bei Frauen lag dieses sogenannte Wegfallsalter bei 82,6 Jahren. Über beide Geschlechter hinweg waren es 80,9 Jahre.

Der Abstand bei der Bezugsdauer entsteht nicht allein durch unterschiedliche Zeitpunkte des Rentenbeginns. Frauen leben im Durchschnitt länger als Männer, zudem wirken sich die Erwerbs- und Rentenverläufe früherer Generationen auf die Statistik aus.

Auch zwischen Ost- und Westdeutschland gibt es Unterschiede. In den alten Bundesländern bezogen Frauen 2025 durchschnittlich 21,7 Jahre Rente und Männer 19,0 Jahre. In den neuen Bundesländern waren es 24,7 Jahre bei Frauen und 19,2 Jahre bei Männern.

Die Lebenserwartung liefert eine andere Antwort

Wer wissen möchte, wie viele Lebensjahre ein heute 65-jähriger Mensch statistisch noch vor sich hat, muss die Sterbetafel betrachten. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes für 2025 betrug die weitere Lebenserwartung 65-jähriger Männer 18,2 Jahre. Bei 65-jährigen Frauen waren es 21,2 Jahre.

Das entspricht einem durchschnittlich erreichbaren Alter von 83,2 Jahren bei Männern und 86,2 Jahren bei Frauen. Auch diese Werte beschreiben die Sterblichkeitsverhältnisse eines bestimmten Zeitraums und sind keine persönliche Prognose.

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Die Lebenserwartung und die DRV-Rentenbezugsdauer dürfen deshalb nicht miteinander gleichgesetzt werden. Beide Auswertungen betrachten unterschiedliche Personengruppen und beginnen an verschiedenen Ausgangspunkten.

Der Rentenbeginn steigt – eine Rente mit 70 ist aber nicht beschlossen

Altersrenten begannen 2025 im Durchschnitt mit 64,7 Jahren. Im Jahr 2000 waren es noch 62,3 Jahre. Höhere Altersgrenzen und das Auslaufen früherer Rentenarten haben zu diesem Anstieg beigetragen.

Das tatsächliche Zugangsalter liegt weiterhin unter der Regelaltersgrenze, weil mehrere Wege in eine vorgezogene Altersrente führen. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt nach heutigem Recht eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren, wie unser Beitrag zur Rente für den Jahrgang 1964 zeigt.

Eine allgemeine Rente mit 70 ist nicht beschlossen. Das Bundesarbeitsministerium nennt weiterhin 67 Jahre als geltende Regelaltersgrenze für alle nach 1963 Geborenen.

Die Alterssicherungskommission hat allerdings vorgeschlagen, die Altersgrenze nach 2031 an die weitere Lebenserwartung zu koppeln. Unter der mittleren Annahme des Statistischen Bundesamtes könnte sie dadurch bis 2041 auf ungefähr 67 Jahre und sechs Monate steigen.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt ausdrücklich klar, dass die Empfehlungen noch kein Gesetz sind. Ob und mit welchen Übergangsregeln sie umgesetzt werden, muss der Gesetzgeber erst entscheiden.

Früher oder später: Der Rentenbeginn verändert Bezugsdauer und Rentenhöhe

Wer mindestens 35 Versicherungsjahre erreicht, kann nach der derzeitigen Rechtslage die Altersrente für langjährig Versicherte frühestens mit 63 Jahren beziehen. Für jeden Monat vor der persönlichen abschlagsfreien Altersgrenze werden 0,3 Prozent abgezogen.

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Beim Jahrgang 1964 führt ein Beginn mit 63 Jahren zu einem Abschlag von 14,4 Prozent. Diese Kürzung bleibt während des gesamten Rentenbezugs bestehen und verschwindet nicht mit dem 67. Geburtstag.

Ein früher Beginn bringt daher mehr Monate mit Rentenzahlung, aber einen dauerhaft niedrigeren Monatsbetrag. Unser Ratgeber zur Rente mit 63 und Weiterarbeit erläutert, welche Folgen zusätzliches Einkommen, Steuern und Sozialabgaben haben können.

Wer die Regelaltersrente dagegen erst nach Erreichen der persönlichen Altersgrenze beansprucht, erhält 0,5 Prozent Zuschlag für jeden Monat des Aufschubs. Zwölf Monate erhöhen den bis dahin erworbenen Anspruch um sechs Prozent. Bei weiterer versicherungspflichtiger Arbeit können zusätzliche Entgeltpunkte hinzukommen.

Die höhere Monatsrente wird mit dem Verzicht auf vorher mögliche Rentenzahlungen erkauft. Ob sich ein Aufschub auszahlt, hängt deshalb auch von der späteren Bezugsdauer, der Gesundheit und der finanziellen Situation ab, wie unser Beitrag zum späteren Rentenbeginn und einer höheren Monatsrente zeigt.

Durchschnittswerte verdecken erhebliche Unterschiede

Geschlecht, Einkommen, berufliche Belastung, Bildung, Gesundheitszustand und Wohnregion können mit sehr unterschiedlichen Lebenschancen verbunden sein. Ein Durchschnittswert bildet diese Unterschiede nicht ab.

Eine Studie des Robert Koch-Instituts auf Grundlage von Daten aus den Jahren 1992 bis 2016 untersuchte die weitere Lebenserwartung verschiedener Einkommensgruppen. Bei 65-jährigen Männern betrug der Abstand zwischen der niedrigsten und der höchsten Einkommensgruppe 6,6 Jahre, bei Frauen waren es 3,7 Jahre.

Ein einheitliches Rentenalter trifft daher auf sehr verschiedene Lebenswirklichkeiten. Wer körperlich stark belastet arbeitet oder bereits gesundheitlich eingeschränkt ist, kann zusätzliche Berufsjahre häufig schwerer bewältigen als ein gesunder Beschäftigter mit günstigeren Arbeitsbedingungen.

Für die persönliche Planung sollte deshalb nicht nur der statistische Durchschnitt betrachtet werden. Eine aktuelle Rentenauskunft zeigt, wann die eigene Rente beginnen kann und welche Beträge bei verschiedenen Terminen zu erwarten sind.

Zusätzlich sollten feste Ausgaben, Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Rücklagen geprüft werden. Sinnvoll kann es sein, finanziell auch ein deutlich längeres Leben als den Durchschnitt einzuplanen.

Beispiel aus der Praxis: Vier Jahre früher kosten fast 260 Euro im Monat

Der fiktive Versicherte Martin ist Jahrgang 1964 und hat 35 Versicherungsjahre erreicht. Auf Grundlage seiner bereits erworbenen Ansprüche würde seine Altersrente mit 67 Jahren in heutigen Werten 1.800 Euro brutto betragen. Weitere Beitragszeiten werden für den Vergleich nicht unterstellt.

Beginnt Martin bereits mit 63 Jahren, werden 14,4 Prozent abgezogen. Seine Bruttorente sinkt dadurch dauerhaft um 259,20 Euro auf 1.540,80 Euro im Monat. Bis zum 67. Geburtstag hätte er bereits 73.958,40 Euro brutto erhalten.

In dieser vereinfachten Bruttovergleichsrechnung würde die ungekürzte Rente den Vorsprung erst nach rund 23 Jahren und neun Monaten aufholen. Martin wäre dann ungefähr 90 Jahre und neun Monate alt.

Die Rechnung berücksichtigt weder Rentenanpassungen noch Steuern, Sozialabgaben, zusätzliche Beiträge oder eine mögliche Verzinsung verfügbarer Zahlungen. Sie zeigt deshalb keine allgemeine Empfehlung, sondern nur, wie stark die Bezugsdauer das Ergebnis beeinflussen kann.

Fragen und Antworten zur Dauer des Rentenbezugs

Wie lange beziehen Männer und Frauen im Durchschnitt Rente?

Bei den 2025 weggefallenen Rentenfällen lag die durchschnittliche Bezugsdauer für Männer bei 19,1 Jahren und für Frauen bei 22,2 Jahren. Über beide Geschlechter hinweg waren es 20,7 Jahre.

Kann ich daraus meine persönliche Rentenzeit ableiten?

Nein. Die Werte beschreiben beendete Rentenfälle wegen Alters und Erwerbsminderung. Sie sind keine persönliche Lebenszeitschätzung.

Warum beziehen Frauen länger Rente als Männer?

Frauen haben im Durchschnitt eine höhere Lebenserwartung. Zusätzlich beeinflussen unterschiedliche Erwerbsverläufe und Zeitpunkte des Rentenbeginns die rückblickende Auswertung.

Ist die Rente mit 70 bereits beschlossen?

Nein. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt weiterhin die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Die Vorschläge für spätere Erhöhungen sind noch kein Gesetz.

Welche Folgen hat ein vorzeitiger Rentenbeginn?

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte werden 0,3 Prozent für jeden vorgezogenen Monat abgezogen. Der Abschlag bleibt dauerhaft bestehen.

Was bringt ein Rentenbeginn nach der Regelaltersgrenze?

Für jeden Monat des Aufschubs steigt der bis dahin erworbene Rentenanspruch um 0,5 Prozent. Dafür entfallen zunächst die Rentenzahlungen, die bei einem früheren Antrag möglich gewesen wären.

Wo erfahre ich meinen persönlichen Rentenbeginn?

Die Rentenauskunft nennt den individuellen Beginn, mögliche Abschläge und die voraussichtliche Rentenhöhe. Bei mehreren denkbaren Terminen kann die Deutsche Rentenversicherung Vergleichsberechnungen erstellen.