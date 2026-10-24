Mütterrente verweigert: Vater erstreitet Rentennachzahlung und Zinsen

Ein Vater erzog seine Tochter nach der Trennung allein, bekam dafür aber nicht die ihm zustehende Rentenverbesserung. Die Rentenversicherung lehnte seinen Antrag auf die erste Mütterrente ab. Nach dem veröffentlichten Fallbericht setzte er schließlich eine Neuberechnung seiner Altersrente und vier Prozent Zinsen auf die daraus entstehende Nachzahlung durch.

Entschieden hat das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern mit Urteil vom 30. September 2025 (L 4 R 180/21). Der Streit drehte sich um einen einzigen Erziehungsmonat und die Frage, ob ein Wechsel der Betreuung mitten im Monat berücksichtigt werden muss.

Die Mutter ging, der Vater übernahm die Erziehung

Die Tochter wurde im November 1969 geboren. Nach dem vorliegenden Bericht verließ die Mutter die gemeinsame Wohnung am 16. November 1970, anschließend kümmerte sich der Vater allein um das Kind. Das alleinige Sorgerecht erhielt er erst mit der Scheidung im Januar 1971.

Die Rentenversicherung orientierte sich zunächst an dieser späteren Sorgerechtsentscheidung. Der Vater verwies dagegen auf die tatsächlichen Verhältnisse bereits im November. Seine frühere Ehefrau bestätigte nach der Falldarstellung, dass sie damals ausgezogen war und er die Erziehung übernommen hatte.

Ein einziger Monat konnte einen zusätzlichen Rentenpunkt bringen

Die erste Mütterrente verbesserte ab Juli 2014 die rentenrechtliche Anerkennung der Erziehung von Kindern, die vor 1992 geboren wurden. Für Menschen, die am 30. Juni 2014 bereits Rente bezogen, sah § 307d SGB VI unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschlag von einem persönlichen Entgeltpunkt vor.

Dafür kam es auf die Zuordnung des zwölften Kalendermonats nach dem Geburtsmonat an.

Bei der im November 1969 geborenen Tochter war deshalb der November 1970 entscheidend. Genau dessen Zuordnung und der daraus folgende Zuschlag waren Gegenstand des Überprüfungsverfahrens.

Es ging somit um die erste Reformstufe von 2014, nicht um einen neuen Anspruch aus einer späteren Mütterrentenreform.

Das Gericht betrachtete nicht nur den Monatsanfang

Kindererziehungszeiten werden ganzen Kalendermonaten zugeordnet. Daraus folgt nach Auffassung des Landessozialgerichts jedoch nicht, dass ausschließlich die Betreuungssituation am ersten Tag zählt.

Die Erziehungsanteile müssen über den gesamten Monat hinweg bewertet werden.

Ein Wechsel von gemeinsamer zu alleiniger Erziehung darf daher nicht bis zum nächsten Monat ausgeblendet werden. Wer zunächst gemeinsam betreut und später allein weitermacht, hat auch während der gemeinsamen Zeit einen Erziehungsbeitrag geleistet. Für die Gesamtbetrachtung zählt beides.

Die veröffentlichte Entscheidung grenzt damit zwei Dinge voneinander ab. Zwar wird die Versicherungszeit nicht tageweise auf beide Eltern verteilt. Die Frage, welchem Elternteil der ganze Monat zusteht, muss aber anhand der tatsächlichen Erziehungsverhältnisse in diesem Monat beantwortet werden.

Eine späte Erklärung ersetzt nicht den Nachweis der Erziehung

Eltern können bei gemeinsamer Erziehung erklären, welchem Elternteil die Kindererziehungszeit zugeordnet werden soll. Eine solche Erklärung wirkt grundsätzlich für die Zukunft und höchstens zwei Kalendermonate zurück.

Bereits abgeschlossene Leistungsentscheidungen können die rückwirkende Zuordnung zusätzlich begrenzen.

Davon zu unterscheiden ist der Nachweis, dass ein Elternteil tatsächlich überwiegend erzogen hat. Hier geht es nicht darum, alte Zeiten nachträglich nach Wunsch zu verteilen. G

eprüft wird vielmehr, ob die ursprüngliche Zuordnung den damaligen Lebensverhältnissen entsprach.

Auch eine frühere Feststellung im Versicherungskonto des anderen Elternteils beendet diese Prüfung nicht zwangsläufig. Das Landessozialgericht erklärte ausdrücklich, an frühere Feststellungen zum Versicherungsverlauf des anderen Elternteils nicht gebunden zu sein. Daraus folgt allerdings kein Anspruch, denselben Erziehungsmonat dauerhaft beiden Eltern anzurechnen.

Die Nachzahlung betrifft zwei unterschiedliche Zeiträume

Nach dem veröffentlichten Fallbericht muss die Altersrente des Vaters bereits ab 2010 korrigiert werden. Der zusätzliche Entgeltpunkt aus der Mütterrente I kommt dagegen erst ab dem 1. Juli 2014 hinzu. Die beiden Zeitpunkte dürfen deshalb nicht gleichgesetzt werden.

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Der Rückgriff auf 2010 lässt sich durch den Überprüfungsantrag aus dem Jahr 2014 erklären. Nach § 44 Absatz 4 SGB X können zu Unrecht vorenthaltene Sozialleistungen bei einer beantragten Korrektur grundsätzlich für bis zu vier Jahre vor dem Antragsjahr nachgezahlt werden. Bei einem Antrag im Jahr 2014 beginnt dieser Zeitraum am 1. Januar 2010.

Andere Rentner können daraus keinen eigenen Nachzahlungsanspruch bis 2010 ableiten. Bei einem entsprechenden Überprüfungsantrag im Jahr 2026 reicht der reguläre Vierjahreszeitraum grundsätzlich bis zum 1. Januar 2022 zurück. Zusätzlich muss feststehen, dass der damalige Bescheid rechtswidrig war und deshalb zu wenig Rente gezahlt wurde.

Vier Prozent Zinsen sind gesetzlich vorgesehen

Für verspätet ausgezahlte Sozialleistungen sieht § 44 SGB I eine Verzinsung von vier Prozent jährlich vor. Es handelt sich weder um eine Strafzahlung gegen die Rentenversicherung noch um einen frei festgesetzten Schadensersatz. Der Anspruch und sein Beginn richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Die Verzinsung setzt grundsätzlich nach Ablauf eines Kalendermonats nach Fälligkeit ein, frühestens jedoch nach Ablauf von sechs Kalendermonaten nach Eingang des vollständigen Leistungsantrags. Sie endet mit Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung.

Die vier Prozent gelten deshalb nicht pauschal für den gesamten Nachzahlungsbetrag seit der Geburt des Kindes oder seit Beginn des Gerichtsverfahrens.

Bei einer späteren Überprüfung kann für die Berechnung auch der ursprüngliche Leistungsantrag wichtig sein. Werden entscheidende Nachweise erst nachgereicht, muss genauer geprüft werden, wann der Antrag vollständig war.

Die rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung unterscheiden diese Konstellationen ausdrücklich.

Im Rentenbescheid müssen die Erziehungszeiten stimmen

Für Eltern ist der Fall ein Anlass, die berücksichtigten Erziehungszeiten im Versicherungsverlauf zu kontrollieren. Die Bezeichnung „Mütterrente“ kann dabei täuschen, denn es handelt sich nicht um eine eigenständige Rentenart. Die Verbesserung geht in die Berechnung der gesetzlichen Rente ein.

Wer im Bescheid nach einer gesonderten monatlichen Überweisung sucht, wird deshalb nicht fündig. Wo sich entsprechende Angaben finden können, erläutert unser Beitrag darüber, wie die Mütterrente im Rentenbescheid ausgewiesen wird.

Für die Prüfung sollten auch der Versicherungsverlauf und frühere Feststellungsbescheide vorliegen.

Fehlen Erziehungszeiten, bietet die Rentenversicherung das Formular V0800 zur Feststellung von Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten an. Bei bereits laufender Rente muss zusätzlich geklärt werden, ob ein früherer Rentenbescheid überprüft werden soll. Weitere Hinweise enthält unsere Anleitung zum Antrag auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten.

Eine Trennung sollte möglichst genau dokumentiert werden

Wer eine fehlerhafte Zuordnung vermutet, sollte nicht nur mitteilen, dass er sich „hauptsächlich gekümmert“ habe. Hilfreicher ist eine zeitliche Darstellung, aus der hervorgeht, wann die Eltern zusammenlebten, wann sich die Betreuung änderte und wer anschließend welche Aufgaben übernahm.

Dazu können vorhandene Unterlagen über getrennte Haushalte, gerichtliche Entscheidungen und nachvollziehbare Angaben zur damaligen Betreuung gehören. Welche Nachweise im Einzelfall ausreichen, muss die Rentenversicherung prüfen.

Bei einem neuen ablehnenden Bescheid sollte außerdem die Widerspruchsfrist beachtet werden. Sie beträgt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat.

Häufige Fragen zur Mütterrente für Väter

Können auch Väter die Mütterrente erhalten?

Ja, die Bezeichnung beschränkt die Rentenverbesserung nicht auf Frauen. Entscheidend ist, welchem Elternteil die betreffenden Erziehungszeiten nach den gesetzlichen Regeln zuzuordnen sind.

Werden Erziehungszeiten aus der DDR berücksichtigt?

Grundsätzlich können Kindererziehungszeiten in der ehemaligen DDR ebenso rentenrechtlich berücksichtigt werden. Auch dabei muss geklärt werden, welchem Elternteil die Zeiten zustehen und ob die weiteren Voraussetzungen vorliegen.

Muss ein Elternteil für die Anerkennung auf eine Berufstätigkeit verzichtet haben?

Nein, Kindererziehungszeiten können auch neben einer Beschäftigung berücksichtigt werden. Bei der Bewertung bestehen jedoch gesetzliche Höchstgrenzen, und die Zuordnung zwischen den Eltern muss weiterhin stimmen.

Quellen

Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 30. September 2025 (L 4 R 180/21), amtliche Fundstelle sowie veröffentlichte Entscheidungsauszüge.