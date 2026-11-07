Selbe Rente 2.200 Euro aber dreimal so viel Steuer weil ein Datum entscheidet

1.500 Euro Bruttorente, keine Einkommensteuer – und trotzdem verlangt das Finanzamt eine Steuererklärung. Bei 2.200 Euro Rente können dagegen mehr als 1.200 Euro Einkommensteuer im Jahr fällig werden.

Wie groß der Unterschied ausfällt, hängt auch vom Jahr des Rentenbeginns und dem persönlichen Rentenfreibetrag ab.

Zwei Rentenfälle für das Steuerjahr 2026 zeigen, weshalb die monatliche Auszahlung allein wenig über die tatsächliche Steuerbelastung verrät.

Die Rentenauszahlung ist noch kein Einkommen nach Steuern

Bei der gesetzlichen Rente werden die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bei Pflichtversicherten unmittelbar einbehalten. Die Einkommensteuer ist damit jedoch noch nicht bezahlt.

Wer seine gesamte Rentenauszahlung für den Lebensunterhalt verplant, kann deshalb später eine Nachzahlung erhalten, für die keine Rücklage vorhanden ist. Genau diesen Unterschied erläutert auch unser Beitrag zur Steuerfalle bei der Rente und möglichen Nachzahlungen.

Unter diesen Annahmen werden die beiden Fälle gerechnet

Inge und Erhard sind alleinstehende Rentner und beziehen ausschließlich eine gesetzliche Altersrente. Beide sind in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert, haben erwachsene Kinder und zahlen keine Kirchensteuer.

Für die Vergleichsrechnung bleibt ihre Monatsrente während des gesamten Jahres unverändert bei 1.500 beziehungsweise 2.200 Euro. Weitere abziehbare Ausgaben oder Steuerermäßigungen werden neben den genannten Versicherungsbeiträgen und Pauschbeträgen nicht angesetzt.

Als Zusatzbeitrag der Krankenkasse werden ganzjährig 2,9 Prozent angenommen; davon tragen die Rentner jeweils die Hälfte. Zusammen mit 7,3 Prozent eigenem Krankenversicherungsbeitrag und 3,6 Prozent Pflegeversicherung ergibt das einen Abzug von 12,35 Prozent der Bruttorente.

Fall Inge: 1.500 Euro Rente und trotzdem eine Steuererklärung

Inge ist 77 Jahre alt, war Arzthelferin und bezieht seit 2014 Rente. Aus monatlich 1.500 Euro brutto werden in der Modellrechnung 18.000 Euro Jahresrente.

Bei einem Rentenbeginn 2014 beträgt der für die Berechnung des Rentenfreibetrags geltende Besteuerungsanteil 68 Prozent. Die übrigen 32 Prozent werden grundsätzlich auf die Jahresrente des Folgejahres angewandt, um den persönlichen steuerfreien Eurobetrag festzulegen.

Für Inge setzen wir einen bereits festgeschriebenen Rentenfreibetrag von 3.917 Euro jährlich voraus. Dieser Betrag ist eine zusätzliche Annahme des Beispiels und lässt sich aus ihrer heutigen Monatsrente und dem Rentenbeginn allein nicht bestimmen.

Von 18.000 Euro Jahresrente bleiben nach Abzug dieses Freibetrags 14.083 Euro steuerpflichtige Renteneinnahmen. Nach dem Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro beträgt der Gesamtbetrag ihrer Einkünfte 13.981 Euro.

Damit liegt Inge über dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro für das Steuerjahr 2026. Unter den genannten Voraussetzungen muss sie deshalb grundsätzlich eine Einkommensteuererklärung abgeben.

Warum Inge am Ende trotzdem null Euro Einkommensteuer zahlt

Für die eigentliche Steuerberechnung werden anschließend ihre abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge berücksichtigt. Diese betragen in der Modellrechnung 2.223 Euro im Jahr.

Zusätzlich wird der Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro angesetzt. Damit verbleibt ein zu versteuerndes Einkommen von 11.722 Euro.

Dieser Betrag liegt 626 Euro unter dem Grundfreibetrag: Inges Einkommensteuer beträgt null Euro. Monatlich stehen ihr nach den Versicherungsbeiträgen 1.314,75 Euro zur Verfügung.

Die Erklärungspflicht bleibt trotzdem bestehen, weil ihre Einkünfte vor dem Abzug der Sonderausgaben über der gesetzlichen Grenze liegen. Die Unterscheidung zwischen Erklärungspflicht und tatsächlicher Steuerzahlung ergibt sich aus Paragraf 56 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung.

Fall Erhard: Von 2.200 Euro Rente gehen jährlich 1.269 Euro Steuer ab

Erhard ist 66 Jahre alt, arbeitete als Polier auf dem Bau und bezieht seit 2024 Rente. Seine Monatsrente von 2.200 Euro ergibt im vereinfachten Ganzjahresmodell 26.400 Euro brutto.

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Für seinen Rentenjahrgang beträgt der Besteuerungsanteil 83 Prozent; 17 Prozent dienen zur Ermittlung des steuerfreien Rentenbetrags. Für die folgende Rechnung wird ein bereits festgeschriebener Rentenfreibetrag von 4.228 Euro jährlich angenommen.

Nach dessen Abzug verbleiben 22.172 Euro steuerpflichtige Renteneinnahmen. Abzüglich des Werbungskosten-Pauschbetrags von 102 Euro ergibt das einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 22.070 Euro.

Davon werden 3.260,40 Euro Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie 36 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag abgezogen. Erhards zu versteuerndes Einkommen beträgt damit 18.773,60 Euro.

Nach dem Einkommensteuertarif für 2026 ergibt sich eine jährliche Einkommensteuer von 1.269 Euro. Für die Tarifberechnung wird das zu versteuernde Einkommen zunächst auf volle Euro abgerundet und anschließend auch der errechnete Steuerbetrag abgerundet.

Auf den Monat verteilt sind das 105,75 Euro Einkommensteuer. Nach Versicherungsbeiträgen und dieser rechnerischen Steuerrücklage bleiben Erhard von 2.200 Euro brutto monatlich 1.822,55 Euro.

Tabelle: So unterscheiden sich die beiden Modellrechnungen

Steuerjahr 2026: Vereinfachter Vergleich bei zwölf gleich hohen Monatsrenten und den genannten persönlichen Annahmen Rechenschritt Inge Erhard Rentenbeginn 2014 2024 Monatliche Bruttorente 1.500,00 Euro 2.200,00 Euro Jährliche Bruttorente 18.000,00 Euro 26.400,00 Euro Abzüglich angenommener Rentenfreibetrag 3.917,00 Euro 4.228,00 Euro Steuerpflichtige Renteneinnahmen 14.083,00 Euro 22.172,00 Euro Abzüglich Werbungskosten-Pauschbetrag 102,00 Euro 102,00 Euro Gesamtbetrag der Einkünfte 13.981,00 Euro 22.070,00 Euro Abzüglich Kranken- und Pflegeversicherung 2.223,00 Euro 3.260,40 Euro Abzüglich Sonderausgaben-Pauschbetrag 36,00 Euro 36,00 Euro Zu versteuerndes Einkommen 11.722,00 Euro 18.773,60 Euro Einkommensteuer im Jahr 0 Euro 1.269 Euro Steuererklärung grundsätzlich erforderlich Ja Ja Monatlich nach Versicherungsbeiträgen und Einkommensteuer 1.314,75 Euro 1.822,55 Euro

Der Rentenbeginn beeinflusst die Steuer – er erklärt aber nicht alles

Wer früher in Rente ging, konnte häufig einen höheren Anteil seiner damaligen Rente steuerfrei behalten. Daraus folgt aber keine allgemeingültige Steuerrechnung nach dem Muster „2.200 Euro Rente und Rentenbeginn 2014 ergeben immer denselben Steuerbetrag“.

Benötigt wird der persönliche Rentenfreibetrag in Euro, der grundsätzlich anhand der Jahresrente des auf den Rentenbeginn folgenden Jahres ermittelt wird. Regelmäßige Rentenanpassungen erhöhen diesen Freibetrag anschließend nicht, wie Paragraf 22 Einkommensteuergesetz festlegt.

Bei Inge entsprechen die angenommenen 3.917 Euro heute nur noch rund 21,8 Prozent ihrer Jahresrente. Die ursprünglich zur Berechnung verwendeten 32 Prozent dürfen deshalb nicht jedes Jahr erneut von der aktuellen Rente abgezogen werden.

Auch eine pauschale Aussage, bei 1.500 Euro Rente falle grundsätzlich keine Steuer an, wäre zu weitgehend. Einen ergänzenden Überblick bietet unsere Tabelle zur steuerfreien Bruttorente 2026.

Warum die tatsächliche Steuer 2026 niedriger ausfallen kann

Die Vergleichstabelle unterstellt zwölf Monate mit unveränderter Rente. Tatsächlich wurden die gesetzlichen Renten laut Deutscher Rentenversicherung zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent erhöht.

Erhält Erhard die 2.200 Euro erst seit dieser Erhöhung, lag seine Monatsrente zuvor rechnerisch bei rund 2.110,51 Euro. Aus sechs Monaten mit dem niedrigeren und sechs Monaten mit dem höheren Betrag ergeben sich etwa 25.863 Euro Jahresrente.

Bei unverändert angenommenem Rentenfreibetrag und denselben übrigen Bedingungen sinkt seine Einkommensteuer für 2026 dadurch auf rund 1.155 Euro. Die 1.269 Euro aus der Tabelle gelten somit für das Ganzjahresmodell und lassen sich nicht ungeprüft auf eine erst seit Juli gezahlte Monatsrente übertragen.

Nachzahlung und Vorauszahlungen können zeitlich zusammenkommen

Bei Erhard kann das Finanzamt neben der Jahresabrechnung auch Vorauszahlungen für das laufende Jahr festsetzen. Nach Paragraf 37 Einkommensteuergesetz müssen diese mindestens 400 Euro im Kalenderjahr und mindestens 100 Euro je Vorauszahlungstermin betragen.

Bei einer erwarteten Jahressteuer von 1.269 Euro wären das rechnerisch etwa 317 Euro je Quartal. Bereits geleistete Vorauszahlungen werden später auf die Jahressteuer angerechnet.

Eine Nachzahlung für das vergangene Jahr kann allerdings zeitlich mit Vorauszahlungen für das laufende Jahr zusammentreffen. Für Erhard wäre eine monatliche Rücklage von etwa 106 Euro deshalb eine vernünftige Vorbereitung auf die Steuerrechnung.

Welche Unterlagen jetzt weiterhelfen und welche Frist gilt

Für eine belastbare Prüfung benötigen Rentner die tatsächlich bezogene Jahresbruttorente und den persönlichen steuerfreien Rentenbetrag. Dieser lässt sich häufig den Berechnungen zu früheren Steuerbescheiden entnehmen oder beim Finanzamt erfragen.

Die Rentenversicherung stellt außerdem kostenlos die „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“ bereit. Die automatische Übermittlung der Rentendaten an das Finanzamt ersetzt eine bestehende Erklärungspflicht nicht.

Bei beauftragter steuerlicher Beratung gelten grundsätzlich längere Fristen; eine individuelle Aufforderung des Finanzamts kann zu beachten sein. Wann eine Erklärung erforderlich ist, erläutert auch unser Beitrag zur Steuererklärungspflicht von Rentnern.