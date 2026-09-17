Steuerfalle Rente 2026: So vermeiden Sie Nachzahlungen im nächsten Jahr

Die höhere Rente ist längst auf dem Konto, die Steuerrechnung kommt möglicherweise erst 2027. Wer seine gesamte monatliche Auszahlung verplant, kann deshalb eine unangenehme Überraschung erleben. Denn die gesetzliche Rentenversicherung behält von der Rente keine Einkommensteuer ein.

Besonders aufmerksam sollten Senioren sein, die 2026 erstmals Rente beziehen, zusätzliche Einkünfte erhalten oder bisher nur knapp unter der Steuergrenze lagen.

Wer seine Jahressteuer rechtzeitig berechnet, abziehbare Ausgaben berücksichtigt und gegebenenfalls Vorauszahlungen anpassen lässt, kann eine hohe Abschlusszahlung vermeiden. Eine Geldreserve allein verhindert dagegen keine Nachzahlung – sie sorgt lediglich dafür, dass das Geld dafür vorhanden ist.

Warum die Rentenauszahlung über die tatsächliche Steuerlast täuschen kann

Bei Beschäftigten führt der Arbeitgeber regelmäßig Lohnsteuer ab. Bei der gesetzlichen Rente funktioniert das anders: Zwar können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung von der Auszahlung abgehen, die Einkommensteuer wird damit aber nicht beglichen. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung zur Besteuerung der Rente ausdrücklich hin.

Ob und wie viel Einkommensteuer anfällt, ergibt sich aus den persönlichen Verhältnissen und der Jahresberechnung. Bereits gezahlte Einkommensteuervorauszahlungen und anrechenbare Steuerabzüge werden dabei berücksichtigt. Reichen diese Beträge nicht aus, bleibt eine Nachzahlung.

12.348 Euro Grundfreibetrag sind keine Bruttorentengrenze

Für 2026 beträgt der Grundfreibetrag 12.348 Euro. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften bleiben nach dem regulären Splittingtarif insgesamt 24.696 Euro des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens steuerfrei. Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen erläutert die Berechnung nach Grund- und Splittingtarif.

Diese Beträge dürfen weder mit der Bruttorente noch mit der Auszahlung auf dem Konto gleichgesetzt werden. Das zu versteuernde Einkommen entsteht erst nach mehreren Rechenschritten, bei denen unter anderem der steuerfreie Rentenbetrag und abzugsfähige Ausgaben berücksichtigt werden. Deshalb kann auch eine Bruttorente oberhalb des Grundfreibetrags ohne Einkommensteuer bleiben.

Umgekehrt schützt eine niedrige eigene Rente nicht automatisch vor Steuern, wenn weitere Einkünfte hinzukommen. Einen ergänzenden Überblick bietet unsere Steuertabelle zu Freibeträgen für Rentner im Jahr 2026.

Die Rentenerhöhung ab Juli muss in die Jahresrechnung

Zum 1. Juli 2026 wurden die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent angehoben. Aus einer monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro wurden damit rechnerisch 1.563,60 Euro. Die Höhe der Anpassung bestätigt die Deutsche Rentenversicherung in ihren Informationen zur Rentenanpassung 2026.

Wer das ganze Jahr Rente bezieht, muss für eine einfache Hochrechnung sechs Monate mit dem alten und sechs Monate mit dem neuen Bruttobetrag ansetzen. Im genannten Rechenbeispiel ergibt das 18.381,60 Euro Jahresbruttorente. Gegenüber zwölf Monaten mit unverändert 1.500 Euro sind das 381,60 Euro zusätzlich.

Bei bereits festgeschriebenem Rentenfreibetrag erhöht eine reguläre Rentenanpassung den steuerpflichtigen Rentenbetrag grundsätzlich vollständig. Der Freibetrag wächst bei diesen Anpassungen nicht mit, wie Paragraf 22 Einkommensteuergesetz festlegt. Höhere abziehbare Versicherungsbeiträge können den steuerlichen Effekt allerdings teilweise ausgleichen.

84 Prozent Besteuerungsanteil bedeuten nicht 84 Prozent Steuer

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, fällt grundsätzlich unter einen Besteuerungsanteil von 84 Prozent. Damit gehen 84 Prozent der betreffenden Bruttorente in die steuerliche Berechnung ein; dieser Wert ist kein persönlicher Steuersatz. Auf diese Unterscheidung kommt es an, wenn Schlagzeilen über die Besteuerung neuer Renten im Jahr 2026 verunsichern.

Der steuerfreie Anteil beträgt bei diesem Rentenjahrgang grundsätzlich 16 Prozent. Der dauerhaft geltende Eurobetrag wird regelmäßig anhand der Jahresrente im Jahr nach dem Rentenbeginn ermittelt. Bei früher begonnenen Renten wird nicht einfach auf 84 Prozent umgestellt; bei Folgerenten, etwa nach einer Erwerbsminderungsrente, können besondere Berechnungsregeln greifen.

Diese Verwechslungen können teuer werden

Häufiger Irrtum Was tatsächlich gilt Was jetzt hilft Die Auszahlung ist bereits versteuert. Die gesetzliche Rentenversicherung führt keine Einkommensteuer ab. Die voraussichtliche Jahressteuer gesondert berechnen. Der Grundfreibetrag gilt für die Bruttorente. Er bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen. Freibeträge und abziehbare Kosten einbeziehen. Der steuerfreie Rentenbetrag steigt jedes Jahr mit. Reguläre Rentenanpassungen erhöhen ihn nicht. Den festgesetzten Eurobetrag verwenden. Ohne Steuerzahlung ist keine Erklärung nötig. Eine Erklärungspflicht kann trotzdem bestehen. Die Abgabepflicht gesondert prüfen. Eine Rücklage verhindert die Nachzahlung. Sie finanziert eine mögliche Nachzahlung. Zusätzlich die Vorauszahlungen prüfen lassen.

Eine Steuererklärung kann auch ohne Steuerzahlung vorgeschrieben sein

Die Pflicht zur Abgabe und die tatsächliche Steuerbelastung sind zwei unterschiedliche Fragen. Bei in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Personen ohne lohnversteuerte Einkünfte knüpft die Erklärungspflicht grundsätzlich an den Gesamtbetrag der Einkünfte an. Übersteigt dieser 2026 bei Alleinstehenden 12.348 Euro beziehungsweise bei zusammen veranlagten Paaren 24.696 Euro, ist nach Paragraf 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung regelmäßig eine Erklärung abzugeben.

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden als Sonderausgaben erst in einem späteren Rechenschritt abgezogen. So kann beispielsweise ein Gesamtbetrag der Einkünfte von 13.000 Euro eine Erklärungspflicht auslösen, obwohl nach weiteren Abzügen keine Einkommensteuer anfällt. Wer zusätzlich lohnversteuerten Arbeitslohn oder entsprechende Versorgungsbezüge erhält, muss die dafür geltenden Abgabevorschriften prüfen.

Fordert das Finanzamt eine Steuererklärung an, entsteht daraus ebenfalls eine Abgabepflicht. Auch jahrelanges Schweigen der Behörde ist keine dauerhafte Zusage, dass künftig keine Erklärung erforderlich wäre. Diese zusätzliche Abgabepflicht ist in Paragraf 149 Abgabenordnung geregelt.

Das erste Rentenjahr verdient besondere Aufmerksamkeit

Wer im Laufe des Jahres 2026 aus dem Beruf ausscheidet, muss Arbeitslohn und Rentenbezug innerhalb desselben Kalenderjahres betrachten. Die bereits einbehaltene Lohnsteuer ist eine Vorausbelastung auf die Jahressteuer und deckt die spätere Gesamtberechnung nicht zwangsläufig ab. Aus einer niedrigen Monatsrente ab dem Ruhestandsbeginn lässt sich deshalb noch keine verlässliche Aussage über die Steuer für 2026 ableiten.

Für eine Hochrechnung werden die Lohnsteuerbescheinigung beziehungsweise die bisherigen Abrechnungen und die tatsächlich zu erwartenden Rentenzahlungen benötigt. Eine erst im Herbst beginnende Rente darf dabei nicht mit zwölf Monatszahlungen angesetzt werden. Ebenso wenig sollte der bereits im Frühjahr verdiente Arbeitslohn aus der Rechnung verschwinden.

Zusätzliche Einkünfte müssen richtig eingeordnet werden

Eine Betriebsrente, eine private Rentenversicherung oder eine Hinterbliebenenrente kann die Steuerberechnung verändern.

Dabei gelten je nach Leistung unterschiedliche Vorschriften; der Besteuerungsanteil einer gesetzlichen Rente lässt sich nicht pauschal auf andere Altersbezüge übertragen. Die Finanzverwaltung unterscheidet deshalb zwischen den verschiedenen Formen der Altersversorgung.

Auch bei Kapitalerträgen ist eine pauschale Addition zum übrigen Einkommen häufig falsch. Hat eine inländische Bank die Kapitalertragsteuer mit abgeltender Wirkung einbehalten, werden diese Erträge grundsätzlich nicht noch einmal nach dem normalen Einkommensteuertarif besteuert. Die Regeln zur Abgeltungsteuer sehen allerdings Ausnahmen vor, die im Einzelfall geprüft werden müssen.

Nebenjob 2026: Die Aktivrente gilt nicht für jeden Verdienst

Seit 2026 kann die Aktivrente begünstigten Arbeitslohn bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei stellen. Voraussetzung ist unter anderem, dass die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht wurde und eine entsprechend begünstigte Beschäftigung vorliegt; die Vergünstigung beginnt frühestens im Folgemonat nach Erreichen dieser Altersgrenze. Die gesetzliche Grundlage steht in Paragraf 3 Nummer 21 Einkommensteuergesetz.

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Selbstständige Einkünfte und Minijobs fallen nicht unter diese Begünstigung. Bei einem pauschal versteuerten Minijob wird der Verdienst allerdings grundsätzlich ohnehin nicht in die persönliche Einkommensteuerveranlagung einbezogen. Für individuell versteuerte Minijobs ist die Behandlung anders, wie die Informationen zur Besteuerung von Minijobs erläutern.

Versicherungsbeiträge und Rentenkosten vollständig berücksichtigen

Selbst getragene Beiträge zur Basis-Krankenversicherung und zur Pflegepflichtversicherung können als Sonderausgaben abziehbar sein. Zuschüsse und Erstattungen müssen dabei berücksichtigt werden, damit keine zu hohen Beträge angesetzt werden. Die Grundregeln erklärt die Finanzverwaltung zu den Vorsorgeaufwendungen.

Für Renteneinkünfte berücksichtigt das Finanzamt grundsätzlich einen Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro jährlich. Wer höhere unmittelbar mit der Rente zusammenhängende Kosten nachweisen kann, sollte diese geltend machen. Eine Übersicht über mögliche Ausgaben enthält unser Beitrag zu 15 Posten, die Rentner 2026 von der Steuer absetzen können.

Krankheitskosten bringen nicht automatisch eine Steuerersparnis

Selbst bezahlte medizinisch notwendige Behandlungen, Zahnersatz oder andere anerkannte Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Erstattungen durch Versicherungen sind vorher abzuziehen. Bei allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen wirkt sich regelmäßig nur der Teil aus, der die persönliche zumutbare Belastung übersteigt.

Wie hoch dieser Eigenanteil ausfällt, hängt unter anderem von Einkommen und Familienverhältnissen ab. Er ist nicht mit der Belastungsgrenze für Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenversicherung gleichzusetzen. Diese Unterscheidung erläutert die Finanzverwaltung zu außergewöhnlichen Belastungen.

Handwerker und Haushaltshilfe können die Steuer direkt senken

Für begünstigte Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt können 20 Prozent der Arbeitskosten, höchstens 1.200 Euro jährlich, direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Bei begünstigten haushaltsnahen Dienstleistungen beträgt die Ermäßigung ebenfalls 20 Prozent, höchstens 4.000 Euro im Jahr. Die Finanzverwaltung erläutert Voraussetzungen und Höchstbeträge.

Für diese Leistungen müssen eine Rechnung vorliegen und die Zahlungen auf das Konto des Leistungserbringers erfolgen. Materialkosten gehören bei Handwerkerleistungen nicht zu den begünstigten Aufwendungen. Wer keine Einkommensteuer schuldet, erhält aus dieser Ermäßigung allein allerdings keine Auszahlung.

Vorauszahlungen anpassen, bevor die Rechnung kommt

Wer für 2026 mit einer höheren Einkommensteuer rechnet, sollte bestehende Vorauszahlungen mit der neuen Hochrechnung vergleichen. Bei einer erkennbaren Abweichung kann beim Finanzamt eine Anpassung beantragt werden; bei sinkenden Einkünften kommt auch eine Herabsetzung infrage. Die Finanzverwaltung erläutert dieses Verfahren zur Anpassung von Vorauszahlungen.

Reguläre Vorauszahlungstermine sind der 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember. Vorauszahlungen werden grundsätzlich erst festgesetzt, wenn sie mindestens 400 Euro im Kalenderjahr und mindestens 100 Euro je Vorauszahlungstermin betragen. Diese Grenzen und Termine ergeben sich aus Paragraf 37 Einkommensteuergesetz.

Besonders belastend kann es werden, wenn 2027 die Nachzahlung für 2026 und zugleich Vorauszahlungen für das laufende Jahr fällig werden. Das sind Zahlungen für unterschiedliche Steuerjahre, die den Haushalt dennoch gleichzeitig treffen können. Mehr dazu erklärt unser Beitrag über zusätzliche Einkünfte und Steuervorauszahlungen bei Rentnern.

Eine belastbare Hochrechnung ersetzt pauschale Sparquoten

Eine allgemeine Empfehlung, einen festen Prozentsatz jeder Rente für Steuern zurückzulegen, wird den unterschiedlichen Lebenslagen kaum gerecht.

Besser ist eine Berechnung mit den erwarteten Jahreseinkünften, dem persönlichen Rentenfreibetrag und den voraussichtlich abziehbaren Ausgaben. Von der errechneten Jahressteuer werden anschließend anrechenbare Steuerabzüge und die für 2026 zu berücksichtigenden Vorauszahlungen abgezogen.

Der verbleibende Betrag zeigt, welche Zahlung noch vorbereitet werden muss. Wer die Lücke erst im September feststellt, sollte die fehlende Summe auf die noch verfügbaren Monate verteilen.

Eine aktuelle Steuersoftware oder eine steuerliche Beratung kann helfen, wenn mehrere Einkunftsarten zusammenkommen.

Elektronische Rentendaten ersetzen die Erklärung nicht

Die Rentenzahlstellen übermitteln steuerlich relevante Daten elektronisch an die Finanzverwaltung. Eine bestehende Pflicht zur Steuererklärung entfällt dadurch nicht, wie die Informationen zur Rentenbezugsmitteilung klarstellen. Auch persönliche Ausgaben sind damit nicht automatisch vollständig erfasst.

Zum Abgleich können Rentner bei der Deutschen Rentenversicherung die kostenlose „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“ anfordern. Sie enthält die übermittelten Rentendaten und erleichtert die Prüfung der Berechnung. Eine zusätzliche Papierbescheinigung ist für die Datenübermittlung an das Finanzamt jedoch nicht erforderlich, wie die Rentenversicherung in ihrer Mitteilung zur Steuererklärung erläutert.

Für die Erklärung 2026 gilt grundsätzlich der 2. August 2027

Wer zur Abgabe verpflichtet ist und die Erklärung ohne steuerliche Vertretung erstellt, muss die Einkommensteuererklärung für 2026 nach derzeitiger Rechtslage grundsätzlich bis zum 2. August 2027 abgeben. Die reguläre Siebenmonatsfrist endet am 31. Juli, der 2027 auf einen Samstag fällt. Aus Paragraf 149 in Verbindung mit Paragraf 108 Abgabenordnung ergibt sich deshalb der folgende Montag.

Bei zulässiger steuerlicher Vertretung gelten grundsätzlich längere Fristen; eine individuelle Aufforderung des Finanzamts ist zu beachten. Verspätungen können zusätzliche Kosten verursachen. Nach Eingang des Steuerbescheids sollten außerdem Rentenfreibetrag, Abzüge und angerechnete Zahlungen geprüft werden; die reguläre Einspruchsfrist beträgt nach Paragraf 355 Abgabenordnung einen Monat nach Bekanntgabe.

Kurzes Beispiel aus der Praxis: Aus 272 Euro werden 72 Euro

Die alleinstehende Frau Berger erhält von Januar bis Juni 2026 monatlich 1.700 Euro Bruttorente und ab Juli rechnerisch 1.772,08 Euro. Ihre Jahresbruttorente beträgt damit 20.832,48 Euro. Für das Beispiel werden ein bereits festgesetzter Rentenfreibetrag von 4.000 Euro und abziehbare eigene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von 2.600 Euro angenommen. Weitere Einkünfte hat sie nicht.

Nach zusätzlich 102 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag und 36 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag verbleiben rechnerisch 14.094,48 Euro zu versteuerndes Einkommen. Daraus ergeben sich nach dem Einkommensteuertarif 2026 zunächst 272 Euro tarifliche Einkommensteuer.

Hat sie außerdem 1.000 Euro begünstigte Handwerkerarbeitskosten bezahlt und alle Voraussetzungen erfüllt, sinkt die Einkommensteuer um 200 Euro auf 72 Euro. Ohne Vorauszahlungen bleibt dieser Betrag zu zahlen; durch die berücksichtigte Rechnung und eine rechtzeitige Rücklage wird daraus aber keine überraschende Belastung.