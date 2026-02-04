Rente: Bis zu dieser Höhe ist Deine Bruttorente 2026 steuerfrei – mit Tabellen

Lesedauer 4 Minuten

Für die meisten Rentnerinnen und Rentner dreht sich die Frage nicht darum, ob die Rente „besteuert werden kann“, sondern ab welcher Größenordnung sie im Kalenderjahr 2026 in der Einkommensteuer anfällt.

Hierfür sind drei Größen wichtig: der Grundfreibetrag 2026, der steuerpflichtige Anteil der Rente (abhängig vom Rentenbeginn) und die Abzüge, die in der Steuerberechnung regelmäßig berücksichtigt werden (vor allem Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge).

Grundfreibetrag 2026: Die erste Hürde, bevor überhaupt Einkommensteuer entsteht

Der Grundfreibetrag ist der Betrag, bis zu dem das Existenzminimum einkommensteuerlich verschont bleibt. Für das Steuerjahr 2026 liegt er bei 12.348 Euro für Alleinstehende. Bei Zusammenveranlagung verdoppelt sich der Betrag auf 24.696 Euro.

Wer mit seinem zu versteuernden Einkommen darunter bleibt, zahlt keine Einkommensteuer – unabhängig davon, ob die Einnahmen aus Rente, Arbeit oder anderen Quellen stammen.

Rentenbeginn entscheidet: Warum 2026 nicht für alle denselben steuerpflichtigen Anteil bedeutet

Bei der gesetzlichen Rente gilt die nachgelagerte Besteuerung. Entscheidend ist dabei das Jahr, in dem die Rente erstmals beginnt. Wer 2026 neu in Rente geht, muss 84 Prozent der gesetzlichen Rente als steuerpflichtigen Anteil ansetzen; 16 Prozent gelten als steuerfreier Teil.

Das ist allerdings kein „Rabatt“, der jedes Jahr prozentual gleich mitwächst: Der steuerfreie Teil wird als fester Euro-Betrag festgeschrieben, der sich aus der ersten vollen Jahresbruttorente ableitet. Spätere Rentenerhöhungen sind dadurch tendenziell stärker steuerwirksam, weil der einmal festgelegte steuerfreie Euro-Betrag nicht im selben Maß ansteigt.

Für einen groben Orientierungswert – wie hoch die Bruttorente 2026 sein darf, ohne dass Einkommensteuer entsteht – wird in vielen Beispielrechnungen dennoch mit dem steuerpflichtigen Anteil gearbeitet.

Das ist für Neurentner besonders passend, bei langjährigen Rentenläufen aber nur eine Näherung, weil dort der persönliche, festgeschriebene Euro-Freibetrag die Berechnung prägt.

Welche Abzüge die Steuerlast 2026 typischerweise dämpfen

In der Einkommensteuer werden nicht einfach „84 Prozent der Bruttorente“ besteuert. Davon gehen in vielen Fällen Posten ab, die das zu versteuernde Einkommen mindern. Praktisch relevant sind vor allem die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, weil sie als Sonderausgaben berücksichtigt werden.

2026 kommt in der sozialen Pflegeversicherung ein Beitragssatz von 3,6 Prozent vor; bei Kinderlosigkeit fällt ein Zuschlag an, sodass sich ein Satz von 4,2 Prozent ergeben kann. In der gesetzlichen Krankenversicherung setzt sich der Beitrag für Rentnerinnen und Rentner typischerweise aus dem allgemeinen Beitragssatz und dem Zusatzbeitrag der Krankenkasse zusammen, wobei der Zusatzbeitrag zur Hälfte getragen wird.

Der gesetzlich festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für 2026 liegt bei 2,9 Prozent, real können Krankenkassen darüber oder darunter liegen.

Diese Abzüge wirken doppelt: Sie mindern zwar die Nettoauszahlung der Rente, senken steuerlich aber gleichzeitig das zu versteuernde Einkommen – und verschieben damit die Schwelle, ab der Einkommensteuer entsteht, nach oben.

Eckwerte für die Orientierungsrechnung 2026

Rechengröße Wert für 2026 (Orientierung) Grundfreibetrag (Alleinstehend) 12.348 Euro pro Jahr Grundfreibetrag (Zusammenveranlagung) 24.696 Euro pro Jahr Steuerpflichtiger Anteil bei Rentenbeginn 2026 84 Prozent (steuerfrei: 16 Prozent) Krankenversicherung auf die Rente (Beispielrechnung) 7,3 Prozent plus halber Zusatzbeitrag; bei 2,9 Prozent Zusatzbeitrag ergibt das 8,75 Prozent Pflegeversicherung 2026 3,6 Prozent; bei Kinderlosigkeit typischerweise 4,2 Prozent Pauschalen in vielen einfachen Beispielrechnungen Werbungskosten-Pauschale 102 Euro und Sonderausgaben-Pauschale 36 Euro pro Jahr (falls keine höheren Beträge angesetzt werden)

Bis zu welcher Bruttorente 2026 keine Einkommensteuer anfällt

Unter den oben genannten, bewusst vereinfachten Annahmen – Alleinstehend, ausschließlich gesetzliche Rente, keine weiteren Einkünfte, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge wie beschrieben, nur Pauschalen und keine besonderen abzugsfähigen Belastungen darüber hinaus – ergibt sich für Neurentnerinnen und Neurentner mit Rentenbeginn 2026 eine grobe „steuerfrei“-Schwelle in folgender Größenordnung.

Beispielannahme (Rentenbeginn 2026, sonst keine Einkünfte) Bruttorente, bis zu der 2026 typischerweise keine Einkommensteuer entsteht Alleinstehend, Pflegeversicherung 3,6 Prozent (mit Kind bzw. ohne Kinderlosenzuschlag) ca. 17.426 Euro/Jahr (≈ 1.452 Euro/Monat) Alleinstehend, Pflegeversicherung 4,2 Prozent (kinderlos) ca. 17.574 Euro/Jahr (≈ 1.465 Euro/Monat) Zusammenveranlagung, nur eine gesetzliche Rente im Haushalt, Pflegeversicherung 3,6 Prozent ca. 34.660 Euro/Jahr (≈ 2.888 Euro/Monat) Zusammenveranlagung, nur eine gesetzliche Rente im Haushalt, Pflegeversicherung 4,2 Prozent ca. 34.953 Euro/Jahr (≈ 2.913 Euro/Monat)

Diese Werte sind als journalistische Orientierung zu verstehen, nicht als Steuerbescheid-Vorhersage. Schon kleine Abweichungen verändern das Ergebnis: Ein Zusatzbeitrag der Krankenkasse oberhalb oder unterhalb des Orientierungswerts verschiebt die Schwelle.

Zusätzliche absetzbare Ausgaben wie außergewöhnliche Belastungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen können dazu führen, dass selbst oberhalb dieser Bruttorenten rechnerisch keine Einkommensteuer anfällt. Umgekehrt können weitere Einkünfte, etwa Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder steuerpflichtige Kapitalerträge, die Steuerpflicht deutlich früher auslösen.

Warum langjährige Rentenläufe 2026 oft anders aussehen als die Prozentrechnung

Wer nicht 2026 neu in Rente geht, hat in aller Regel einen persönlichen Rentenfreibetrag als festen Euro-Betrag. Dieser wird aus der ersten vollen Jahresbruttorente abgeleitet und bleibt dann grundsätzlich konstant. Steigt die Bruttorente durch Rentenanpassungen, wächst der steuerpflichtige Teil häufig stärker, als es eine reine Prozentbetrachtung vermuten lässt.

Für eine gute Einordnung ist deshalb der Blick in den Einkommensteuerbescheid oder die Mitteilungen zum Rentenfreibetrag hilfreich, weil dort der für Sie festgeschriebene Euro-Betrag sichtbar wird.

In der Praxis lässt es sich so beschreiben: Von der Jahresbruttorente wird der persönliche Rentenfreibetrag (Euro-Betrag) abgezogen, danach folgen – je nach Einzelfall – weitere Abzüge wie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

Erst daraus entsteht das zu versteuernde Einkommen, das anschließend mit dem Grundfreibetrag verglichen wird. Die pauschale Frage „Wie hoch darf meine Bruttorente sein?“ lässt sich daher für langjährige Rentenbezüge seriös nur als Näherung beantworten, wenn der persönliche Euro-Freibetrag nicht bekannt ist.

Besteuerungsanteil und steuerfreier Anteil nach Rentenbeginn

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des steuerpflichtigen Anteils (und des rechnerischen steuerfreien Anteils) nach Rentenbeginn. Für Neurentner 2026 ist der Wert unmittelbar relevant; für frühere Rentenjahrgänge ist er vor allem als historische Einordnung nützlich, weil in der individuellen Besteuerung der festgeschriebene Euro-Freibetrag die größere Rolle spielt.

Rentenbeginn Steuerpflichtig / steuerfrei (gesetzliche Rente) 2005 50 % / 50 % 2006 52 % / 48 % 2007 54 % / 46 % 2008 56 % / 44 % 2009 58 % / 42 % 2010 60 % / 40 % 2011 62 % / 38 % 2012 64 % / 36 % 2013 66 % / 34 % 2014 68 % / 32 % 2015 70 % / 30 % 2016 72 % / 28 % 2017 74 % / 26 % 2018 76 % / 24 % 2019 78 % / 22 % 2020 80 % / 20 % 2021 81 % / 19 % 2022 82 % / 18 % 2023 82,5 % / 17,5 % 2024 83 % / 17 % 2025 83,5 % / 16,5 % 2026 84 % / 16 %

Einordnung: Wann die Steuerfreiheit 2026 trügerisch sein kann

Selbst wenn rechnerisch keine Einkommensteuer entsteht, kann es Gründe geben, warum dennoch eine Steuererklärung abzugeben ist oder vom Finanzamt angefordert wird.

Außerdem ist „keine Einkommensteuer“ nicht gleichbedeutend mit „keine Abzüge“: Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden unabhängig davon fällig und mindern die Auszahlung. Umgekehrt kann es passieren, dass ein Haushalt mit einer Bruttorente knapp unterhalb der oben genannten Orientierung dennoch Einkommensteuer zahlt, wenn weitere Einkünfte hinzukommen, etwa aus Vermietung, Kapitalanlagen oder einer zusätzlichen Betriebsrente.

Wer die eigene Schwelle seriös bestimmen will, braucht deshalb zwei Datenpunkte: die Jahresbruttorente 2026 und – bei Rentenbeginn vor 2026 – den persönlichen Rentenfreibetrag als Euro-Betrag. Mit diesen Angaben lässt sich deutlich genauer abschätzen, ob der Grundfreibetrag 2026 unterschritten wird.

