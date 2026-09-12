Keine Steuererklärung mehr: Wann Rentner davon befreit werden

Viele Rentner geben Jahr für Jahr eine Einkommensteuererklärung ab, obwohl am Ende regelmäßig keine Steuer festgesetzt wird. Daraus entsteht schnell die Frage, ob die jährliche Erklärung irgendwann entfallen kann.

Tatsächlich müssen Rentner nicht allein deshalb eine Steuererklärung abgeben, weil sie eine gesetzliche Altersrente beziehen. Entscheidend sind die Höhe und Art der steuerpflichtigen Einkünfte sowie die Frage, ob das Finanzamt ausdrücklich eine Erklärung verlangt.

Rentenbezug bedeutet nicht automatisch Steuererklärung

Gesetzliche Renten gehören grundsätzlich zu den steuerlich relevanten Einkünften. Wie viel davon steuerlich angesetzt wird, richtet sich unter anderem nach dem Jahr, in dem die Rente begonnen hat.

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Altersrente erhält, hat beispielsweise einen Besteuerungsanteil von 84 Prozent. Die übrigen 16 Prozent werden grundsätzlich für die Berechnung des persönlichen Rentenfreibetrags herangezogen.

Wie die Rentenbesteuerung 2026 funktioniert, zeigt auch unser Beitrag „So hoch ist der steuerpflichtige Anteil der Rente ab 2026“.

Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro

Für das Steuerjahr 2026 beträgt der Grundfreibetrag für Alleinstehende 12.348 Euro. Bei gemeinsam veranlagten Ehepaaren liegt der entsprechende Betrag bei 24.696 Euro.

Der Grundfreibetrag darf allerdings nicht mit der Bruttorente verwechselt werden. Ein Rentner kann deutlich mehr als 12.348 Euro Jahresrente erhalten und trotzdem keine Einkommensteuer zahlen.

Das liegt daran, dass zunächst nur der steuerpflichtige Rentenanteil berücksichtigt wird. Hinzu kommen mögliche Abzüge wie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen.

Wann Rentner keine Steuererklärung abgeben müssen

Bei einem alleinstehenden Rentner ohne lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn besteht grundsätzlich eine Abgabepflicht, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte den jeweils geltenden Grundfreibetrag übersteigt. Für 2026 liegt diese Schwelle bei 12.348 Euro.

Liegt der Gesamtbetrag der Einkünfte darunter und besteht auch aus anderen Gründen keine Erklärungspflicht, muss grundsätzlich keine jährliche Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Voraussetzung ist außerdem, dass das Finanzamt keine ausdrückliche Aufforderung ausgesprochen hat.

Bei zusammen veranlagten Ehepaaren ohne entsprechenden Arbeitslohn gilt grundsätzlich der doppelte Grundfreibetrag. Die steuerliche Situation beider Ehepartner muss dabei gemeinsam betrachtet werden.

Keine Steuer zahlen und keine Steuererklärung sind zwei verschiedene Dinge

Hier liegt eine häufige Fehlerquelle. Ein Rentner kann verpflichtet sein, eine Steuererklärung abzugeben, obwohl die spätere Berechnung des Finanzamts eine Einkommensteuer von null Euro ergibt.

Der Grund ist, dass für die Frage der Abgabepflicht und für die spätere Berechnung des zu versteuernden Einkommens unterschiedliche Berechnungsschritte relevant sind. Abziehbare Versicherungsbeiträge oder außergewöhnliche Belastungen können die tatsächliche Steuer anschließend deutlich reduzieren.

Wie hoch eine gesetzliche Rente 2026 unter bestimmten Voraussetzungen sein kann, ohne dass Einkommensteuer entsteht, zeigt unser Beitrag „Rente 2026: Bis zu dieser Höhe ist die Bruttorente steuerfrei“.

Auch bisherige Steuererklärungen verpflichten nicht automatisch für immer

Wer einmal eine Steuererklärung abgegeben hat, muss nicht allein deshalb bis ans Lebensende jedes Jahr eine neue Erklärung einreichen. Die Voraussetzungen werden grundsätzlich für jedes Steuerjahr neu betrachtet.

Das ist vor allem für ältere Rentner interessant, deren Einkommensverhältnisse seit Jahren weitgehend unverändert sind. Wurde wiederholt keine Einkommensteuer festgesetzt, kann es sinnvoll sein, beim zuständigen Finanzamt nachzufragen, ob weiterhin eine Erklärung erwartet wird.

Eine pauschale lebenslange „Steuerbefreiung“ gibt es dadurch allerdings nicht. Ändern sich die Einkünfte später, kann erneut eine Erklärungspflicht entstehen.

Finanzamt kann trotzdem eine Steuererklärung verlangen

Besonders wichtig ist ein Schreiben des Finanzamts. Nach § 149 Abgabenordnung ist auch derjenige zur Abgabe verpflichtet, der ausdrücklich von der Finanzbehörde dazu aufgefordert wird.

Rentner sollten deshalb nicht einfach aufhören, eine Erklärung einzureichen, wenn das Finanzamt in den vergangenen Jahren regelmäßig zur Abgabe aufgefordert hat. Sinnvoller ist eine kurze schriftliche Anfrage mit dem Hinweis, dass sich die Einkommensverhältnisse nicht verändert haben und regelmäßig keine Einkommensteuer entsteht.

Bestätigt das Finanzamt, dass künftig vorerst keine Erklärung erforderlich ist, entfällt der jährliche Aufwand. Ändern sich später die steuerlichen Verhältnisse, muss die Situation allerdings erneut geprüft werden.

Diese Fälle können wieder eine Abgabepflicht auslösen

Besonders schnell verändert sich die Situation, wenn zur gesetzlichen Altersrente weitere Einkünfte hinzukommen. Dazu können beispielsweise eine Betriebsrente, Vermietungseinkünfte, eine selbstständige Tätigkeit oder zusätzliche steuerpflichtige Versorgungsleistungen gehören.

Auch eine Beschäftigung im Ruhestand kann Auswirkungen haben. Werden Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit bezogen, für die bereits Lohnsteuer einbehalten wurde, gelten zusätzliche Vorschriften zur Pflichtveranlagung.

So kann eine Steuererklärung insbesondere erforderlich werden, wenn neben lohnversteuertem Arbeitslohn weitere nicht dem Lohnsteuerabzug unterliegende steuerpflichtige Einkünfte von mehr als 410 Euro vorliegen. Deshalb sollten Rentner mit einem Nebenjob ihre Situation gesondert prüfen.

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Rentenerhöhungen können die Situation verändern

Auch eine normale Rentenerhöhung kann Folgen haben. Der einmal festgestellte steuerfreie Rentenbetrag wächst bei regulären Rentenanpassungen grundsätzlich nicht im gleichen Umfang mit.

Dadurch können spätere Erhöhungen den steuerpflichtigen Teil der Rente vergrößern. Gerade Rentner, deren Einkünfte nur knapp unter einer steuerlich relevanten Grenze liegen, sollten deshalb nach jeder größeren Rentenanpassung erneut rechnen.

Seit Juli 2026 sind die gesetzlichen Renten deutlich gestiegen. Welche Folgen dies steuerlich haben kann, erläutern wir im Beitrag „Steuerpflicht für Rentner seit Juli 2026“.

Wann keine Einkommensteuer anfällt

Situation Folge Was Rentner beachten sollten Gesamtbetrag der Einkünfte unter der gesetzlichen Grenze Häufig keine Pflicht zur Steuererklärung Weitere Einkünfte und Schreiben des Finanzamts prüfen Abgabepflicht besteht, Steuerberechnung ergibt aber 0 Euro Erklärung muss trotzdem abgegeben werden Keine Steuerzahlung bedeutet nicht automatisch Befreiung Finanzamt fordert ausdrücklich zur Abgabe auf Steuererklärung ist erforderlich Aufforderung nicht ignorieren Einkünfte verändern sich später Abgabepflicht kann erneut entstehen Neue Rente, Arbeit oder Vermietung berücksichtigen

Kranken- und Pflegeversicherung können die Steuerlast deutlich senken

Gerade bei Rentnern machen Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung einen erheblichen Betrag aus. Diese Beiträge können im Rahmen der steuerlichen Vorschriften als Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden.

Dadurch kann das zu versteuernde Einkommen erheblich niedriger liegen als der zunächst steuerpflichtige Teil der Rente. Hinzu kommen gegebenenfalls weitere Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen.

Welche weiteren Kosten Rentner steuerlich berücksichtigen können, zeigt unser Ratgeber „15 Dinge, die Rentner jetzt von der Steuer absetzen können“.

Warum die Bruttorente allein wenig aussagt

Eine monatliche Rente von beispielsweise 1.500 Euro sagt noch nicht zuverlässig aus, ob Einkommensteuer anfällt. Zwei Rentner mit exakt derselben Monatsrente können steuerlich unterschiedlich behandelt werden, wenn ihre Renten zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen haben.

Auch Krankenversicherungsbeiträge, weitere Einkünfte und persönliche Abzugsmöglichkeiten unterscheiden sich. Deshalb sind pauschale Aussagen wie „Ab 1.500 Euro Rente müssen Steuern gezahlt werden“ regelmäßig zu ungenau.

Was Rentner tun können, die seit Jahren keine Steuern zahlen

Wer trotz jährlicher Steuererklärung seit mehreren Jahren immer wieder einen Steuerbescheid mit null Euro Einkommensteuer erhält, sollte zunächst prüfen, ob überhaupt noch eine gesetzliche Erklärungspflicht besteht. Anschließend kann beim Finanzamt nachgefragt werden, ob für die kommenden Jahre weiterhin eine Erklärung erwartet wird.

Hilfreich sind dabei Angaben zur aktuellen gesetzlichen Rente, zu zusätzlichen Renten und zu sonstigen Einkünften. Auch größere Änderungen gegenüber den Vorjahren sollten genannt werden.

Rentner sollten sich eine entsprechende Auskunft möglichst schriftlich geben lassen oder zumindest das Antwortschreiben des Finanzamts aufbewahren. Einfach kommentarlos keine Steuererklärung mehr einzureichen, obwohl zuvor eine Aufforderung vorlag, kann dagegen zu unnötigen Problemen führen.

Praxisbeispiel: Rentnerin muss keine jährliche Erklärung mehr abgeben

Eine alleinstehende Rentnerin erhält ausschließlich eine vergleichsweise geringe gesetzliche Altersrente und verfügt weder über Mieteinnahmen noch über Arbeitslohn oder andere steuerpflichtige Einkünfte. Ihr für die Abgabepflicht relevanter Gesamtbetrag der Einkünfte liegt 2026 unter dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro.

In den vergangenen Jahren hatte sie dennoch freiwillig Steuererklärungen eingereicht, wobei jeweils keine Einkommensteuer festgesetzt wurde. Besteht kein anderer Grund für eine Pflichtveranlagung und liegt auch keine Aufforderung des Finanzamts vor, muss sie allein wegen des Rentenbezugs nicht jedes Jahr eine neue Erklärung abgeben.

Steigt ihre Rente später deutlich oder kommen beispielsweise Miet- oder Arbeitseinkünfte hinzu, muss sie die Situation erneut prüfen. Eine einmalige Einschätzung schützt nicht dauerhaft vor einer später neu entstehenden Abgabepflicht.

Fazit: Rentner können sich die jährliche Steuererklärung unter Umständen sparen

Rentner müssen nicht automatisch Jahr für Jahr eine Einkommensteuererklärung einreichen. Wer keine gesetzliche Abgabepflicht erfüllt und auch nicht ausdrücklich vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert wurde, kann auf die Erklärung verzichten.

Entscheidend ist allerdings nicht allein, ob am Ende tatsächlich Einkommensteuer gezahlt werden muss. Eine Steuer von null Euro und eine fehlende Abgabepflicht sind steuerrechtlich zwei unterschiedliche Sachverhalte.

Wer bislang jedes Jahr eine Erklärung eingereicht hat und regelmäßig keine Steuer zahlen musste, kann deshalb beim Finanzamt klären, ob weitere Erklärungen erforderlich sind. Bei späteren Rentenerhöhungen oder zusätzlichen Einkünften sollte die steuerliche Situation erneut geprüft werden.

Häufige Fragen zur Steuererklärung für Rentner

Müssen Rentner grundsätzlich eine Steuererklärung abgeben?

Nein. Der Bezug einer gesetzlichen Rente allein führt nicht automatisch zu einer jährlichen Abgabepflicht.

Wie hoch ist der Grundfreibetrag 2026?

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro. Bei gemeinsam veranlagten Ehepaaren entspricht die relevante Grenze grundsätzlich dem doppelten Betrag von 24.696 Euro.

Kann ich auf die Steuererklärung verzichten, wenn ich keine Steuern zahlen muss?

Nicht automatisch. Trotz einer festgesetzten Einkommensteuer von null Euro kann weiterhin eine gesetzliche Abgabepflicht bestehen.

Bin ich für immer von der Steuererklärung befreit, wenn das Finanzamt sie nicht mehr verlangt?

Nein. Ändern sich die Einkünfte später, etwa durch eine zusätzliche Rente, Vermietung oder Erwerbstätigkeit, kann erneut eine Abgabepflicht entstehen.

Muss ich eine Steuererklärung abgeben, wenn mich das Finanzamt dazu auffordert?

Ja. Eine ausdrückliche Aufforderung der Finanzbehörde begründet grundsätzlich eine Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung.

Kann eine Rentenerhöhung dazu führen, dass wieder eine Steuererklärung notwendig wird?

Ja. Da der persönliche Rentenfreibetrag bei normalen Rentenanpassungen grundsätzlich nicht entsprechend mitwächst, können steigende Renten den steuerpflichtigen Betrag erhöhen und eine neue Prüfung erforderlich machen.